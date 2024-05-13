Narty w Austrii
Odkryj stoki i ośrodki narciarskie w Austrii

Jeśli szukasz rozległych terenów narciarskich z nowoczesnymi kolejkami linowymi, Austria jest właściwym miejscem dla ciebie. Gdzie na narty do Austrii warto się wybrać?

Narciarstwo i snowboard w Austrii: alpejska zima marzeń

Narciarstwo ma w Austrii wyjątkową tradycję. Szczególnie w dużych ośrodkach narciarskich urozmaicone stoki z dodatkowymi atrakcjami oferują niezapomniane dni na nartach w Austrii i wiele sportowych wyzwań.

Ekscytacja na stoku, przyjemny mróz i mnóstwo słońca, olśniewające widoki na panoramę ośnieżonych szczytów Alp, wizyta w schronisku na tradycyjny Kaiserschmarren - wszystko to jest częścią urlopu narciarskiego w Austrii. Doskonale przygotowane stoki narciarskie w Austrii, zrównoważone kolejki linowe i nowoczesna infrastruktura dopełniają zabawy na stoku.

Najlepsze ośrodki narciarskie w Austrii

9 największych ośrodków narciarskich

Największe

Ośrodki z pewnym śniegiem

Z pewnym śniegiem

Ośrodki narciarskie dla rodzin: uśmiech dziecka gwarantowany

Rodzinne

Małe ośrodki narciarskie - urocze i kameralne

Małe i kameralne

Ośrodki narciarskie dla początkujących

Ośrodki narciarskie dla początkujących

Dla początkujących

Ośrodki narciarskie z termami: ze stoku do basenu

Dla miłośników wellness

Ośrodki narciarskie na lodowcu: alpejski szczyt

Dla wielbicieli lodowców

Narty w Austrii po zmroku: szusowanie pod gwiazdami

Słońce zachodzi - zabawa na stoku trwa i zaczyna się wyjątkowe doświadczenie: nocna jazda na nartach. Umożliwiają to wybrane ośrodki narciarskie w Austrii. Reflektory oświetlają stok, co wygląda czarująco i magicznie!

Poznaj technikę od podstaw

Szkółki narciarskie w Austrii

Umiejętne wykonywanie skrętów carvingowych, biegłe posługiwanie się kijkami, prawidłowe wsiadanie i wysiadanie z wyciągu - początkujący na nartach w Austrii uczą się tego wszystkiego od profesjonalistów w austriackich szkółkach narciarskich:

Polska szkółka narciarska w Austrii - gdzie jazdy na nartach uczą polscy instruktorzy?

Sprawdź listę polskich instruktorów narciarskich w Austrii, w zimowych ośrodkach i dowiedz się, gdzie w wybranym regionie znajdziesz przedszkole narciarskie dla dzieci!

Porady na zrównoważony urlop zimowy

Jak pogodzić ochronę klimatu i ferie zimowe?

  • Wybieraj zrównoważone ośrodki narciarskie

  • Rezerwuj zakwaterowanie z certyfikatem ekologicznym

  • Zaplanuj podróż pociągiem

  • Korzystaj ze zrównoważonej mobilności w ośrodku narciarskim w Austrii

  • Wypożyczaj sprzęt narciarski (zgodnie ze standardami ekologicznymi)

  • Poruszaj się wyłącznie po wyznaczonym terenie narciarskim (w trosce o przyrodę i twoje bezpieczeństwo)

  • Ciesz się regionalną, sezonową i ekologiczną kuchnią

  • Wypróbuj inne zimowe aktywności poza narciarstwem

Zrównoważony urlop zimowy

Odkryj największe skarby Austrii!