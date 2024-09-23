Wellness w Austrii
Wellness i hotele spa w Austrii
Ośrodki spa&wellness w Austrii łączą atmosferę tradycyjnych miejscowości uzdrowiskowych z najnowocześniejszymi trendami i urządzeniami - od supernowoczesnych saun we wszystkich możliwych wariantach temperatury i wilgotności, przez pełne doznań kąpiele, po najwymyślniejsze zabiegi medyczne.
Oferta wellness, zabiegów spa i odnowy biologicznej w Austrii jest bardzo szeroka, a jej najwyższa jakość i dbałość o szczegóły to austriacki przepis na sukces. Unoszenie się w wodzie, relaks na bąbelkowym leżaku, spoglądanie przez panoramiczne okno w dal - w atmosferze ekskluzywnych krajobrazów spa: tu uzdrawiającą moc wód termalnch można poczuć wszystkimi zmysłami.
Pomimo że większość stosowanych w austriackich uzdrowiskach kuracji została gruntownie przebadana pod kątem medycznym, skuteczność działania wód, bagien i powietrza nadal owiana jest lekką mgiełką tajemnicy. Regenerujące i odnawiające działanie kuracji nie polega jedynie na odpoczynku i wzmacnianiu, ale także na dostarczaniu organizmowi leczniczych bodźców, które oddziaływują na wszystkie nasze zmysły. Po prostu „restart“ ciała i duszy.
Aby ciało i dusza mogły zrelaksować się w spokoju, austriaccy gospodarze oferują szereg prywatnych oaz wellness - nawet w małych pensjonatach. Austriacka kultura wellness oferuje również chodzenie po wodzie i inne zabiegi wodne, które Sebastian Kneipp znał już ponad 200 lat temu. Odkrycia zielarza i wodnego guru zostały włączone do nowoczesnej hydroterapii, po tym jak woda była już wykorzystywana do celów terapeutycznych w czasach starożytnych.
5 najlepszych hoteli wellness
Premium Eco Resort Priesteregg
Ośrodki wellness w Austrii
Krótka historia austriackich uzdrowisk
Baden
Już za czasów rzymskich ciepłe wody siarkowe uchodziły za balsam uzdrawiający skórę i krwioobieg, dlatego „rzymskie termy”, gdzie kuracjusze i turyści doświadczają ich dobroczynnego wpływu, w pełni zasługują na swoją nazwę. Cesarz Franciszek I w latach 1796-1834 spędzał w Baden w Dolnej Austrii prawie każde lato i uczynił z niego swoją letnią rezydencję. Kiedy sto lat później otwarto tu pierwsze w Austrii uzdrowiskowe kasyno, Baden urosło do rangi jednej z najważniejszych miejscowości uzdrowiskowych Austrii.
Bad Ischl...
Bad Ischl pełniło dawniej rolę miejsca spotkań śmietanki towarzyskiej Wiednia, która przyjeżdżała tu na kuracje i letni wypoczynek. Wiedeńczycy wynajmowali lub budowali własne wille, co zaowocowało intrygującą mieszanką miejskiej architektury i sielskich elementów wpisanych w obraz miasta. Tak jak przed wielu laty tak i dziś wody solankowe wydobywane w tej letniej rezydencji cesarza wpływają zbawiennie na drogi oddechowe, układ ruchowy i trawienny, a także łagodzą dolegliwości podbrzusza.
... i jeszcze o Bad Ischl
Bez cesarza Franciszka Józefa prawdopodobnie nie byłoby cieszącego się światową sławą kurortu Bad Ischl, ale kto wie, czy bez Bad Ischl Franciszek Józef w ogóle przyszedłby na świat. Arcyksiążę Franciszek Karol wraz ze swoją pochodzącą z Bawarii małżonką Zofią doczekali się syna dopiero po zastosowaniu się do zaleceń znanego doktora z Ischl – Franza Wirera. Warto wspomnieć, że już dużo wcześniej, odrobinę pomijany przez historyków, doktor Josef Götz leczył za pomocą wielce skutecznych ciepłych kąpieli solankowych robotników z pobliskiej kopalni cierpiących na bóle pleców i choroby skóry.
Bad Hall
W Bad Hall (po celtycku hall = sól) dobroczynny wpływ solanki jodowej znany jest od wieków. Jod jest składnikiem mineralnym niezbędnym do produkcji hormonów trzustkowych. Pomaga ponadto w walce z bakteriami, wirusami i grzybami, koi dolegliwości związane z drogami oddechowymi, wzmacnia tkankę łączną, a także pomaga w schorzeniach oczu i chorobie zwyrodnieniowej stawów. W Bad Hall znajdziemy najsilniejsze w Europie Środkowej naturalne złoża solanki jodowej, tradycyjne hotele, nowoczesne śródziemnomorskie termy oraz teatr: doskonałe połączenie relaksu i pełnego atrakcji pobytu w uzdrowisku.
Bad Leofelden
Bad Leonfelden należy do najbardziej lubianych kurortów w Austrii dzięki bagnom. Błoto wykorzystywane w terapii jest tu wciąż wydobywane ręcznie. Wydziela ono duże ilości ciepła i drogocennych związków mineralnych: dobrodziejstwo, które naprawdę czuć w kościach. Kuracja zalecana jest przy zaburzeniach przemiany materii, problemach krążenia, chorobach serca i naczyń krwionośnych, a także w schorzeniach układu kostnego i ruchowego. Pochodząca z regionu Mühlviertel wyborna wędzona wędlina oraz znajdująca się tu fabryka pysznych pierników, to kolejne argumenty, by łączyć kuracje z przyjemnościami.
Bad Tatzmannsdorf
Bad Tatzmannsdorf został obdarowany przez naturę potrójnie: znajdziemy tu lecznicze bagna, uzdrawiającą wodę zawierającą dwutlenek węgla, a także przyjemne, gorące wody termalne. W połączeniu z całą paletą doskonałych terapii, Bad Tatzmannsdorf zapewnia odpoczynek ciału i duszy. O ile w innych kurortach kuszą nas cukiernie, o tyle w Burgenlandzie (podobnie jak w Bad Vöslau w Dolnej Austrii!) na pokuszenie wodzą młode wina - Heurigen i Buschenschanken. Ale wino to przecież także środek leczniczy...
Warmbad Villach
Środkiem leczniczym przepisywanym przez lekarzy są wytryskujące w Warmbad Villach, wykorzystywane już w czasach celtyckich do wzmacniania sił obronnych organizmu, wapniowo-magnezowo-wodorowęglanowe wody termalne o temp. 29°C. Głęboko pod ziemią za sprawą ciepła i dużego ciśnienia woda zmienia swoje właściwości fizyczne, dzięki czemu podczas kąpieli leczniczych organizmowi dostarczane są bodźce, które pozytywnie wpływają na wegetatywny układ nerwowy, gospodarkę hormonalną oraz przemianę komórkową. Aż 40 mln litrów wody termalnej wpływa dziennie do basenów, w których można zażywać kąpieli.
Dolina Gastein
Gasteinertal zawdzięcza swoją sławę szlachetnemu gazowi – radonowi, którego łagodna, naturalna radioaktywność pozytywnie wpływa na ciało. Radon występuje w sztolniach oraz ulatnia się z wody termalnej, a poprzez drogi oddechowe i skórę przedostaje się do organizmu. Pobudza system obronny, a naturalne ciepło poprawia krążenie. Skuteczność oferowanych tu kuracji jest znacząca: zmniejszenie dolegliwości oraz poprawę jakości życia odczuwa nawet do 90% pacjentów. Terapią radonową skutecznie leczy się przede wszystkim aparat ruchowy, drogi oddechowe oraz skórę.
Hotele wellness i ośrodki zdrowia w Austrii
Organiczne hotele wellness w Austrii
Vitaldörf'l Reiterhof
Wszystkie pokoje urządzone są z naturalnych materiałów, a wyrafinowane oferty wellness rozpieszczają ciało i duszę.
Biohotel Schweitzer
Odosobnienie dla indywidualistów. Z organiczną kuchnią, organicznym wellness oraz programem dla aktywnych i poszczących.
Ajurweda, spa i hotele zdrowotne
Health Hotel Klosterberg
Tutaj można skorzystać z masaży, zabiegów kosmetycznych, postu leczniczego, nordic walking i tygodni pieszych wędrówek.
Ayurveda Resort Mandira
Wszystko kręci się wokół wellness, ajurwedy i relaksu w świecie saun i termalnych spa.
the daberer.the biohotel
Wellness, zabiegi, kuchnia dla smakoszy, natura i doświadczenia sportowe - wszystko to w Biohotelu.
Forsthofalm Holzhotel
Apartamenty z sosny kamiennej wykonane z drewna księżycowego zapewniają zdrowy sen, a strefa spa relaksuje ekskluzywnymi ofertami.
Na szczycie dobrego samopoczucia
Najlepsze alpejskie hotele wellness
Hotele wellness w Alpach - co za udane połączenie: rodzinne oazy wellness od 4 gwiazdek wzwyż, poświęcone najwyższej jakości w czterech kategoriach i ciągłym innowacjom:
Alpejski charakter: bliskość natury, harmonijna architektura i wykorzystanie regionalnych produktów
Alpejskie rozpieszczanie: autentyczność i zmysłowość w kosmetykach, masażach i kuchni
Alpejski fitness: sprawność fizyczna i umysłowa od doświadczonych specjalistów
Alpejskie zdrowie: siły natury uzupełniają nowoczesne medyczne metody leczenia
Wellness w wyjątkowej formie
Loisium - Wine & Spa Hotel
Kiedy nowojorska architektura spotyka się z najlepszym światem wina w Dolnej Austrii.
Wskazówka dotycząca ochrony klimatu
Zrównoważony rozwój w hotelach wellness - co jest ważne?
Austriackie oznakowanie ekologiczne
Regionalna żywność
Naturalne materiały z Austrii
Koncepcje energetyczne (fotowoltaika, ogrzewanie miejskie, odzysk ciepła)
Koncepcje segregacji odpadów
Cele zrównoważonego rozwoju dla zakupów, utylizacji, energii, mobilności