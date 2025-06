Cel wycieczki: Bielerhöhe

Bielerhöhe to najwyższy punkt drogi Silvretta Hochalpenstraße, a zarazem wyjątkowe miejsce położone w sercu wysokich gór. Usytuowana pomiędzy dolinami Montafon i Paznauntal oferuje zapierający dech w piersiach widok na turkusowe jezioro Silvretta, otoczone majestatycznym krajobrazem lodowców. Wokół zaczynają się malownicze szlaki turystyczne: idealne na alpejskie wyprawy lub spokojne spacery wzdłuż brzegów jeziora. W letnie dni to miejsce pełne ciszy i natury – doskonałe, by cieszyć się chwilami spokoju i odpoczynku, bez zbędnych słów.