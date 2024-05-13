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Gdy paruje i grzeje

W Austrii znajduje się około 40 ośrodków termalnych, gdzie woda naturalnie buzuje, płynie i paruje. Źródło lub kąpielisko może nazywać się „termalnym” tylko wtedy, gdy posiada własne źródło i wodę gruntową o temperaturze wylotowej powyżej 20°C. Dodatkowa cecha szczególna: woda termalna zawiera minerały i pierwiastki śladowe o różnym stężeniu, które mogą mieć działanie prozdrowotne.

Czy woda termalna może pomóc?

Badania pokazują, że regularne wizyty w łaźniach termalnych i saunach mogą przyczynić się do zmniejszenia stresu i podniesienia poziomu zrelaksowania. Udowodniono również, że różne rodzaje wody dają różne efekty zdrowotne. Jeśli chcesz upewnić się, która kombinacja minerałów jest skuteczna w twoim przypadku, przed wizytą w termalnym spa zapytaj o to lekarza bądź innego specjalistę, np. na miejscu.