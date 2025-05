Sporty wodne nad jeziorem Mondsee – atrakcje

Jeśli latem spojrzysz na jezioro Mondsee z góry, od razu zauważysz, że należy ono do żaglówek. Pomiędzy górami Drachenwand i Schafberg są one nawigowane przez wiatr i poruszają się po niemal całym obszarze jeziora. Kiedy wieje, idealne warunki panują tu także na windsurfing. Wiatry zmieniają się tu często, co szczególnie satysfakcjonuje zaawansowanych windsurferów. Lokalni eksperci chętnie udzielają porad i dzielą się swoją wiedzą na temat wiatru.