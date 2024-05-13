カーレンベルク
ウィーンの絶景
Introduction
標高484メートルのカーレンベルクはウィーン郊外の丘で、自然、歴史、文化のユニークが融合するウィーンっ子にとって憩いの場です。シュネーベルクまで続く有名なパノラマは、芸術家、ハイカー、歓楽街の人々にインスピレーションを与えてきました。ウィーンの歴史に彩られたカーレンベルクには、象徴的な深い意味があります。1683年、第二次オスマン・トルコ包囲戦の舞台となったこの地で、ヤン3世ソビエスキーはウィーンを救う決定的な一撃を仕掛けました。現在では、ウィーンの魅力とインスピレーションを体現する、現代的な活気が感じられるとともに過去が息づく場所となっています。
バロック様式の聖ヨーゼフ教会は、この歴史的な時代に思いを馳せ、巡礼者を惹きつけてやみません。カーレンベルクは、風光明媚で曲がりくねったヘーエン通りや、市街のハイキングコースからアクセスできる、ウィーンで最も愛されている「地元の山」です。
しかし、カーレンベルクは単なる展望台ではなく、活動家にとって探検の地でもあります。ハイキングコースは手つかずの自然とウィーンの都会的なエネルギーを結びつけ、魅力的な居酒屋や伝統的なワイン居酒屋（ホイリゲ）は、訪れる人々をリラックスした雰囲気に誘います。
歴史と現代性、都市と自然、歓楽と冒険が融合するこの地は、新しい体験に価値を置き、本物を大切にする人々のための場所です。
カーレンベルクのみどころ
ウィーンの名峰
シュテファニーヴァルテ
125段の階段を上ると、ウィーンで最も美しい眺望のひとつが広がります。この展望台は、不運な皇太子ルドルフの妻シュテファニーにちなんで名づけられました。週末と祝日の午後のみ営業。
シシィ礼拝堂
ネオ・ゴシック様式のこの雪のように白い礼拝堂は、1854年に皇室のエリザベートとフランツ・ヨーゼフ夫妻の結婚式を記念して建てられました。内部は、自然と文化の結びつきを体感できる空間として再設計されています。
聖ヨーゼフ教会
1683年のトルコ包囲の後に建てられたバロック様式の聖ヨゼフ教会は、巡礼の場となりました。小さな教会の西側ファサードには、ウィーン解放に重要な役割を果たしたポーランド王ヤン・ソビエスキの記念プレートが掲げられています。
アム・ヒンメル（天空にて）
空に近い静かな憩いの場。生命の樹の輪は、1年の経過を象徴しています。それぞれの生年月日には、それぞれの木が割り当てられています。子供の遊び場や、落ち着いた雰囲気のオクタゴン・カフェレストランもあります。
ハイロード
必要性が生み出したアイコン：1930年代の経済危機の中、ヘーエン通りは雇用創出プロジェクトとして建設され、自然、歴史、そして都会のロマンスが融合したユニークな道路へと発展しました。
ブナの森を縫うように延びる15キロの道は、ノイシュティフト・アム・ヴァルデとドナウ渓谷のカーレンベルク、レオポルツベルク、クロスターノイブルクを結んでいます。歴史的な石畳とカーブが多いのが特徴です。ウィーンとその周辺の丘陵地帯の息を呑むような眺望は、日帰り旅行者、クラシックカー愛好家、オートバイ愛好家を魅了しています。
道路は現在、その多くがモニュメントとして登録されています。多くのウィーン市民にとって、週末にヘーエン通りをドライブするのは大切な習慣です。ウィーンの森を散策したり、シュトアンドル・アム・ホイザーレを訪ねるには絶好の機会です。 ホーゼル・アム・シュトアンを訪れる絶好の機会です。
カーレンベルクでアクティブに
シティ・ハイキング・トレイルここでは、ヌスドルフからカーレンベルク村までハイキングができます。310段の階段と5つの展望台があるナーゼンヴェークを進み、レオポルツベルクとカーレンベルクを目指しましょう。4時間のハイキングで、ブドウ畑、森、牧草地に出会うことができます。
スカイライン・ラウンジ レストラン カーレンベルク
レストランではウィーン料理だけでなく、印象的な眺望も楽しめるスカイ・ブランチやロマンティック・ディナーが特に人気です。
レオポルツベルク
海抜425メートル、ドナウ川とウィーン市街の絶景をお楽しみください。山と教会はウィーンの守護聖人レオポルトにちなんで名づけられ、聖地となっています。
カーレンベルク村
レオポルツベルクの麓にあるカーレンベルガードルフは、何世紀にもわたってその魅力を保ち続けています。かつては銀の採掘が盛んでしたが、現在はワインの生産で繁栄しています。
ドナウ河畔の遊歩道
ヌスドルフから最初の数キロは、ドナウ川に沿って進みましょう。行き交う船を眺める人や、水辺で足を冷やす人など、さまざまに楽しむ人が見られます。そこからカーレンベルクへの上り坂はまだまだ続きます。
カーレンベルク周辺で最も美しいホイリゲ
ウィーンの絶景を眺めながら、ワインをお楽しみください。
ヴィーニンガー・アム・ヌスベルクは、息をのむような眺望と極上のビオディナミ白ワインが共存する、のどかなブドウ畑でカルト的な人気を誇っています。
ブッシェンシャンク・マイヤー・アム・ヌスベルク：ブッシェンシャンク・マイヤー・アム・ヌスベルクでは、ブドウ畑の中のデッキチェアでくつろぎながら、受賞ワインをおいしいチーズやコールドカットとともに味わいましょう。
ヌスベルクの高台、 ブッシェンシャンク・ヴァイングート・ヴァイランドでは、グリューナー・ヴェルトリーナーやリースリング、典型的なウィーンワインである ゲミシュター・サッツを楽しむことができます。
ライゼンベルク上流では ブッシェンシャンク・ウーラー：ワインメーカー、ペーター・ウーラーの音楽愛とバイオダイナミック農法によるブドウ栽培が融合しています。
本物の体験のために、 ホイリゲ・キアリンガー：ヌスドルフにあるホイリゲ・キアリンガーは、居心地の良い庭とウィーンのホイリゲの社交的な精神を提供しています。1787年創業の家族経営で、ウィーンの真のホスピタリティを体現しています。
ブッシェンシャンク・ヴィンディッシュバウアー:ブッシェンシャンク・ヴィンディッシュバウアーでは、素晴らしい眺望とホイリゲ料理の珍しいテイストが融合しています。
ヴァイングート・コベンツルでは、エレガントな雰囲気の中でテイスティングが楽しめ、セラー、プレスハウス、ブドウ畑のガイドツアーにも参加できます。