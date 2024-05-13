オーストリアの国立公園と自然公園
人々はここに迎え入れられ、感動に包まれます。
オーストリアは非常に緑豊かな国です。国土のほぼ半分は木々に覆われ、落葉樹と混交林が年々増加しており、多様な動植物の生息に最適な条件が整っております。自然を保護するため、オーストリアは国土の48 %を特別保護区域に指定しています。これは、オーストリア独自の風景や生物多様性、そして人々が大切にしている、癒しの環境を守るための重要な努力です。
国立公園では、厳格な基準に基づいて、生態系の保全が最優先されています。保護区域内では、自然はほとんど傷つけられることなく繁栄することができます。自然公園は、何世紀にもわたって文化的景観を形成してきた人間の管理と自然を調和させています。生物圏保護区のモデル地域は、ユネスコ・プログラムの枠組みの中で、自然地域と文化的景観を保護しています。そして手つかずの自然景観には、希少な動物や植物が生息しています。
オーストリアの保護された自然
ノイジードラーゼー・ゼーヴィンケル国立公園で野鳥を観察していると、私はここに来たという実感を覚えます。すべてが完全に静寂に包まれ、そこにあるのは自然の幻想的な光景だけです。Elena Turac, ブルゲンランド州ノイジードラーゼ―・ゼーヴィンケル国立公園の森林警備官
オーストリアの国立公園
持続可能なアウトドアの楽しみ
ホーエ・タウエルン国立公園は、チロル州、ケルンテン州、ザルツブルグ州に跨っています。このユニークな自然の世界には、数多くのハイキングコースが縦横に張り巡らされており、約4,300キロに及ぶアルプスの道を提供しています。山小屋や軽食スタンドは、長時間のツアーに便利な休憩所となっています。
この地域は、自然の美しさに目と心を開く体験に最適です。 ヴァイスゼー氷河世界や、パステルツェ氷河または ライテンカンマー渓谷を通じて、さまざまな場所でその魅力を感じることができます。そして クリムルの滝は、間違いなくオーストリアで最も有名な自然の驚異の一つです。
人は自分の好きなことにおいて卓越するといいます。 ヘルマン・ヤンゼスベルガーは、６つの国立公園のうちの1つで働く200人を超える森林警備官の中でも、その典型的な例です。ヘルマンは真の「自然愛好家」であり、全ての苔の名前を知っていて、どんな岩の古代の歴史についても鮮やかに語ることができます。どんな甲虫を見つけても立ち止まって観察します。それでは、どのようにして国立公園の森林警備官になるのでしょうか。
自然を愛し、人と接することを楽しむことは、森林警備官を目指す人にとって間違いなく必要な資質の一部です。役割は公園によって異なりますが、一般的には訪問者や学校団体のガイド、自然観察路や観察小屋を点検・整備、レクチャーの実施、区域の監督やモニタリング業務を行います。
オーストリアの生物圏保護区
全感覚を研ぎ澄ませてください！
自然の心地よさは、シンプルで手間いらずであり、身体と心に素晴らしい効果をもたらします。それは清らかな空気、温かい陽射し、森林や草原の緑、そして自然光です。
さまざまな花が咲き乱れ、生物多様性が豊かな草原では、私たちの感覚が活き活きとします。生物種が豊富であればあるほど、私たちは幸福を感じます。また、自然は私たちの心の拠り所にもなります。結局のところ、私たちの感覚や魂はデスクワークでは完全には満たされません。私たちは山や古い落葉樹林の中で最もリラックスすることができるのです。なぜなら進化の過程で私たちはこうした自然環境で繁栄するように作られているのです
オーストリアの自然公園
気候の機能維持に関する情報
無傷の生態系は、無数の微生物、菌類、植物、動物の生息地です。これらすべての生物とその環境は互いを必要とし合い、相互に調和しています。生態系はそれ自体が気候の機能維持に大きく貢献し、新鮮な空気ときれいな水を供給します。例えば健全な森林は、大気中の温室効果ガスであるCO₂をろ過します。したがって生物多様性は人間、動物、植物にとって不可欠です。
外部からの影響によって生物のバランスが崩れると、無傷の生物圏が揺らぎ始めます。しかし、安定した気候には健全な動植物が必要です。オーストリアとその約束された地域は、その責任を自覚し、貴重な自然の生息地を保護し、生物多様性を強化するために、数多くの対策を講じています。