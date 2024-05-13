Neue Burg of Vienna Hofburg with bronze statues, golden eagle and national library signage.
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ホーフブルク宮殿
魅力あふれる政府の中枢

壮麗な皇帝の居室、隠された中庭、エキサイティングなミュージアム、歴史的な秘密など、ホーフブルク宮殿はウィーンの中の小さな宇宙です。

何世紀にもわたり、ウィーン王宮は世界帝国の中枢として、ハプスブルク家の華やかさと権力を誇示してきました。その歴史は13世紀、バーベンベルク家が最初の要塞を築いたことから始まります。1275年、ボヘミア王オットーカル2世によって拡張され、ルドルフ1世の時代に初めて "ホーフブルク "と呼ばれるようになった。時を経て、中世の城から始まったこの建物は、ゴシック、ルネサンス、バロック、歴史主義の様式が融合した見事な建築物に成長しました。

アルテ・ブルク、シュヴァイツァーホーフ、レオポルディン翼は、歴史が作られ、芸術と文化が繁栄した権力のホットスポットでした。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世のもと建設されたノイエ・ブルクは、ヘルデンプラッツを見下ろしながら、時の流れを感じることができるでしょう。

現在、ホーフブルクは伝統とモダンな雰囲気を併せ持ち、活気に満ちています。オーストリアの連邦大統領官邸や博物館があり、ウィーンの中心部にある文化の拠点となっています。

ホーフブルク王宮は世界最大の宮殿です！

ウィーン王宮の簡単なご案内
場所1. ウィーン市内
建築様式ゴシック様式から歴史主義様式の組み合わせ
依頼者バーベンベルク家
最初の言及1278年頃
広さ24ヘクタール
構成要素18の翼、19の中庭、2000以上の部屋
地図
イベント

ウィーン少年合唱団は毎週日曜日、ホーフブルク王宮礼拝堂で世界的に有名な合唱を披露し、聴衆を魅了します。チケットは大変人気があります。 チケットをお勧めします。

ホーフブルクの紹介

ホーフブルク王宮の栄華と文化財

皇帝の武器庫

ハプスブルク家の敵や同盟国の武具-ユニークなコレクションで、西側世界で最も資料の豊富な武具館です。

帝国の武器庫

レオポルディン翼

レオポルディン翼は、ホーフブルク王宮で最も古い部分のひとつです。現在は連邦大統領が執務している。ヨーゼフ礼拝堂は特別見学ツアーで訪れることができる。

大統領官邸

パピルス博物館

パピルス博物館では、ファラオの世界へご案内します：紀元前1600年まで遡る古代エジプトについて、300点の魅力的な品々から学ぶことができます。

パピルス博物館

エフェソス博物館

エフェソス博物館には、オーストリアの考古学者たちが古代都市で発見した品々が展示されています。素晴らしい歴史のユニークなコレクションです。

エフェソス博物館

皇帝の宝物殿

華麗と栄光宝物殿は、中世の最も重要な王冠の宝石、神聖ローマ帝国の戴冠式用具を保護しています。

皇帝の宝物殿

歴史の家

歴史の館はオーストリア初の現代史博物館です。1918年の共和国建国以来の社会的、政治的変化をたどります。

歴史の家

古楽器コレクション

古い楽器のコレクションでは、ウィーンのフォルテピアノから忘れ去られようとしているヴィオラ・ダモーレまで、貴重なルネサンスとバロックの作品を中心に展示しています。

古い楽器のコレクション

スペイン乗馬学校

スペイン乗馬学校は世界最古で、450年以上にわたってオート・エコール（高等学校）の古典的ルネサンス芸術を保存している唯一の機関です。

スペイン乗馬学校

世界博物館

ヴェルトミュージアムは、世界で最も重要な非ヨーロッパのコレクションを所蔵する民族学博物館です。少額で発見の世界を堪能できる！

世界博物館

国立図書館

見事な建築の中にある貴重な傑作バロック様式の国立図書館ホールは、世界で最も美しい図書館ホールのひとつです。

国立図書館

皇帝の居室とシシィ博物館

皇帝フランツ・ヨーゼフと皇后エリザベートの私室を垣間見る：シシィのジムルームと夫の控えめな書斎。

皇帝の居室とシシィ博物館
皇帝と皇后の暮らしぶり

皇帝の居室とシシィ博物館

ホーフブルク王宮では、エリザベート皇后のヘアブラシから皇帝フランツ・ヨーゼフの万年筆まで、ハプスブルク家の私生活を垣間見ることができます。また、笏、帝冠、聖槍など、王冠にあしらわれた宝飾品の豪華さにも目を奪われます。

皇帝の居室では、フランツ・ヨーゼフとシシィの居心地の良い空間を感じることができます。階段や控えの間を通り抜けると、皇帝の謁見の間にたどり着く。その近くには、彼が朝5時には事務処理に励んでいたという、質実剛健な書斎もあります。

厳格な官僚という評判とは裏腹に、フランツ・ヨーゼフは献身的な夫でもありました。彼の机からはいつも最愛のシシィの肖像画が見えましたが、一方、彼女はジムや楽屋で過ごすのが大好きでした。壁掛けバーでエクササイズをする時も、何時間もヘアスタイリングに没頭する時も、シシィはフィットネスとグラマラスを融合させる独自の方法を持っていました。

インペリアル・アパートシシィ博物館
知識の宝庫

オーストリア国立図書館

大広間はオーストリア国立図書館の至宝です。その始まりは、18世紀初頭に世界最大の私設図書館を所有していたサヴォワ公オイゲンでした。ホールの見事なドームの下で、15,000冊の蔵書を鑑賞することができます。装丁は、歴史と文学は赤、神学と法学は青、自然科学は黄色というルールに従って分けられています。

1736年にオイゲン公が亡くなった後、皇帝シャルル6世がこの素晴らしいコレクションをホーフブルクに寄贈しました。長さ80メートル、高さ20メートル、美しいバロック様式の空間に、膨大な知識が凝縮されています。

国立ホールオイゲン王子
金、銀、宝石

帝国の宝物庫

皇帝の宝物殿は、1000年にわたるヨーロッパの歴史にまたがる唯一無二のコレクションです。その宝物には、神聖ローマ帝国の王冠やルドルフ2世のハプスブルク家の王冠のような壮麗な装飾品が含まれています。

しかし、宝物殿には謎めいた歴史的な品々もあります。たとえば、キリストが磔にされたときの釘が入っていると考えられている聖槍。あるいは、かつてユニコーンの角だと信じられていた巨大なイッカクの牙。そして、伝説の聖杯と長い間噂されてきた、アンティーク後期のメノウのボウルも忘れてはなりません。

テキスタイル・コレクションにも驚きがあり、戴冠した王族の精巧な衣服が展示されています。ハプスブルク家の戴冠式用のローブは、シチリア島のノルマン人の工房で作られたもので、アラブの織り手たちがライオンやラクダだけでなく、アラビア語の複雑な刺繍を施し、この威厳ある傑作に神秘的な雰囲気を添えています。

皇帝の宝物殿
変遷する国

ハウス・オブ・オーストリアの歴史

2018年にオープンした歴史の館は、過去100年間のオーストリアの発展を探求しています。ハプスブルク帝国の崩壊から共和制への道のり、ナチス独裁の暗黒の時代を経て、第二次世界大戦後の民主復興まで、オーストリアは激動の過去を持つ国です。

インタラクティブなオーディオとビデオステーションが、オーストリア人の文化史と自己発見の旅を掘り下げます。オーストリア・ハンガリー帝国の落下した双頭の鷲から、2014年のユーロヴィジョン・ソング・コンテストでコンチータ・ヴルストが着用した象徴的なドレスに至るまで、何百ものユニークな展示品が歴史を記憶しています。

そこから見えてくるのは、常に自らを改革し続ける国の物語でしょう。

ハウス・オブ・オーストリアの歴史

帝国の輝き：ダンスと発見

ウィーン王宮でのダンス

豪華な舞踏会では、ホーフブルク宮殿が大舞台に変身し、ワルツのメロディーとウィーンの伝統に満ちた忘れられない夜を演出します。

ウィーンの舞踏会

ハプスブルク家の足跡をたどる

ハプスブルク家ツアーでは、皇帝の居室、シシィ博物館、銀器コレクションを見学し、650年にわたる帝国の歴史を垣間見ることができます。

ハプスブルク家ツアー

ホーフブルクを歩く

ヘルデン広場

ウィーン最大の広場：シャルル大公とオイゲン公が騎馬像から、ここで休憩する人々を見下ろしています。

ヘルデン広場

フォルクスガルテン

ミヒャエラー広場は、3,000本以上のバラ、テーセウス神殿、シシィ記念碑があるロマンチックな公園です。端にはウィーンで最もトレンディーなクラブがあります。

フォルクスガルテン

城の庭園

アールヌーボーのガラス温室内には、蝶が飛び交うミニ熱帯雨林があり、公園でくつろいだり、市内で最も美しいテラスカフェでコーヒーを飲んだりすることができます。

城の庭園

ミヒャエル広場

ホーフブルク王宮の入り口には、地下の考古学的発掘物があり、古代ローマ時代を垣間見ることができます。反対側には建築史の一部であるロースハウスがあります。

ミヒャエル広場

歴史のある教会

ホーフブルク礼拝堂

13世紀に建てられたハプスブルク家の旧礼拝堂は、ホーフブルクで最も古い神聖な建物です。毎週日曜日には、ウィーン少年合唱団の演奏が行われます。

ホーフブルク礼拝堂

アウグスティヌス修道会教会

アウグスティヌス教会は外見は地味だが、内部はゴシック様式の珠玉の教会。日曜日と祝日には、モーツァルト、ハイドン、シューベルトの作品を楽しむことができる。

アウグスティヌス教会

聖ミカエル教会の地下聖堂

聖ミヒャエル教会のバロック様式の地下礼拝堂は、ヨーロッパで8つある自然ミイラのひとつです。この不気味な見学ツアーはガイド付きでのみ可能です。

聖ミヒャエル教会の地下聖堂
白馬の魔法

スペイン乗馬学校

リピッツァーナーはオーストリアのアイデンティティの象徴であり、シュタルブルクは古典的な乗馬技術を保存する最も重要な場所のひとつです。

リピッツァーナーという有名な白馬を鑑賞する方法はたくさんあります！見事なバロック式冬期乗馬学校でのパフォーマンスでは、カプリオールやルヴァードのような、古典的オートエコールに登場する見事な技を見ることができます。特別な日には、世界的に有名なウィーン・フィルハーモニー管弦楽団やウィーン少年合唱団の演奏が披露されます。

おそらく世界で最も美しい乗馬ホールで行われる若い種馬の朝の運動や、450年の宮廷乗馬文化を紹介するリピッツァーナー博物館もお見逃しなく。

夏には、ブルクガルテンで雌馬と仔馬がのんびりと草を食む姿を見ることもできます。

スペイン乗馬学校

よくある質問

  • インペリアル・トレジャリー

  • インペリアル・アパート

  • シシィ博物館

  • 国立図書館

  • スペイン乗馬学校

  • 世界博物館

  • 歴史の家

  • シルバー・コレクション（現在閉館中）

  • 宮廷狩猟と武器庫

  • パピルス博物館

  • 古代楽器コレクション

  • エフェソス博物館

ウィーン王宮には、ハプスブルク家の名士たちが居を構えていました：

  • フェルディナンド1世:フェルディナント1世：ゴシック様式の城をルネサンス様式に改築し、ハプスブルク家の主要な居城とした。

  • マリア・テレジア:マリア・テレジアは、シェーンブルン宮殿に滞在しない時は、レオポルド棟に滞在した。

  • 皇帝フランツ・ヨーゼフ1世と皇后エリザベート（シシィ）:彼らの居室、謁見の間、ステートルームは現在も見学可能。

  • レオポルト2世:ホーフブルク宮殿の一部、アマリエンブルクに居住。

  • フェルディナンド1世:1831年から1835年まで、妻のサヴォワ家のマリア・アンナとともにアマリエンブルクに居住。

  • 皇帝シャルル1世:ハプスブルク家の最後の皇帝。

ハプスブルク王朝の他の多くのメンバーもホーフブルク宮殿を使用し、1279年から1918年まで、多少の中断はあったものの、支配者の本邸として使用された。

ホーフブルク王宮はもはや王宮ではないため、現在は誰も常住していません。代わりにオーストリア連邦大統領の執務室があります。オーストリア国立図書館、シシィ博物館、皇帝の居室など、ホーフブルク王宮を拠点とする多くの機関や博物館で約5000人が働いています。

持続可能性情報

モニュメント保護 - 持続可能性の代名詞

歴史的建造物の保存は、オーストリアの気候変動との闘いにおける注目すべき取り組みです。なぜでしょうか？

  • 資源の保存:歴史的建造物を保護することで、緑地への新規建設の必要性を減らし、代わりに既存の建造物を保存することができます。

  • 社会文化的意義:歴史的建造物の維持に役立ち、文化的提供を豊かにすることで地域のアイデンティティを強化します。

  • 持続可能な素材:歴史的建造物の多くは、地元で採れる自然素材で建てられています。修復作業では、これらの材料を使用し、建物のオリジナル性を維持することを目指しています。

  • 生物多様性の保護:さまざまな動植物の生息地を保護することができます。エコロジーの観点からも、遺産保護は進むべき道です。

持続可能な旅

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