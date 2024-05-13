Jazda na nartach i snowboardzie, relaks i odpoczynek lub zabawa z rodziną: śnieżny raj wokół Nassfeld oferuje coś dla każdego!

Tutaj słońce wschodzi częściej niż gdziekolwiek indziej, a to nie przypadek – Nassfeld to jeden z najpiękniejszych zakątków Austrii!

Bez względu na to, czy preferujesz narty, snowboard, relaks na słonecznych tarasach, czy przyjemności w górskich schroniskach, teren narciarski Sun Ski World ma wszystko, czego potrzeba, by cieszyć się zimą. Wszechstronne trasy narciarskie, rozciągające się na 110 kilometrów, oferują coś zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych narciarzy.

Sekret sukcesu? Perfekcyjna kombinacja śniegu, słońca i zimowej zabawy! Na stokach o różnym poziomie trudności każdy znajdzie swoje ulubione miejsce, a przytulne schroniska serwują wyśmienite potrawy, dodając smaku górskim przygodom. Wszystko to pod rozgrzewającym słońcem Nassfeld, które sprawia, że każda chwila na stoku staje się niezapomniana.

Ma che bello! Bliskość Włoch nadaje temu ośrodkowi w Karyntii niepowtarzalny charakter, łącząc zimowe szaleństwo z włoskim dolce vita, które można poczuć nie tylko latem, ale także zimą.