アルプスのライフスタイルは、軽快さを約束するだけではありません。

チロルは、その堂々とした山々が印象的な風景を作り出し、数え切れないほどのアウトドア活動の機会を提供しています。チロルの面積のうち、人が住めるのはわずか13％で、残りは山々です。600を超える山々が3,000メートル以上の高さにそびえ立ち、ハイカーやサイクリスト、自然愛好家にとってまたとない環境を作り出しています。

しかし、チロルの魅力は山々だけではありません。この地域では、一人旅でも、友人同士でも、家族全員でも楽しめる、心に残る体験が待っています。何世紀にもわたる伝統と活気ある文化がその魅力をさらに高め、一流のサービスと本物のチロル流おもてなしが、それを一層引き立てます。大自然と文化遺産が調和し、ここでしか味わえない特別な雰囲気を作り出しています。