Wędrówki z rodziną po lesie w pobliżu Hallstatt

Zrównoważona podróż
Wakacje z czystym sumieniem

Zrównoważone podróżowanie to dbałość o przyrodę, ochronę klimatu i harmonię między ludźmi. Austria jest miejscem, w którym ekologiczne wakacje przychodzą naturalnie.

W Austrii natura nadaje ton: lasy i alpejskie pastwiska są starannie pielęgnowane, wody utrzymywane w czystości, krajobrazy chronione, a bioróżnorodność wspierana. Zarówno władze austriackich regionów, jak i prywatni gospodarze pokazują na własnym przykładzie, jak organizować turystykę z myślą o przyszłych pokoleniach. To poczucie odpowiedzialności napędza zrównoważone innowacje, takie jak koncepcje mobilności i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Łatwo jest zanurzyć się w dziewiczej przyrodzie Austrii - czy to w górach, na alpejskich pastwiskach, nad wodą czy w lesie. Lokalni mieszkańcy odgrywają ważną rolę w ochronie tych naturalnych skarbów, bardzo poważnie traktując swój obowiązek. Wszyscy goście zapraszani są do robienia tego samego.

Ochrona klimatu i dobra współpraca

Co oznacza „zrównoważone podróżowanie”?

Osoby, które dbają o swoje dobre samopoczucie i odpowiedzialność za środowisko, naturalnie chcą również podróżować w sposób zrównoważony. Ekologiczne wakacje to okazja, by czerpać inspirację i cieszyć się pięknymi przeżyciami, jednocześnie zwracając uwagę na ochronę natury, klimatu oraz budowanie dobrych relacji z lokalnymi mieszkańcami:

Natura
Podróżując w sposób zrównoważony, okazujemy szacunek i odpowiedzialność wobec przyrody i pielęgnowanych krajobrazów.

Noclegi i mobilność
Wybierając zrównoważone podróże, stawiamy na miejsca noclegowe posiadające certyfikaty ekologiczne oraz korzystamy z ekologicznych środków transportu.

Zrównoważoność społeczno-kulturowa
Zrównoważone podróżowanie sprzyja wzajemnemu zrozumieniu, uwzględniając potrzeby dostępności i inkluzji kulturowej.

Wskazówki i informacje na temat zrównoważonego podróżowania

Koncentrujemy się na ludziach

Fair play w Austrii

Klucz do fair play często leży w pozytywnych relacjach. W Austrii zasada ta tworzy integrujące społeczeństwo, w którym każdy bierze część odpowiedzialności na siebie:

Kto przyczynia się do fair play w zrównoważonym rozwoju społeczno-kulturowym?

  • Goście: podróżując w sposób zrównoważony, minimalizuj swój ślad węglowy i dbaj o dobre samopoczucie innych.

  • Gospodarze: promują wzajemne zrozumienie poprzez dostępność i integrację, zapewniając jednocześnie godne warunki życia i pracy dla swojego zespołu.

  • Regiony: z dziewiczymi krajobrazami, czystymi wodami, energią odnawialną i ochroną dziedzictwa kulturowego wdrażają kroki przyjazne dla klimatu.

Zrównoważony rozwój społeczno-kulturowy

Doceniaj i chroń przyrodę

Wakacje dla przyszłych pokoleń

W austriackiej turystyce przyroda odgrywa ogromną rolę. Wszystko dzięki dostępności pięknych naturalnych krajobrazów, czystych jezior i malowniczych lasów. Jako pionier w rolnictwie ekologicznym Austria zajmuje czołowe miejsce w europejskim rankingu ekologicznych producentów rolnych, a różnorodność biologiczna odgrywa tu kluczową rolę.

Wielu mieszkańców jest głęboko świadomych swoich ekologicznych skarbów, co tylko motywuje ich do większego zaangażowania: lasy i alpejskie pastwiska są tu starannie utrzymywane, dba się też o czystość zbiorników wodnych i chroni naturalne krajobrazy. Zachowanie tych siedlisk dla ludzi, zwierząt i roślin to myślenie ku przyszłości. W Austrii dobrobyt i odpowiedzialność idą w parze.

Wakacje wśród austriackiej przyrody

Mobilność i ochrona zasobów

Zrównoważone ferie zimowe

Czy zrównoważona turystyka zimowa jest w ogóle możliwa? W Austrii odpowiedź brzmi: tak! Osiąga się to zarówno poprzez zaangażowanie gości indywidualnych, jak i poprzez szeroko zakrojone zmiany i rozwój w całych regionach. Wiele alpejskich ośrodków sportów zimowych jest pionierami w dziedzinie harmonijnego współistnienia narciarstwa z natur. Dbając o ludzi, zwierzęta i środowisko, tym samym troszczą się o przyszłe pokolenia. Od lat prowadzi się szerokie inwestycje, które mają na celu redukcję emisji CO₂: w wielu regionach wprowadzono już przyjazny dla środowiska transport, wykorzystuje się też źródła energii odnawialnej, a trasy narciarskie naśnieża oszczędniej niż kiedyś.

Wskazówki na zrównoważony urlopZrównoważone kolejki

FAQ

Zrównoważone wakacje to inspiracja i cieszenie się pięknymi doświadczeniami przy jednoczesnym dbaniu o przyrodę, ochronę klimatu i pozytywne interakcje z mieszkańcami. Niezależnie od tego, czy lubisz pływać w jeziorze, spędzać ferie zimowe, odwiedzać restauracje czy poznawać kulturę, zrównoważone podróżowanie oznacza minimalizowanie śladu CO₂ i uwzględnianie zrównoważonego rozwoju z różnych perspektyw:

  • Ekologicznej: Austria oferuje dziewicze krajobrazy i czyste wody. Zrównoważone podróżowanie oznacza zanurzenie się w tych cennych obszarach naturalnych z szacunkiem i rozwagą.

  • Ekonomicznej: Austria wykorzystuje energię odnawialną i prowadzi wiele inicjatyw przyjaznych dla klimatu. Zrównoważeni podróżni wybierają zakwaterowanie neutralne lub pozytywne klimatycznie oraz ekologiczny transport, spędza też urlop w regionach wzorcowych dla ochrony klimatu i energii.

  • Społeczne: w Austrii promuje się wzajemne zrozumienie, stale poszerzana jest też dostępność i inkluzywność ofert turystycznych.

  • Wrażliwość na klimat, społeczeństwo i kulturę

  • Koncentracja na żywności sezonowej, regionalnej i ekologicznej

  • Przemyślane koncepcje energetyczne

  • Środki mające na celu ochronę zasobów

  • Energooszczędne oświetlenie

  • Systemy ponownego wykorzystania wody

  • Zaangażowanie w lokalne społeczności, kulturę i tradycje

  • Wykorzystanie naturalnych materiałów w wyposażeniu i tekstyliach

  • Bioklimatyczne kryteria budowlane (np. dobra izolacja)

  • Lepszy bilans CO₂

  • Dostosowanie do potrzeb gości, mieszkańców i przyrody

Osiągnięcie neutralności klimatycznej wyłącznie poprzez projekty kompensacyjne nie jest już akceptowalne. Termin neutralny dla klimatu może być używany tylko wtedy, gdy:

  • Wdrożony jest kompletny bilans emisji (zakres 1-3) zgodnie z Protokołem GHG.

  • Przedstawiono konkretny plan działania na rzecz osiągnięcia neutralności (w tym harmonogramy i planowanie zasobów), obejmujący środki unikania, redukcji i kompensacji.

  • Uzyskanie certyfikatu od niezależnego, uznanego organu potwierdzającego neutralność klimatyczną.

  • Wszystkie informacje są łatwo dostępne dla gości, tj. publikowane w przejrzysty sposób.

Pozytywny wpływ na klimat odnosi się do produktów, usług lub projektów, które przeciwdziałają negatywnemu ogólnemu wpływowi globalnego ocieplenia. Oznacza to, że na przykład hotel kompensuje więcej emisji CO₂ niż sam generuje. Ta nadprogramowa kompensacja ma pozytywny wpływ na klimat.

Przyjazny dla klimatu to ogólne stwierdzenie dotyczące środowiska i może być mylące bez dalszych szczegółów dotyczących faktycznie wdrożonych środków. To, co jest uważane za przyjazne dla klimatu, może się różnić w zależności od gościa.

