Narty w Austrii

Jeśli szukasz rozległych terenów narciarskich z nowoczesnymi kolejkami linowymi, Austria jest właściwym miejscem dla ciebie. Gdzie na narty do Austrii warto się wybrać?

Narciarstwo i snowboard w Austrii: alpejska zima marzeń

Narciarstwo ma w Austrii wyjątkową tradycję. Szczególnie w dużych ośrodkach narciarskich urozmaicone stoki z dodatkowymi atrakcjami oferują niezapomniane dni na nartach w Austrii i wiele sportowych wyzwań.

Ekscytacja na stoku, przyjemny mróz i mnóstwo słońca, olśniewające widoki na panoramę ośnieżonych szczytów Alp, wizyta w schronisku na tradycyjny Kaiserschmarren - wszystko to jest częścią urlopu narciarskiego w Austrii. Doskonale przygotowane stoki narciarskie w Austrii, zrównoważone kolejki linowe i nowoczesna infrastruktura dopełniają zabawy na stoku.