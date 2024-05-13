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Termy Austrii - kraina relaksu: baseny i gorące źródła
Introduction
Gdy paruje i grzeje
W Austrii znajduje się około 40 ośrodków termalnych, gdzie woda naturalnie buzuje, płynie i paruje. Źródło lub kąpielisko może nazywać się „termalnym” tylko wtedy, gdy posiada własne źródło i wodę gruntową o temperaturze wylotowej powyżej 20°C. Dodatkowa cecha szczególna: woda termalna zawiera minerały i pierwiastki śladowe o różnym stężeniu, które mogą mieć działanie prozdrowotne.
Czy woda termalna może pomóc?
Badania pokazują, że regularne wizyty w łaźniach termalnych i saunach mogą przyczynić się do zmniejszenia stresu i podniesienia poziomu zrelaksowania. Udowodniono również, że różne rodzaje wody dają różne efekty zdrowotne. Jeśli chcesz upewnić się, która kombinacja minerałów jest skuteczna w twoim przypadku, przed wizytą w termalnym spa zapytaj o to lekarza bądź innego specjalistę, np. na miejscu.
Therme Wien: największe miejskie spa w Europie
Chcesz ddetchnąć w spokoju? Cieszyć się relaksem? A może masz ochotę na aktywność sportową? Therme Wien odpowiada na szeroki zakres życzeń i potrzeb, a umożliwiają to różnorodne, często bardzo pomysłowe, obszary, baseny termalne i baseny sportowe.
Krajobrazy tego ośrodka spa są wzorowane na długim strumieniu: tutaj niespodzianką są kaskady wodne, małe wodospady i trzcinowiska, ułożone wzdłuż ścieżki od źródła do natury. Pomiędzy nimi znajdują się bogato wyposażone strefy, wyłożone kamieniami jak na brzegu strumienia.
St. Martins Therme & Lodge: tak blisko natury
Kompleks termalny na skraju Parku Narodowego Jeziora Nezyderskiego-Seewinkel przypomina skomplikowaną muszlę ślimaka. Rozległy świat wellness i wód termalnych z krytymi i odkrytymi basenami, przestronnymi pokojami relaksacyjnymi i miejscami do opalania na półwyspie własnego jeziora kąpielowego stanowi „klasyczną” część oferty.
Dzieci są zachwycone 90-metrową zjeżdżalnią, basenem z rwącym prądem wodnym i kolorowymi dystrybutorami wody. Zespół animatorów dba o najmłodszych w pokojach odkryć i kreatywności, a strefa dla dzieci w spa termalnym jest ekranowana akustycznie.
Jak działa woda termalna? Jeśli chcesz dowiedzieć się, która kombinacja minerałów na co działa, przed wizytą w spa termalnym najlepiej zapytaj eksperta, np. w wybrym ośrodku.
Więcej uzdrowisk termalnych w Burgenlandzie
Therme Laa: odrobina luksusu w połączeniu z relaksem
Czterogwiazdkowy ośrodek o podwyższonym standardzie położony jest w centrum regionu Weinviertel i przyciąga koneserów, rodziny oraz wszystkich poszukujących ciszy i spokoju. Therme Laa oferuje szeroki wybór opcji relaksu i rekreacji. Czekają tu kryte i odkryte baseny, a także baseny solankowe i baseny do masażu. Ofertę uzupełnia kraina saun z łaźniami parowymi i różnymi rodzajami saun. Silent Spa oferuje spokojny wypoczynek dla dorosłych. Od czerwca do sierpnia dostępny jest także basen letni oraz pakiety urlopowe z licznymi usługami VIP. Dla dzieci przygotowano specjalne baseny i programy rozrywkowe.
Więcej uzdrowisk termalnych w Dolnej Austrii
Uzdrowisko termalne Rogner Bad Blumau: oaza jak z bajki
Wieże, figlarne fasady, kolorowe linie: austriacki artysta Friedensreich Hundertwasser nadał budynkom uzdrowiska termalnego niepowtarzalny wygląd dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi architektonicznemu. Rozległy krajobraz uzdrowiskowy to ok. 2700 m2 wody. Baseny wewnętrzne i zewnętrzne zasilają 2 źródła termalne.
Źródło lecznicze Melchior ma temperaturę 47,2oC, a źródło lecznicze Vulkania 110oC - jego wysoko zmineralizowana woda jest uważana za najsilniejsze źródło w styryjskim regionie uzdrowisk termalnych. Oprócz strefy saun, groty solnej z Morza Martwego i kabiny z klimatem morskim oferowane są również masaże i zabiegi ajurwedyjskie.
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AQUA DOME - Tirol Therme: Futuryzm w Alpach
Zewnętrzne baseny przypominają świecące statki kosmiczne, a przeszklone spa termalne oferuje widok na gigantyczne Alpy Ötztalskie. Z architektonicznego punktu widzenia podziwianie bryły AQUA DOME jest tak samo niezapomnianym doświadczeniem jak jakość oferowanych udogodnień.
Świat saun z sauną na poddaszu, sauną ziemną i jaskinią lodową stanowi szczególnie przytulny kontrast z nowoczesną architekturą. Dzieci mają swój własny obszar do pływania, zjeżdżania i wspinaczki w Alpen Arche Noah, a animatorzy opiekują się najmłodszymi. Rodzice mogą w spokoju cieszyć się doznaniami termalnymi.
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Thermal Römerbad: zmysłowość we wszystkich kolorach
To oni są wynalazcami relaksującej kultury fizycznej, ale w tym świecie wellness nawet starożytni Rzymianie byliby zdumieni. Podświetlane baseny termalne w kolorze zielonym i fioletowym, napary w Forum Romanum i Trajanus Laconicum - wszystko tutaj koncentruje się na rzymskich ceremoniach kąpielowych.
Thermal Römerbad w Bad Kleinkirchheim, w sercu karynckich gór Nockberge, jest jedną z najpiękniejszych alpejskich świątyń wellness w Europie. 13 luksusowych saun rozmieszczonych jest na trzech poziomach, a strefy masażu i urody oferują aromatyczne zabiegi na ciało.
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Erlebnis-Therme Amadé: odpoczynek, relaks i aktywność
30 000 m2 czystego dobrego samopoczucia, radości z aktywności, odpoczynku i relaksu: Erlebnis-Therme Amadé to ośrodek położony w sercu alpejskiego krajobrazu Ziemi Salzburskiej i w pełni zasługuje na swoją nazwę: kąpieliska i sauny, a także jedenaście krytych i odkrytych basenów - w tym baseny sportowe i baseny z falami - oferują różnorodność i relaks w równym stopniu.
Temperatura wody waha się tu od przyjemnie chłodnych do przytulnych 35OC, na przykład w basenie z kryształami skalnymi. Dodatek do programu zdrowotnego: niektóre baseny są wzbogacone o 1,5-2,5% solanki.
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Uzdrowisko termalne Salzkammergut Bad Ischl
Położone w centrum malowniczego regionu Salzkammergut uzdrowisko termalne w cesarskim mieście Bad Ischl znane jest ze swojego solnego i solankowego świata, który można poczuć w całym krajobrazie uzdrowiska termalnego. Zabiegi z użyciem solanki i wody termalnej oferowane są w saunie Relaxium lub w orientalnym świecie Alhambra. W strefie zewnętrznej można skorzystać z jacuzzi (38oC) oraz „leniwej rzeki”. Program zdrowotny i odnowy biologicznej uzupełnia Physikarium.
Połączony z czterogwiazdkowym hotelem Royal ośrodek serwuje najwyższej klasy dania kuchni ekologicznej w restauracji Saliera.