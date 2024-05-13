オーストリアの国立公園と自然公園

オーストリアの厳重に保護された国立公園と自然公園は、他のすべての保護地域と同様、訪問者に開かれています。

オーストリアは非常に緑豊かな国です。国土のほぼ半分は木々に覆われ、落葉樹と混交林が年々増加しており、多様な動植物の生息に最適な条件が整っております。自然を保護するため、オーストリアは国土の48 %を特別保護区域に指定しています。これは、オーストリア独自の風景や生物多様性、そして人々が大切にしている、癒しの環境を守るための重要な努力です。

国立公園では、厳格な基準に基づいて、生態系の保全が最優先されています。保護区域内では、自然はほとんど傷つけられることなく繁栄することができます。自然公園は、何世紀にもわたって文化的景観を形成してきた人間の管理と自然を調和させています。生物圏保護区のモデル地域は、ユネスコ・プログラムの枠組みの中で、自然地域と文化的景観を保護しています。そして手つかずの自然景観には、希少な動物や植物が生息しています。