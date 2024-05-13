ザルツブルクの湖水地方で最大のヴァーラーゼー湖は、モーターボートの乗り入れは禁止されていますが、セーリング、ウィンドサーフィン、水泳に人気があります。

ゼーキルヒェンの東側の湾は、特に春と秋に風を利用したスポーツに人気があります。