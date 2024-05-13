穏やかな気候、ゼーヴィンケルの保護された美しい景観、ブドウ畑、長い伝統的を持つ農場が広がるのどかな村々-パンノニア平原はオーストリアのとてもユニークな地域です。

ブルゲンランド州

ブルゲンランド州は、静かな風景と活気ある文化的シーンが出会うところです。この地方は、手つかずの自然と深く根付いた伝統を守りながら、決して時代遅れになることなく輝き続けています。なだらかな丘陵地帯、広大なブドウ畑、のどかな湖が、リラックスしてくつろげる素敵な時間を約束してくれます。伝統的なお祭りと温かいおもてなしが、歓迎の雰囲気を盛り上げてくれます。現代的なものと伝統的なものが自然に溶け合うブルゲンランド州は、常に驚きと喜びを与えてくれるユニークな場所です。

パンノニア平原

ブドウ栽培と料理における革新的な精神が、優れた地域生産物を生み出しています。田舎の宿屋やワイン居酒屋では、ホストが典型的なパンノニア地方の名物料理を振る舞ってくれます。郷土料理もパンノニア平野の気候の影響を受けています。パンノニア平野は温暖で乾燥し、雨量が少ないことで知られています。

"太陽の国"

暑い夏と年間約300日の晴天により、ブルゲンランド州は "太陽の国 "と呼ばれるようになりました。ブルゲンランド州で最も有名な地域は、おそらくノイジードラーゼー湖周辺でしょう。この草原湖のおかげで、この地域は人々の憧れの地となり、日光浴やウォータースポーツの愛好家が国立公園内で楽園を満喫しています。また、340種もの鳥類が保護されているため、野生動物の楽園でもあります。実際、この地域は2001年以来、ユネスコの世界遺産および自然遺産に登録されています。