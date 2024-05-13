St. Anton am Arlberg

St. Anton w Tyrolu to klasyka zimowa: nazywany przez niektórych „kolebką narciarstwa alpejskiego” region ten jest niezwykle przyjazny dla snowboardzistów. Czekają tu liczne trasy i świetne tereny do jazdy w puchu. Łącznie 87 wyciągów zapewnia łatwy dostęp do wszystkich atrakcji ośrodka. Ponieważ wiele z nich to gondole i wyciągi krzesełkowe, wjazd na górę jest dla snowboardzistów znacznie łatwiejszy i przyjemniejszy niż orczykami.

Park freestyle'owy STANTON Freestyle Park z kickerami, poręczami i boxami dostosowanymi do różnych poziomów umiejętności stał się przez lata prawdziwą atrakcją dla miłośników freestyle'u. Można do niego łatwo dotrzeć dwoma wyciągami. A jeśli potrzebujesz chwili odpoczynku od akcji, taras Rendl z barami i restauracjami oferuje wspaniałe widoki na cały park.