Planowanie dla tych, którzy nie lubią wysokości

Podstawą każdej, nie tylko górskiej wycieczki, jest dobre przygotowanie. W tym przypadku sprawa jest trochę bardziej złożona, bo coś, co osobom bez lęku wysokości nie sprawia żadnych trudności, Wam może zepsuć całą wyprawę. Nie możecie się jednak zniechęcać i przez akrofobię rezygnować ze swoich planów czy marzeń. Musicie się po prostu dobrze przygotować do drogi. To da Wam więcej wewnętrznego spokoju, pozwoli dużo wcześniej oswoić się, a nawet wyobrazić trasę (siedząc jeszcze w wygodnym fotelu we własnym mieszkaniu). Na miejscu będziecie czuć się dużo pewniej.

Wybierajcie trasy biegnące po szerokich grzbietach górskich – w ten sposób unikniecie stromych i wyeksponowanych miejsc. Warto jest też opanować sztukę czytania map, albo mieć ze sobą kogoś, kto potrafi to robić. Dzięki temu od razu będziecie wiedzieć, czy szlak przebiega leśną drogą, jak nachylone są zbocza i czy trasa obejmuje strome, skaliste i kamieniste obszary.

Wytyczono wiele wolnych od barier tras pieszych w Austrii dla osób niepełnosprawnych, na wózkach inwalidzkich, są one także odpowiednie dla rodzin z wózkami dziecięcymi. Nie kryją one żadnych niebezpieczeństw, warto się więc nimi zainteresować, bo mogą stać się świetnym początkiem górskiej przygody.