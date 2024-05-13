鉄道で行くオーストリア周遊発見の旅
鉄道旅行を満喫する
Introduction
東西南北にオーストリアは鉄道網が発達しています。ウィーンから西へ向かいブレゲンツまで横断するルート、あるいは南のグラーツやクラーゲンフルトを巡るルートなど、列車の旅では地域ごとに異なる文化や景観に出会うことができます。旅を続けるうちに、オーストリアの多様な魅力や各地に根づく郷土料理の豊かさを発見することができます。
まずウィーンから
ウィーンはクラシック音楽の中心地として有名ですが、ここではまさに音楽が生きていると感じます。毎晩、多くの音楽ファンがクラシック音楽の生演奏を楽しみ、年間を通して数えきれないほど多くのコンサートが開催され、街は常に音楽にあふれています。
市内屈指の演奏会場の一つがウィーン国立歌劇場です。オペラハウスの規模はその舞台裏を覗いて初めて実感することができるでしょう。40分間のガイドツアーでは、歌劇場の歴史について、建築そして毎日舞台で繰り広げられる作業についての話が聞けます。
もう一か所、ウィーン楽友協会でも素晴らしい演奏が楽しめます。クラシックコンサートに行かれない方はウィーンで唯一の音響の博物館、音楽の家(ハウス・デア・ミュジーク)を訪れるのもいいでしょう。バーチャルなコンダクターになって、スクリーンに映し出されるウィーン・フィルを指揮する仕掛けもあります。
ウィーンの多くのコンサート・カフェでは、アップフェルシュトルーデル、グーグルフップやザッハートルテなどのお菓子を食べながらピアノの生演奏でヨハン・シュトラウスのワルツ音楽が楽しめます。3分の4拍子の音楽の中でしばし憩いのひとときを。
旅のヒント:ウィーナー・ワルツを習うのはさほどむずかしいことではありません。シュタットパークとクアサロンのすぐ隣では、ダンスコースが定期的に英語で開催されています。
リンツ:ドナウ河畔の躍動する街
ウィーン-リンツの所要時間:1時間15分
ドナウ河畔の町リンツの多様で革新的な文化を見ると、様々な文化や芸術の方向性そしてメディアがいかに上手く交じり合うことができるか、そして将来を見据えながら思考していることを実感します。アルスエレクトロニカ・センターにしても芸術大学あるいはレントス美術館における展示のコンセプトにしても、リンツはもはや知る人ぞ知る穴場ではなく、旅の中でぜひ行くべき場所へと進化を遂げています。
ドナウ河畔にあるリンツ港も、負けずに画期的な場所です。「ムーラル・ハーバー」はリンツにある世界最大のグラフィティーのギャラリーです。25か国のアーティストによって100のグラフィティー作品が描かれ、何層からなる建物の壁はカラフルなオープンエア・ギャラリーとなっています。船上から芸術作品を眺めるのがベストです!
旅のヒント：軽食パスでグルメ散歩
リンツでは、「ヘプヒェンパス（アペタイザー・パス）」を使って気軽に食べ歩きを楽しめます。19.90ユーロで、提携する10軒の店で10種類の軽食が試食できます。すべて徒歩圏内なので、街歩きをしながら地元で人気の味や新しい店との出会いを楽しめます。セレクトショップ「Zimmer Kuchl Kabinet」では試食のほか、珍しいお土産品も見つかります。
ザルツブルク:司教領主の優雅さが漂う中心地
リンツ－ザルツブルクの所要時間:1時間10分
ザルツブルクの壮麗で有名な数々の宮殿の歴史は領主司教が領土を統治していた17・8世紀に遡ります。ヘルブルン宮殿は客をもてなし、遊び心を満たす離宮として建設され、ミラベル宮殿は大司教ヴォルフ・ディートリヒが愛人サロメ・アルトの住まいとして建設しました。かつて領主司教が祝宴を開催した大理石の間は現在、世界で最も美しい結婚式会場の一つに数えられています。この広間ではかつて、レオポルド・モーツァルトと息子のヴォルフガングそして娘のナンネルも演奏したことがありました。ミラベル庭園には、彫刻、噴水やバラ園、そして色鮮やかな花々が咲く花壇の他に、生垣を利用した野外劇場や小人の庭があります。ヨーロッパで最も古い小人の庭には28体(1690/91制作)の小人が立っています。
ミラベル庭園はフェルゼンライトシューレとノンベルク修道院と並んで、有名な映画「サウンド・オフ・ミュージック」の重要な舞台の一つとなった場所です。
旅のヒント:領主司教時代を馳せるには、ドーム・クォーター・ザルツブルクの豪華な広間における常設展は必見です。
ザルツカマーグートの絵のように美しい街々へ
リンツ － バート・イッシュルの所要時間：1時間35分～45分
ザルツブルク ー バート・イッシュルの所要時間：1時間30分（アットナング・プッフハイム乗り換え）
バート・イッシュル － ハルシュタットの所要時間：20分
リンツからまたは、ザルツブルクからさほど遠くなく、寄り道する価値が十分にある旅の目的地です。鉄道で東西の本線をはずれ、南に進みます。皇帝フランツ・ヨーゼフゆかりの保養地バート・イッシュルは、歴史ある街並みと美しい湖水地方の自然が調和する優雅な温泉町です。伝統的なカフェ文化や皇帝文化が今も息づき、ゆったりとした時間を楽しめます。
ハルシュタット湖畔の町ハルシュタットはダッハシュタイン山と合わせて、ユネスコ文化遺産に登録されています。鉄道駅から町へは船で渡り、湖から見る町の景色が印象的です。世界最古の岩塩坑はツアーで見学できます。
旅のヒント：岩塩坑のツアーに参加する場合には、頑丈な靴と暖かい衣服を着用のこと。坑道の中は年間を通しておよそ8度です。
アーヘン鉄道とツィラータール鉄道
ハルシュタット－イェンバッハの所要時間：4時間20分
ザルツブルク－イェンバッハの所要時間：1時間30分
本線に戻り、アットナング・プッフハイムからレイルジェットに乗ってイェンバッハに向かいます。イェンバッハから北へはアーヘンゼー鉄道が走り、南へはツィラータール鉄道が通っています。アーヘンゼー登山鉄道は、インタールからアーヘンゼー湖の間を走行するヨーロッパ最古のアプト式鉄道。標高差は440メートルあり、急勾配を機関車が力いっぱい引っ張っていきます。湖に着くと、遊覧船が待っています。
チロルのツィラータール鉄道は、美しいアルプスの渓谷を走る人気のローカル鉄道です。イェンバッハからマイヤーホーフェンまでを結び、車窓からは牧草地や伝統的な村々、雄大な山岳風景を楽しむことができます。夏はハイキング、冬はスキーへのアクセス路線としても親しまれています。
インスブルック：アルプスの都
インスブルックと山々を切り離すことはできません。アルプスの懐に抱かれたインスブルックからぜひ地元のノルトケッテ連峰まで足を伸ばしましょう。旧市街近くのフンガーブルクバーン駅は、建築家ザハ・ハディドが氷河をイメージして設計した近未来的なデザインが特徴です。ケーブルカーでフンガーブルクへ向かい、さらにロープウェーに乗り継ぐと、標高1905mのゼーグルーベへ到着します。展望台からはイン渓谷やアルプスの雄大な景色を一望でき、レストランでは絶景とともに食事も楽しめます。さらに上を目指せば、標高2256mのハーフェレカーまでアクセスできます。
旅のヒント：インスブルック・アルプス動物園はフンガーブルクに行く途中にあります。ここではアルプスに生息する多様な動物を見ることができます。
ボーデン湖畔の都市、ブレゲンツ
ボーデン湖畔に位置するブレゲンツは、美しい湖の景色と豊かな文化が魅力の街です。歴史ある旧市街にはカフェやレストランが並び、湖沿いの遊歩道ではゆったりとした時間を楽しめます。街のシンボルともいえるプフェンダー山へはロープウェーで簡単にアクセスでき、山頂からはボーデン湖とアルプスの雄大なパノラマを一望できます。
ブレゲンツを世界的に有名にしているのが、毎夏開催される「ブレゲンツ音楽祭」です。ボーデン湖に浮かぶ巨大な湖上ステージで上演されるオペラは圧巻で、斬新な舞台演出でも知られています。夕暮れ時、湖を背景に始まる公演は幻想的な雰囲気に包まれ、多くの観客を魅了しています。
また、ブレゲンツは芸術や建築の街としても知られ、美術館クンストハウス・ブレゲンツでは現代アートを楽しむことができます。湖水地方ならではの開放感と文化的な魅力が調和した、オーストリア西端の洗練された街です。
旅のヒント：ブレゲンツ音楽祭の湖上オペラは2年ごとに演目が変わります。