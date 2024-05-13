Gugelhupf with almond flakes on white plate, slice cut out, wooden table, floral napkin.
  1. Homepage
  2. Gastronomia in Austria
  3. Ricette austriache
  4. Gugelhupf alle mandorle

Gugelhupf alle mandorle

  • Classici
  • Vegetariani
  • Dolci
  • Dessert
Ricetta di: Renate Wagner

Durante la monarchia, il consumo di mandorle aumentò astronomicamente. Non c'è da stupirsi, visto che i pasticceri viennesi si concentravano su tutto ciò che perfezionava

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 50 min.
  • 10 Porzioni
Passaggio 1

Ungere la tortiera con burro fuso e preriscaldare il forno a 180 °C ad aria calda.

Passaggio 2

Sbattere i tuorli d'uovo con lo zucchero a velo fino a renderli spumosi. Aggiungere un goccio di liquore alle noci o di rum e lo zucchero vanigliato.

Passaggio 3

Sbriciolare finemente il pane tostato. Mescolare con la farina e le mandorle grattugiate. Unire al composto di tuorli e mescolare bene.

Passaggio 4

Montare a neve gli albumi con lo zucchero semolato. Incorporare gli albumi montati all'impasto. Versare nella teglia preparata. Cuocere per 45-50 minuti.

Passaggio 5

Lasciare raffreddare leggermente il bundt cake, quindi sformarlo. Scaldare delicatamente la marmellata di albicocche e spalmarla sulla torta ad anello.

Passaggio 6

Tostate le mandorle a scaglie in una padella antiaderente senza grassi a fuoco basso fino a quando non saranno leggermente dorate. Cospargere la torta ad anello e lasciare asciugare la marmellata.

Ingredienti

Per il Gugelhupf alle mandorle

Potrebbe interessarti anche questo

Scopri il meglio dell'Austria

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi approfondimenti esclusivi:

  • Suggerimenti per le tue prossime vacanze

  • Ricette e highlight gastronomici

  • Calendario manifestazioni & top eventi

  • Speciali offerte di viaggio