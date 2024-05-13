ホーフブルク宮殿
魅力あふれる政府の中枢
Introduction
何世紀にもわたり、ウィーン王宮は世界帝国の中枢として、ハプスブルク家の華やかさと権力を誇示してきました。その歴史は13世紀、バーベンベルク家が最初の要塞を築いたことから始まります。1275年、ボヘミア王オットーカル2世によって拡張され、ルドルフ1世の時代に初めて "ホーフブルク "と呼ばれるようになった。時を経て、中世の城から始まったこの建物は、ゴシック、ルネサンス、バロック、歴史主義の様式が融合した見事な建築物に成長しました。
アルテ・ブルク、シュヴァイツァーホーフ、レオポルディン翼は、歴史が作られ、芸術と文化が繁栄した権力のホットスポットでした。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世のもと建設されたノイエ・ブルクは、ヘルデンプラッツを見下ろしながら、時の流れを感じることができるでしょう。
現在、ホーフブルクは伝統とモダンな雰囲気を併せ持ち、活気に満ちています。オーストリアの連邦大統領官邸や博物館があり、ウィーンの中心部にある文化の拠点となっています。
ホーフブルク王宮は世界最大の宮殿です！
ホーフブルクの紹介
ホーフブルク王宮の栄華と文化財
皇帝の居室とシシィ博物館
ホーフブルク王宮では、エリザベート皇后のヘアブラシから皇帝フランツ・ヨーゼフの万年筆まで、ハプスブルク家の私生活を垣間見ることができます。また、笏、帝冠、聖槍など、王冠にあしらわれた宝飾品の豪華さにも目を奪われます。
皇帝の居室では、フランツ・ヨーゼフとシシィの居心地の良い空間を感じることができます。階段や控えの間を通り抜けると、皇帝の謁見の間にたどり着く。その近くには、彼が朝5時には事務処理に励んでいたという、質実剛健な書斎もあります。
厳格な官僚という評判とは裏腹に、フランツ・ヨーゼフは献身的な夫でもありました。彼の机からはいつも最愛のシシィの肖像画が見えましたが、一方、彼女はジムや楽屋で過ごすのが大好きでした。壁掛けバーでエクササイズをする時も、何時間もヘアスタイリングに没頭する時も、シシィはフィットネスとグラマラスを融合させる独自の方法を持っていました。
帝国の宝物庫
皇帝の宝物殿は、1000年にわたるヨーロッパの歴史にまたがる唯一無二のコレクションです。その宝物には、神聖ローマ帝国の王冠やルドルフ2世のハプスブルク家の王冠のような壮麗な装飾品が含まれています。
しかし、宝物殿には謎めいた歴史的な品々もあります。たとえば、キリストが磔にされたときの釘が入っていると考えられている聖槍。あるいは、かつてユニコーンの角だと信じられていた巨大なイッカクの牙。そして、伝説の聖杯と長い間噂されてきた、アンティーク後期のメノウのボウルも忘れてはなりません。
テキスタイル・コレクションにも驚きがあり、戴冠した王族の精巧な衣服が展示されています。ハプスブルク家の戴冠式用のローブは、シチリア島のノルマン人の工房で作られたもので、アラブの織り手たちがライオンやラクダだけでなく、アラビア語の複雑な刺繍を施し、この威厳ある傑作に神秘的な雰囲気を添えています。
ハウス・オブ・オーストリアの歴史
2018年にオープンした歴史の館は、過去100年間のオーストリアの発展を探求しています。ハプスブルク帝国の崩壊から共和制への道のり、ナチス独裁の暗黒の時代を経て、第二次世界大戦後の民主復興まで、オーストリアは激動の過去を持つ国です。
インタラクティブなオーディオとビデオステーションが、オーストリア人の文化史と自己発見の旅を掘り下げます。オーストリア・ハンガリー帝国の落下した双頭の鷲から、2014年のユーロヴィジョン・ソング・コンテストでコンチータ・ヴルストが着用した象徴的なドレスに至るまで、何百ものユニークな展示品が歴史を記憶しています。
そこから見えてくるのは、常に自らを改革し続ける国の物語でしょう。
帝国の輝き：ダンスと発見
ホーフブルクを歩く
歴史のある教会
スペイン乗馬学校
リピッツァーナーはオーストリアのアイデンティティの象徴であり、シュタルブルクは古典的な乗馬技術を保存する最も重要な場所のひとつです。
リピッツァーナーという有名な白馬を鑑賞する方法はたくさんあります！見事なバロック式冬期乗馬学校でのパフォーマンスでは、カプリオールやルヴァードのような、古典的オートエコールに登場する見事な技を見ることができます。特別な日には、世界的に有名なウィーン・フィルハーモニー管弦楽団やウィーン少年合唱団の演奏が披露されます。
おそらく世界で最も美しい乗馬ホールで行われる若い種馬の朝の運動や、450年の宮廷乗馬文化を紹介するリピッツァーナー博物館もお見逃しなく。
夏には、ブルクガルテンで雌馬と仔馬がのんびりと草を食む姿を見ることもできます。
よくある質問
モニュメント保護 - 持続可能性の代名詞
歴史的建造物の保存は、オーストリアの気候変動との闘いにおける注目すべき取り組みです。なぜでしょうか？
資源の保存:歴史的建造物を保護することで、緑地への新規建設の必要性を減らし、代わりに既存の建造物を保存することができます。
社会文化的意義:歴史的建造物の維持に役立ち、文化的提供を豊かにすることで地域のアイデンティティを強化します。
持続可能な素材:歴史的建造物の多くは、地元で採れる自然素材で建てられています。修復作業では、これらの材料を使用し、建物のオリジナル性を維持することを目指しています。
生物多様性の保護:さまざまな動植物の生息地を保護することができます。エコロジーの観点からも、遺産保護は進むべき道です。