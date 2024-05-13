Pieczony kurczak po styryjsku
- Mięsne
- Klasyczne
- Danie główne
Kurczak po styryjsku pieczony w piekarniku pozostaje soczysty w środku i chrupiący na zewnątrz. Zobacz przepis Johanna Lafera.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 30 min
- 2 Porcje
Kurczaki opłukać, osuszyć i poporcjować: wyciąć filety i przepołowić, oddzielić udka i przepołowić.
W razie potrzeby usunąć skórkę. Rozgrzać piekarnik do 220°C.
Roztrzepać jajka. Obficie doprawić kawałki kurczaka solą i pieprzem cayenne, obtoczyć w mące, zanurzyć w roztrzepanych jajkach, a następnie obtoczyć w bułce tartej.
Umieścić panierowane kawałki kurczaka na blasze do pieczenia, skropić olejem i piec w gorącym piekarniku przez około 30 minut, obracając raz.
Wskazówka: Pieczony kurczak jest pieczony w piekarniku, a nie smażony na tłuszczu, dzięki czemu jest soczysty i chrupiący.
Odsączyć upieczonego kurczaka na ręczniku papierowym i podawać udekorowanego cząstkami cytryny.
Wskazówka: Podawać z sałatką z ziemniaków lub roszponki z dodatkiem styryjskiego oleju z pestek dyni.