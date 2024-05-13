オーストリアのセーリング
Introduction
陸の国であるオーストリアは、セーリング・ホリデーに最もふさわしい国ではないかもしれません。海への直接アクセスはないものの、オーストリアには素晴らしい選択肢がいくつかあります：
オーストリアには、250㎡以上の湖が25,000以上もあり、そのうち62の湖が「大きな湖」として分類されています（面積が50エーカー以上）。その中で43の湖は「自然湖」、19の湖は「人工湖」とされています。さらに、オーストリアには約400の入浴可能な湖があり、その多くでセーリングを楽しむことができます！以下に、いくつかおすすめの湖をご紹介します。
ツェル湖
雄大な峰々に囲まれた透明度の高いツェル湖は、オーストリアで最も美しい湖のひとつです。水温は最高23度で、夏のバカンスに心地よいリフレッシュを提供してくれます。2つあるセーリングスクールのいずれかで、プロと一緒に技術を習得したり、初めてのセーリングアドベンチャーに出かけてみませんか。
標高：750 m / 2.460 ft
面積：4,55 km2 / 1,76 平方メートル
最大水深：73 m/ 240 ft
ヴォルフガングゼ―湖
オーバーエステライヒ州とザルツブルク州の境に位置するヴォルフガングゼ―湖は、 森、牧草地、山々に囲まれ、湖畔にはチョコレート箱のような村が点在しています。初心者から上級者まで、セーリングに最適な条件が揃っています。
標高：538 m / 1.765 ft
面積：12,4 km2 / 4,78 平方メートル
平均水深：52 m / 171 ft
最大水深：114 m/ 374 ft
マットゼ―湖
マッツゼ―湖はザルツブルク州で最も温暖な湖のひとつで、透明度の高い水が自慢です。。この湖では、サーフィンやセーリングの学校が一年中コースを提供しています。また、シュタイナー家はこの地で100年以上にわたりボートを製造しており、自分自身でボートを作るためのコースも提供しています。
標高：502,9メートル／1.649,93ft
表面積3,6 km2 / 1,39 平方メートル
平均水深: 17 m
最大水深: 42 m / 137,8 ft
ヴァーラーゼ―湖
ザルツブルクの湖水地方で最大のヴァーラーゼー湖は、モーターボートの乗り入れは禁止されていますが、セーリング、ウィンドサーフィン、水泳に人気があります。
ゼーキルヒェンの東側の湾は、特に春と秋に風を利用したスポーツに人気があります。
標高：505m/ 1.656,82 ft
面積6,1 km2 / 2,35 平方メートル
平均水深: 13,3 m / 43,6 ft
最大水深：23,3 m/ 76,4 ft
シュトゥーベンベルクゼ―湖
シュトゥーベンベルクゼ―湖は、オーストリア南部のシュタイヤマルク州にある最も大きく暖かい湖のひとつです。この湖の素晴らしいセーリング・コンディションは、軽い熱風のおかげです。地元のセーリング・スクールで講習を受けるか、すでに資格を持っている場合は、自分でボートを借りてセーリングに出かけましょう。
標高標高380m / 1.246,72 ft
表面積0,16 km2 / 0,06 平方メートル
平均水深: 3 m
最大水深: 8 m / 26,25 ft
アッターゼー湖
オーストリアの湖水地方にあるアッターゼー湖は、ターコイズブルーの水と風光明媚な丘で知られています。
セーリングコースを受講するか、資格があればボートをレンタルして、湖のセーリングルールを学びましょう。
標高標高469m/ 1.539 ft
面積46,2 km2 / 17,83 平方メートル
最大水深：169 m/ 544 ft
トラウンゼ―湖
トラウンゼー湖は風が強いことで有名で、セーリングの楽園として知られています。湖畔にはセーリングスクールや係留施設があり、初心者から経験者まで楽しめるコースが用意されているほか、用具のレンタルも行っています。オーストリアで最も深い湖で、平均水温は16℃です。
標高標高423m / 1.387,8 ft
表面積24,5 km2 / 9,4 平方メートル
最大水深： 191 m / 627 ft
モントゼー湖・イルゼー湖
モントゼー湖-イルゼー湖地方は、風の移り変わりが激しいため、サーファーやセーラーの間で人気があります。西から北への熱風は30度から50度の風向きを変え、難しい東風は120度から150度の風向きを変えます。古くからの船乗りは、帆に触れずに180度ターンすることも可能だと言います。
高度493 m / 1.617 ft
表面積14,2 km2 / 5,48 平方メートル
最大水深：68m/ 223 ft
ヴァルトフィアテルのオッテンシュタイン貯水池
オッテンシュタイン貯水池は、ニーダーエステライヒ州北部のヴァルトフィアテル地方にある、フィヨルドのようなカンプ貯水池を形成する3つの湖の中で最大のものです。カンプタール渓谷のこの地域はもともと洪水によって作られ、エネルギー発電に利用されていましたが、今日では地元の人々や観光客のための巨大なレクリエーション・エリアとなっています。
湖でのセーリングは許可されておりますが、自分のボートを持参した場合のみ可能です。
概要と数字
表面積4,5 km2 / 1,7 平方メートル
最大水深: 69 m / 226,38 ft
ファーカーゼ―湖
ターコイズブルーの湖と、その真ん中に浮かぶのどかな島がまるで楽園のようなファーカーゼ―湖（Faaker See）。アクティブな休暇を過ごす人々は、水中や水上での様々なアクティビティを楽しみにしています。風も弱く、水温も快適で、あらゆるレベルのセイラーに最適の場所です。
標高: 565 m / 1.853,67 ft
表面積2,2 km2 / 0,84 平方メートル
平均水深: 16,1 m / 52,82 ft
最大水深: 29,5 m / 96,78 ft
オシアッハーゼ―湖
オシアッハーゼー湖は温暖な気候で水温も高く、セーリングには最適の環境です。両湖周辺にあるセーリングスクールでは、実践しながら学ぶことをモットーに、初心者から上級者まで楽しめるよう、定期的なコースと最適な用具を提供しています。
標高：501m/ 1.643,7 ft
表面積10,38 km2 / 4 平方メートル
平均水深： 19,6 m / 64 ft
最大水深： 52,6 m / 173 ft
ミルシュテッターゼ―湖
ミルシュテッターゼ―湖はケルンテン州の宝石と呼ばれています。州の中では2番目に大きな湖で、夏は27℃と、水中や水上でのあらゆるアクティビティに最適な休暇先です。地元のセーリングスクールでは、初心者から上級者向けのコースや、用具のレンタルを行っています。
標高: 588 m/ 1.929,13 ft
表面積13,3 km2 / 5,1 平方メートル
平均水深： 89 m/ 292 ft
最大水深: 142 m / 466 ft
ヴェルターゼ―湖
ヴェルターゼ―湖はヨーロッパで最も大きく暖かいアルプスの湖のひとつで、水温は27℃に達します。常にそよ風が吹いているため、セーリングやウォータースポーツに最適な地域です。湖畔にはセーリングスクールやレンタルボートがたくさんあります。
標高標高450m / 1.476 ft
面積19,4 km2 / 7,49 平方メートル
平均水深: 42,1 m / 138 ft
最大水深： 85,2 m/ 280 ft
ヴァイセンゼー湖
ヴァイセンゼー湖はほとんど手つかずの自然が広がり、隠れた入り江や魅力的なスポットが点在しています。そのフィヨルドのような形状は、緑豊かな牧草地や森林に覆われた山々に囲まれています。夏には水温が約25℃まで上がり、ウォータースポーツに最適な場所となります。もし水に落ちてうっかり一口飲んでしまっても心配はいりません。この湖の水は飲料水の品質を持っています。
標高: 930 m / 3.051 ft
表面積6,5 km2 / 2,5 平方メートル
最大水深：99m
ノイジードラーゼー湖
ステップ湖 ノイジードラーゼー湖は、セーリング愛好家の間では有名な湖です。絶え間なく吹く風と浅瀬のため、波は短く急で、ウォータースポーツには理想的なコンディションです。湖の周辺には、初心者から上級者まで楽しめるセーリングスクールがたくさんあります。すでにセーリング許可証を持っている場合は、数時間ボートを借りればすぐに出発できます。ただし、天候が急変することがあるので注意が必要です！
標高: 115 m/ 377 ft
面積320 km2 / 123,553 平方メートル
平均水深： 1 m/ 3.3 ft
最大水深: 2 m / 6.6 ft
アーヘンゼ―湖
アーヘンゼ―湖はチロル州最大の湖で、セーリングに最適な環境です。午前中は弱い南風、午後は強い北風が吹きます。この湖は、初心者からプロまで、あらゆるレベルのセイラーに適しています。アーヘンゼ―湖では国際レガッタが開催される。
標高：929m
表面積6,8 km2 / 2,62 平方メートル
平均水深：67m
最大水深：133m
プランゼー湖＆ハイターヴァンガ―湖
プランゼー湖はチロル州で2番目に大きな自然湖で、ハイターヴァンガー湖を水源とし、細い運河でつながっています。森に覆われたツヴィーゼル山とシュピースベルク山の稜線に挟まれた、フィヨルドのような湖です。オーストリアのマクシミリアン1世皇帝は、この湖の魚の豊富さと多様性の素晴らしさを絶賛しました。
標高: 976 m/ 3.202,1 ft
表面積2,87 km2 / 1,11 平方メートル
最大水深：76,5 m/ 251 ft
アーヘンゼ―湖
アーヘンゼ―湖はチロル州最大の湖で、セーリングに最適な環境です。午前中は弱い南風、午後は強い北風が吹きます。この湖は、初心者からプロまで、あらゆるレベルのセイラーに適しています。アーヘンゼ―湖では国際レガッタが開催される。
標高：929m
表面積6,8 km2 / 2,62 平方メートル
平均水深：67m
最大水深：133m
プランゼー湖＆ハイターヴァンガ―湖
プランゼー湖はチロル州で2番目に大きな自然湖で、ハイターヴァンガー湖を水源とし、細い運河でつながっています。森に覆われたツヴィーゼル山とシュピースベルク山の稜線に挟まれた、フィヨルドのような湖です。オーストリアのマクシミリアン1世皇帝は、この湖の魚の豊富さと多様性の素晴らしさを絶賛しました。
標高: 976 m/ 3.202,1 ft
表面積2,87 km2 / 1,11 平方メートル
最大水深：76,5 m/ 251 ft
ボーデン湖
ボーデン湖はヨーロッパで3番目に大きな内陸湖です。美しい風景に囲まれたこの湖は、初心者にとってもプロにとってもセーリングのパラダイスです。セイリングを始めたばかりの人には微風が吹き、チャレンジしたい人には強風と良い波が待っている。すでにセーリング資格を持っている幸運な人には、数多くのレンタル・ステーションがある。
標高395 m / 1.295 ft
表面積536 km2 / 207 平方メートル
最大水深：251 m
オーストリアの湖におけるルール
- 山間部では雷雨や強風が発生することがあり、危険です。
- 適切な装備をしてください。
- ウォータースポーツの種類に応じて、指定されたエリア内にとどまること。
- ナビゲーションのルールをよく理解しましょう。
- 風力、人力、モーターといった湖の利用者の階層を尊重しましょう。
- 距離を保ち、湖を共有するすべての人の安全を尊重しましょう。
- 水上の交通信号：ブイ、缶、マーカー。
- 水に入る前に、水位や潮流の情報を入手しましょう。
- 環境に配慮し、ゴミは必ず持ち帰るか、備え付けのゴミ箱に捨ててください。
- 距離を保ち、湖を共有するすべての人の安全を尊重してください。