Najpiękniejsze trasy tematyczne i panoramiczne
Introduction
Austriackie drogi tematyczne i panoramiczne łączą zapierające dech w piersiach wrażenia przyrodnicze z atrakcjami kulturalnymi. Drogi alpejskie, takie jak Grossglockner Hochalpenstraße, oferują spektakularne widoki na imponujące szczyty i bujne zielone doliny. Ale drogi tematyczne opowiadają również historie: od pofałdowanych wzgórz wzdłuż szlaków winnych po historyczne ścieżki, które ożywiają rzemiosło i kulturę. Każda trasa pokazuje inne oblicze kraju - czasem osobliwe i tradycyjne, czasem nowoczesne i zaskakujące.
Austriacki styl życia jest tu namacalny: autentyczny, uroczy i przystępny. Małe chwile po drodze, takie jak spotkanie z alpejską mleczarką lub wizyta w pięknie odrestaurowanym gospodarstwie, sprawiają, że podróże są niezapomniane. Te drogi to nie tylko ścieżki, ale doświadczenia - dla podróżników, którzy szukają nowych perspektyw i inspirują się różnorodnością Austrii.
Gdzie alpejskie drogi stają się panoramą
Grossglockner Hochalpenstraße, widok ze szczytu Edelweiß
Podróż wzdłuż Grossglockner Hochalpenstraße to niezapomniane doświadczenie. Na wysokości ponad 2750 m n.p.m. trasa wije się przez Wysokie Taury spektakularnymi zakrętami - w towarzystwie wspaniałych widoków na potężne trzytysięczniki, surowe klify i bujne alpejskie doliny. Unikalny naturalny krajobraz w najlepszym wydaniu: kozice i koziorożce zręcznie przeskakują nad skałami, orły krążą wysoko na niebie, a świstaki wesoło gwiżdżą.
Podróż kończy się u podnóża Pasterze, najdłuższego lodowca w Austrii. Tu czekają kolejne atrakcje: ekscytujące szlaki tematyczne, interaktywne wystawy i widoki, które zachęcają do podziwiania. Czy to samochodem, motocyklem czy rowerem - ta droga to znacznie więcej niż połączenie komunikacyjne. To doświadczenie, które dotyka duszy i przekazuje alpejski styl życia Austrii w niezrównany sposób.
Uwaga: za przejazd alpejskimi i panoramicznymi drogami w Austrii często pobierana jest dodatkowa opłata. Mogą również obowiązywać sezonowe godziny otwarcia i zimowe zamknięcia. Dowiedz się z wyprzedzeniem o aktualnych warunkach i kosztach opłat drogowych!
Alpejska droga w Villach
Droga o długości 16,5 km prowadzi do Dobratsch, ma 7 nawrotek i 116 zakrętów. Punkty widokowe, skywalk i alpejski ogród sprawiają, że podróż nią jest niezapomnia.
Panoramiczne drogi Karyntii
Pięć panoramicznych dróg Karyntii prowadzi przez łagodne Nock'n, alpejskie lasy i imponujące górskie krajobrazy - przyjemność z jazdy na najwyższym poziomie.
Panoramiczne drogi Ziemi Salzburskiej
Pięć panoramicznych dróg czeka na Ciebie w Ziemi Salzburskiej: przez alpejskie szczyty, obok lodowców, jezior i zapierających dech w piersiach krajobrazów.
Panoramiczne drogi Tyrolu
Dziesięć alpejskich dróg Tyrolu prowadzi przez zapierające dech w piersiach krajobrazy, obok lodowców, szczytów i dolin - raj dla miłośników przyrody i jazdy samochodem.
Droga alpejska Nockalm
Droga o dł. 34 km i 52 zakrętach wije się przez rezerwat biosfery UNESCO Nockberge. Prowadzi przez największy las świerkowy, modrzewiowy i sosnowy w Alpach Wschodnich.
Wycieczki motocyklowe
15 tras motocyklowych przez historyczne miasta Austrii: malownicze krajobrazy, kultura i specjalne hotele motocyklowe sprawiają, że każda wycieczka jest atrakcją.
Alpejska droga Gerlos
Wodospady Krimml i zbiornik Durlaßboden to główne atrakcje 12-kilometrowej trasy przez Park Narodowy Wysokich Taurów, którą można podróżować przez cały rok.
Droga Silvretta Hochalpenstraße
22,3 km, 34 zakręty, 2 032 metry wysokości i spektakularne widoki: płatna droga łączy Montafon i Paznaun, mijając Piz Buin i lśniące zbiorniki wodne.
Drogi tematyczne przez Austrię
Austriackie trasy tematyczne poświęcone przyrodzie pokazują, jak harmonijnie i jednocześnie różnorodnie współgrają ze sobą krajobraz i przyjemności. Każda trasa prowadzi przez regiony, w których tradycyjne rzemiosło współistnieje z nowoczesnymi formami produkcji: od uprawy owoców i kwiatów, przez kulturę serowarską, po tradycję produkcji moszczu. Trasy te otwierają coraz to nowe widoki – na wzgórza, pola, alpejskie pastwiska i miejsca, w których od wieków współistnieją natura i ludzie.
Dzięki spontanicznym przystankom, przyjaznym spotkaniom i regionalnym przysmakom można lepiej poznać charakter danego miejsca, a podróż pełna jest lekkości i luzu. Te naturalne trasy pokazują, jak różnorodna jest Austria – i jak silnie jej styl życia jest kształtowany przez regionalną kreatywność.
Styryjski Szlak Drewna
Czekają tu lasy, warsztaty kreatywne i mnóstwo zrównoważonych idei. Muzeum Drewna i 14 gmin pozwalają doświadczyć, jak drewno łączy historię, technikę i życie codzienne.
Szlak Sera
Sieć gospodarstw i pensjonatów otwiera przed gośćmi wrota do prawdziwej regionalności – pełnej smaku, rzemiosła i kulinarnych odkryć w regionie Bregenzerwald.
Szlak Moszczu
Nazwa regionu - Mostviertel - nie bez przyczyny pochodzi od napoju (niem. "Most" to moszcz). Szlak Moszczu prowadzi śladami producentów, tawern, sadów i zabytków kultury.
Styryjski Szlak Jabłkowy
40 gospodarstw między Gleisdorf i Puch bei Weiz umożliwia odwiedzającym przyjrzenie się lokalnej uprawie owoców. Wizyta w sezonie kwitnienia jabłoni jest niezapomniana!
Na szlaku wina
Przyjemność i krajobraz w harmonii
Austriackie szlaki winiarskie prowadzą przez malownicze regiony i łączą w sobie to, co najlepsze: wina, kulinarne atrakcje i zapierającą dech w piersiach przyrodę. W Styrii osiem szlaków winnych zaprasza do skosztowania win takich jak Sauvignon Blanc, Traminer i Schilcher. Szczególnie urokliwy jest szlak winny Klapotetz z tradycyjnymi dzwonkami wietrznymi. Na Południowostyryjskim Szlaku Wina szybko staje się jasne, że wino jest tutaj czystą pasją. Najstarsza i najbardziej znana trasa winiarska biegnie z Ehrenhausen przez Gamlitz do Leutschach i oferuje nie tylko doskonałe winiarnie, ale także spektakularne widoki na pofałdowane wzgórza regionu. Małe winiarnie zapraszają do skosztowania regionalnych przysmaków i poznania styryjskiego stylu życia.
W Weinviertel, ojczyźnie Grüner Veltliner, 400 km szlaków winnych obejmuje wizytę w idyllicznych piwniczkach, gdzie przyjemność i historia idealnie się łączą. Wzdłuż Dunaju, Wachau, Kremstal i Kamptal można podziwiać historyczne krajobrazy kulturowe, festiwale wina i inne niezapomniane atrakcje.
Każdy szlak winiarski pokazuje, jak ściśle uprawa winorośli, tradycja i styl życia są ze sobą powiązane w Austrii - to rozkosz dla wszystkich zmysłów.
Szlak wina Wagram
Region winiarski Wagram, pasmo górskie o wysokości 40 metrów z unikalnymi glebami lessowymi, charakteryzuje winnice i nadaje winogronom ich charakterystyczny smak.
Szlak winny Klöcher
Z miejscowości uzdrowiskowej Bad Radkersburg szlak winny Klöcher prowadzi do termalnego regionu Styrii z falistymi wzgórzami i panoramicznymi widokami aż do Słowenii.
Szlak winny Weinviertel
Szlak winny Weinviertel to 400 km przyjemności: Grüner Veltliner, idylliczne uliczki i festiwale wina sprawiają, że region na północ od Wiednia jest unikatowy.
Tematyczne trasy kulturalne z widokiem na dawne czasy
Kulturowe drogi tematyczne Austrii w wyjątkowy sposób łączą historię, sztukę i krajobraz. Prowadzą przez malownicze regiony, obok historycznych miejsc, zamków, kościołów i muzeów, które ożywiają bogate dziedzictwo kulturowe kraju.
Niezależnie od tego, czy są to imponujące gotyckie budynki, bajkowe krajobrazy zamkowe czy obiekty światowego dziedzictwa UNESCO - każda trasa opowiada własną historię. Po drodze można nie tylko odkrywać atrakcje kulturalne, ale także cieszyć się tradycyjnym rzemiosłem i doznaniami kulinarnymi.
Szlak gotycki Mühlviertel
Gotycka wieża kościelna na wysokości 180 metrów zawsze wyłania się z porannej mgły, która czasami unosi się nad dolinami. Gotyckie skarby przetrwały tu przez wieki.
Droga cesarzy i królów
Prowadzi przez serce dawnej monarchii naddunajskiej i przecina ważne metropolie kulturalne z barokowymi zamkami, klasztorami i rezydencjami.
Droga zamków styryjsko-burgenlandzkich
Południowo-wschodnia Austria słynie z wielu zamków i pałaców: od zamków rycerskich i ufortyfikowanych twierdz po małe i duże budowle jak z bajki.
Droga Romantyczna
Droga Romantyczna łączy Salzburg i Wiedeń, prowadzi przez 13 urokliwych miast i 3 regiony wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Idealna na relaksujące podróże.