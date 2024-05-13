チロル
山で過ごす夏の休暇
Introduction
チロルは、その堂々とした山々が印象的な風景を作り出し、数え切れないほどのアウトドア活動の機会を提供しています。チロルの面積のうち、人が住めるのはわずか13％で、残りは山々です。600を超える山々が3,000メートル以上の高さにそびえ立ち、ハイカーやサイクリスト、自然愛好家にとってまたとない環境を作り出しています。
しかし、チロルの魅力は山々だけではありません。この地域では、一人旅でも、友人同士でも、家族全員でも楽しめる、心に残る体験が待っています。何世紀にもわたる伝統と活気ある文化がその魅力をさらに高め、一流のサービスと本物のチロル流おもてなしが、それを一層引き立てます。大自然と文化遺産が調和し、ここでしか味わえない特別な雰囲気を作り出しています。
チロルの紹介
ハイライト
ツアー
ホーエ・タウエルン国立公園
ホーエ・タウエルン国立公園の高山では、慌ただしい日常はあっという間に忘れ去られます。そびえ立つ三千メートル級の山々、荘厳な滝、氷河の体験は、ストレスにさらされた人々の心を、そしてしばしば体を癒してくれます。
東チロルのマトライにある国立公園センターには、アルプスの驚異を紹介する現代的でインタラクティブな展示が見られます。ここで国立公園レンジャーによる原生地域ツアーを予約することもできます。イヌワシ、アイベックス、カモシカ、ヒゲワシ、そしてマーモットなど、公園内に生息する15,000種以上の動物にも出会えるかもしれません。また、植物愛好家にとっては、ヨーロッパアカマツ、エーデルワイス、リンドウなど、この地域に生息する3,500種もの植物を観察することができます。
地域
アウサーフェルン地方：インサイダー情報
チロル人の間では知る人ぞ知る場所です。堂々たるパノラマに囲まれたアウサーフェルン地方は、リラクゼーションを求める人々や冒険心を持つ人々が望むものをすべて提供してくれます。
都市＆町
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遺産保護 - 持続可能性の代名詞
歴史的建造物の保存は、オーストリアの優れた気候保護の取り組みです。その理由は？
歴史的建造物の保護は、既存の建造物を維持することで資源を節約し、それによって緑地への新たな建設プロジェクトを回避することに繋がります。
また、歴史的建造物の保全は、地域のアイデンティティを強化し、文化的価値を高めるという、社会文化的にも重要な役割を担っています。
歴史的建造物の多くは、もともと自然素材を使って建てられており、その多くは地元で調達されたものです。修復の努力は、建物の真正性を維持するために、これらの材料を使用することを目指しています。
さらに、さまざまな動植物種の生息地を保護することにもなります。生態学的なレベルでも、遺産保護は理想的なアプローチです。