スペイン式宮廷馬術学校
世界に誇る高等馬術
Introduction
王宮にある冬の馬術学校では、音楽に合わせて白馬が完璧なハーモニーを奏でる時、宮廷の歴史が蘇ります。宮廷馬術学校は、ノスタルジーに浸る場所ではなく、生きた文化であり、進化する伝統であり、絶え間ない卓越性の追求の場なのです。
16世紀に始まった馬術学校は、今や世界的にも類を見ない機関として、オーストリアの文化遺産を現代に伝えています。その起源は1565年に遡ります。元々は馬の調教と貴族の若者の教育を目的としていました。 スペイン式宮廷馬術学校という名称は、高貴なリピッツァーナー種を生み出したイベリア種に由来しています。この個性豊かな馬たちは、現在あらゆるパフォーマンスの核となっています。460年以上もの間、馬術という古典的な芸術はここで培われてきました。それは、騎手と馬が調和のとれた一体感を持つ、要求が高く、緻密に調整された芸術です。
種牡馬たちの旅はシュタイヤマルク州のピーバー牧場から始まり、ヘルデンベルクのトレーニングセンターを経て、最終的にウィーンで馬術を披露します。彼らのトレーニングは、信頼、忍耐、そして感受性を基盤として、いくつかの段階を経て進みます。最も才能のある種牡馬だけが、最終的にレヴァーデやカプリオールといった有名なスクールジャンプを制覇します。しかし、この種牡馬の魅力は伝統だけでなく、絶え間ない革新にもあります。現在では女性が騎手チームに定着しており、革新的な普及・教育プログラムを通じて、この伝統を幅広い人々に伝えています。
公演を観たり、舞台裏ツアーに参加したりすれば、誰でもすぐにそれを実感できるでしょう。ここの伝統は、停滞ではなく、動きを通して輝いているのです。落ち着き、優雅さ、そして静かな自信が、オーストリアが文化国家としてこれほど特別な存在である理由を如実に物語っています。ここは、文化遺産が現代的かつ持続可能な方法で、悲観することなく、真摯な献身をもって受け継がれていく様子を示す場所です。
2022年、リピッツァーナー種の繁殖に関係する知識は、人類の無形文化遺産の一部であることが正式に認められました。
スペイン式宮廷馬術学校について
リピッツァーナーの生涯
シュタイヤマルク州のピ－バ－種牝馬農場では、8つの種牡馬系統のうち6系統と、17の由緒ある牝馬系統の交配が行われています。リピッツァーナー種は生まれた時は黒色で、6歳から10歳の間に徐々に特徴的な白い毛色へと変化していきます。白い毛色を目指す品種改良は19世紀初頭に始まりました。それぞれの交配は、何世紀にもわたる血統と現代の知識を融合させ、その特徴と運動能力を維持しています。
子馬は繁殖牝馬群と呼ばれる環境で育ち、他の子馬たちと一緒に育てられます。夏は広大なアルプスの牧草地で過ごし、足取りの確かさと社会性を身につけていきます。4歳頃になると、若い馬は性別に関わらず検査を受けます。種牡馬はヘルデンベルクのトレーニングセンターに移り、選ばれた牝馬はピーバーに残り、鞍上と馬具を使った2年間のトレーニングプログラムを受けます。
種牡馬の訓練は、リモンテンスクール（基礎訓練）、カンパーニュスクール（運動学校）、そしてオートエコール（高等学校）の3段階に分かれています。騎手と密接に協力しながら、馬たちは有名なスクールジャンプを含む厳しい訓練を習得します。一方、牝馬たちはピーバーに留まり、次世代の繁殖牝馬としてその伝統を受け継いでいます。
種牡馬たちは活動期間を終えると、ピーバー牧場に戻り、その自然なニーズを満たすように設計された愛情のこもった世話の行き届いた 引退厩舎で余生を送ります。
イベントとガイドツアー：馬術を間近で見学
スペイン式馬術学校の文化的重要性は、その国際的な認知度が証明しています：
2010年以来、スペイン式馬術学校の古典馬術はユネスコの無形文化遺産に登録されています。そして2022年、リピッツァーナーの繁殖に関する知識もまた、人類無形文化遺産の代表リストに加えられました。これは、この伝統がオーストリアの文化的アイデンティティにいかに深く根ざしているかを、さらに証明するものです。
リピッツァーナーのお土産
よくある質問
なぜ伝統や風習が持続可能なのか
オーストリアの風習と伝統の保存は、持続可能性と密接に結びついています。例えば アルムアップトリープ(牛追い） 民俗祭りそして地域の工芸品といった伝統は、自然と資源に対する深い敬意を反映しています。こうした風習は、地元の動植物への理解と感謝、そして環境への意識を高める。
伝統や風習は、社会の持続可能性にも貢献しています：次のような伝統的な祝賀行事も、社会の持続可能性に貢献しています。 メイポール、 復活祭または クリスマスの風習のような伝統的な祝祭などは、地域精神を高め、地域保全へのコミットメントを育みます。無形文化遺産は、何世代にもわたって受け継がれてきた伝統的な儀式、習慣、職人技を称えるものです。
これらの伝統を体験する旅行客は、オーストリア文化に対する本物の洞察を得ることができ、ひいては地域のアイデンティティを強化することになります。