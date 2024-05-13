鉄道で行くオーストリア周遊発見の旅

まずウィーンから

ウィーンはクラシック音楽の中心地として有名ですが、ここではまさに音楽が生きていると感じます。毎晩、多くの音楽ファンがクラシック音楽の生演奏を楽しみ、年間を通して数えきれないほど多くのコンサートが開催され、街は常に音楽にあふれています。

市内屈指の演奏会場の一つがウィーン国立歌劇場です。オペラハウスの規模はその舞台裏を覗いて初めて実感することができるでしょう。40分間のガイドツアーでは、歌劇場の歴史について、建築そして毎日舞台で繰り広げられる作業についての話が聞けます。

もう一か所、ウィーン楽友協会でも素晴らしい演奏が楽しめます。クラシックコンサートに行かれない方はウィーンで唯一の音響の博物館、音楽の家(ハウス・デア・ミュジーク)を訪れるのもいいでしょう。バーチャルなコンダクターになって、スクリーンに映し出されるウィーン・フィルを指揮する仕掛けもあります。

ウィーンの多くのコンサート・カフェでは、アップフェルシュトルーデル、グーグルフップやザッハートルテなどのお菓子を食べながらピアノの生演奏でヨハン・シュトラウスのワルツ音楽が楽しめます。3分の4拍子の音楽の中でしばし憩いのひとときを。

旅のヒント:ウィーナー・ワルツを習うのはさほどむずかしいことではありません。シュタットパークとクアサロンのすぐ隣では、ダンスコースが定期的に英語で開催されています。