Torte & dolci in Austria

Oltre cento anni fa, Vienna era già famosa per i suoi talentuosi pasticceri, alcuni dei quali erano riusciti a conquistarsi un posto d'onore alla corte imperiale come fornitori reali e imperiali (k.u.k.). Questi maestri dolciari soddisfacevano i raffinati gusti della nobiltà con creazioni di altissimo livello. Oggi, la tradizione continua con Eveline Wild, campionessa mondiale di pasticceria in Stiria, che affascina i suoi ospiti con deliziose opere d'arte presso il ristorante “Der wilde Eder”. Una tappa imperdibile per gli amanti della dolcezza e dell'eccellenza culinaria in Austria.