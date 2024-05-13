View through white fruit tree blossoms on a village with church tower, green fields in foreground.
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ブルゲンランド州
太陽の光、自然、サイクリング、ワインの試飲…。楽しみがいっぱいの夏休み。

穏やかな気候、ゼーヴィンケルの保護された美しい景観、ブドウ畑、長い伝統的を持つ農場が広がるのどかな村々-パンノニア平原はオーストリアのとてもユニークな地域です。

ブルゲンランド州

ブルゲンランド州は、静かな風景と活気ある文化的シーンが出会うところです。この地方は、手つかずの自然と深く根付いた伝統を守りながら、決して時代遅れになることなく輝き続けています。なだらかな丘陵地帯、広大なブドウ畑、のどかな湖が、リラックスしてくつろげる素敵な時間を約束してくれます。伝統的なお祭りと温かいおもてなしが、歓迎の雰囲気を盛り上げてくれます。現代的なものと伝統的なものが自然に溶け合うブルゲンランド州は、常に驚きと喜びを与えてくれるユニークな場所です。

パンノニア平原

ブドウ栽培と料理における革新的な精神が、優れた地域生産物を生み出しています。田舎の宿屋やワイン居酒屋では、ホストが典型的なパンノニア地方の名物料理を振る舞ってくれます。郷土料理もパンノニア平野の気候の影響を受けています。パンノニア平野は温暖で乾燥し、雨量が少ないことで知られています。

"太陽の国"

暑い夏と年間約300日の晴天により、ブルゲンランド州は "太陽の国 "と呼ばれるようになりました。ブルゲンランド州で最も有名な地域は、おそらくノイジードラーゼー湖周辺でしょう。この草原湖のおかげで、この地域は人々の憧れの地となり、日光浴やウォータースポーツの愛好家が国立公園内で楽園を満喫しています。また、340種もの鳥類が保護されているため、野生動物の楽園でもあります。実際、この地域は2001年以来、ユネスコの世界遺産および自然遺産に登録されています。

ブルゲンランド州の概要
首都アイゼンシュタット
人口約301,000人（2024年現在）
国立公園1
自然公園6
温泉6

ブルゲンランドカード 無料サービスと割引

芸術、文化、そして家族全員のためのエキサイティングなオファー - チケット最高の体験へのチケット。

ブルゲンラントのイベント
ブルゲンランドの イベントカレンダーには、ブルゲンランド州全体で伝統的なものと現代的なものが混在しています。

さまざまな表情を見せるブルゲンランド州

ハイライト

自然の楽園ノイジードラーゼー湖

アイゼンシュタット：ハイドンの街

アイゼンシュタットのエスターハージー宮殿

ワインの町ルスト

ロザリア山地のフォルヒテンシュタイン城

ハイリゲンブルンのワインセラー地区

メルビッシュ湖上音楽祭

ユーロヴェロ13のセクション

ブルゲンランド州でのアクティビティ

ツアー

聖ヤコブの道

湖の船旅

ノイジードラーゼー湖国立公園で、心ときめく体験してください。

ブルゲンランド州のお勧め観光スポット

地域

北ブルゲンランド

北ブルゲンランドは、自然の美しさ、文化的な見どころや美食など、多様な楽しみが混在することで、訪れる人々を魅了しています。

北ブルゲンランド

中央ブルゲンランド・ロザリア

アルプスの麓、ブラウフレンキッシュのブドウ畑、自然公園、そして歴史ある城や宮殿がこの地方の特色を形成しています。

中央ブルゲンランド・ロザリア

南ブルゲンランド

癒しの温泉、絵のように美しい自然、生き生きとした伝統が、レクリエーションを求める人々や文化愛好家を惹きつけています。

南ブルゲンランド

都市＆町

アイゼンシュタット

ハイドンの故郷は、宮廷的なエレガンスと現代性が融合し た魅惑溢れる都です。ブドウ畑に囲まれたこの町は、歴史的な名所やイベントで観光客を魅了しています。

アイゼンシュタット

フライシュタット・ルスト

典型的なバロック様式とルネッサンス様式のファサードを特色とする持つルストには、国内最大のコウノトリのコロニーがあります。

ルスト

メルビッシュ

中庭の路地、歴史的な農家、湖畔のフェスティバルなど、いたるところでパンノニア流の生活を感じることができます。

メルビッシュ

ギュッシング

ブドウ畑と死火山に囲まれ、歴史的な城の塔が街を見下ろすようにそびえ立つ景観には、予想もつかない素晴らしい眺めが潜んでいます。

ギュッシング

フォルヒテンシュタイン

ロザリア自然公園の中心に位置するフォルヒテンシュタインは、お城、7つの長距離ハイキングコース、多彩な料理や文化イベントで訪れる人を魅了します。

フォルヒテンシュタイン

バート・ザウアブルン

歴史ある温泉の町は、癒しの鉱泉、ロザリアでのリラックスした散策、そして豊かなウェルネス文化の歴史が訪れる人を魅了します。

バート・ザウアブルン
自然に持続可能

南ブルゲンラントのホテル・ランドホーフミューレ

クラウディア・ファーテクは、持続可能性と地域性に真摯に取り組んでいます。 ブルゲンラント自然公園ラーブ にあるホテル・ランドホーフミューレの代表として彼女は、30年以上にわたって持続可能な方法を実践してきました。なぜか？　彼女にとって、それはその当時も今も常に理にかなっているからです。

近年、持続可能性、地域性、一貫性は、休暇を過ごす人々にとってますます重要な要素となっています。しかし、ファルテック一家にとって、これらの理想は、ブルゲンラント州ラーブ自然公園の中心に位置するホテル・ランドホーフミューレの立地条件によって、常に元々備えられているものでした。

彼らの献身は実を結びました：ホテル・ランドホーフミューレは、ブルゲンラント州初の'ネイチャー・イディル・ホテル（自然の牧歌的なホテル）となり、エコラベルを取得した最初のホテルとなりました。また、ホテル・ランドホーフミューレは、ネイチャー・イディル・ホテルズに認定されただけでなく、現在、管理された品質と地域のオリジナリティを守る人に与えられる「アマ・ゲナス地方」認定シールも取得しています。

ホテル・ランドホーフミューレビデオを見る

トップイベント

リスト音楽祭

Raiding

ライディングで開催されるリスト音楽祭では、フランツ・リストのビジョンである「想像力なくして芸術なし」が、彼が生まれた家の隣で行われるコンサートで立証されます。

リスト・フェスティバル・イン・レイディング

メルビッシュ湖上音楽祭

Mörbisch

ノイジードラーゼー湖のほとりで、アルフォンス・ハイダーの指揮のもと、毎年開催される有名なオペレッタ・フェスティバルで、有名なアーティストたちによる壮大なパフォーマンスを体験してください。

メルビッシュ湖上音楽祭

サンクト・マーガレーテン石切り場オペラ

St. Margarethen

クラシック・オペラや国際的な音楽スターたちが、ヨーロッパ最古の採石場にある印象的な野外ステージを興奮の渦で包んでくれます。

ザンクト・マルガレーテン

ハルプトゥルン宮殿コンサート

Halbturn

クラシック音楽、バロック建築、パンノニアの風景が融合した忘れられない体験。

ハルプトゥルン宮殿コンサート

ロッケンハウス室内楽フェスティバル

Lockenhaus

ロッケンハウスのゲシュリーベンシュタインの丘のふもとで、城のアットホームな雰囲気の中で室内楽をお楽しみください。

ロッケンハウス

クラシック・エスターハージー

Eisenstadt

アイゼンシュタットにあるエスターハージー宮殿のバロック様式の舞踏室で、音楽の祭典クラシック・エスターハージーで繰り広げられます。

クラシック・エスターハージー

著名人

フランツ・ヨーゼフ・ハイドン (1732 - 1809)

ハイドンはエスターハージー家のカペルマイスターとして30年間活躍し、彼の楽曲でウィーンの古典派音楽を形成しました。

ハイドン

エスターハージー家

エスターハージー家は重要な貴族で、文化的な後援と壮麗な城でこの地方を形成しました。

エスターハージー家

フランツ・リスト (1811 - 1886)

ブルゲンラントのライディングに生まれた作曲家兼ピアニスト、フランツ・リストは、ユニークな経歴を持つまばゆいばかりの人物でした。

彗星の誕生

エルヴィン・モーザー

ゴルスにあるエルヴィン・モーザー博物館は、この絵本作家の創造的な遺産を称える展覧会を開催しました。

エルヴィン・モーザー

レシピ

エスターハージー・ローストブラーテン

エスターハージー・ローストブラーテンは、ブルゲンランドのエスターハージー侯爵家の牛肉煮込み料理に由来します。グルメのために簡単なレシピを紹介します。

レシピを見る

ユニークな宿泊施設

シャイブルホーファー

ケラーシュトックル

ベルンシュタイン城

タウベンコーベル

プルバッハ・エステート

ニルス

トローメライ

ラッチェン

気候を守るためのヒント

生物多様性を守るために、私たちは何ができるでしょうか？

  • 自然を大切に.標識のある道を外れずに歩き、ゴミは持ち帰りましょう。

  • 持続可能な交通手段を利用する.公共交通機関を利用するか、自転車で散策しましょう。

  • 野生動物に気を配る.安全な距離から動物を観察しましょう。

  • 意識的に（そして有機的に）楽しみましょう。地元の持続可能な食品や製品を選びましょう。

  • 生物多様性を支援しましょう。生物多様性の保護と保全は、生態系のバランスを保つために極めて重要です。

持続可能な旅
ブルゲンランド州のその他の見どころ

南ブルゲンランドの特産ワイン

淡いピンク、チェリーレッド、淡いイエロー。 ウフドラー は南部ブルゲンランドの特徴あるブドウの品種であり、食の伝統でもあるこの品種は、300ヘクタールの畑で栽培されています。その芳香は、野生のベリー、ラズベリー、イチゴ、そして "フォクストン "の香りがします。

この果実酒はもともとアメリカ産のブドウ（コンコード、デラウェア、エルビラ、リパテッラ）から創られ、害虫や菌類による病気に強く、純粋な天然ワインとして生産されています。ウフドラーワインは2～10年後に飲み頃を迎え、アルコール度数は10～12％です。

ウフドラーの栽培は、この生産者直接品種に対する懐疑的な見方により、1990年代まで禁止されこの品種はは否定されいました。しかしその後それは反証され、以来ウフドラーの栽培はブルゲンランド州で再び許可されています。

方言と民族言語

ブルゲンランド州の方言

「ウイ方言」はブルゲンランドで話される特有の方言で、いわゆる「Hianzisch（ヒアンツ方言）」として知られています。この方言は中部バイエルン方言に属し、特徴的なのは「u」音が「ui」音に変化することです。

ヒアンツ方言はオーストリア・ハンガリー帝国時代にはウィーンまで広く通じていました。つまり、この時代までブルゲンランド州の人々は、皇妃エリザベートと同じ方言を話していたため、当時ブルゲンランド州の人が、もし皇妃とお話しをしていれば、お互いに完璧に話が通じ合えたという事になります。

今日では、ウィーンやニーダーエステライヒ州の標準語の影響が強くなっているので、ブルゲンランド州の方言は衰退しつつあります。

よくある質問

1921年10月4日、ブルゲンランドは正式にオーストリアの一部となりました。

1918年まで、現在のブルゲンランド地域はオーストリア・ハンガリー帝国のハンガリー半島に属していました。第一次世界大戦の終結で帝国が崩壊すると、1919年のサン＝ジェルマン条約でこの地域の地位が再定義され、当時ドイツ領西ハンガリーとして知られていたこの地域はオーストリア共和国に加わることが規定されました。しかし、実際にブルゲンランドがオーストリアに統合されたのは、1921年から22年にかけてのことで、最終的にオーストリア共和国の「自治権を持つ対等な連邦国家」となりました。

ブルゲンランド州は、ノイジードラーゼー湖-ヨーロッパ最大級のステップ湖がある地域として有名です。この国立公園はユネスコの世界遺産に登録されており、ユニークな動植物相を誇っています。

文化：ブルゲンランド州は歴史と文化が豊かで、数多くの城や宮殿があり、さまざまな文化イベントやフェスティバルが開催されています。
温暖な大陸性気候のおかげでワイン生産に最適な地域で、オーストリア有数のワイン産地となっています。

ブルゲンラント・カードがあれば、提携宿泊施設に滞在期間中、ゲストには無料サービスやアトラクションの割引が提供されます。ブルゲンランド・カード提携の宿泊施設にご宿泊の場合は、このカードが含まれています。

ブルゲンラント・カード

豊かな歴史と文化で知られるブルゲンランド州には、数多くの城や宮殿が点在しています。正確な数は確認されていませんが、100から120の城や宮殿があると言われています。これらの史跡は、保存状態の良い要塞からロマンチックな廃墟まで幅広く、さまざまな建築様式や歴史的時代を見ることができます。代表的なものには、フォルヒテンシュタイン城、ベルンシュタイン城、フリーデンスブルク・シュライニング城、ギュッシング城、ロッケンハウス城などがあり、それら全てがブルゲンランド地方の歴史において重要な役割を果たしています。

オーストリア・ハンガリー帝国のハンガリー王国の一部であった頃、ブルゲンランド州は「ドイツ領西ハンガリー」と呼ばれていました。

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