Wiedeń to milionowe miasto, od którego pochodzi nazwa- „kuchnia wiedeńska”. Nic więc dziwnego, że Wiedeń przyciąga kreatywnych, wielokrotnie nagradzanych szefów

Imponujące dania

Odwiedzający, którzy pragną doświadczyć smaków wiedeńskiej kuchni, znajdą je w wiedeńskich "Beislach", gospodach, restauracjach oraz kawiarniach. Otoczony winnicami (z widokiem na Dunaj), "Heuriger" oferuje kieliszek wina jako atrakcję samą w sobie. Wiedeń jest jedyną metropolią na świecie, która prowadzi znaczącą uprawę winorośli na terenie miasta.

A propos sztuki: Wiedeń jest mieszanką różnych kultur, co inspiruje kucharzy do tworzenia imponujących dzieł sztuki i serwowania ich we wszystkich zakątkach miasta. W Wiedniu klasyczna i nowoczesna kuchnia grają w doskonałej harmonii. Bez względu na to, czy siedzisz na drewnianych ławach, w kawiarnianych fotelach, czy na designerskich krzesłach, różne style kulinarne spotykają się i tworzą spójną całość.

Kucharze starają się używać składników pochodzących z lokalnych źródeł. Rolnicy dostarczają na wiedeńskie rynki i do restauracji świeże owoce, warzywa, ryby i mięso z regionu doliny Dunaju. Te wartościowe produkty są szczególnie cenione przez najlepszych szefów kuchni i cenione niczym złoto.