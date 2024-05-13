Two people eating on an alpine hut terrace, Brettljause, snow-capped mountains in background.
  1. Homepage
  2. Reiseziele
  3. Bundesländer im Winter
  4. オーバーエスターライヒ州

オーバーエステライヒ州
スキー小屋で過ごす冬の休暇

スキーやスノーボード、スノーシューを脱いで、居心地のよいスキー小屋に立ち寄り、温かいもてなしを楽しんでください！

山で美味しい一休み

ゲレンデでの最後のターン終えて、バインディングを外す・・オーバーエステライヒ州で1日スキーを楽しんだ後、スキー小屋に立ち寄るのは楽しみです。スパイシーなチーズシュペッツレでも、パリパリの ウィーナーシュニッツェルでも、ふわふわの カイザーシュマレンでも、新鮮な冬の空気の中で体を動かした後のオーストリア料理は格別です。

居心地の良いスキー小屋

低い天井の居心地の良い部屋は、たいてい真ん中にタイル張りのストーブがあり、素朴な山小屋を特徴づけています。また、新しく建てられた山小屋や近代化された山小屋も居心地がとても良いです。あちこちにある薪が心地の良い雰囲気を作り出しています。雪山を望むテラスは、外でくつろぐのに最適です。

スキー小屋には冬を愛する人々が集まります：子どもたちとスキーのインストラクター、家族連れ、カップル、友人同士など、一緒に食べたり飲んだりすることで、お互いの距離が縮まり、アルプスの温かいおもてなしと共に、気ままな休暇を楽しむことができます。

オーバーエステライヒ州の概要
首都リンツ
面積11,982 km²
人口約153万人（2024年現在）
最高峰ダッハシュタイン, 2,995 m
スキー場7
自然公園4
温泉4

おすすめイベント

オーバーエステライヒ州の人気イベント のイベント情報は こちら

オーバーエステライヒ州のご紹介

ハイライト

クリスマスマーケット

バート・イッシュル・＆ザルツカンマーグートは、2024年欧州文化首都に選ばれました

カルクアペン国立公園で体験すべき13のこと

リンツ：未来の都市

オーバーエステライヒ州のアクティビティ

ツアー

忘れられない10のスキーツアー：絶景の山のパノラマに出会う

初心者から上級者まで楽しめるスノーシュー・ハイキング

オーバーエステライヒ州の日帰り旅行

地域

ザルツカンマーグート地方

オーストリアの湖水地方

詳しくは

アッターゼー・アッターガウ地方

きらめく水の楽園

詳しくは

モントゼー・イルゼー地方

冬のロマンチックなハイキングからモンドゼーのクリスマスマーケットまで

詳細は

トラウンゼー・アルムタール地方

オーストリアで最も深い湖とロマンチックな湖畔のオルト城を訪ねる

詳しくは

ハルシュタット湖

世界有数のフォトスポット

詳細は

ヴォルフガングゼー湖

森と草原と山に囲まれた静かな湖

詳細は

ミュールフィアテル地方

スノーシューや冬の乗馬に最適なオーストリアの花崗岩高地

ミュールフィアテル

オーバーエステライヒ州のアルプス

カルクアルペン国立公園からピュルン・プリール山地まで、自然愛好家には見逃せない地域

詳しくは

ドナウ地方

ハイキングやサイクリング、オーストリアで最も有名な川沿いの素晴らしい景色を楽しむことができる地域。

詳しくは

都市＆町

エンス

オーストリア最古の都市

詳しくは

シュタイヤー

二つの川と、一つの印象的な旧市街

シュタイヤー

ウェルス

中心部にあるレデラー塔や美しく飾られた街の家々を訪ねてみましょう。

詳しくは

トラウンゼー湖畔のグムンデン

帝政の歴史に彩られた温泉の街

詳しくは
何事にも季節がある

オーバーエスターライヒ州の伝統行事

著名人

皇妃エリザベート（シシィ）

死後125年を経った今でも、シシィの人生への憧れは絶えることがありません。今日もシシィに近づきたいなら、彼女のお気に入りの場所を探してみましょう。

シシィ

アントン・ブルックナー

2024年、オーバーエステライヒ州では、作曲家アントン・ブルックナーの生誕200年を記念して、「ブルックナーが帰ってくる！」をモットーに、華麗なプログラムが催されます。

アントン・ブルックナー

レシピ

アルプスイワナのムニエル

このレシピで料理すれば、日本のイワナもザルツブルク州湖水地方産のザイブリング（アルプスイワナ）の本場の味に近づくことができます。

レシピを見る

ブルンタウ地方のイワナのフィレソテー

シュタイヤマルク州の料理、ヒレ肉の西洋ワサビ添えから応用したもの。ブルンタウのイワナはカワマスとレイクトラウトの交配種で、ザルツブルク州のブルンタウ渓谷の清流に生息している川魚です。アルプス創作料理の先駆者であるアンドレアス・デレラーはこの魚を特別に養殖しています。

レシピを見る

リンツの目（リンツァー・アウゲン）

リンツァー・アウゲンは、おそらくオーストリアで最も有名で最も伝統的なクリスマスケーキの一つです。

レシピを見る

リンツァートルテ

リンツァートルテの原型は「リンツァー・マッセ」と言われるものです。これは世界に存在するトルテのレシピの中でも最も古いものだと証明されています。このレシピで作れば、オリジナルのリンツァートルテのように美味しく作れます。

レシピを見る

ユニークな宿泊施設

高級ヴィラ、シャレー、アルパインロッジ

ホテル・ヴァイセス・レッスル：ヴォルフガングゼー湖畔のロマンティックなホテル

ディリー国立公園リゾート＆スパホテル

バウムホテル・コプフィング：森の中のラグジュアリーホテル

ミュールタールホーフ・ホテル：受賞を取った料理が自慢のホテル

生物多様性で有名な地域

カルクアルペン国立公園

オーバーエステライヒ州のカルクアルペン国立公園は、豊かな生物多様性と持続可能な優れた自然環境で、世界的にその名を知られています。

ーこの国立公園は、オーストリアで公共道路が通っていない「閉鎖された森林」がある最大の公園の一つです。公園内を通る道路は、森林管理用に必要なものだけです。

ーこの公園には、200キロにも及ぶ手つかずの川と、800以上の水晶のように澄み切った泉があります。

ー公園面積の五分の四の地域が森林に覆われています。

ー公園内には、数え切れないほど多種類の動物が生息しています。その中で、この国立公園の森はオーストリア・アルプスで唯一のリンクスの生息地となっています。

国立公園のガイドツアーに参加しましょう

よくある質問

オーバーエステライヒ州は：

オーバーエステライヒ州の名前は、その前身であるオーバーエステライヒ大公国の名前に由来しています。 大公国は、ハプスブルク家の世襲地です。

首都リンツを擁するオーバーエステライヒ州は、現代アート、未来的なテクノロジー、自然の中での特別な体験の融合を求める人々にぴったりの場所です。

オーストリアで最も美しい オーバーエステライヒ州の観光スポットは:
リンツのアルスエレクトロニカ・センター、レントス博物館、城博物館、ペストリングベルク、文化都市バート・イッシュル・ザルツカンマーグート、修道院（サンクト・フローリアン修道院、シュレーグル修道院、シュリーアバッハ修道院）などがあります。

オーバーエスライヒ州で最も高い山は、ダッハシュタイン山脈の最高峰であるホーエ・ダッハシュタイン（2,995 m）です。

お勧めの山小屋は：

北はボヘミアの森にあるホッホフィヒトから、南はヒンターシュトーダー近郊のワールドカップスキー場やダッハシュタインスキー場まで、オーバーエスターライヒ州には7つのスキー場があります：

こちらもご興味はありませんか？

オーストリア・ニュースレターにご登録ください！

毎月1回無料でオーストリアの観光情報を配信しています。

  • お勧めの観光名所

  • グルメやショッピング

  • オーストリアのテーマやイベント

  • 日本におけるオーストリア関連の情報