Co potrafi fatbike?

Rowery typu fatbike pochodzą z Alaski i zostały zaprojektowane specjalnie do jazdy po śniegu, lodzie i miękkim podłożu. Opony o szerokości do 12 cm z głębokim bieżnikiem i niskim ciśnieniem powietrza (około 0,5 bara) zapewniają optymalną przyczepność i kontrolę – nawet na świeżym śniegu, zamarzniętych ścieżkach lub leśnych drogach pokrytych resztkami śniegu. Szerokie opony amortyzują wstrząsy i zmniejszają ryzyko poślizgu.

Zwiększona przyczepność zapewnia stabilność jazdy i zaskakująco łatwe prowadzenie. Niezależnie od tego, czy preferujesz spokojną, czy sportową jazdę: rowery typu fatbike nie tylko umożliwiają jazdę na rowerze zimą, ale także sprawiają, że staje się ona prawdziwą przygodą na łonie natury w austriackich regionach alpejskich i na specjalnie wyznaczonych trasach.