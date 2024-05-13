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Najpiękniejsze trasy tematyczne i panoramiczne

Szlak winny w południowej Styrii
Czy to przyrodę, rzemiosło czy kulturę - każda trasa ujawnia unikalny wgląd w tradycje i krajobrazy.

Austriackie drogi tematyczne i panoramiczne łączą zapierające dech w piersiach wrażenia przyrodnicze z atrakcjami kulturalnymi. Drogi alpejskie, takie jak Grossglockner Hochalpenstraße, oferują spektakularne widoki na imponujące szczyty i bujne zielone doliny. Ale drogi tematyczne opowiadają również historie: od pofałdowanych wzgórz wzdłuż szlaków winnych po historyczne ścieżki, które ożywiają rzemiosło i kulturę. Każda trasa pokazuje inne oblicze kraju - czasem osobliwe i tradycyjne, czasem nowoczesne i zaskakujące.

Austriacki styl życia jest tu namacalny: autentyczny, uroczy i przystępny. Małe chwile po drodze, takie jak spotkanie z alpejską mleczarką lub wizyta w pięknie odrestaurowanym gospodarstwie, sprawiają, że podróże są niezapomniane. Te drogi to nie tylko ścieżki, ale doświadczenia - dla podróżników, którzy szukają nowych perspektyw i inspirują się różnorodnością Austrii.

Zakręty, które otwierają nowe perspektywy

Gdzie alpejskie drogi stają się panoramą

Grossglockner Hochalpenstraße, widok ze szczytu Edelweiß

Podróż wzdłuż Grossglockner Hochalpenstraße to niezapomniane doświadczenie. Na wysokości ponad 2750 m n.p.m. trasa wije się przez Wysokie Taury spektakularnymi zakrętami - w towarzystwie wspaniałych widoków na potężne trzytysięczniki, surowe klify i bujne alpejskie doliny. Unikalny naturalny krajobraz w najlepszym wydaniu: kozice i koziorożce zręcznie przeskakują nad skałami, orły krążą wysoko na niebie, a świstaki wesoło gwiżdżą.

Podróż kończy się u podnóża Pasterze, najdłuższego lodowca w Austrii. Tu czekają kolejne atrakcje: ekscytujące szlaki tematyczne, interaktywne wystawy i widoki, które zachęcają do podziwiania. Czy to samochodem, motocyklem czy rowerem - ta droga to znacznie więcej niż połączenie komunikacyjne. To doświadczenie, które dotyka duszy i przekazuje alpejski styl życia Austrii w niezrównany sposób.

Grossglockner Hochalpenstraße

Uwaga: za przejazd alpejskimi i panoramicznymi drogami w Austrii często pobierana jest dodatkowa opłata. Mogą również obowiązywać sezonowe godziny otwarcia i zimowe zamknięcia. Dowiedz się z wyprzedzeniem o aktualnych warunkach i kosztach opłat drogowych!

Alpejska droga w Villach

Droga o długości 16,5 km prowadzi do Dobratsch, ma 7 nawrotek i 116 zakrętów. Punkty widokowe, skywalk i alpejski ogród sprawiają, że podróż nią jest niezapomnia.

Alpejska droga w Villach

Panoramiczne drogi Karyntii

Pięć panoramicznych dróg Karyntii prowadzi przez łagodne Nock'n, alpejskie lasy i imponujące górskie krajobrazy - przyjemność z jazdy na najwyższym poziomie.

Panoramiczne drogi Karyntii

Panoramiczne drogi Ziemi Salzburskiej

Pięć panoramicznych dróg czeka na Ciebie w Ziemi Salzburskiej: przez alpejskie szczyty, obok lodowców, jezior i zapierających dech w piersiach krajobrazów.

Panoramiczne drogi Salzburga

Panoramiczne drogi Tyrolu

Dziesięć alpejskich dróg Tyrolu prowadzi przez zapierające dech w piersiach krajobrazy, obok lodowców, szczytów i dolin - raj dla miłośników przyrody i jazdy samochodem.

Panoramiczne drogi Tyrolu

Droga alpejska Nockalm

Droga o dł. 34 km i 52 zakrętach wije się przez rezerwat biosfery UNESCO Nockberge. Prowadzi przez największy las świerkowy, modrzewiowy i sosnowy w Alpach Wschodnich.

Droga alpejska Nockalm

Wycieczki motocyklowe

15 tras motocyklowych przez historyczne miasta Austrii: malownicze krajobrazy, kultura i specjalne hotele motocyklowe sprawiają, że każda wycieczka jest atrakcją.

Austria Classic Tour

Alpejska droga Gerlos

Wodospady Krimml i zbiornik Durlaßboden to główne atrakcje 12-kilometrowej trasy przez Park Narodowy Wysokich Taurów, którą można podróżować przez cały rok.

Alpejska droga Gerlos

Droga Silvretta Hochalpenstraße

22,3 km, 34 zakręty, 2 032 metry wysokości i spektakularne widoki: płatna droga łączy Montafon i Paznaun, mijając Piz Buin i lśniące zbiorniki wodne.

Droga Silvretta Hochalpenstraße

Alpejska droga Großglockner

Droga Großglockner Hochalpenstraße
Ścieżki łączące krajobrazy, rzemiosło i przyjemności

Drogi tematyczne przez Austrię

Austriackie trasy tematyczne poświęcone przyrodzie pokazują, jak harmonijnie i jednocześnie różnorodnie współgrają ze sobą krajobraz i przyjemności. Każda trasa prowadzi przez regiony, w których tradycyjne rzemiosło współistnieje z nowoczesnymi formami produkcji: od uprawy owoców i kwiatów, przez kulturę serowarską, po tradycję produkcji moszczu. Trasy te otwierają coraz to nowe widoki – na wzgórza, pola, alpejskie pastwiska i miejsca, w których od wieków współistnieją natura i ludzie.

Dzięki spontanicznym przystankom, przyjaznym spotkaniom i regionalnym przysmakom można lepiej poznać charakter danego miejsca, a podróż pełna jest lekkości i luzu. Te naturalne trasy pokazują, jak różnorodna jest Austria – i jak silnie jej styl życia jest kształtowany przez regionalną kreatywność.

Styryjski Szlak Drewna

Czekają tu lasy, warsztaty kreatywne i mnóstwo zrównoważonych idei. Muzeum Drewna i 14 gmin pozwalają doświadczyć, jak drewno łączy historię, technikę i życie codzienne.

Styryjski Szlak Drewna

Szlak Sera

Sieć gospodarstw i pensjonatów otwiera przed gośćmi wrota do prawdziwej regionalności – pełnej smaku, rzemiosła i kulinarnych odkryć w regionie Bregenzerwald.

Szlak sera w Bregenzerwald

Szlak Moszczu

Nazwa regionu - Mostviertel - nie bez przyczyny pochodzi od napoju (niem. "Most" to moszcz). Szlak Moszczu prowadzi śladami producentów, tawern, sadów i zabytków kultury.

Szlak Moszczu

Styryjski Szlak Jabłkowy

40 gospodarstw między Gleisdorf i Puch bei Weiz umożliwia odwiedzającym przyjrzenie się lokalnej uprawie owoców. Wizyta w sezonie kwitnienia jabłoni jest niezapomniana!

Styryjski Szlak Jabłkowy (j. niem.)

Styryjski Szlak Kwiatowy

Prowadzi przez dziesięć malowniczych gmin we wschodniej Styrii, które zdobyły już kilka nagród za dekoracje kwiatowe - w tym pożądaną "Entente Florale".

Styryjski Szlak Kwiatowy
Trasy kulinarne przez łagodne wzgórza i regiony winiarskie

Na szlaku wina

Przyjemność i krajobraz w harmonii

Austriackie szlaki winiarskie prowadzą przez malownicze regiony i łączą w sobie to, co najlepsze: wina, kulinarne atrakcje i zapierającą dech w piersiach przyrodę. W Styrii osiem szlaków winnych zaprasza do skosztowania win takich jak Sauvignon Blanc, Traminer i Schilcher. Szczególnie urokliwy jest szlak winny Klapotetz z tradycyjnymi dzwonkami wietrznymi. Na Południowostyryjskim Szlaku Wina szybko staje się jasne, że wino jest tutaj czystą pasją. Najstarsza i najbardziej znana trasa winiarska biegnie z Ehrenhausen przez Gamlitz do Leutschach i oferuje nie tylko doskonałe winiarnie, ale także spektakularne widoki na pofałdowane wzgórza regionu. Małe winiarnie zapraszają do skosztowania regionalnych przysmaków i poznania styryjskiego stylu życia.

W Weinviertel, ojczyźnie Grüner Veltliner, 400 km szlaków winnych obejmuje wizytę w idyllicznych piwniczkach, gdzie przyjemność i historia idealnie się łączą. Wzdłuż Dunaju, Wachau, Kremstal i Kamptal można podziwiać historyczne krajobrazy kulturowe, festiwale wina i inne niezapomniane atrakcje.

Każdy szlak winiarski pokazuje, jak ściśle uprawa winorośli, tradycja i styl życia są ze sobą powiązane w Austrii - to rozkosz dla wszystkich zmysłów.

Szlak winny południowej Styrii

Szlak wina Wagram

Region winiarski Wagram, pasmo górskie o wysokości 40 metrów z unikalnymi glebami lessowymi, charakteryzuje winnice i nadaje winogronom ich charakterystyczny smak.

Szlak winny Wagram

Szlak winny Klöcher

Z miejscowości uzdrowiskowej Bad Radkersburg szlak winny Klöcher prowadzi do termalnego regionu Styrii z falistymi wzgórzami i panoramicznymi widokami aż do Słowenii.

Szlak winny Klöcher

Szlak winny Weinviertel

Szlak winny Weinviertel to 400 km przyjemności: Grüner Veltliner, idylliczne uliczki i festiwale wina sprawiają, że region na północ od Wiednia jest unikatowy.

Szlak winny Weinviertel
Ścieżki ukazujące historyczną głębię i różnorodność

Tematyczne trasy kulturalne z widokiem na dawne czasy

Kulturowe drogi tematyczne Austrii w wyjątkowy sposób łączą historię, sztukę i krajobraz. Prowadzą przez malownicze regiony, obok historycznych miejsc, zamków, kościołów i muzeów, które ożywiają bogate dziedzictwo kulturowe kraju.

Niezależnie od tego, czy są to imponujące gotyckie budynki, bajkowe krajobrazy zamkowe czy obiekty światowego dziedzictwa UNESCO - każda trasa opowiada własną historię. Po drodze można nie tylko odkrywać atrakcje kulturalne, ale także cieszyć się tradycyjnym rzemiosłem i doznaniami kulinarnymi.

Szlak gotycki Mühlviertel

Gotycka wieża kościelna na wysokości 180 metrów zawsze wyłania się z porannej mgły, która czasami unosi się nad dolinami. Gotyckie skarby przetrwały tu przez wieki.

Szlak gotycki Mühlviertel (j.niem.)

Droga cesarzy i królów

Prowadzi przez serce dawnej monarchii naddunajskiej i przecina ważne metropolie kulturalne z barokowymi zamkami, klasztorami i rezydencjami.

Droga cesarzy i królów

Droga zamków styryjsko-burgenlandzkich

Południowo-wschodnia Austria słynie z wielu zamków i pałaców: od zamków rycerskich i ufortyfikowanych twierdz po małe i duże budowle jak z bajki.

Zamki styryjsko-burgenlandzkie

Droga Romantyczna

Droga Romantyczna łączy Salzburg i Wiedeń, prowadzi przez 13 urokliwych miast i 3 regiony wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Idealna na relaksujące podróże.

Droga Romantyczna

Droga Żelazna

W regionie Eisenwurzen, w kopalni Erzberg, w kuźniach, muzeach i hutach żelaza można przekonać się, jak tradycja obróbki żelaza do dziś kształtuje kulturę i historię.

Droga Żelazna

FAQs

Idealny czas na odkrywanie austriackich dróg panoramicznych przypada między majem a październikiem. Kiedy alpejskie drogi są wolne od śniegu, lato i jesień pokazują się w pełnej krasie: klarowne widoki, barwne krajobrazy jesienne i puste trasy przez alpejskie przełęcze sprawiają, że te miesiące są najlepszą porą na podróż.

Dla osób kochających przyrodę idealne są drogi panoramiczne, takie jak Nockalmstraße czy trasy w Bregenzerwald – tutaj Austria odsłania swoje krajobrazy w najpełniejszy sposób. Ci, którzy wolą doznania kulinarne i relaks, odkryją wzdłuż Styryjskich i Burgenlandzkich dróg winiarskich regionalną różnorodność i spokojny styl życia.

Drogi tematyczne są wyjątkowe, ponieważ wprowadzają bezpośrednio w austriacki styl życia. Łączą naturę, historię i regionalne specjały, pokazując, co czyni kraj wyjątkowym – czy to na KäseStrasse Bregenzerwald, wzdłuż Südsteirische Weinstraße, czy na Strasse der Kaiser und Könige. Trasy, na których sama podróż staje się niezapomnianym przeżyciem.

Do najbardziej znanych dróg panoramicznych Austrii należą Großglockner Hochalpenstraße, Nockalmstraße i Silvretta-Hochalpenstraße. Prowadzą przez imponujące alpejskie krajobrazy, łącząc doliny i szczyty z widokami, które pozostają w pamięci.

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