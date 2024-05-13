ブルゲンランド州
太陽の光、自然、サイクリング、ワインの試飲…。楽しみがいっぱいの夏休み。
Introduction
ブルゲンランド州
ブルゲンランド州は、静かな風景と活気ある文化的シーンが出会うところです。この地方は、手つかずの自然と深く根付いた伝統を守りながら、決して時代遅れになることなく輝き続けています。なだらかな丘陵地帯、広大なブドウ畑、のどかな湖が、リラックスしてくつろげる素敵な時間を約束してくれます。伝統的なお祭りと温かいおもてなしが、歓迎の雰囲気を盛り上げてくれます。現代的なものと伝統的なものが自然に溶け合うブルゲンランド州は、常に驚きと喜びを与えてくれるユニークな場所です。
パンノニア平原
ブドウ栽培と料理における革新的な精神が、優れた地域生産物を生み出しています。田舎の宿屋やワイン居酒屋では、ホストが典型的なパンノニア地方の名物料理を振る舞ってくれます。郷土料理もパンノニア平野の気候の影響を受けています。パンノニア平野は温暖で乾燥し、雨量が少ないことで知られています。
"太陽の国"
暑い夏と年間約300日の晴天により、ブルゲンランド州は "太陽の国 "と呼ばれるようになりました。ブルゲンランド州で最も有名な地域は、おそらくノイジードラーゼー湖周辺でしょう。この草原湖のおかげで、この地域は人々の憧れの地となり、日光浴やウォータースポーツの愛好家が国立公園内で楽園を満喫しています。また、340種もの鳥類が保護されているため、野生動物の楽園でもあります。実際、この地域は2001年以来、ユネスコの世界遺産および自然遺産に登録されています。
さまざまな表情を見せるブルゲンランド州
ハイライト
ツアー
地域
都市＆町
南ブルゲンラントのホテル・ランドホーフミューレ
クラウディア・ファーテクは、持続可能性と地域性に真摯に取り組んでいます。 ブルゲンラント自然公園ラーブ にあるホテル・ランドホーフミューレの代表として彼女は、30年以上にわたって持続可能な方法を実践してきました。なぜか？ 彼女にとって、それはその当時も今も常に理にかなっているからです。
近年、持続可能性、地域性、一貫性は、休暇を過ごす人々にとってますます重要な要素となっています。しかし、ファルテック一家にとって、これらの理想は、ブルゲンラント州ラーブ自然公園の中心に位置するホテル・ランドホーフミューレの立地条件によって、常に元々備えられているものでした。
彼らの献身は実を結びました：ホテル・ランドホーフミューレは、ブルゲンラント州初の'ネイチャー・イディル・ホテル（自然の牧歌的なホテル）となり、エコラベルを取得した最初のホテルとなりました。また、ホテル・ランドホーフミューレは、ネイチャー・イディル・ホテルズに認定されただけでなく、現在、管理された品質と地域のオリジナリティを守る人に与えられる「アマ・ゲナス地方」認定シールも取得しています。
トップイベント
メルビッシュ湖上音楽祭
ノイジードラーゼー湖のほとりで、アルフォンス・ハイダーの指揮のもと、毎年開催される有名なオペレッタ・フェスティバルで、有名なアーティストたちによる壮大なパフォーマンスを体験してください。
著名人
レシピ
ユニークな宿泊施設
生物多様性を守るために、私たちは何ができるでしょうか？
自然を大切に.標識のある道を外れずに歩き、ゴミは持ち帰りましょう。
持続可能な交通手段を利用する.公共交通機関を利用するか、自転車で散策しましょう。
野生動物に気を配る.安全な距離から動物を観察しましょう。
意識的に（そして有機的に）楽しみましょう。地元の持続可能な食品や製品を選びましょう。
生物多様性を支援しましょう。生物多様性の保護と保全は、生態系のバランスを保つために極めて重要です。
南ブルゲンランドの特産ワイン
淡いピンク、チェリーレッド、淡いイエロー。 ウフドラー は南部ブルゲンランドの特徴あるブドウの品種であり、食の伝統でもあるこの品種は、300ヘクタールの畑で栽培されています。その芳香は、野生のベリー、ラズベリー、イチゴ、そして "フォクストン "の香りがします。
この果実酒はもともとアメリカ産のブドウ（コンコード、デラウェア、エルビラ、リパテッラ）から創られ、害虫や菌類による病気に強く、純粋な天然ワインとして生産されています。ウフドラーワインは2～10年後に飲み頃を迎え、アルコール度数は10～12％です。
ウフドラーの栽培は、この生産者直接品種に対する懐疑的な見方により、1990年代まで禁止されこの品種はは否定されいました。しかしその後それは反証され、以来ウフドラーの栽培はブルゲンランド州で再び許可されています。
ブルゲンランド州の方言
「ウイ方言」はブルゲンランドで話される特有の方言で、いわゆる「Hianzisch（ヒアンツ方言）」として知られています。この方言は中部バイエルン方言に属し、特徴的なのは「u」音が「ui」音に変化することです。
ヒアンツ方言はオーストリア・ハンガリー帝国時代にはウィーンまで広く通じていました。つまり、この時代までブルゲンランド州の人々は、皇妃エリザベートと同じ方言を話していたため、当時ブルゲンランド州の人が、もし皇妃とお話しをしていれば、お互いに完璧に話が通じ合えたという事になります。
今日では、ウィーンやニーダーエステライヒ州の標準語の影響が強くなっているので、ブルゲンランド州の方言は衰退しつつあります。