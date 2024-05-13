Zrównoważone podróżowanie to dbałość o przyrodę, ochronę klimatu i harmonię między ludźmi. Austria jest miejscem, w którym ekologiczne wakacje przychodzą naturalnie.

W Austrii natura nadaje ton: lasy i alpejskie pastwiska są starannie pielęgnowane, wody utrzymywane w czystości, krajobrazy chronione, a bioróżnorodność wspierana. Zarówno władze austriackich regionów, jak i prywatni gospodarze pokazują na własnym przykładzie, jak organizować turystykę z myślą o przyszłych pokoleniach. To poczucie odpowiedzialności napędza zrównoważone innowacje, takie jak koncepcje mobilności i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Łatwo jest zanurzyć się w dziewiczej przyrodzie Austrii - czy to w górach, na alpejskich pastwiskach, nad wodą czy w lesie. Lokalni mieszkańcy odgrywają ważną rolę w ochronie tych naturalnych skarbów, bardzo poważnie traktując swój obowiązek. Wszyscy goście zapraszani są do robienia tego samego.