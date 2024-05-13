Kunsthaus Graz

Mieszkańcy Grazu nazywają Kunsthaus Graz -przyjaznym kosmitą. Ten nowoczesny i niecodzienny budynek pojawił się w mieście w 2003 r., kiedy Graz wybrano na Europejską Stolicę Kultury. Od razu stał się wyjątkowym punktem orientacyjnym miasta, który wyróżnia się zarówno kontrowersyjnym wyglądem zewnętrznym, jak i wnętrzem, czyli tematyką prezentowanych w nim wystaw.

Zwiedzający, przez jedną z tak zwanych dysz – otworów przypominających pnie, mogą dostrzec z niego wieżę zegarową, co w intencji architektów miało połączyć dwa najważniejsze zabytki miasta. Z kolei dzięki jasnej fasadzie, ten nowoczesny budynek umożliwia artystom i kuratorom komunikację i interakcję z przestrzenią miejską.

Popularnym miejscem spotkań jest również kawiarnia Kunsthauscafé. Bywają tu przedstawiciele kreatywnej – artystycznej społeczności Grazu, studenci oraz oczywiście wielbiciele sztuki współczesnej.