Nassfeld w Karyntii
Słońce, śnieg i zabawa na nartach #Nassfeldstyle
Introduction
Tutaj słońce wschodzi częściej niż gdziekolwiek indziej, a to nie przypadek – Nassfeld to jeden z najpiękniejszych zakątków Austrii!
Bez względu na to, czy preferujesz narty, snowboard, relaks na słonecznych tarasach, czy przyjemności w górskich schroniskach, teren narciarski Sun Ski World ma wszystko, czego potrzeba, by cieszyć się zimą. Wszechstronne trasy narciarskie, rozciągające się na 110 kilometrów, oferują coś zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych narciarzy.
Sekret sukcesu? Perfekcyjna kombinacja śniegu, słońca i zimowej zabawy! Na stokach o różnym poziomie trudności każdy znajdzie swoje ulubione miejsce, a przytulne schroniska serwują wyśmienite potrawy, dodając smaku górskim przygodom. Wszystko to pod rozgrzewającym słońcem Nassfeld, które sprawia, że każda chwila na stoku staje się niezapomniana.
Ma che bello! Bliskość Włoch nadaje temu ośrodkowi w Karyntii niepowtarzalny charakter, łącząc zimowe szaleństwo z włoskim dolce vita, które można poczuć nie tylko latem, ale także zimą.
Sezon narciarski:
4 grudnia 2026 - połowa kwietnia 2027
Dlaczego warto odwiedzić Nassfeld?
110 km tras zjazdowych, 28 wyciągów
Niebieska, czerwona czy czarna: w jednym z 10 najlepszych ośrodków narciarskich żadną trasą nie trzeba jeździć dwa razy! Każdego wieczoru działa tu 17 kolejek górskich.
100% gwarancji śniegu
W Nassfeld biały puch o średniej wysokości 7-8 m jest gwarantowany! W razie potrzeby 460 nowoczesnych urządzeń naśnieżających jest gotowych do akcji.
FAQ
Najlepsze górskie przeżyciaPrzeżyj najlepsze górskie chwile w Nassfeld - gdzie czekają na Ciebie zapierające dech w piersiach szczyty i niezrównane doświadczenia przyrodnicze.
Jazda w puchu
Czy to na szerokich trasach, czy na wąskich odcinkach wśród drzew - w Nassfeld każdy znajdzie teren dla siebie. Łatwo dostępne wyciągiem lub po krótkiej wspinaczce.
Punkty fotograficzne
"Uśmiech, proszę!" - to slogan punktów fotograficznych w Nassfeld! W takim wakacyjnym regionie nietrudno o wielki uśmiech na twarzy.
Wyzwanie Nassfeld
Masz ochotę na wyzwanie? Zbieraj odznaki i wygrywaj wspaniałe nagrody w Nassfeld Challenge. Wystarczy się zarejestrować, by opanować stoki i wygrywać nagrody!
Poza trasamiOdkryj zimową różnorodność poza stokami w Nassfeld. Podczas zimowych wędrówek, wycieczek na rakietach śnieżnych lub jazdy na sankach przeżyjesz niezapomniane wrażenia w magicznej przyrodzie tego wyjątkowego regionu.
Najpiękniejsze schroniska górskie w Nassfeld
Co to za dzień na stoku bez doskonałej przerwy na regenerację? Zdecydowanie nie tak udany! Zwłaszcza gdy przerwa prowadzi na największy taras słoneczny w Alpach. W Nassfeld czeka na Ciebie aż 850 godzin słońca, a tysiące leżaków i strefy relaksu są gotowe, by zapewnić Ci pełnię komfortu w promieniach górskiego słońca.
Ale co jeszcze sprawia, że chwile na stoku stają się wyjątkowe? Wyśmienite smaki! 26 uroczych schronisk i restauracji w Nassfeld zaprasza na prawdziwą ucztę. Regionalne specjały serwowane prosto od lokalnych dostawców, takie jak aromatyczny bekon z Gailtal ChOG, ser Gailtal Alpine ChNP, świeżo wypiekany chleb na zakwasie, karynckie pierożki czy ryby z pobliskich jezior – te pyszności rozbudzą Twoje podniebienie i sprawią, że każdy posiłek będzie kulinarną przygodą.
Bez względu na to, czy marzysz o rodzinnym obiedzie, lekkiej przekąsce, czy radosnym après-ski na zakończenie pełnego wrażeń dnia, schroniska i restauracje na stokach Nassfeld oferują wszystko, by dodać ostatni, doskonały akcent do Twojego dnia na nartach. Zapraszamy – usiądź wygodnie i delektuj się!
Śródziemnomorska pasja spotyka kulturę kulinarną Karyntii
Zaledwie jeden zjazd dalej, tuż za granicą państwa, autentyczne włoskie restauracje zapraszają na pizzę, makaron, owoce morza lub świeże ryby z Adriatyku.
Najlepsze widoki
Panoramiczny taras widokowy Sky Plate
By wyjątkowo intensywny sposób doświadczyć uroków gór, nie wolno poddać się lękowi wysokości i wejść na imponującą platformę Sky Plate na szczycie Gartnerkofel.
Wydarzenia
Music meets Sun w #Nassfeldstyle
Od lutego promienie słońca, pokryte firnem stoki i relaksujące rytmy tworzą idealną scenerię do przyjemnej jazdy na nartach w słońcu. Rano jeszcze dynamiczne zakręty na śniegu, a w południe relaks na tarasie słonecznym.
Gartnerkofel Trophy 2027
Zawody w slalomie gigancie na trasie zjazdowej FIS obejmują ok. 100 bramek, ograniczoną liczbę startujących oraz nagrody pieniężne dla kobiet i mężczyzn. Po zakończeniu wyścigu odbędzie się ceremonia wręczenia nagród oraz impreza po wyścigu w barze Schneemann.
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