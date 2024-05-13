セセッシオン（分離派）結成130周年

ユーゲントシュティールを代表する現代美術の展示館

1898年にヨーゼフ・マリア・オルブリッヒの設計によってナッシュマルクトの近くに建てられた「セセッション」はユーゲントシュティール（ウィーンのアール・ヌーヴォー）を代表する最も有名な建築のひとつです。その名称は、グスタフ・クリムトやヨーゼフ・ホフマンといった若きクリエイターを中心とする芸術家集団「ウィーン分離派（Wiener Secession）」に由来しています。保守的な「キュンストラーハウス（芸術家協会）」から独立した若きクリエイターたちのために、グスタフ・クリムト自身も1897年にこの新会館の設計案を2つ提出しました。白と金色のこの建物は、現代美術に特化した中欧初の展覧会場として現在に至るまで先駆的な役割を果たしています。建物の上に設置された、月桂樹の葉をモチーフにした金色に輝く球形（通称「金のキャベツ」）はセセッシオンのシンボルであり、遠くからも良く見えます。現在ではウィーン観光の目玉の一つとなっているこの建物は、建設当時、市民の間では、見たこともない奇妙な形に戸惑いとともに大きな話題を呼びました。

ファサードに掲げられたモットー「時代に芸術を。芸術に自由を」

月桂樹は、セセッション館を象徴するモチーフです。正面のピラスターや玄関のニッチ、側面のファサードなど随所にあしらわれ、直径8.5メートルのドームは、2500枚の金箔を施した月桂樹の葉と311個の果実で覆われています。

エントランスには建築・彫刻・絵画を象徴する3つのゴルゴンの頭部、側面にはフクロウが配されています。いずれも知恵や勝利、芸術・工芸を象徴するパラス・アテナに結びつくモチーフで、オルブリヒはこれらを独創的な形で建築に取り入れました。