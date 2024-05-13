スキーやスノーボード、スノーシューを脱いで、居心地のよいスキー小屋に立ち寄り、温かいもてなしを楽しんでください！

山で美味しい一休み

ゲレンデでの最後のターン終えて、バインディングを外す・・オーバーエステライヒ州で1日スキーを楽しんだ後、スキー小屋に立ち寄るのは楽しみです。スパイシーなチーズシュペッツレでも、パリパリの ウィーナーシュニッツェルでも、ふわふわの カイザーシュマレンでも、新鮮な冬の空気の中で体を動かした後のオーストリア料理は格別です。

居心地の良いスキー小屋

低い天井の居心地の良い部屋は、たいてい真ん中にタイル張りのストーブがあり、素朴な山小屋を特徴づけています。また、新しく建てられた山小屋や近代化された山小屋も居心地がとても良いです。あちこちにある薪が心地の良い雰囲気を作り出しています。雪山を望むテラスは、外でくつろぐのに最適です。

スキー小屋には冬を愛する人々が集まります：子どもたちとスキーのインストラクター、家族連れ、カップル、友人同士など、一緒に食べたり飲んだりすることで、お互いの距離が縮まり、アルプスの温かいおもてなしと共に、気ままな休暇を楽しむことができます。