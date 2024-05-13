Graz zimą
Kreatywne miasto

Graz latem
Przejdź się świątecznie udekorowanymi ulicami, chłoń zimową atmosferę, odwiedź przytulne kawiarnie i jarmarki bożonarodzeniowe

Zimą, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, Graz zamienia się w zimową krainę czarów. Wszędzie wiszą dekoracje, a historyczne place miasta lśnią ciepłym, świątecznym blaskiem. Jarmarki adwentowe kuszą odwiedzających aromatami ponczu i pierników, a delikatna muzyka i wesoły śmiech tworzą ciepłą i przytulną atmosferę.

Jeżeli chcesz zobaczyć Graz w pełnej okazałości, to najlepszym miejscem by rozpocząć  zwiedzanie, jest górujące nad miastem wzniesienie Schlossberg. Na to popularne wzgórze widokowe, nad którym góruje wieża zegarowa – punkt orientacyjny miasta - można się dostać ze Starego Miasta 260 schodami lub kolejką Schlossberg.

Fakty o mieście
Mieszkańcy:ok. 289 000
Kraj związkowy:stolica Styrii
Powierzchnia:127 km², z czego 40% to tereny zielone
Wysokość n.p.m.:365 m
Punkt widokowy:Schlossberg
Lokalne wzniesienie w Graz:Schöckl (1 445 m n.p.m.)

Podczas zwiedzania miasta warto nie tylko zobaczyć fasady pięknych domów lub dachy starego miasta z góry Schlossberg, ale także odkryć ukryte wewnętrzne dziedzińce.

Graz z każdej perspektywy

Najciekawsze

Jarmarki adwentowe - poczuj magię nadchodzących świąt

Schlossberg z wieżą zegarową - wycieczka na górę z panoramą

Murinsel - niezwykła muszla pośrodku rzeki Mur

Odkryj wewnętrzne dziedzińce

Carillon - posłuchaj 24 dzwonów

Stolica dobrego smaku - odkryj ulubione miejsca spotkań

Aktywności w Grazu i okolicach

Trasy wycieczek

Wycieczki po mieście i objazdowe

Wycieczka przez artystyczną dzielnicę Lendviertel

Wycieczka po starym mieście

Przyjazny kosmita

Kunsthaus Graz

Mieszkańcy Grazu nazywają Kunsthaus Graz  -przyjaznym kosmitą. Ten nowoczesny i niecodzienny budynek pojawił się w mieście w 2003 r., kiedy Graz wybrano na Europejską Stolicę Kultury. Od razu stał się wyjątkowym punktem orientacyjnym miasta, który wyróżnia się zarówno kontrowersyjnym wyglądem zewnętrznym, jak i wnętrzem, czyli tematyką prezentowanych w nim wystaw.

Zwiedzający, przez jedną z tak zwanych dysz – otworów przypominających pnie, mogą dostrzec z niego wieżę zegarową, co w intencji architektów miało połączyć dwa najważniejsze zabytki miasta. Z kolei dzięki jasnej fasadzie, ten nowoczesny budynek umożliwia artystom i kuratorom komunikację i interakcję z przestrzenią miejską.

Popularnym miejscem spotkań jest również kawiarnia Kunsthauscafé. Bywają tu przedstawiciele kreatywnej – artystycznej społeczności Grazu, studenci oraz oczywiście wielbiciele sztuki współczesnej.

Wyjątkowe wydarzenia

Adwent w Grazu

4.11.2024 – 6.01.2025
div. Locations
Program w skrócie

Sylwester w Grazu

31.12.2024
Hauptplatz
Sylwester

Opera Graz

21.09.2024 – 29.06.2025
Opernhaus Graz
Opera Graz

Styriarte

7.10.2024 – 2.06.2025
Schloss Eggenberg
styriarte

Kuchnia w Grazu

Starcke Haus - restauracja dla smakoszy na wzgórzu Schlossbe

Genießerei - świeże produkty z targu rolnego

Edegger-Tax - cukiernia w samym sercu miasta

Frankowitsch - najlepsze wypieki i wyroby cukiernicze

Winiarnia Herzl - tradycyjna styryjska gospoda

Przepisy

Pieczony kurczak po styryjsku

Kurczak po styryjsku pieczony w piekarniku pozostaje soczysty w środku i chrupiący na zewnątrz. Zobacz przepis Johanna Lafera.

Pieczony kurczak po styryjsku

Filet z pstrąga z grzybami

Sekret dania: grzyby i świeże zioła. Ten przepis jest szybki i łatwy w przygotowaniu.

Filet z pstrąga z grzybami

Karkówka po styryjsku

Karkówka gotowana w bulionie wołowo-warzywnym jest delikatna i aromatyczna.

Karkówka po styryjsku

Wyjątkowe zakwaterowanie

W centrum miasta - Grand Hotel Wiesler

Przy dworcu kolejowym - Hotel Daniel

Na wzgórzu Schlossberg - Hotel Schlossberg

Ciesz się swobodą zwiedzania

Graz Card

Dzięki karcie Graz Card możesz jednocześnie korzystać z atrakcji kulturalnych oraz z wybranych przez siebie form lokalnego transportu. Podróżuj wygodnie pociągiem, tramwajem lub autobusem do muzeów oraz zabytków! To idealna opcja zwiedzania dla całej rodziny! Karta jest dostępna w wariantach na: 24, 48 lub 72 godziny.

Najważniejsze atrakcje z Graz Card:

  • Bezpłatne przejazdy w strefie taryfowej 101, w tym na lotnisko.

  • Bezpłatne przejazdy kolejką Schlossberg i wyciągiem Schlossberg.

  • Bezpłatny wstęp do wielu muzeów.

  • Bezpłatne zwiedzanie starego miasta.

  • Zniżki w Grazu i okolicach.

  • Bezpłatne 2 bilety dla dzieci do 15 lat dodawane do biletu dla osoby dorosłej.

Graz Card

Najczęściej zadawane pytania

Graz to wyjątkowe miasto oferujące odwiedzającym je turystom interesującą mieszankę przeszłości z nowoczesnością. Można je odnaleźć w zabytkach miasta, jego kulturze i sztuce oraz w innowacjach.

Schlossberg i wieża zegarowa - ten charakterystyczny punkt orientacyjny Grazu oferuje fantastyczny widok na miasto. Kolejka Schlossberg lub winda Schlossberg zabiorą Cię na szczyt w komfortowych warunkach.

Stare Miasto w Grazu - wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Stare Miasto charakteryzuje się zabytkowymi budynkami, wąskimi uliczkami i uroczymi placami.

Murinsel – to nowoczesny projekt architektoniczny na wyspie Mur - pół wyspa, pół most i z mieszczącym się na nich kawiarnią i amfiteatrem.

Kunsthaus Graz – znany jako przyjazny kosmita – to futurystyczny budynek łączy sztukę nowoczesną z innowacyjnym designem.

Pałac Eggenberg - wspaniały barokowy pałac z pięknymi ogrodami, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Rynek główny i ratusz - tętniącym życiem centralny punkt miasta z imponującą architekturą.

Graz zachwyca różnorodnością - kultury, historii, nowoczesnej architektury oraz doskonałą kuchnią. Jego mocne strony to:

Historyczne centrum Grazu - wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - z dobrze zachowanymi historycznymi budynkami i uroczymi alejkami.

Miasto designu - Graz został uznany przez UNESCO za Miasto Designu. Znany jest ze swojej artystycznej sceny i innowacyjnych projektów architektonicznych, takich jak Centrum Sztuki oraz Wyspa Mur.

Kulinarna stolica Austrii - miasto słynie z oferowanych tu kulinarnych rozkoszy. Rozpieszcza swoich gości regionalnymi specjałami i świeżymi produktami z targu rolnego.

Miasto studentów – kilka działających uniwersytetów sprawia, że Graz tętni studenckim życiem.

Pałac Eggenberg - barokowy pałac wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zachwyca wspaniałą architekturą i pięknymi ogrodami.

Gdzie można dobrze zjeść w Grazu?

Jako kulinarna stolica Austrii, Graz oferuje imponujący wybór pierwszorzędnych restauracji, zajazdów i przytulnych kawiarni. Oto kilka rekomendacji dla poszukiwaczy kulinarnych doznań w mieście:

Der Steirer - gospoda oferuje styryjską kuchnię w nowoczesnym stylu.

Gasthaus Die Herzl - proponuje styryjską kuchnię w rustykalnej atmosferze.

Aiola Upstairs – nie tylko serwuje regionalne specjały, ale także udostępnia zapierający dech w piersiach widok na miasto.

Genießerei am Markt - oferuje regionalne produkty w nowoczesnej otoczeniu.

Frankowitsch - jest w Grazu instytucją i słynie z legendarnych bułek.

Hofbäckerei Edegger-Tax - jest najstarszą piekarnią w Grazu i słynie z tradycyjnych wypieków.

Kaffee Weitzer – to stylowa kawiarnia w zabytkowym hotelu o tej samej nazwie.

Omas Teekanne - przytulna kawiarnia z widokiem na wieżę zegarową.

Przegląd aktualnych wydarzeń zamieszczony jest na oficjalnej stronie Graz Tourism.

Znajdziesz tam między innymi:

Styryjski Festiwal Jesienny (Styrian Autumn Festival) - prezentujący międzynarodową sztukę i kulturę.

Styriarte -  Festiwal Muzyki Dawnej organizowany w Pałacu Eggenberg.

Opera w Grazu - jeden z wiodących austriackich teatrów operowych, który oferuje zróżnicowany program, od klasycznych oper i operetek po współczesne produkcje.

Aufsteirern - festiwal styryjskiej kultury ludowej oferujący nie tylko muzykę i taniec, ale także liczne stoiska z tradycyjnymi przysmakami regionu.

