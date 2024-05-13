Gugelhupf alle mandorle
- Classici
- Vegetariani
- Dolci
- Dessert
Durante la monarchia, il consumo di mandorle aumentò astronomicamente. Non c'è da stupirsi, visto che i pasticceri viennesi si concentravano su tutto ciò che perfezionava
Preparazione
- Tempo di preparazione: 50 min.
- 10 Porzioni
Ungere la tortiera con burro fuso e preriscaldare il forno a 180 °C ad aria calda.
Sbattere i tuorli d'uovo con lo zucchero a velo fino a renderli spumosi. Aggiungere un goccio di liquore alle noci o di rum e lo zucchero vanigliato.
Sbriciolare finemente il pane tostato. Mescolare con la farina e le mandorle grattugiate. Unire al composto di tuorli e mescolare bene.
Montare a neve gli albumi con lo zucchero semolato. Incorporare gli albumi montati all'impasto. Versare nella teglia preparata. Cuocere per 45-50 minuti.
Lasciare raffreddare leggermente il bundt cake, quindi sformarlo. Scaldare delicatamente la marmellata di albicocche e spalmarla sulla torta ad anello.
Tostate le mandorle a scaglie in una padella antiaderente senza grassi a fuoco basso fino a quando non saranno leggermente dorate. Cospargere la torta ad anello e lasciare asciugare la marmellata.