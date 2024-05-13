Radość z jazdy na nartach w Nassfeld
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Nassfeld w Karyntii
Słońce, śnieg i zabawa na nartach #Nassfeldstyle

Jazda na nartach i snowboardzie, relaks i odpoczynek lub zabawa z rodziną: śnieżny raj wokół Nassfeld oferuje coś dla każdego!

Tutaj słońce wschodzi częściej niż gdziekolwiek indziej, a to nie przypadek – Nassfeld to jeden z najpiękniejszych zakątków Austrii!

Bez względu na to, czy preferujesz narty, snowboard, relaks na słonecznych tarasach, czy przyjemności w górskich schroniskach, teren narciarski Sun Ski World ma wszystko, czego potrzeba, by cieszyć się zimą. Wszechstronne trasy narciarskie, rozciągające się na 110 kilometrów, oferują coś zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych narciarzy.

Sekret sukcesu? Perfekcyjna kombinacja śniegu, słońca i zimowej zabawy! Na stokach o różnym poziomie trudności każdy znajdzie swoje ulubione miejsce, a przytulne schroniska serwują wyśmienite potrawy, dodając smaku górskim przygodom. Wszystko to pod rozgrzewającym słońcem Nassfeld, które sprawia, że każda chwila na stoku staje się niezapomniana.

Ma che bello! Bliskość Włoch nadaje temu ośrodkowi w Karyntii niepowtarzalny charakter, łącząc zimowe szaleństwo z włoskim dolce vita, które można poczuć nie tylko latem, ale także zimą.

Fakty o regionie
Tereny narciarskieNassfeld + rodzinne tereny Weissensee, Kötschach-Mauthen i Weißbriach
Trasy zjazdowe110 km + 15 km na terenach rodzinnych (j.w.)
Trasy biegowe180 km
Wyciągi narciarskie28 + 10 na terenach rodzinnych (j.w.)
Szkółki narciarskie3 w Nassfeld + 3 w rodzinnych ośrodkach narciarskich
Najwyższa góraTrogkofel (2280 m n.p.m.)
Schroniska narciarskie25

Sezon narciarski:
4 grudnia 2026 - połowa kwietnia 2027

Karnety narciarskie w Nassfeld
3-dniowy karnet od 213 € w szczycie sezonu

Pogoda
Wyciągi
Nassfeld w KaryntiiNiezwykły. Wszechstronny. Bogaty w doświadczenia.

Dlaczego warto odwiedzić Nassfeld?

110 km tras zjazdowych, 28 wyciągów

Niebieska, czerwona czy czarna: w jednym z 10 najlepszych ośrodków narciarskich żadną trasą nie trzeba jeździć dwa razy! Każdego wieczoru działa tu 17 kolejek górskich.

Przegląd tras

100% gwarancji śniegu

W Nassfeld biały puch o średniej wysokości 7-8 m jest gwarantowany! W razie potrzeby 460 nowoczesnych urządzeń naśnieżających jest gotowych do akcji.

Sprawdź kamerki z ośrodka

Austriacki komfort łączy się z włoskim luzem

Położenie geograficzne Nassfeld w pobliżu Włoch zapewnia wyjątkowy mikroklimat i niepowtarzalną atmosferę. Kuchnia łączy w sobie wpływy alpejskie i śródziemnomorskie.

Więcej o kuchni

FAQ

Nassfeld jest największym ośrodkiem narciarskim w Karyntii i jednym z największych w Austrii. Oto jego najważniejsze zalety i atrakcje dla narciarzy:

  • 110 km tras narciarskich (niebieskich, czerwonych i czarnych).

  • 28 kolejek linowych i wyciągów gwarantujących szybki i bezpieczny dojazd do kolejnej trasy – to większy komfort i więcej czasu na stoku!

  • 25 schronisk narciarskich i restauracji w Austrii i po włoskiej stronie granicy, oferujących od regionalnych specjałów po śródziemnomorskie przysmaki.

  • 100% gwarancji śniegu: w Nassfeld czeka mnóstwo białego puchu – średnio od 7 do 8 metrów! Jeśli jednak zima postanowi zrobić sobie przerwę, do dyspozycji jest 460 najnowocześniejszych instalacji naśnieżających.

  • Słońce, słońce, słońce: o 100 godzin słonecznych więcej niż w Alpach Północnych, idealne warunki do opalania się zimą i jazdy na nartach w słońcu.

  • Dodatkowe atrakcje: 2 odcinki wyścigowe Skimovie z możliwością nagrywania przejazdów, odcinek Speed-Foto z pomiarem prędkości, Snowpark Nassfeld, stoki do nocnej jazdy na nartach, stoki z atrakcjami i przeszkodami Snake i Wave.

Wyjątkowe atrakcje dla narciarzy

Nassfeld świetnie nadaje się do rodzinnego wypoczynku z nartami. Oprócz tego, że spośród 110 km tras narciarskich znajduje się tu 13 niebieskich tras o łącznej długości ponad 12 km, to w bezpośrednim sąsiedztwie czekają 3 przeznaczone dla rodzin tereny: Weißbriach, Kötschach-Mauthen i Weissensee.

Nassfeld dla rodzin

Oprócz doskonałej i nowoczesnej infrastruktury, którą może pochwalić się niejeden austriacki ośrodek narciarski, w Nassfeld częściej niż gdzieś indziej notuje się bezchmurne niebo (ponad 850 godzin słońca). Wyjątkowego charakteru nadaje regionowi również bliskość Włoch - co skutkuje nie tylko odmiennym klimatem, ale i śródziemnomorską atmosferą ośrodka.

Kamera internetowa z ośrodka

W okolicach Nassfeld czeka wiele propozycji dla osób, którzy nie chcą „tylko” jeździć na nartach i snowboardzie.

  • Wędrówki na rakietach śnieżnych

Rakiety śnieżne można wypożyczyć w lokalnych szkołach narciarskich oraz w niektórych obiektach noclegowych.

  • Biegówki

Niesamowita sieć tras biegowych o długości 180 kilometrów w Nassfeld, Weissensee i Lesachtal czeka na miłośników sportów zimowych.

  • Łyżwiarstwo na naturalnym lodzie

Można tu pojeździć na zamarzniętym jeziorze Pressegger See lub na największym w Europie przygotowanym lodowisku naturalnym nad jeziorem Weissensee

  • Sanki

Miłośnicy sanek mogą sześć razy skorzystać z toru saneczkowego w regionie Lebensraum Nassfeld-Pressegger See. Wypożyczalnia sanek znajduje się przy prawie wszystkich torach saneczkowych, 5 posiada dodatkowe oświetlenie, a w Weißbriach dostępna jest nawet usługa transportu.

  • Kuligi

Zimowa przejażdżka saniami zaprzęgniętymi przez konie to przeżycie dla całej rodziny! Ale to także idealna okazja, aby przytulić się do siebie i spędzić miło czas we dwoje.

  • Alpejski wellness i relaks

Liczne oferty wellness w obiektach noclegowych idealnie nadają się do relaksu i odpoczynku.

Aktywność i relaks poza stokami

Najlepsze górskie przeżycia

Przeżyj najlepsze górskie chwile w Nassfeld - gdzie czekają na Ciebie zapierające dech w piersiach szczyty i niezrównane doświadczenia przyrodnicze.

Jazda w puchu

Czy to na szerokich trasach, czy na wąskich odcinkach wśród drzew - w Nassfeld każdy znajdzie teren dla siebie. Łatwo dostępne wyciągiem lub po krótkiej wspinaczce.

Jazda w głębokim śniegu

Punkty fotograficzne

"Uśmiech, proszę!" - to slogan punktów fotograficznych w Nassfeld! W takim wakacyjnym regionie nietrudno o wielki uśmiech na twarzy.

Więcej o punktach fotograficznych

Wyzwanie Nassfeld

Masz ochotę na wyzwanie? Zbieraj odznaki i wygrywaj wspaniałe nagrody w Nassfeld Challenge. Wystarczy się zarejestrować, by opanować stoki i wygrywać nagrody!

Wyzwanie Nassfeld

Nocna jazda na nartach

Zabawa w Nassfeld trwa nawet po zachodzie słońca: nocna jazda na nartach na jednym z najdłuższych oświetlonych stoków w Alpach przynosi niezapomniane magiczne chwile!

Więcej o nartach po zmroku

Poza trasami

Odkryj zimową różnorodność poza stokami w Nassfeld. Podczas zimowych wędrówek, wycieczek na rakietach śnieżnych lub jazdy na sankach przeżyjesz niezapomniane wrażenia w magicznej przyrodzie tego wyjątkowego regionu.
Przerwa w schronisku

Najpiękniejsze schroniska górskie w Nassfeld

Co to za dzień na stoku bez doskonałej przerwy na regenerację? Zdecydowanie nie tak udany! Zwłaszcza gdy przerwa prowadzi na największy taras słoneczny w Alpach. W Nassfeld czeka na Ciebie aż 850 godzin słońca, a tysiące leżaków i strefy relaksu są gotowe, by zapewnić Ci pełnię komfortu w promieniach górskiego słońca.

Ale co jeszcze sprawia, że chwile na stoku stają się wyjątkowe? Wyśmienite smaki! 26 uroczych schronisk i restauracji w Nassfeld zaprasza na prawdziwą ucztę. Regionalne specjały serwowane prosto od lokalnych dostawców, takie jak aromatyczny bekon z Gailtal ChOG, ser Gailtal Alpine ChNP, świeżo wypiekany chleb na zakwasie, karynckie pierożki czy ryby z pobliskich jezior – te pyszności rozbudzą Twoje podniebienie i sprawią, że każdy posiłek będzie kulinarną przygodą.

Bez względu na to, czy marzysz o rodzinnym obiedzie, lekkiej przekąsce, czy radosnym après-ski na zakończenie pełnego wrażeń dnia, schroniska i restauracje na stokach Nassfeld oferują wszystko, by dodać ostatni, doskonały akcent do Twojego dnia na nartach. Zapraszamy – usiądź wygodnie i delektuj się!

25 restauracji narciarskich

Śródziemnomorska pasja spotyka kulturę kulinarną Karyntii

Zaledwie jeden zjazd dalej, tuż za granicą państwa, autentyczne włoskie restauracje zapraszają na pizzę, makaron, owoce morza lub świeże ryby z Adriatyku.

Gotuj i próbuj

Najlepsze kulinarne wskazówki

Pikantny boczek z Gailtal, tradycyjny ser alpejski z Gailtal czy smaczne karintyjskie pierogi z serem - w pierwszym regionie Slow Food Travel króluje dobry smak.

Więcej o kuchni Karyntii

Najlepsze widoki

Panoramiczny taras widokowy Sky Plate

By wyjątkowo intensywny sposób doświadczyć uroków gór, nie wolno poddać się lękowi wysokości i wejść na imponującą platformę Sky Plate na szczycie Gartnerkofel.

Więcej informacji

Punkty fotograficzne w Nassfeld

Ciesz się widokami na ośrodek narciarski Sun Ski World i wspaniałą panoramę Alp Karnickich, Gailtalskich i Julijskich oraz Dolomitów.

Sprawdź punkty fotograficzne

Wydarzenia

Music meets Sun w #Nassfeldstyle

10 różnych terminów
różne schroniska i restauracje, Nassfeld

Od lutego promienie słońca, pokryte firnem stoki i relaksujące rytmy tworzą idealną scenerię do przyjemnej jazdy na nartach w słońcu. Rano jeszcze dynamiczne zakręty na śniegu, a w południe relaks na tarasie słonecznym.

Narty, słońce i muzyka

Gartnerkofel Trophy 2027

27.01.2027
Gartnerkofel, Nassfeld

Zawody w slalomie gigancie na trasie zjazdowej FIS obejmują ok. 100 bramek, ograniczoną liczbę startujących oraz nagrody pieniężne dla kobiet i mężczyzn. Po zakończeniu wyścigu odbędzie się ceremonia wręczenia nagród oraz impreza po wyścigu w barze Schneemann.

Gartnerkofel Trophy 2027

Dojazd

Noclegi

Wydarzenia

Mapa tras
Kontakt
www.nassfeld.at

NLW Tourismus Marketing GmbH

Wulfeniaplatz 1

9620 Hermagor

Telefon: +48 602 257 808

polska@nassfeld.at

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