Fatbike na śniegu
Jazda wśród zimowych krajobrazów Austrii – na szerokich oponach, z mocą i panoramicznym widokiem.

Fatbike sprawia, że zimowy krajobraz staje się placem zabaw. Na szerokich oponach, podczas samotnych wypraw lub wycieczek z przewodnikiem wśród śnieżnych połaci.

Chcesz spędzić zimę aktywnie – ale nie na stoku narciarskim, za to w nowy i ciekawy sposób? Wsiadaj na fatbike! Na zatwierdzonych, przygotowanych trasach i szlakach, z szerokimi oponami i mocną przyczepnością przejedziesz przez zaśnieżone doliny i dotrzesz do schronisk górskich, gdzie już czekają panoramiczne widoki. Klasyczne rowery lub takie z silnikiem elektrycznym, relaksujące lub sportowe – wycieczki z przewodnikiem w regionach takich jak Schladming-Dachstein, Weissensee lub Ziemia Salzburska ułatwiają rozpoczęcie przygody. Idealne dla wszystkich, którzy kochają śnieg, ale nie chcą jeździć (tylko) na nartach. Załóż kask, przyspiesz tętno – i ruszaj na zimową przygodę na fatbike'u.

Najpiękniejsze regiony górskie do uprawiania fatbiku

Schladming-Dachstein: trasy na fatbike do wys. 1850 m n.p.m.

Weissensee: po lodzie i śniegu na zamarzniętym jeziorze

Obertauern: wyprawy na e-fatbike'ach z przewodnikiem

Flachau: wyprawa na fatbike'u do schroniska

Pyhrn-Priel: fatbike w Windischgarsten

Altaussee: wyprawy na fatbike'ach z przewodnikiem na Loser

Nowy rowerowy trend na zimę

Co potrafi fatbike?

Rowery typu fatbike pochodzą z Alaski i zostały zaprojektowane specjalnie do jazdy po śniegu, lodzie i miękkim podłożu. Opony o szerokości do 12 cm z głębokim bieżnikiem i niskim ciśnieniem powietrza (około 0,5 bara) zapewniają optymalną przyczepność i kontrolę – nawet na świeżym śniegu, zamarzniętych ścieżkach lub leśnych drogach pokrytych resztkami śniegu. Szerokie opony amortyzują wstrząsy i zmniejszają ryzyko poślizgu.

Zwiększona przyczepność zapewnia stabilność jazdy i zaskakująco łatwe prowadzenie. Niezależnie od tego, czy preferujesz spokojną, czy sportową jazdę: rowery typu fatbike nie tylko umożliwiają jazdę na rowerze zimą, ale także sprawiają, że staje się ona prawdziwą przygodą na łonie natury w austriackich regionach alpejskich i na specjalnie wyznaczonych trasach.

Dobrze wiedzieć, gdzie!

Fatbike - w jedności z naturą

Jazda na rowerach typu fatbike jest przyjemnością tam, gdzie jest dozwolona i możliwa: na specjalnie wyznaczonych zimowych trasach, leśnych drogach i oznakowanych szlakach. W Austrii właściciele lasów mogą udostępniać określone trasy do jazdy na rowerze – informują o tym znaki lub rekomendacje wycieczek w regionie.

W ten sposób można w pełni cieszyć się zaśnieżonym krajobrazem, pozostając w harmonii z naturą. Zwracaj uwagę na lokalne wskazówki i pozostań na oznakowanych trasach – dla okazania szacunku i dobra lasu oraz zwierząt.

Wszystko, co zawsze chcieliście wiedzieć o fatbike'ach

Wyposażenie

  • mocne i ciepłe obuwie

  • kask narciarski lub rowerowy

  • gogle narciarskie

  • sportowa odzież zimowa

Wymagania

  • Minimalny wiek od 10 do 12 lat (w zależności od regionu)

  • Podstawowe umiejętności jazdy na rowerze górskim

E-fatbike

Wiele regionów oferuje również rowery elektryczne typu fatbike – idealne na dłuższe trasy lub teren górzysty. Elektryczne fatbike'i o maksymalnym wspomaganiu do 25 km/h i mocy do 250 W zaliczają się do zwykłych rowerów elektrycznych i są dopuszczone do ruchu bez ograniczeń.

Niszowe sporty zimowe i funsporty w Austrii

Kto chce wycisnąć z zimy jak najwięcej przygody i zabawy, może w Austrii wypróbować wiele ciekawych i niszowych sportów.

Obertauern: snowbike, skibike, snowkite

Wagrain-Kleinarl: snowbike, paralotnie i loty tandemem

Serfaus Fiss Ladis: skifox, paralotnie, snowbike

Achensee: parlotnie, snowtubing, moonbike

Weissensee: snowtubing

Arlberg: moonbike

Wskazówka klimatyczna

Co możemy zrobić, aby chronić las?

Las jest niezawodnym źródłem energii, doskonałym oczyszczaczem powietrza, miejscem wypoczynku i niezbędnym elementem naszego klimatu.

Oto 9 wskazówek, jak dbać o lasy: 

  • Pozostań na wyznaczonych ścieżkach – w ten sposób chronisz glebę, rośliny i młode drzewa.

  • Zabierz ze sobą swoje śmieci – nawet chusteczka higieniczna pozostaje na ziemi przez lata.

  • Drzewa żyją! Nie wolno w nich rzeźbić – to kaleczy i szkodzi drzewom.

  • Zachowaj spokój – zwierzęta są wrażliwe na hałas, zwłaszcza zimą.

  • Pal ogień tylko w wyznaczonych miejscach – zagrożenie pożarem lasu należy traktować poważnie.

  • Psy zawsze trzymaj na smyczy – dla dzikich zwierząt swobodnie biegający pies oznacza stres i stanowi zagrożenie, a nieznany teren może grozić zaginięciem pupila.

  • Jazda na rowerze wyłącznie po wyznaczonych trasach – to zarówno kwestia szacunku, jak i prawa.

  • Traktuj przepisy poważnie – chronią one las jako siedlisko życia w perspektywie długoterminowej.

  • Pokaż swoim dzieciom las – kto go zna, ten będzie go cenić i chronić.

Więcej o lasach w Austrii

Najczęściej zadawane pytania

Rowery typu fatbike pochodzą z Alaski i są specjalnie zaprojektowane do jazdy po śniegu. Dzięki oponom o szerokości do 4,8 cala i ciśnieniu powietrza około 0,5 bara modne rowery typu fatbike umożliwiają jazdę nawet zimą. Opony o grubości do 12 centymetrów z głębokim profilem z wypustkami sprawiają, że rower jest całkowicie przystosowany do jazdy po śniegu. Opony balonowe zapewniają łatwą jazdę i kontrolę w każdych warunkach śniegowych.

  • Do jazdy na rowerze typu fatbike potrzebujesz sprzętu, który zapewni Ci ciepło, ochronę i bezpieczeństwo – podobnie jak podczas zimowych wędrówek, ale dostosowanego do jazdy na rowerze:

  • Kask narciarski lub rowerowy: niezbędny dla bezpieczeństwa. Idealny: zimowy kask rowerowy z osłoną na uszy lub cienką czapką pod spodem.

  • Odzież odporna na warunki atmosferyczne: zasada "na cebulkę" – oddychająca, wiatroodporna odzież, ciepłe rękawiczki rowerowe, wodoodporne buty.

  • Okulary lub gogle narciarskie: chronią przed śniegiem, wiatrem i oślepiającym słońcem.

  • Światło i odblaski: zwłaszcza zimą szybko robi się ciemno. Widoczność jest ważna!

  • Minimalny wiek od 10 do 12 lat (w zależności od regionu)

  • Podstawowe umiejętności jazdy na rowerze górskim

  • Wyposażenie: solidne i ciepłe obuwie, kask, gogle narciarskie, sportowa odzież zimowa

Austriackie góry są idealnym miejscem do uprawiania sportów takich jak fatbike. Wiele regionów alpejskich oferuje już wycieczki z przewodnikiem:

