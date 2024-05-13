Sauna w termach Aqua Dome

Sauna w Austrii

Dla Austriaków sauna to coś więcej niż tylko miejsce relaksu i pocenia się; to doświadczenie kulturowe, które odzwierciedla austriackie „Lebensgefühl”.

Austriacy są znani ze swojego spokojnego usposobienia, zamiłowania do natury i silnej potrzeby dobrego samopoczucia. Regularne wizyty w saunie stanowią odpowiedź na wszystkie te cechy – pomagają się zrelaksować, pozwalają spotkać się z przyjaciółmi i naładować baterie.

Ale dlaczego Austriacy chodzą do sauny bez odzieży?

Istnieją dwa główne powody: tradycja i zdrowie.

Noszenie ubrań w saunie może zatrzymywać ciepło i pot, co sprawia, że doświadczenie to jest mniej komfortowe i higieniczne. Pot ma również tendencję do gromadzenia się w strojach kąpielowych, przez co nie odparowuje i nie chłodzi ciała tak, jak powinno, co niweluje pożądane efekty sauny.

Syntetyczne stroje kąpielowe mogą wydzielać opary pod wpływem ciepła. Proces ten może mieć negatywny wpływ na zdrowie właściciela stroju i innych osób korzystających z sauny. Jest to szczególnie ważne, jeśli przd sauną korzystasz z jacuzzi lub basenu, które były chlorowane - chlor wydzielany z parującego stroju może być nawet lekko toksyczny

Jakie są zalety korzystania z sauny?

Boosting the immune system

Zmiana między gorącymi a zimnymi zabiegami pobudza układ odpornościowy, a regularne stosowanie tej metody pomaga zapobiegać przeziębieniom i wzmacnia ogólną odporność organizmu.

Czysty relaks

W saunie nie tylko relaksujesz ciało, ale także umysł. Ciepło sauny łagodzi napięcie mięśni i pomaga pozbyć się stresu poprzez pocenie się.

Poprawa krążenia

W gorącej saunie naczynia krwionośne rozszerzają się, co poprawia krążenie. Jest to idealne rozwiązanie dla osób z niskim ciśnieniem krwi i świetny sposób na pobudzenie krążenia.

Oczyszczanie organizmu

Podczas pocenia się organizm eliminuje toksyny. Jest to nie tylko bardzo korzystne dla skóry, ale także sprawia, że czujesz się lekko i świeżo.

Etykieta w saunie

Każdy hotel i ośrodek wellness w Austrii ma własny regulamin korzystania z sauny, ale główne zasady zazwyczaj obejmują następujące punkty:

  • sauny i baseny z zimną wodą są przeznaczone wyłącznie dla osób bez strojów kąpielowych, chyba że zaznaczono inaczej;

  • większość saun w hotelach i centrach wellness oferuje ręczniki i szlafroki;

  • ręczniki do sauny, na których siedzisz podczas pobytu w saunie i których używasz do wycierania się, powinny być wykonane z naturalnych materiałów (np. bawełny);

  • w strefach relaksacyjnych zaleca się noszenie szlafroka;

  • w większości przypadków nie wolno używać telefonów komórkowych;

  • wiele saun znajduje się w strefach przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych.

Jakie są rodzaje saun?

Fińska sauna – klasyka

Dla tych, którzy kochają upał! Dzięki temperaturom wynoszącym od 80 do 100 st. C i przyjemnej, suchej atmosferze, doświadczysz intensywnego upału.

Łaźnia parowa – łagodna i wilgotna

Dzięki łagodniejszym temperaturom (40-50 st. C) i dużej wilgotności jest to idealne miejsce na wellness. Oczyszcza drogi oddechowe i sprawia, że skóra nabiera blasku.

Bio sauna – dla początkujących

Dzięki umiarkowanym temperaturom 50-60 st. C i wyższej wilgotności jest to idealne miejsce zarówno dla początkujących, jak i dla wytrawnych miłośników saunowego relaksu.

Sauna na podczerwień – głębokie ciepło

W temperaturze 30-60 st. C sauna na podczerwień wykorzystuje promieniowanie cieplne do złagodzenia napięcia i relaksacji – to kojący i skuteczny sposób na odprężenie.

Co robić, a czego nie robić

Wskazówki dotyczące korzystania z sauny

  • Przed wejściem do kabiny sauny należy wziąć prysznic, aby oczyścić skórę.

  • Zacznij od bio sauny lub kabiny na podczerwień. Jeśli wybierzesz saunę fińską, na początku nie zostawaj w niej dłużej niż 8–10 minut.

  • Podczas jednej wizyty w saunie idealne są trzy sesje. Pomiędzy sesjami należy robić wystarczająco długie przerwy i dać sobie czas na pełny relaks.

  • Ochłodź się po saunie! Możesz to zrobić, po prostu wychodząc na zewnątrz zimą, wskakując do śniegu, pocierając skórę lodem lub zanurzając się w zimnym basenie.

Czego NIE należy robić

  • Nie należy nosić kostiumów kąpielowych ani kąpielówek w strefach wolnych od tekstyliów.

  • Przed sesją w saunie/łaźni parowej/biosaucie/saunie na podczerwień nie należy spożywać ciężkich posiłków ani napojów alkoholowych.

  • Nie zapomnij pić dużo wody, aby zachować odpowiednie nawodnienie organizmu!

  • Więcej niż trzy sesje sauny podczas jednej wizyty spowodują niepotrzebne obciążenie układu krążenia, więc nie przesadzaj.

Hotele z saunami przyjaznymi dla rodzin

Nie wszystkie sauny w Austrii są przeznaczone do korzystania nago. Jeśli szukasz sauny, w której można pozostać w stroju kąpielowym lub chcesz, aby Twoje dzieci mogły dołączyć, oto kilka wskazówek dotyczących hoteli — jest to tylko wybór, a nie wyczerpująca lista.

Tirol

Hotel Kaiserhof w Ellmau

Schlosshotel w Fiss

Bio-Hotel Stanglwirt w Going am Wilden Kaiser 

Hotel Der Engel w Grän 

Kinderhotel Buchau w Eben at Lake Achensee

Hotel Rieser in Pertisau nad jeziorem Achensee

Aqua Dome w Längenfeld

Hotel Alpenrose w Lermoos

Hotel Neue Post w Mayrhofen

Tirol

Hotel Alpina w Obergurgl

Hotel Furgler w Serfaus

Wellness Residence Schalber w Serfaus

Hotel Klosterbräu w Seefeld

Hotel Vier Jahreszeiten (Four Seasons) w St. Leonhard w dolinie Pitztal

Postwirt w Söll

Interalpen-Hotel Tyrol w Telfs-Buchen

Truyenhof w Ried w dolinie górnej Inn

STOCK resort w Zillertalu

Ziemia Salzburska

Alpentherme Gastein w Bad Hofgastein 

Hotel Neubergerhof w Filzmoos

Premium Kinderhotel Waldhof w Grossarl

Hotel Nesslerhof w Grossarl

Naturhotel Forsthofgut w Leogang 

Die Hochkönigin w Maria Alm

Hotel Bergheimat w Mühlbach w regionie Hochkönig

Wellnesshotel Eggerwirt w St. Michael im Lungau 

Vorarlberg-Karyntia-Górna Austria-Styria

  • Vorarlberg

Hotel Sonnenburg w Lech am Arlberg

  • Karyntia

Hotel Gartner Kofel w Hermagor

Mountain Resort Feuerberg w Bodensdorf na terenie ośrodka narciarskiego Gerlitzen Alpe

  • Górna Austria

Dachsteinkönig Familux Resort w Gosau

Hotel Sommerhof w Gosau

  • Styria

Hotel Erlebniswelt Stocker w Schladming

