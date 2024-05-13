オーストリアの国立公園と自然公園
人々はここに迎え入れられ、感動に包まれます。

オーストリアの厳重に保護された国立公園と自然公園は、他のすべての保護地域と同様、訪問者に開かれています。

オーストリアは非常に緑豊かな国です。国土のほぼ半分は木々に覆われ、落葉樹と混交林が年々増加しており、多様な動植物の生息に最適な条件が整っております。自然を保護するため、オーストリアは国土の48 %を特別保護区域に指定しています。これは、オーストリア独自の風景や生物多様性そして人々が大切にしている、癒しの環境を守るための重要な努力です。

国立公園では、厳格な基準に基づいて、生態系の保全が最優先されています。保護区域内では、自然はほとんど傷つけられることなく繁栄することができます。自然公園は、何世紀にもわたって文化的景観を形成してきた人間の管理と自然を調和させています。生物圏保護区のモデル地域は、ユネスコ・プログラムの枠組みの中で、自然地域と文化的景観を保護しています。そして手つかずの自然景観には、希少な動物や植物が生息しています。

オーストリアの保護された自然

6つの国立公園

47の自然公園

4つのユネスコ生物圏保護区

ユネスコ世界遺産に登録された原生地域1ヵ所

ノイジードラーゼー・ゼーヴィンケル国立公園で野鳥を観察していると、私はここに来たという実感を覚えます。すべてが完全に静寂に包まれ、そこにあるのは自然の幻想的な光景だけです。

Elena Turacブルゲンランド州ノイジードラーゼ―・ゼーヴィンケル国立公園の森林警備官

オーストリアの国立公園

オーストリアの6つの国立公園の生態的多様性は非常に印象的です。広大な草原、荒々しく茂る原生林、穏やかな渓谷の風景、険しい石灰岩の山々、氷河の氷など、それぞれの国立公園には独自の特徴があります。

カルクアルペン国立公園

オーバーエステライヒ州にある国立公園の面積の5分の4は、樹木で覆われており、トウヒやモミ、ブナ林が多くを占めています。

ホーエ・タウエルン国立公園

手つかずの自然、雄大な峰々、多様な動植物。チロル州、ケルンテン州、ザルツブルク州をまたぐ貴重な自然の宝石です。

タヤタール国立公園

ニーダーエステライヒ州の人里離れた渓谷では、鬱蒼と茂る落葉樹、切り立った岩の崖、そして渓谷の名前の由来となった川があります。

ゲゾイゼ国立公園

シュタイヤマルク州にあるオーストリアで最も新しい国立公園は、轟音を立てるエンス川や険しい石灰岩の山々に沿って探索することができます。まさに自然の最も純粋な姿がここにはあります！

ノイジードラーゼ―・ゼーヴィンケル国立公園

ユニークなステップ湖の風景は、豊かな野鳥の生態系と魅力的な植物相の故郷です。生物多様性のホットスポットです！

ドナウ湿地国立公園

世界で最も緑豊かな都市ウィーンの玄関口に原生林？事実です！ドナウの流れは、数多くの絶滅危惧種の生息地にもなっています。

持続可能なアウトドアの楽しみ

ホーエ・タウエルン国立公園

ホーエ・タウエルン国立公園は、チロル州、ケルンテン州、ザルツブルグ州に跨っています。このユニークな自然の世界には、数多くのハイキングコースが縦横に張り巡らされており、約4,300キロに及ぶアルプスの道を提供しています。山小屋や軽食スタンドは、長時間のツアーに便利な休憩所となっています。

この地域は、自然の美しさに目と心を開く体験に最適です。 ヴァイスゼー氷河世界や、パステルツェ氷河または ライテンカンマー渓谷を通じて、さまざまな場所でその魅力を感じることができます。そして クリムルの滝は、間違いなくオーストリアで最も有名な自然の驚異の一つです。

ホーエ・タウエルン国立公園
国立公園の警備官になるには？

人は自分の好きなことにおいて卓越するといいます。 ヘルマン・ヤンゼスベルガーは、６つの国立公園のうちの1つで働く200人を超える森林警備官の中でも、その典型的な例です。ヘルマンは真の「自然愛好家」であり、全ての苔の名前を知っていて、どんな岩の古代の歴史についても鮮やかに語ることができます。どんな甲虫を見つけても立ち止まって観察します。それでは、どのようにして国立公園の森林警備官になるのでしょうか。

自然を愛し、人と接することを楽しむことは、森林警備官を目指す人にとって間違いなく必要な資質の一部です。役割は公園によって異なりますが、一般的には訪問者や学校団体のガイド、自然観察路や観察小屋を点検・整備、レクチャーの実施、区域の監督やモニタリング業務を行います。

国立公園森林警備官になるには

オーストリアの生物圏保護区

ユネスコの生物圏保護区では、環境保護が最優先事項です。同時に、私たち人間は生物保護区を農業、スポーツ、レクリエーションのために利用しています。それでも生態系は繁栄しています。

グローセス・ヴァルザータール生物圏保護区

「自然を傷つけることなく最大限に活用する」これがフォアアールベルク州の生物圏保護区のモットーです。ここでは生物の多様性と土地の管理が手を取り合っています。

ウィーンの森生物圏保護区

ニーダーエステライヒ州とウィーンの広大な地域をまたぎ、文化や生物の多様性、そして持続可能な管理が融合しています。

ウンテレス・ムルタル生物圏保護区

オーストリアで2番目に大きな氾濫原の未来は、ユネスコの生物圏保護区としての地位を通じて持続可能な生息地として確保されています。

ザルツブルグ州ルンガウ生物圏保護区

ケルンテン州ノックベルゲ地域と連携し、手つかずの自然の保護と持続可能なさらなる発展に焦点を当てています。

ケルンテン州ノックベルゲ生物圏保護区

ザルツブルグ州ルンガウ地方とともに、オーストリア最大の生物圏保護区です。

全感覚を研ぎ澄ませてください！

なぜ自然は私たちをリラックスさせるのでしょうか？

自然の心地よさは、シンプルで手間いらずであり、身体と心に素晴らしい効果をもたらします。それは清らかな空気、温かい陽射し、森林や草原の緑、そして自然光です。

さまざまな花が咲き乱れ、生物多様性が豊かな草原では、私たちの感覚が活き活きとします。生物種が豊富であればあるほど、私たちは幸福を感じます。また、自然は私たちの心の拠り所にもなります。結局のところ、私たちの感覚や魂はデスクワークでは完全には満たされません。私たちは山や古い落葉樹林の中で最もリラックスすることができるのです。なぜなら進化の過程で私たちはこうした自然環境で繁栄するように作られているのです

オーストリアの自然公園

文化的景観としての自然公園では、主に農業やレクリエーションの場として、自然が様々な形で利用されています。同時に、生物学的バランスと生物多様性が保護・保全されています。ここでは、そのヒントを見つけることができます。

ブルゲンランド州の自然公園

ブレゲンツの森自然公園

チロル州レッヒ渓谷自然公園

気候の機能維持に関する情報

なぜ生物多様性が気候の機能維持に重要なのでしょうか？

無傷の生態系は、無数の微生物、菌類、植物、動物の生息地です。これらすべての生物とその環境は互いを必要とし合い、相互に調和しています。生態系はそれ自体が気候の機能維持に大きく貢献し、新鮮な空気ときれいな水を供給します。例えば健全な森林は、大気中の温室効果ガスであるCO₂をろ過します。したがって生物多様性は人間、動物、植物にとって不可欠です。

外部からの影響によって生物のバランスが崩れると、無傷の生物圏が揺らぎ始めます。しかし、安定した気候には健全な動植物が必要です。オーストリアとその約束された地域は、その責任を自覚し、貴重な自然の生息地を保護し、生物多様性を強化するために、数多くの対策を講じています。

よくある質問

世界自然保護連合IUCNの定義と基準に従った複雑なプロセスを経て、ある地域が国立公園や保護地域に指定されると、その地域は特に価値のある自然空間として認識されます。ここでは生態系の保護が最優先され、人々はその独自の美しさを楽しむことができます。保護区内では、自然はほとんど破壊されることなく、野生動物と訪問者の両方にとって理想的な空間として持続的に発展することができます。

6つの オーストリア国立公園は本当に印象的です。広大な草原、荒々しく茂る原生林や水辺の森、穏やかな渓谷の風景、険しい石灰岩の山々、氷河の氷など、それぞれの国立公園には野生動物や植物の点で、独自の特徴を示しています。

自然公園は、人々のために文化的景観を保護・保全し、自然保護と持続可能な開発への理解を生み出します。自然公園には数多くの生物が生息しており、自然は様々な方法で、主に農業に利用されています。これらの公園は、誰でも利用でき、レクリエーションや自然について学ぶ空間として機能しています。

オーストリアには8つ州にわたって48の自然公園があり、総面積は6,000km2を超えています。200を超える自然公園のコミュニティには、76万人以上の住民が暮らしています。これらの自然公園は、それぞれまったく異なる特徴を持っています。1995年にオーストリア自然公園協会が設立されて以来、これらの地域は共通のアイデンティティを持つようになりました。

ユネスコの生物圏保護区において人間は持続可能な方法で自然を利用します。生物圏保護区における持続可能な開発のための生態学的研究は、気候に配慮した経済的利用と同様に重要です。生物圏保護区の生態系は、国際的に確立された標準に従って定義され、それに従って保護・管理されています。

オーストリアには4つの生物圏保護区があります：

原生地域は、全く手付かずの状態であり、野生動物や植物種にとって静かな避難所を提供すると同時に、CO₂レベルの削減にも寄与しています。気候変動が進む中で、原生地域の重要性はますます高まっています。オーストリアでは、ニーダーエスターライヒのゲストリングアルプス、特にデュレンシュタイン＝ラッシングタールに、国で唯一指定された原生地域が存在します。4.2 km²（1,037 ac）の「ロートヴァルト原生林」は保護区として徐々に拡大されており、2003年からIUCNによる厳格な自然保護区として保護されています。

他にも、同じく人為的介入を行わない管理方針に従う保護地域があり、自然景観としての原生林と似た性質を持っています。これには、人間の干渉を受けずに自然が繁栄することを許された厳格に保護された国立公園のコアゾーンや、自然林保護区が含まれます。

ホーエ・タウエルン国立公園は、1,856 km²（458,627 ac）にわたるオーストリア最大かつ最古の国立公園です。公園は、1,213 km²（299,738 ac）のコアゾーンと、さらに広い643 km²（158,889 ac）の外側ゾーンに分かれており、3つの州にまたがっています。

  • 国立公園内でのサイクリングは許可されていますか？

    国立公園内を通る標識のあるサイクリング・ルートは、もちろん利用できます。コース外のサイクリングは禁止されています。

  • 国立公園内でボートや水泳はできますか？

    ボートや水泳は特定の指定区域で許可されています。それ以外の水域では動植物が保護されています。

  • 国立公園内で花やキノコを摘むことはできますか？

    いいえ。国立公園は貴重な自然保護区です。植物を持ち出してはいけません。

  • 国立公園内でキャンプはできますか？

    キャンプは、公式に明確に指定されたキャンプ場でのみ許可されています。

  • 国立公園内の道から外れてもよいのですか？

    いいえ。指定されたルートを厳守してください。そうすれば、自然と調和した国立公園を体験することができます。

こちらもご興味はありませんか？

オーストリア・ニュースレターにご登録ください！