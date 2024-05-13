Dla Austriaków sauna to coś więcej niż tylko miejsce relaksu i pocenia się; to doświadczenie kulturowe, które odzwierciedla austriackie „Lebensgefühl”.

Austriacy są znani ze swojego spokojnego usposobienia, zamiłowania do natury i silnej potrzeby dobrego samopoczucia. Regularne wizyty w saunie stanowią odpowiedź na wszystkie te cechy – pomagają się zrelaksować, pozwalają spotkać się z przyjaciółmi i naładować baterie.

Ale dlaczego Austriacy chodzą do sauny bez odzieży?

Istnieją dwa główne powody: tradycja i zdrowie.

Noszenie ubrań w saunie może zatrzymywać ciepło i pot, co sprawia, że doświadczenie to jest mniej komfortowe i higieniczne. Pot ma również tendencję do gromadzenia się w strojach kąpielowych, przez co nie odparowuje i nie chłodzi ciała tak, jak powinno, co niweluje pożądane efekty sauny.

Syntetyczne stroje kąpielowe mogą wydzielać opary pod wpływem ciepła. Proces ten może mieć negatywny wpływ na zdrowie właściciela stroju i innych osób korzystających z sauny. Jest to szczególnie ważne, jeśli przd sauną korzystasz z jacuzzi lub basenu, które były chlorowane - chlor wydzielany z parującego stroju może być nawet lekko toksyczny