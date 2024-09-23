Relaks i regeneracja w spa, termy i panoramiczny widok na Alpy: wellness w Austrii pobudza zmysły.

Wellness i hotele spa w Austrii

Ośrodki spa&wellness w Austrii łączą atmosferę tradycyjnych miejscowości uzdrowiskowych z najnowocześniejszymi trendami i urządzeniami - od supernowoczesnych saun we wszystkich możliwych wariantach temperatury i wilgotności, przez pełne doznań kąpiele, po najwymyślniejsze zabiegi medyczne.

Oferta wellness, zabiegów spa i odnowy biologicznej w Austrii jest bardzo szeroka, a jej najwyższa jakość i dbałość o szczegóły to austriacki przepis na sukces. Unoszenie się w wodzie, relaks na bąbelkowym leżaku, spoglądanie przez panoramiczne okno w dal - w atmosferze ekskluzywnych krajobrazów spa: tu uzdrawiającą moc wód termalnch można poczuć wszystkimi zmysłami.

Pomimo że większość stosowanych w austriackich uzdrowiskach kuracji została gruntownie przebadana pod kątem medycznym, skuteczność działania wód, bagien i powietrza nadal owiana jest lekką mgiełką tajemnicy. Regenerujące i odnawiające działanie kuracji nie polega jedynie na odpoczynku i wzmacnianiu, ale także na dostarczaniu organizmowi leczniczych bodźców, które oddziaływują na wszystkie nasze zmysły. Po prostu „restart“ ciała i duszy.

Aby ciało i dusza mogły zrelaksować się w spokoju, austriaccy gospodarze oferują szereg prywatnych oaz wellness - nawet w małych pensjonatach. Austriacka kultura wellness oferuje również chodzenie po wodzie i inne zabiegi wodne, które Sebastian Kneipp znał już ponad 200 lat temu. Odkrycia zielarza i wodnego guru zostały włączone do nowoczesnej hydroterapii, po tym jak woda była już wykorzystywana do celów terapeutycznych w czasach starożytnych.