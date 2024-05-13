オーバーエステライヒ州
スキー小屋で過ごす冬の休暇
Introduction
山で美味しい一休み
ゲレンデでの最後のターン終えて、バインディングを外す・・オーバーエステライヒ州で1日スキーを楽しんだ後、スキー小屋に立ち寄るのは楽しみです。スパイシーなチーズシュペッツレでも、パリパリの ウィーナーシュニッツェルでも、ふわふわの カイザーシュマレンでも、新鮮な冬の空気の中で体を動かした後のオーストリア料理は格別です。
居心地の良いスキー小屋
低い天井の居心地の良い部屋は、たいてい真ん中にタイル張りのストーブがあり、素朴な山小屋を特徴づけています。また、新しく建てられた山小屋や近代化された山小屋も居心地がとても良いです。あちこちにある薪が心地の良い雰囲気を作り出しています。雪山を望むテラスは、外でくつろぐのに最適です。
スキー小屋には冬を愛する人々が集まります：子どもたちとスキーのインストラクター、家族連れ、カップル、友人同士など、一緒に食べたり飲んだりすることで、お互いの距離が縮まり、アルプスの温かいおもてなしと共に、気ままな休暇を楽しむことができます。
オーバーエステライヒ州のご紹介
ハイライト
ツアー
地域
都市＆町
オーバーエスターライヒ州の伝統行事
アドベントマーケット は、オーバーエステライヒ州全土で有名になりました。
その名も きよしこの夜は、この歌と逸話、伝説を守り続けています。
グレックラー行列：1月5日、グレックラーが明るい帽子をかぶってザルツカンマーグートを駆け抜け、シェーンペルヒテンが「悪霊」を追い払うお祭り。
エーベンゼーのカーニバル：1604年以来、2月末のエーベンゼー・アム・トラウンゼーの通りは色鮮やかなパレードで彩られます。
「Liebstattリープシュタット」 日曜日：グムンデンでは、ジンジャークッキーのハートを贈り合います。 この習慣は1641年にまで遡る、長い歴史を誇る行事です。
アルプスの牛追い祭り：夏の終わりに、アルプスの牧草地から色とりどりに飾られた牛が戻ってくる、秋の到来を告げる行事です。
著名人
レシピ
ブルンタウ地方のイワナのフィレソテー
シュタイヤマルク州の料理、ヒレ肉の西洋ワサビ添えから応用したもの。ブルンタウのイワナはカワマスとレイクトラウトの交配種で、ザルツブルク州のブルンタウ渓谷の清流に生息している川魚です。アルプス創作料理の先駆者であるアンドレアス・デレラーはこの魚を特別に養殖しています。
ユニークな宿泊施設
カルクアルペン国立公園
オーバーエステライヒ州のカルクアルペン国立公園は、豊かな生物多様性と持続可能な優れた自然環境で、世界的にその名を知られています。
ーこの国立公園は、オーストリアで公共道路が通っていない「閉鎖された森林」がある最大の公園の一つです。公園内を通る道路は、森林管理用に必要なものだけです。
ーこの公園には、200キロにも及ぶ手つかずの川と、800以上の水晶のように澄み切った泉があります。
ー公園面積の五分の四の地域が森林に覆われています。
ー公園内には、数え切れないほど多種類の動物が生息しています。その中で、この国立公園の森はオーストリア・アルプスで唯一のリンクスの生息地となっています。