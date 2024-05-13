Uniformed riders on white horses at the Spanish Riding School Vienna, spectators on balconies.
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スペイン式宮廷馬術学校
世界に誇る高等馬術

伝統が息づく場所、ウィーンのスペイン式宮廷馬術学校では、リピッツァーナー白馬による古典的な馬術が緻密に伝承されており、ユネスコによって保護されています。

王宮にある冬の馬術学校では、音楽に合わせて白馬が完璧なハーモニーを奏でる時、宮廷の歴史が蘇ります。宮廷馬術学校は、ノスタルジーに浸る場所ではなく、生きた文化であり、進化する伝統であり、絶え間ない卓越性の追求の場なのです。

16世紀に始まった馬術学校は、今や世界的にも類を見ない機関として、オーストリアの文化遺産を現代に伝えています。その起源は1565年に遡ります。元々は馬の調教と貴族の若者の教育を目的としていました。 スペイン式宮廷馬術学校という名称は、高貴なリピッツァーナー種を生み出したイベリア種に由来しています。この個性豊かな馬たちは、現在あらゆるパフォーマンスの核となっています。460年以上もの間、馬術という古典的な芸術はここで培われてきました。それは、騎手と馬が調和のとれた一体感を持つ、要求が高く、緻密に調整された芸術です。

種牡馬たちの旅はシュタイヤマルク州のピーバー牧場から始まり、ヘルデンベルクのトレーニングセンターを経て、最終的にウィーンで馬術を披露します。彼らのトレーニングは、信頼、忍耐、そして感受性を基盤として、いくつかの段階を経て進みます。最も才能のある種牡馬だけが、最終的にレヴァーデやカプリオールといった有名なスクールジャンプを制覇します。しかし、この種牡馬の魅力は伝統だけでなく、絶え間ない革新にもあります。現在では女性が騎手チームに定着しており、革新的な普及・教育プログラムを通じて、この伝統を幅広い人々に伝えています。

公演を観たり、舞台裏ツアーに参加したりすれば、誰でもすぐにそれを実感できるでしょう。ここの伝統は、停滞ではなく、動きを通して輝いているのです。落ち着き、優雅さ、そして静かな自信が、オーストリアが文化国家としてこれほど特別な存在である理由を如実に物語っています。ここは、文化遺産が現代的かつ持続可能な方法で、悲観することなく、真摯な献身をもって受け継がれていく様子を示す場所です。

事実と数字
所在地：ウィーン1区
最初の記述：1565年9月20日：ホーフブルク王宮近くの乗馬とトーナメント会場
建築様式：バロック
依頼主：皇帝カール6世
建築家：ヨハン・ベルンハルト・フィッシャー・フォン・エルラッハとエマニュエル・フィッシャー・フォン・エルラッハ
建設開始：1729年、王宮のミヒャエル棟に冬季乗馬学校として建設
開校：1735年
アクセス
チケット
地図
カフェ
営業時間

2022年、リピッツァーナー種の繁殖に関係する知識は、人類の無形文化遺産の一部であることが正式に認められました。

スペイン式宮廷馬術学校について

ピーバーから王宮へ

リピッツァーナーの生涯

シュタイヤマルク州のピ－バ－種牝馬農場では、8つの種牡馬系統のうち6系統と、17の由緒ある牝馬系統の交配が行われています。リピッツァーナー種は生まれた時は黒色で、6歳から10歳の間に徐々に特徴的な白い毛色へと変化していきます。白い毛色を目指す品種改良は19世紀初頭に始まりました。それぞれの交配は、何世紀にもわたる血統と現代の知識を融合させ、その特徴と運動能力を維持しています。

子馬は繁殖牝馬群と呼ばれる環境で育ち、他の子馬たちと一緒に育てられます。夏は広大なアルプスの牧草地で過ごし、足取りの確かさと社会性を身につけていきます。4歳頃になると、若い馬は性別に関わらず検査を受けます。種牡馬はヘルデンベルクのトレーニングセンターに移り、選ばれた牝馬はピーバーに残り、鞍上と馬具を使った2年間のトレーニングプログラムを受けます。

種牡馬の訓練は、リモンテンスクール（基礎訓練）、カンパーニュスクール（運動学校）、そしてオートエコール（高等学校）の3段階に分かれています。騎手と密接に協力しながら、馬たちは有名なスクールジャンプを含む厳しい訓練を習得します。一方、牝馬たちはピーバーに留まり、次世代の繁殖牝馬としてその伝統を受け継いでいます。

種牡馬たちは活動期間を終えると、ピーバー牧場に戻り、その自然なニーズを満たすように設計された愛情のこもった世話の行き届いた 引退厩舎で余生を送ります。

リピッツァーナー

イベントとガイドツアー：馬術を間近で見学

ヘルデンベルク

若い牡馬たちはオートエコールを学び、学校の牡馬たちは避暑や乗馬を楽しみます。

トレーニングセンター＆避暑地

ピーバー

西シュタイヤマルクの中心部に位置するピーバー牧場では、リピッツァーナーの子馬たちが繁殖馬の群れの中で成長し、4歳頃に古典馬術の道へと旅立ちます。

リピッツァーナー・スタッド・ピーバー (Gestüt Piber)

パフォーマンス

ウィンター馬術学校では、カプリオール、スクール・クワドリーユ、パ・ド・ドゥ、ロング・レイン・ワークなど45分から90分間、音楽に合わせて馬術を披露します。

公演

朝の調教

バロック様式の乗馬ホールで、若い種牝馬と養成コースの馬が60分間、リラックスした雰囲気の中でトレーニングを行います。馬を保護するため、養成コースの馬のジャンプはほとんど行われません。

朝の調教

建築ツアー

170段の階段、バロック様式の豪華さ、歴史的な厩舎：この80分のツアーでは、建築、歴史、3階建ての屋根の構造について学ぶことができます。

建築ツアー

ガイドツアー

60分のツアーでは、厩舎、冬季馬術学校、夏季乗馬ホールを巡り、馬術、リピッツァーナーの生活、歴史を紹介します。

ガイドツアー

スペイン式馬術学校の文化的重要性は、その国際的な認知度が証明しています：

2010年以来、スペイン式馬術学校の古典馬術はユネスコの無形文化遺産に登録されています。そして2022年、リピッツァーナーの繁殖に関する知識もまた、人類無形文化遺産の代表リストに加えられました。これは、この伝統がオーストリアの文化的アイデンティティにいかに深く根ざしているかを、さらに証明するものです。

リピッツァーナーのお土産

スノードームの中のリピッツァーナー

ガラス製の（プラスチック製ではありません！）スノードームを知らない人はいないでしょう。しかし、この古典的なお土産がオーストリア、より正確にはウィーンで生まれたことを知る人は多くありません。

ウィーン・スノードーム工房

リピッツァーナー・ディアンドル

ディアンドルの色はリピッツァーナーの故郷を反映しています：白と黒は馬の変身を象徴し、緑は緑豊かなアルプスの牧草地を表しています。

シュタイヤマルク州の伝統衣装

アウガルテン磁器のリピッツァーナー

1920年代以来、繊細な磁器は、ルヴァードやピアッフェのようなエレガントな動きを捉えてきました。

ウィーン磁器、アウガルテン

よくある質問

スペイン乗馬学校は16世紀、ハプスブルク家の時代に設立された。フェルディナンド1世とマクシミリアン2世が基礎を築き、ウィーンのシュタールブルク建設が行われた1565年が正式な創立日とされています。リピッツァナーの繁殖は1580年、リピツァのインペリアル・スタッドで始まった。このように、リピッツァーナー創設者は一人ではなく、様々な支配者の努力と歴史の発展の結果なのである。

その歴史を学ぶ

スペイン乗馬学校は、ウィーンの中心部にあるウィーン王宮のミヒャエル翼内にあります。シュテファン大寺院から歩いてすぐのところにあり、アクセスも便利です。

スペイン乗馬学校」という名前は、16世紀にウィーンの宮廷に持ち込まれた馬の起源に由来します。スペインで育ったフェルディナンド1世が、ウィーンに初めてアンダルシア馬を導入しました。

当時、ハプスブルク家はスペイン、ナポリ、オーストリアを支配し、帝国全体の文化交流を促進していた。スペインからの乗馬の伝統は、オーストリアの馬の繁殖を通じて取り入れられ、さらに発展した。1562年には早くも、フェルディナントの息子マクシミリアン2世がオーストリアでスペイン馬の繁殖を始めた。

早くから "スペイン乗馬会館 "や "スペイン乗馬厩舎 "という言葉が使われ、馬が持つイベリア半島の伝統を指していた。現在はスペイン系、アラビア系、ベルベル系をルーツに持つリピッツァーナーだけが使用されているが、歴史的な名称は守られている。

冬の乗馬学校では、クラシック音楽に合わせたパフォーマンスが3つの形式で提供される：45分、70分、90分。カプリオール、スクール・クワドリーユ、パ・ド・ドゥ、長手綱の練習などが体験できます。

公演チケット

伝統的に、スペイン乗馬学校ではお守りとして少なくとも1頭のベイ種馬が飼われている。この習慣は古い迷信と伝統に根ざしている。リピッツァーナー種は黒毛で生まれ、徐々に白くなっていくため、黒毛の種馬はこの種本来の色合いを思い出させる役割も果たしている。この習慣は歴史の一部を保存し、象徴的に学校とその馬に幸運をもたらす。

18世紀後半になると、美的嗜好から繁殖には白毛が好まれるようになった。白毛は遺伝的に優性であるため、今日ではダークカラーの馬は稀な例外となっている。

検査で選ばれなかった馬は、部分的に調教された若い馬や、基本的な調教がしっかりできている繁殖馬も含めて、売りに出される。

気候保護情報

なぜ伝統や風習が持続可能なのか

オーストリアの風習と伝統の保存は、持続可能性と密接に結びついています。例えば アルムアップトリープ(牛追い） 民俗祭りそして地域の工芸品といった伝統は、自然と資源に対する深い敬意を反映しています。こうした風習は、地元の動植物への理解と感謝、そして環境への意識を高める。

伝統や風習は、社会の持続可能性にも貢献しています：次のような伝統的な祝賀行事も、社会の持続可能性に貢献しています。 メイポール、 復活祭または クリスマスの風習のような伝統的な祝祭などは、地域精神を高め、地域保全へのコミットメントを育みます。無形文化遺産は、何世代にもわたって受け継がれてきた伝統的な儀式、習慣、職人技を称えるものです。

これらの伝統を体験する旅行客は、オーストリア文化に対する本物の洞察を得ることができ、ひいては地域のアイデンティティを強化することになります。

持続可能な旅

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