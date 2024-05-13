Aerial view of Hall in Tirol's old town with Münzer Tower, church spires and snow-capped mountains in the background.
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チロル
山で過ごす夏の休暇

アルプスのライフスタイルは、軽快さを約束するだけではありません。

チロルは、その堂々とした山々が印象的な風景を作り出し、数え切れないほどのアウトドア活動の機会を提供しています。チロルの面積のうち、人が住めるのはわずか13％で、残りは山々です。600を超える山々が3,000メートル以上の高さにそびえ立ち、ハイカーやサイクリスト、自然愛好家にとってまたとない環境を作り出しています。

しかし、チロルの魅力は山々だけではありません。この地域では、一人旅でも、友人同士でも、家族全員でも楽しめる、心に残る体験が待っています。何世紀にもわたる伝統と活気ある文化がその魅力をさらに高め、一流のサービスと本物のチロル流おもてなしが、それを一層引き立てます。大自然と文化遺産が調和し、ここでしか味わえない特別な雰囲気を作り出しています。

チロルの基本情報
首都：インスブルック
面積：12.648 km²
人口：約77万6,000人（2024年現在）
森林率：41,2 %
最高峰：グロスグロックナー山3.798 m
スキー場： 154
氷河：5
温泉：6ケ所

チロルのイベント
伝統的なものから現代的なものまで イベントカレンダー

チロルの紹介

ハイライト

スワロフスキー・クリスタルワールドを体験

ハイライン179：世界最長の歩行者吊り橋

アクアドーム・レンゲンフェルト：パノラマ景色と温泉でリラックス

アーヘンゼー：SLと船の旅

エリア47：オーストリア最大のレジャーパークで冒険を

007エレメンツ：ジェームズ・ボンドの冒険の世界、セルデン

ネイチャー・アイス・パレス：永遠の氷の世界、ヒンタートゥックス氷河

チロルのアクティビティ

ツアー

チロルのガイド付きMTBツアー

国立公園をレンジャーと歩く

手つかずの自然の静けさの中で

ホーエ・タウエルン国立公園

ホーエ・タウエルン国立公園の高山では、慌ただしい日常はあっという間に忘れ去られます。そびえ立つ三千メートル級の山々、荘厳な滝、氷河の体験は、ストレスにさらされた人々の心を、そしてしばしば体を癒してくれます。

東チロルのマトライにある国立公園センターには、アルプスの驚異を紹介する現代的でインタラクティブな展示が見られます。ここで国立公園レンジャーによる原生地域ツアーを予約することもできます。イヌワシ、アイベックス、カモシカ、ヒゲワシ、そしてマーモットなど、公園内に生息する15,000種以上の動物にも出会えるかもしれません。また、植物愛好家にとっては、ヨーロッパアカマツ、エーデルワイス、リンドウなど、この地域に生息する3,500種もの植物を観察することができます。

チロルの小旅行

地域

インスブルックと近郊

この地域は、インスブルック市とその周辺の40の町村で構成されています。都会的なアメニティから田園的なのどかさまで、あらゆるものが揃っています。

インスブルック

チロル・ウンターランド：印象的な歴史のある地方

ウンターランドは、キッツビュール、クーフシュタイン、シュヴァーツの各地区を含み、イン川渓谷の下流地域の大部分を占めています。景色はまさに夢のようです。

チロル・ウンターランド地方

チロル・オーバーランド：独創的な地域

オーストリアで最も高い場所にあるシュピスのような魅力的な古い村々が、渓谷、美しい高地の谷、松林とともに探検を待っています。

チロルのオーバーラント地方

アウサーフェルン地方：インサイダー情報

チロル人の間では知る人ぞ知る場所です。堂々たるパノラマに囲まれたアウサーフェルン地方は、リラクゼーションを求める人々や冒険心を持つ人々が望むものをすべて提供してくれます。

アウサーフェルン地方

東チロル：高山が連なる地域

ホーエ・タウエルンとリエンツ・ドロミテの間に広がるチロル州の飛び地である東チロルには、3,000メートルを超える266の山がそびえています。

東チロル

都市＆町

イシュグル

自然観光に理想的な大きな村。ハイキングやサイクリング、景色を楽しむために訪れた観光客は、比類ない山のパノラマを楽しむことができます。

イシュグル

ゼーフェルト

一歩足を踏み入れるだけで、大自然に囲まれる：スポーティな冒険、リラックスした小旅行、または単に人生を楽しむためのお気に入りの場所。

ゼーフェルト

ゼーフェルト

ゼーフェルト、そしてフィスやラディスの村は、冬も夏も休暇を過ごすのに最適な場所です。

セルファウス

セルデン

見渡す限りの山々、魅惑的な森、そして新鮮な空気。

セルデン

シュヴァーツ

教区教会はチロル最大のゴシック様式のホール教会。シュヴァーツは1500年頃、銀と銅の鉱脈で名を馳せました。

シュヴァーツ

ハル・イン・チロル

700年の歴史を持つ城を中心に、印象的な町家が立ち並びます。中世の面影を色濃く残すこの小さな町は、チロルで最も保存状態の良い旧市街のひとつである。

ハル・イン・チロル

イムスト

イン渓谷のレッヒタール・アルプスの端に、バロック様式の町家と修道院が並ぶ中心部があります。

イムスト

トップイベント

チロルのイベント一覧

文化からスポーツ、グルメまで、チロルの一流イベントをすべてご紹介します。

チロルのイベント

チロルの牛祭り（アルムアップトリープ ）

アルプスの牧草地から村へ牛が戻ってくる秋には、各地で色鮮やかなお祭りが催されます。ここでは、最も華やかなイベントをご紹介します。

アルムアップトリープ

チロル音楽祭

チロルの有名な音楽祭は、オペラ、オーケストラ作品、室内楽の上演で知られています。

チロル音楽祭

レシピ

ツィラータール・クラプフェン

このレシピは、チロル名物であるツィラータール・ドーナッツのオリジナルの味を伝えています。グレーチーズがたっぷり入ったサクサクのドーナツは、ツィラータールでは特にお祝いの時に作られます。

レシピを見る

チロルの団子料理

チロルの団子料理は「シュペック・クネーデル」とか、単に「クネーデル」と呼ばれ、サイズも大小あり、チロル地方で親しまれています。このレシピを使えば、本場のものそっくりに仕上がります。小さな形のものはビーフスープに入れて、大きなものは温かいザワークラウトやサラダと一緒にいただきます。

レシピを見る

ユニークな宿泊施設

ホテル・ヴァルトクローゼ

コクーン・アルパイン・ブティック・ロッジ Cocoon Alpine Boutique Lodge

ザ・ゼロ

グラドンナ・マウンテン・リゾート

気候保護情報

遺産保護 - 持続可能性の代名詞

歴史的建造物の保存は、オーストリアの優れた気候保護の取り組みです。その理由は？

  • 歴史的建造物の保護は、既存の建造物を維持することで資源を節約し、それによって緑地への新たな建設プロジェクトを回避することに繋がります。

  • また、歴史的建造物の保全は、地域のアイデンティティを強化し、文化的価値を高めるという、社会文化的にも重要な役割を担っています。

  • 歴史的建造物の多くは、もともと自然素材を使って建てられており、その多くは地元で調達されたものです。修復の努力は、建物の真正性を維持するために、これらの材料を使用することを目指しています。

  • さらに、さまざまな動植物種の生息地を保護することにもなります。生態学的なレベルでも、遺産保護は理想的なアプローチです。

よくある質問

夏のチロルには、文化、歴史、自然が融合した独特の魅力があります。特に小さな町は、その魅力的な古い町並み、伝統的なお祭り、山々への近さで印象的です。いくつか見どころをご紹介しましょう：

インスブルック:チロルの州都インスブルックは、黄金の屋根のような歴史的建造物と息をのむような山の景色が融合しています。夏はハイキング、マウンテンバイク、アルペンツアーが人気。

クーフシュタイン:この小さな町は、要塞とイン川沿いにあることで知られています。近くのカイザーゲビルゲ山地は自然愛好家に理想的な環境を提供しています。

ラッテンベルク:オーストリアで最も小さなこの町は、吹きガラスの職人技とロマンチックな街並みで有名です。アルプバッハ渓谷への旅の拠点として最適です。

ハル・イン・チロル:オーストリアで最も美しい旧市街のひとつに数えられる中世の町。カーヴェンデル山地に近く、アウトドアのアクティビティーが無数にあります。

チロルの多くの湖は、オーストリアの生活様式を体現しています：

アーヘンゼー湖:チロル最大の湖は、カルヴェンデル山とローファン山に挟まれている。澄み切った水と、セーリングやサーフィンなど様々なスポーツが楽しめるこの湖は、アウトドア愛好家にとってパラダイスだ。

シュヴァルツゼー湖:キッツビュールの近くに位置するシュヴァルツゼーは、その牧歌的な環境と温かく健康を促進するムーア水で際立っています。リラクゼーションとスイミングに最適な場所です。

プランゼー湖:ロイッテに近いプランゼーは、チロルで最もきれいな湖のひとつ。ターコイズブルーの湖水と周囲の山々は、水泳、ハイキング、ダイビングに理想的です。

ライターゼー湖:アルプバッハ渓谷にあるライター湖は、小さいながらも魅力的で、穏やかな雰囲気の家族向けの湖です。山の中でのんびりと泳ぐには最適です。

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