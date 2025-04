Lodowce w Austrii

Lodowiec Hintertux w Tyrolu

„Snow must go on!” Zgodnie z tym mottem lodowiec Hintertux w Austrii zachwyca ponad 60 km tras pokrytych naturalnym śniegiem o każdym stopniu trudności: wybór sięga tras w głębokim puchu i stoków firnowych po wymagające stoki muldowe. Ośrodek rozciąga się na terenie położonym na wysokości do 3250 m n.p.m.

Szerokie trasy, spektakularna wysokość, legendarne après-ski i funslope - takie warunki doceniają i narciarze, i snowboardziści. Kidsslope w obszarze dla początkujących obiecuje emocje dla najmłodszych i kusi tunelami, stromymi zakrętami i muldami. A Nature Ice Palace fascynuje ogromnymi soplami i oryginalnymi formacjami lodowymi - lśniącym spektaklem natury.