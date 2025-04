Austria zaliczana jest do najzasobniejszych w lasy krajów Europy. Według dostępnego w sieci opracowania pt. „Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej” pod redakcją Eugeniusza Bernadzkiego, lesistość wynosi tu 47,2% (w stosunku do powierzchni lądowej). Całkowita powierzchnia lasów w Austrii wynosi 3,96 mln ha. Dla porównania, lesistość Polski wynosi 30,8%, a ogólna powierzchnia lasów (wraz z gruntami związanymi z gospodarką leśną) to 9435 tys. ha. W Austrii na jednego mieszkańca przypada średnio 0,47 ha lasów, w Polsce 0,24 ha. Te liczby mówią dużo, i to dobrego.