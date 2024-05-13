壮麗な皇帝の居室、隠された中庭、エキサイティングなミュージアム、歴史的な秘密など、ホーフブルク宮殿はウィーンの中の小さな宇宙です。

何世紀にもわたり、ウィーン王宮は世界帝国の中枢として、ハプスブルク家の華やかさと権力を誇示してきました。その歴史は13世紀、バーベンベルク家が最初の要塞を築いたことから始まります。1275年、ボヘミア王オットーカル2世によって拡張され、ルドルフ1世の時代に初めて "ホーフブルク "と呼ばれるようになった。時を経て、中世の城から始まったこの建物は、ゴシック、ルネサンス、バロック、歴史主義の様式が融合した見事な建築物に成長しました。

アルテ・ブルク、シュヴァイツァーホーフ、レオポルディン翼は、歴史が作られ、芸術と文化が繁栄した権力のホットスポットでした。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世のもと建設されたノイエ・ブルクは、ヘルデンプラッツを見下ろしながら、時の流れを感じることができるでしょう。

現在、ホーフブルクは伝統とモダンな雰囲気を併せ持ち、活気に満ちています。オーストリアの連邦大統領官邸や博物館があり、ウィーンの中心部にある文化の拠点となっています。

ホーフブルク王宮は世界最大の宮殿です！