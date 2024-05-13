伝統が息づく場所、ウィーンのスペイン式宮廷馬術学校では、リピッツァーナー白馬による古典的な馬術が緻密に伝承されており、ユネスコによって保護されています。

王宮にある冬の馬術学校では、音楽に合わせて白馬が完璧なハーモニーを奏でる時、宮廷の歴史が蘇ります。宮廷馬術学校は、ノスタルジーに浸る場所ではなく、生きた文化であり、進化する伝統であり、絶え間ない卓越性の追求の場なのです。

16世紀に始まった馬術学校は、今や世界的にも類を見ない機関として、オーストリアの文化遺産を現代に伝えています。その起源は1565年に遡ります。元々は馬の調教と貴族の若者の教育を目的としていました。 スペイン式宮廷馬術学校という名称は、高貴なリピッツァーナー種を生み出したイベリア種に由来しています。この個性豊かな馬たちは、現在あらゆるパフォーマンスの核となっています。460年以上もの間、馬術という古典的な芸術はここで培われてきました。それは、騎手と馬が調和のとれた一体感を持つ、要求が高く、緻密に調整された芸術です。

種牡馬たちの旅はシュタイヤマルク州のピーバー牧場から始まり、ヘルデンベルクのトレーニングセンターを経て、最終的にウィーンで馬術を披露します。彼らのトレーニングは、信頼、忍耐、そして感受性を基盤として、いくつかの段階を経て進みます。最も才能のある種牡馬だけが、最終的にレヴァーデやカプリオールといった有名なスクールジャンプを制覇します。しかし、この種牡馬の魅力は伝統だけでなく、絶え間ない革新にもあります。現在では女性が騎手チームに定着しており、革新的な普及・教育プログラムを通じて、この伝統を幅広い人々に伝えています。

公演を観たり、舞台裏ツアーに参加したりすれば、誰でもすぐにそれを実感できるでしょう。ここの伝統は、停滞ではなく、動きを通して輝いているのです。落ち着き、優雅さ、そして静かな自信が、オーストリアが文化国家としてこれほど特別な存在である理由を如実に物語っています。ここは、文化遺産が現代的かつ持続可能な方法で、悲観することなく、真摯な献身をもって受け継がれていく様子を示す場所です。