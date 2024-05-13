Najlepsze miejsca na snowboard w Austrii
Warunki do snowboarding w Austrii są pierwszorzędne. Dzięki światowej klasy trasom, majestatycznym alpejskim krajobrazom i tętniącej życiem kulturze après-ski Austria stanowi idealne miejsce zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych snowboardzistów. Od pokrytych śnieżnym puchem tras w Tyrolu po ekscytujące snowparki w regionach Ziemi Salzburskiej - Austria oferuje nieograniczone możliwości do spełniania snowboardowych marzeń. Doskonale przygotowane trasy i tereny poza trasami są dostosowane do każdego stylu i poziomu zaawansowania, a wszystko to w otoczeniu inspirującego piękna natury. Niezależnie od tego, czy szukasz adrenaliny, czy spokojnej jazdy po śnieżnych krajobrazach, Austria zapewnia niezapomniane chwile na śniegu.
Tyrol
St. Anton am Arlberg
St. Anton w Tyrolu to klasyka zimowa: nazywany przez niektórych „kolebką narciarstwa alpejskiego” region ten jest niezwykle przyjazny dla snowboardzistów. Czekają tu liczne trasy i świetne tereny do jazdy w puchu. Łącznie 87 wyciągów zapewnia łatwy dostęp do wszystkich atrakcji ośrodka. Ponieważ wiele z nich to gondole i wyciągi krzesełkowe, wjazd na górę jest dla snowboardzistów znacznie łatwiejszy i przyjemniejszy niż orczykami.
Park freestyle'owy STANTON Freestyle Park z kickerami, poręczami i boxami dostosowanymi do różnych poziomów umiejętności stał się przez lata prawdziwą atrakcją dla miłośników freestyle'u. Można do niego łatwo dotrzeć dwoma wyciągami. A jeśli potrzebujesz chwili odpoczynku od akcji, taras Rendl z barami i restauracjami oferuje wspaniałe widoki na cały park.
Tyrol
Sölden
Sölden w Tyrolu zajmuje szczególne miejsce w sercach imprezowiczów. Jednak przed imprezą czas na stok! Snowboardziści, którzy lubią zjeżdżać poza trasami, znajdą tu idealne warunki do doskonalenia swoich umiejętności w puchu. Góra Giggijoch przyciąga początkujących freeriderów, ponieważ teren jest tylko umiarkowanie stromy. Natomiast góra Gaislachkogl jest polecana wyłącznie dla doświadczonych snowboardzistów. Obie góry wyposażone są w punkty kontrolne freeride z informacjami o aktualnej pogodzie i zagrożeniu lawinowym – bezpieczeństwo jest najważniejsze!
W ostatnich latach AREA 47 Snow Park Sölden ze swoimi regularnie zmieniającymi się skoczniami, poręczami, ściankami i boxami, np. „podwójna poręcz łokciowa” z dwoma zakrętami, przyciąga snowboardzistów z całego świata. Snowpark jest propozycją zarówno dla początkujących, zaawansowanych, jak i prawdziwych miłośników freestyle'u.
Ziemia Salzburska i Styria
Ski amadé
Zaledwie rzut beretem (60 km) od Salzburga znajduje się największy teren narciarski w Austrii, obejmujący 5 regionów, 25 ośrodków narciarskich, 760 km tras zjazdowych i 270 wyciągów. Snowboardziści mogą w pełni korzystać ze wszystkich tras i opcji poza trasami, które są wyraźnie oznaczone i dostosowane do wszystkich poziomów umiejętności, od początkujących do doświadczonych. Chcesz doskonalić swoje umiejętności? Zapisz się na kurs lub wynajmij profesjonalnego instruktora na kilka dni.
W Ski amadé znajduje się również 10 snowparków i 13 tras zjazdowych z half-pipami, torami przeszkód i niesamowitym śniegiem. A jeśli chcesz rozprostować nogi, możesz zatrzymać się w jednym z 260 schronisk górskich i restauracji, gdzie zawsze możesz skosztować tradycyjnych austriackich potraw zimowych, takich jak „Kaiserschmarren”.
Ziemia Salzburska
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
W Skicircus znajdziesz ogromną różnorodność tras narciarskich przyjaznych snowboardzistom - czeka tu ponad 270 km tras, dostosowanych do wszystkich poziomów zaawansowania. A jeśli kiedykolwiek zabraknie Ci opcji – lub po prostu zechcesz spróbować czegoś nowego dla odmiany – nie musisz się ograniczać do tego regionu: karnet SKI ALPIN CARD zapewnia dostęp do dwóch dodatkowych ośrodków narciarskich, Zell am See - Kaprun i lodowca Kitzsteinhorn, a także do imponującej sieci tras o łącznej długości 408 km (254 mil) w atrakcyjnej cenie.
Snowboardziści poszukujący dodatkowych wrażeń (lub chcący doskonalić swoje umiejętności w bezpiecznym otoczeniu) mogą udać się do snowparków w regionie, takich jak Nitro Snow Park w Leogang, gdzie znajduje się wiele przeszkód, poręczy i skoczni. Znajduje się tam również największe w Austrii centrum testowe NITRO Snowboard Test Centre (czynne co tydzień).
Ziemia Salzburska
Zell am See - Kaprun
Zell am See-Kaprun to popularny ośrodek zimowy wśród snowboardzistów, oferujący zróżnicowane tereny i nowoczesne udogodnienia. W okolicy znajduje się kilka snowparków i halfpipe, które zadowolą zarówno początkujących, jak i doświadczonych riderów. Oszałamiające górskie krajobrazy i doskonałe warunki śniegowe stanowią idealne warunki do uprawiania sportów zimowych. Dzięki szerokiej gamie oferty après-ski można się zrelaksować i rozkoszować lokalną atmosferą po całym dniu spędzonym na stoku.
Górna Austria
Hochficht i Kasberg
Górna Austria oferuje doskonałe warunki do uprawiania snowboardu, od łagodnych stoków po ekscytujące snowparki. Kasberg w regionie Almtal jest popularną miejscówką wśród snowboardzistów na każdym poziomie zaawansowania, oferując 21 km tras, od stoków dla początkujących po bardziej wymagające zjazdy. Miłośnicy freestyle'u z pewnością docenią snowpark z różnorodnymi przeszkodami i skoczniami. Swobodna atmosfera i alpejskie widoki sprawiają, że Kasberg jest idealnym miejscem zarówno dla entuzjastów sportu, jak i rodzin, a tradycyjne schroniska oferują lokalną kuchnię.
Hochficht w Szumawie to kolejne popularne miejsce do uprawiania snowboardu w Górnej Austrii. Dzięki ponad 20 kilometrom tras zjazdowych i nowoczesnym wyciągom jest odpowiednie dla osób o każdym poziomie umiejętności. Największą atrakcję stanowi snowpark i tor boardercrossowy, które przyciągają miłośników adrenaliny. Bliskość granicy i rodzinna atmosfera sprawiają, że Hochficht jest ulubionym miejscem zimowego wypoczynku.
Karyntia
Śnieżne trasy i słoneczne stoki
Karyntia to fantastyczne miejsce dla snowboardzistów, oferujące szeroki wybór opcji dla osób o każdym poziomie umiejętności. Znana ze słonecznych stoków i nowoczesnych ośrodków, takich jak Nassfeld i Katschberg, gwarantuje doskonałe warunki do uprawiania snowboardu. Można tu korzystać z szerokich tras idealnych do carvingu, a także ze snowparków dla miłośników freestyle'u.
Na granicy ze Styrią leży Turracher Höhe, oferujące niezwykle atrakcyjne tereny. Oprócz doskonałych warunków do uprawiania snowboardu Karyntia przyciąga turystów przepięknymi alpejskimi krajobrazami i tętniącą życiem sceną après-ski, idealną do urozmaicenia zimowego urlopu.
Vorarlberg
Najbardziej zachodni kraj związkowy
Jeśli wolisz trzymać się z dala od zgiełku dużych ośrodków wypoczynkowych, wyjazd snowboardowy w jednym z mniejszych regionów narciarskich w zachodniej Austrii może być właśnie dla Ciebie.
Montafon Snow Park położony w pobliżu granicy ze Szwajcarią jest jednym z najlepszych snowparków w Alpach, oferującym około 40 przeszkód i dostosowanym do wszystkich poziomów zaawansowania. Crystal Ground Snow Park w Kleinwalsertal słynie z kreatywnych i ciągle zmieniających się konstrukcji. W każdą środę od 19:00 do 21:00 można tu również pojeździć w nocy.
Lech Zürs jest siedzibą Lech Snow Park z dedykowaną linią pro oraz 305 km doskonale przygotowanych tras i freeride'ów, rozciągających się jak okiem sięgnąć, dzięki czemu snowboardziści mają w czym wybierać.
Bezpieczeństwo lawinowe
Przygotuj plan
Jeśli chcesz wybrać się na wycieczkę poza trasy narciarskie lub spróbować freeride-u, zawsze musisz przygotować plan. Jeśli masz wątpliwości, skorzystaj z towrzystwa przewodnika.
Sprawdzaj komunikaty
Stopień ryzyka lawinowego
Prognoza pogody dla Twojej okolicy
Mapa okolicy
ZAWSZE miej przy sobie zestaw lawinowy
Nadajnik (sprawny, włączony, na sobie - nie w plecaku)
Łopatka
Sonda
Airbag lawinowy
Jeśli brak Ci doświadczenia
Zanim wyruszysz na własną rękę, zapisz się na kurs lawinowy.
Poczytaj specjalistyczną literaturę
Na przykład, dowiedz się, jak rozpoznać obszar, w którym może dojść do lawiny.