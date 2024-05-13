Sauna w Austrii
Austriacy są znani ze swojego spokojnego usposobienia, zamiłowania do natury i silnej potrzeby dobrego samopoczucia. Regularne wizyty w saunie stanowią odpowiedź na wszystkie te cechy – pomagają się zrelaksować, pozwalają spotkać się z przyjaciółmi i naładować baterie.
Ale dlaczego Austriacy chodzą do sauny bez odzieży?
Istnieją dwa główne powody: tradycja i zdrowie.
Noszenie ubrań w saunie może zatrzymywać ciepło i pot, co sprawia, że doświadczenie to jest mniej komfortowe i higieniczne. Pot ma również tendencję do gromadzenia się w strojach kąpielowych, przez co nie odparowuje i nie chłodzi ciała tak, jak powinno, co niweluje pożądane efekty sauny.
Syntetyczne stroje kąpielowe mogą wydzielać opary pod wpływem ciepła. Proces ten może mieć negatywny wpływ na zdrowie właściciela stroju i innych osób korzystających z sauny. Jest to szczególnie ważne, jeśli przd sauną korzystasz z jacuzzi lub basenu, które były chlorowane - chlor wydzielany z parującego stroju może być nawet lekko toksyczny
Jakie są zalety korzystania z sauny?
Boosting the immune system
Zmiana między gorącymi a zimnymi zabiegami pobudza układ odpornościowy, a regularne stosowanie tej metody pomaga zapobiegać przeziębieniom i wzmacnia ogólną odporność organizmu.
Czysty relaks
W saunie nie tylko relaksujesz ciało, ale także umysł. Ciepło sauny łagodzi napięcie mięśni i pomaga pozbyć się stresu poprzez pocenie się.
Poprawa krążenia
W gorącej saunie naczynia krwionośne rozszerzają się, co poprawia krążenie. Jest to idealne rozwiązanie dla osób z niskim ciśnieniem krwi i świetny sposób na pobudzenie krążenia.
Oczyszczanie organizmu
Podczas pocenia się organizm eliminuje toksyny. Jest to nie tylko bardzo korzystne dla skóry, ale także sprawia, że czujesz się lekko i świeżo.
Etykieta w saunie
Każdy hotel i ośrodek wellness w Austrii ma własny regulamin korzystania z sauny, ale główne zasady zazwyczaj obejmują następujące punkty:
sauny i baseny z zimną wodą są przeznaczone wyłącznie dla osób bez strojów kąpielowych, chyba że zaznaczono inaczej;
większość saun w hotelach i centrach wellness oferuje ręczniki i szlafroki;
ręczniki do sauny, na których siedzisz podczas pobytu w saunie i których używasz do wycierania się, powinny być wykonane z naturalnych materiałów (np. bawełny);
w strefach relaksacyjnych zaleca się noszenie szlafroka;
w większości przypadków nie wolno używać telefonów komórkowych;
wiele saun znajduje się w strefach przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych.
Jakie są rodzaje saun?
Fińska sauna – klasyka
Dla tych, którzy kochają upał! Dzięki temperaturom wynoszącym od 80 do 100 st. C i przyjemnej, suchej atmosferze, doświadczysz intensywnego upału.
Łaźnia parowa – łagodna i wilgotna
Dzięki łagodniejszym temperaturom (40-50 st. C) i dużej wilgotności jest to idealne miejsce na wellness. Oczyszcza drogi oddechowe i sprawia, że skóra nabiera blasku.
Bio sauna – dla początkujących
Dzięki umiarkowanym temperaturom 50-60 st. C i wyższej wilgotności jest to idealne miejsce zarówno dla początkujących, jak i dla wytrawnych miłośników saunowego relaksu.
Co robić, a czego nie robić
Wskazówki dotyczące korzystania z sauny
Przed wejściem do kabiny sauny należy wziąć prysznic, aby oczyścić skórę.
Zacznij od bio sauny lub kabiny na podczerwień. Jeśli wybierzesz saunę fińską, na początku nie zostawaj w niej dłużej niż 8–10 minut.
Podczas jednej wizyty w saunie idealne są trzy sesje. Pomiędzy sesjami należy robić wystarczająco długie przerwy i dać sobie czas na pełny relaks.
Ochłodź się po saunie! Możesz to zrobić, po prostu wychodząc na zewnątrz zimą, wskakując do śniegu, pocierając skórę lodem lub zanurzając się w zimnym basenie.
Czego NIE należy robić
Nie należy nosić kostiumów kąpielowych ani kąpielówek w strefach wolnych od tekstyliów.
Przed sesją w saunie/łaźni parowej/biosaucie/saunie na podczerwień nie należy spożywać ciężkich posiłków ani napojów alkoholowych.
Nie zapomnij pić dużo wody, aby zachować odpowiednie nawodnienie organizmu!
Więcej niż trzy sesje sauny podczas jednej wizyty spowodują niepotrzebne obciążenie układu krążenia, więc nie przesadzaj.