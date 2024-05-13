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Termy Austrii - kraina relaksu: baseny i gorące źródła

Woman in red swimming costume swimming in outdoor pool with snow-covered fir trees in background.
Poznaj bogatą ofertę termalną austriackich regionów. Sprawdź, gdzie znajdziesz w Austrii termy bądź inne obiekty rekreacyjno-uzdrowiskowe w wybranych regionach.

Gdy paruje i grzeje

W Austrii znajduje się około 40 ośrodków termalnych, gdzie woda naturalnie buzuje, płynie i paruje. Źródło lub kąpielisko może nazywać się „termalnym” tylko wtedy, gdy posiada własne źródło i wodę gruntową o temperaturze wylotowej powyżej 20°C. Dodatkowa cecha szczególna: woda termalna zawiera minerały i pierwiastki śladowe o różnym stężeniu, które mogą mieć działanie prozdrowotne.

Czy woda termalna może pomóc?

Badania pokazują, że regularne wizyty w łaźniach termalnych i saunach mogą przyczynić się do zmniejszenia stresu i podniesienia poziomu zrelaksowania. Udowodniono również, że różne rodzaje wody dają różne efekty zdrowotne. Jeśli chcesz upewnić się, która kombinacja minerałów jest skuteczna w twoim przypadku, przed wizytą w termalnym spa zapytaj o to lekarza bądź innego specjalistę, np. na miejscu.

Wiedeń

Therme Wien: największe miejskie spa w Europie

Chcesz ddetchnąć w spokoju? Cieszyć się relaksem? A może masz ochotę na aktywność sportową? Therme Wien odpowiada na szeroki zakres życzeń i potrzeb, a umożliwiają to różnorodne, często bardzo pomysłowe, obszary, baseny termalne i baseny sportowe.

Krajobrazy tego ośrodka spa są wzorowane na długim strumieniu: tutaj niespodzianką są kaskady wodne, małe wodospady i trzcinowiska, ułożone wzdłuż ścieżki od źródła do natury. Pomiędzy nimi znajdują się bogato wyposażone strefy, wyłożone kamieniami jak na brzegu strumienia.

Therme Wien w Wiedniu
Burgenland

St. Martins Therme & Lodge: tak blisko natury

Kompleks termalny na skraju Parku Narodowego Jeziora Nezyderskiego-Seewinkel przypomina skomplikowaną muszlę ślimaka. Rozległy świat wellness i wód termalnych z krytymi i odkrytymi basenami, przestronnymi pokojami relaksacyjnymi i miejscami do opalania na półwyspie własnego jeziora kąpielowego stanowi „klasyczną” część oferty.

Dzieci są zachwycone 90-metrową zjeżdżalnią, basenem z rwącym prądem wodnym i kolorowymi dystrybutorami wody. Zespół animatorów dba o najmłodszych w pokojach odkryć i kreatywności, a strefa dla dzieci w spa termalnym jest ekranowana akustycznie.

St. Martins Therme & Lodge

Jak działa woda termalna? Jeśli chcesz dowiedzieć się, która kombinacja minerałów na co działa, przed wizytą w spa termalnym najlepiej zapytaj eksperta, np. w wybrym ośrodku.

Więcej uzdrowisk termalnych w Burgenlandzie

Avita Therme Bad Tatzmannsdorf

Sonnentherme Lutzmannsburg

Dolna Austria

Therme Laa: odrobina luksusu w połączeniu z relaksem

Czterogwiazdkowy ośrodek o podwyższonym standardzie położony jest w centrum regionu Weinviertel i przyciąga koneserów, rodziny oraz wszystkich poszukujących ciszy i spokoju. Therme Laa oferuje szeroki wybór opcji relaksu i rekreacji. Czekają tu kryte i odkryte baseny, a także baseny solankowe i baseny do masażu. Ofertę uzupełnia kraina saun z łaźniami parowymi i różnymi rodzajami saun. Silent Spa oferuje spokojny wypoczynek dla dorosłych. Od czerwca do sierpnia dostępny jest także basen letni oraz pakiety urlopowe z licznymi usługami VIP. Dla dzieci przygotowano specjalne baseny i programy rozrywkowe.

Laa Thermal Spa

Więcej uzdrowisk termalnych w Dolnej Austrii

Łaźnie termalne Vöslau

Uzdrowisko termalne Linsberg Asia

Römertherme Baden

Łaźnie termalne Fischauer

Styria

Uzdrowisko termalne Rogner Bad Blumau: oaza jak z bajki

Wieże, figlarne fasady, kolorowe linie: austriacki artysta Friedensreich Hundertwasser nadał budynkom uzdrowiska termalnego niepowtarzalny wygląd dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi architektonicznemu. Rozległy krajobraz uzdrowiskowy to ok. 2700 m2 wody. Baseny wewnętrzne i zewnętrzne zasilają 2 źródła termalne.

Źródło lecznicze Melchior ma temperaturę 47,2oC, a źródło lecznicze Vulkania 110oC - jego wysoko zmineralizowana woda jest uważana za najsilniejsze źródło w styryjskim regionie uzdrowisk termalnych. Oprócz strefy saun, groty solnej z Morza Martwego i kabiny z klimatem morskim oferowane są również masaże i zabiegi ajurwedyjskie.

Rogner Bad Blumau

Więcej uzdrowisk termalnych w Styrii

Parktherme Bad Radkersburg

Uzdrowisko termalne Bad Waltersdorf

Uzdrowisko termalne Loipersdorf

Aqualux Therme Fohnsdorf

Tyrol

AQUA DOME - Tirol Therme: Futuryzm w Alpach

Zewnętrzne baseny przypominają świecące statki kosmiczne, a przeszklone spa termalne oferuje widok na gigantyczne Alpy Ötztalskie. Z architektonicznego punktu widzenia podziwianie bryły AQUA DOME jest tak samo niezapomnianym doświadczeniem jak jakość oferowanych udogodnień.

Świat saun z sauną na poddaszu, sauną ziemną i jaskinią lodową stanowi szczególnie przytulny kontrast z nowoczesną architekturą. Dzieci mają swój własny obszar do pływania, zjeżdżania i wspinaczki w Alpen Arche Noah, a animatorzy opiekują się najmłodszymi. Rodzice mogą w spokoju cieszyć się doznaniami termalnymi.

AQUA DOME Längenfeld

Więcej uzdrowisk w Tyrolu

Atoll Achensee

Erlebnistherme Zillertal

Silvretta Therme Ischgl

Karyntia

Thermal Römerbad: zmysłowość we wszystkich kolorach

To oni są wynalazcami relaksującej kultury fizycznej, ale w tym świecie wellness nawet starożytni Rzymianie byliby zdumieni. Podświetlane baseny termalne w kolorze zielonym i fioletowym, napary w Forum Romanum i Trajanus Laconicum - wszystko tutaj koncentruje się na rzymskich ceremoniach kąpielowych.

Thermal Römerbad w Bad Kleinkirchheim, w sercu karynckich gór Nockberge, jest jedną z najpiękniejszych alpejskich świątyń wellness w Europie. 13 luksusowych saun rozmieszczonych jest na trzech poziomach, a strefy masażu i urody oferują aromatyczne zabiegi na ciało.

Thermal Römerbad

Więcej uzdrowisk w Karyntii

Uzdrowisko termalne St. Kathrein-Bad Kleinkirchheim

KärntenTherme Warmbad-Villach

Ziemia Salzburska

Erlebnis-Therme Amadé: odpoczynek, relaks i aktywność

30 000 m2 czystego dobrego samopoczucia, radości z aktywności, odpoczynku i relaksu: Erlebnis-Therme Amadé to ośrodek położony w sercu alpejskiego krajobrazu Ziemi Salzburskiej i w pełni zasługuje na swoją nazwę: kąpieliska i sauny, a także jedenaście krytych i odkrytych basenów - w tym baseny sportowe i baseny z falami - oferują różnorodność i relaks w równym stopniu.

Temperatura wody waha się tu od przyjemnie chłodnych do przytulnych 35OC, na przykład w basenie z kryształami skalnymi. Dodatek do programu zdrowotnego: niektóre baseny są wzbogacone o 1,5-2,5% solanki.

Erlebnis-Therme Amadé

Więcej uzdrowisk w SalzburgerLand

Tauern Spa Zell am See-Kaprun

Alpentherme Gastein

Felsentherme Bad Gastein

Górna Austria

Uzdrowisko termalne Salzkammergut Bad Ischl

Położone w centrum malowniczego regionu Salzkammergut uzdrowisko termalne w cesarskim mieście Bad Ischl znane jest ze swojego solnego i solankowego świata, który można poczuć w całym krajobrazie uzdrowiska termalnego. Zabiegi z użyciem solanki i wody termalnej oferowane są w saunie Relaxium lub w orientalnym świecie Alhambra. W strefie zewnętrznej można skorzystać z jacuzzi (38oC) oraz „leniwej rzeki. Program zdrowotny i odnowy biologicznej uzupełnia Physikarium.

Połączony z czterogwiazdkowym hotelem Royal ośrodek serwuje najwyższej klasy dania kuchni ekologicznej w restauracji Saliera.

Termy Salzkammergut Bad Ischl

Więcej uzdrowisk w Górnej Austrii

Uzdrowisko termalne Bad Schallerbach

Ośrodek spa Therme Geinberg

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Wellness i kąpiel termalna bez barier

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