Wjazd do Austrii i przepisy celne

Inne towary do łącznej wartości 300 euro (przy wjeździe do kraju drogą lądową); dla podróżujących samolotem do łącznej wartości 430 euro.

W przypadku podróżnych w wieku poniżej 15 lat te dwa limity zwolnień są zasadniczo zmniejszone do 150 euro (niezależnie od używanego środka transportu). Kilku podróżnych nie może sumować swoich diet podróżnych.

Sprzęt podróżny do użytku osobistego podczas pobytu może być przywożony do Austrii bezcłowo i nieformalnie, pod warunkiem, że nie ma zakazów importu.