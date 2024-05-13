Narty w Austrii
Odkryj stoki i ośrodki narciarskie w Austrii
Narciarstwo i snowboard w Austrii: alpejska zima marzeń
Narciarstwo ma w Austrii wyjątkową tradycję. Szczególnie w dużych ośrodkach narciarskich urozmaicone stoki z dodatkowymi atrakcjami oferują niezapomniane dni na nartach w Austrii i wiele sportowych wyzwań.
Ekscytacja na stoku, przyjemny mróz i mnóstwo słońca, olśniewające widoki na panoramę ośnieżonych szczytów Alp, wizyta w schronisku na tradycyjny Kaiserschmarren - wszystko to jest częścią urlopu narciarskiego w Austrii. Doskonale przygotowane stoki narciarskie w Austrii, zrównoważone kolejki linowe i nowoczesna infrastruktura dopełniają zabawy na stoku.
Najlepsze ośrodki narciarskie w Austrii
Narty w Austrii po zmroku: szusowanie pod gwiazdami
Poznaj technikę od podstaw
Szkółki narciarskie w Austrii
Umiejętne wykonywanie skrętów carvingowych, biegłe posługiwanie się kijkami, prawidłowe wsiadanie i wysiadanie z wyciągu - początkujący na nartach w Austrii uczą się tego wszystkiego od profesjonalistów w austriackich szkółkach narciarskich:
Polska szkółka narciarska w Austrii - gdzie jazdy na nartach uczą polscy instruktorzy?
Sprawdź listę polskich instruktorów narciarskich w Austrii, w zimowych ośrodkach i dowiedz się, gdzie w wybranym regionie znajdziesz przedszkole narciarskie dla dzieci!
Dachstein West i Bad Kleinkirchheim / Licencjonowana polska szkółka narciarska 360° (SnowShow)
Flachau / Skischule & Intersport Sport am Jet
Kaprun / Frost-your Skischool
Nassfeld / Schnee Sport Schule Nassfeld
Ramsau am Dachstein / Skischule Ramsau
Stubai / Polska szkółka narciarska i snowboardowa w dolinie Stubai
Zillertal / Skischule Tuxertal
Zillertal / Privatschule Tux 3000
Zillertal / Ski- und Snowboardschule Hippach
Zillertal / Ski- und Snowboardschule Horberg w Ramsau im Zillertal
Zillertal / Skischule Habeler
Zillertal / Mountainsports Alpinschule
Brixental / Skichule Alpin Hopfgarten OG
Porady na zrównoważony urlop zimowy
Jak pogodzić ochronę klimatu i ferie zimowe?
Wybieraj zrównoważone ośrodki narciarskie
Rezerwuj zakwaterowanie z certyfikatem ekologicznym
Zaplanuj podróż pociągiem
Korzystaj ze zrównoważonej mobilności w ośrodku narciarskim w Austrii
Wypożyczaj sprzęt narciarski (zgodnie ze standardami ekologicznymi)
Poruszaj się wyłącznie po wyznaczonym terenie narciarskim (w trosce o przyrodę i twoje bezpieczeństwo)
Ciesz się regionalną, sezonową i ekologiczną kuchnią
Wypróbuj inne zimowe aktywności poza narciarstwem