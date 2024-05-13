Zimą, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, Graz zamienia się w zimową krainę czarów. Wszędzie wiszą dekoracje, a historyczne place miasta lśnią ciepłym, świątecznym blaskiem. Jarmarki adwentowe kuszą odwiedzających aromatami ponczu i pierników, a delikatna muzyka i wesoły śmiech tworzą ciepłą i przytulną atmosferę.
Jeżeli chcesz zobaczyć Graz w pełnej okazałości, to najlepszym miejscem by rozpocząć zwiedzanie, jest górujące nad miastem wzniesienie Schlossberg. Na to popularne wzgórze widokowe, nad którym góruje wieża zegarowa – punkt orientacyjny miasta - można się dostać ze Starego Miasta 260 schodami lub kolejką Schlossberg.
Podczas zwiedzania miasta warto nie tylko zobaczyć fasady pięknych domów lub dachy starego miasta z góry Schlossberg, ale także odkryć ukryte wewnętrzne dziedzińce.
Graz z każdej perspektywy
Przyjazny kosmita
Kunsthaus Graz
Mieszkańcy Grazu nazywają Kunsthaus Graz -przyjaznym kosmitą. Ten nowoczesny i niecodzienny budynek pojawił się w mieście w 2003 r., kiedy Graz wybrano na Europejską Stolicę Kultury. Od razu stał się wyjątkowym punktem orientacyjnym miasta, który wyróżnia się zarówno kontrowersyjnym wyglądem zewnętrznym, jak i wnętrzem, czyli tematyką prezentowanych w nim wystaw.
Zwiedzający, przez jedną z tak zwanych dysz – otworów przypominających pnie, mogą dostrzec z niego wieżę zegarową, co w intencji architektów miało połączyć dwa najważniejsze zabytki miasta. Z kolei dzięki jasnej fasadzie, ten nowoczesny budynek umożliwia artystom i kuratorom komunikację i interakcję z przestrzenią miejską.
Popularnym miejscem spotkań jest również kawiarnia Kunsthauscafé. Bywają tu przedstawiciele kreatywnej – artystycznej społeczności Grazu, studenci oraz oczywiście wielbiciele sztuki współczesnej.
Pieczony kurczak po styryjsku
Kurczak po styryjsku pieczony w piekarniku pozostaje soczysty w środku i chrupiący na zewnątrz. Zobacz przepis Johanna Lafera.
Filet z pstrąga z grzybami
Sekret dania: grzyby i świeże zioła. Ten przepis jest szybki i łatwy w przygotowaniu.
Graz Card
Dzięki karcie Graz Card możesz jednocześnie korzystać z atrakcji kulturalnych oraz z wybranych przez siebie form lokalnego transportu. Podróżuj wygodnie pociągiem, tramwajem lub autobusem do muzeów oraz zabytków! To idealna opcja zwiedzania dla całej rodziny! Karta jest dostępna w wariantach na: 24, 48 lub 72 godziny.
Najważniejsze atrakcje z Graz Card:
Bezpłatne przejazdy w strefie taryfowej 101, w tym na lotnisko.
Bezpłatne przejazdy kolejką Schlossberg i wyciągiem Schlossberg.
Bezpłatny wstęp do wielu muzeów.
Bezpłatne zwiedzanie starego miasta.
Zniżki w Grazu i okolicach.
Bezpłatne 2 bilety dla dzieci do 15 lat dodawane do biletu dla osoby dorosłej.