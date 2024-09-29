なぜ精神的に充電することが、他の場所よりも自然の中の方が、本質的に楽に思えるのでしょうか？ なぜ、森の中を歩くことが私たちの心にまるで魔法のような影響を与えるように思えるのでしょう？ そして、科学は私たちの自然へ惹きつけられる生来の気持ちについて何と説明しているのでしょうか？ その理由の1つは、自然の感覚の豊かさです。季節によって、春の湿った土壌や夏の樹液、秋の鼻にツンとくる葉の匂い、冬の新鮮な「雪の空気」まで、さまざまな香りが私たちを包み込みます。 私たちのそれぞれの感覚は、自然の中で刺激されています。そういう感覚がずっと、または一時的に閉じ込められているオフィス環境とは全く対照的です。 また研究によると、森で過ごす時間は、細胞の有害な変化から体を保護する、いわゆる「キラー細胞」の50パーセントの増加につながる可能性があることも示されています。 それ故、コケや鳥のさえずり、木の梢に囲まれて過ごす森林浴が、オーストリアでも他の所でも大変人気があるのはよく理解できます。

スローペースな生活：自然の中でスローダウンすると、ストレスホルモンの減少、免疫システムの強化、血圧の低下、副交感神経系の強化など、目に見える身体的メリットが得られます。 木材の専門家であるエルヴィン・トーマは、「人間は今でも石器時代と同じソフトウェアで動いています。これにより、危険な状況で私たちの体がその状況に合わせて無から100まで（完璧に）対処できるようなっています。これが、脳の大脳辺縁系の目的です。これは完全に無意識のうちに機能します。それが、自然の中で時間を過ごすことがとても爽快に感じる理由です。私たちの潜在意識は自然を深いリラクゼーションの源として認識しています。」 オーストリアの森、滝、湖、そして山々がまさにそれを提供します。