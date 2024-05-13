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Długowieczność: innowacyjne zastosowania dla radości życia

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Dużo ruchu i snu, świadoma przyjemność, mniej stresu - i nowe technologie: pojęcie dobrego samopoczucia zyskało nowy wymiar.

Oczekiwana długość życia rośnie – a wraz z nią zainteresowanie pytaniem: jak starzeć się w zdrowiu? Nauka szuka odpowiedzi i już nadała temu trendowi nazwę: longevity. Nie chodzi tu o obietnicę dłuższego życia, lecz o całościowe podejście, które wspiera witalność i dobre samopoczucie w wieku dojrzałym. Nowoczesne technologie i odkrycia naukowe mogą stać się częścią świadomej troski o zdrowie.

Coraz więcej hoteli w Austrii włącza ten przemyślany koncept do swojej oferty wellness. Stawiają one na działania profilaktyczne i pomagają gościom w bardziej świadomym podejściu do zdrowia. Zatrzymać starzenia się nie sposób – ale celem longevity jest maksymalne wspieranie jakości życia na każdym etapie.

Przed każdą terapią skonsultuj się z lekarzem!

4 nowoczesne zabiegi dla świadomej samoopieki

Badania pokazują, że styl życia wpływa na dobre samopoczucie i witalność. Ćwiczenia, spokojny sen, kontakty towarzyskie i zbilansowana dieta mogą się do tego przyczynić. Nowoczesne technologie otwierają obecnie nowe sposoby wspierania dobrego samopoczucia.

Krioterapia: dobre samopoczucie w komorze zimna

Krótkotrwałe bodźce zimna są badane jako potencjalne bodźce dla organizmu. W kriokomorze panują temperatury dochodzące do -110°C. Wiele osób korzysta z tej metody, aby poczuć odświeżenie i poprawić swoje ogólne samopoczucie.

Terapia światłem ELT: impulsy świetlne dla skóry

Fale świetlne są intensywnie badane, aby zrozumieć ich możliwy wpływ na skórę. Światło kolagenowe już dziś stosuje się w terapiach odprężających. Delikatne zastosowanie światła jest częścią nowoczesnych koncepcji wellness i doceniane jako kojący rytuał.

HBOT: aplikacja tlenu w celu świadomej regeneracji

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) dostarcza czysty tlen pod zwiększonym ciśnieniem. Metoda ta jest stosowana w celu dostarczenia organizmowi dodatkowego tlenu, który ma pomóc w regeneracji.

IHHT: terapia tlenowa jako środek poprawiający samopoczucie

Przerywana terapia hipoksja-hiperoksja (IHHT) polega na naprzemiennym stosowaniu faz niskiego i wysokiego poziomu tlenu. Metoda ta służy do dostarczania organizmowi dodatkowego tlenu i może być częścią osobistego rytuału dobrego samopoczucia i zdrowia.

Zabiegi na długowieczność w Alpach

Regeneracja i witalność w Tyrolu

Tyrol łączy imponujące górskie krajobrazy z innowacyjnymi koncepcjami dobrego samopoczucia. W ekskluzywnych kurortach i uzdrowiskach oferuje się zabiegi takie jak krioterapia lub indywidualnie dopasowane programy regeneracyjne. Tutaj dobre samopoczucie łączy się z alpejskim luksusem - a natura jest wisienką na torcie.

Hotele, ośrodki wypoczynkowe i spa w Tyrolu

Green Spa Hotel MalisGarten w Zell: czysta długowieczność

Ośrodek STOCK w Zillertal: "art of cryo"

Hotel Das Central w Sölden: komora zimna

Alpenresort Schwarz w Mieming: terapie i diagnostyka

Silvretta Therme Ischgl: kabina krio i leżanka falowa

Alpin Resort Sacher w Seefeld: akademia starzenia się

Zabiegi długowieczności w termalnym regionie uzdrowiskowym

Regeneracja i witalność w Styrii

Źródła termalne z bogatą w minerały wodą zamieniają wiele regionów Styrii w krainę uzdrowisk termalnych. Wellness i dobre samopoczucie mają tu długą tradycję. Położona między jeziorami, lasami, winnicami, a nawet lodowcami Styria jest zatem właściwym miejscem na innowacje w świecie wellness. Wysokogórska terapia powietrzna i trening komórkowy, komory zimna i kuracje długowieczności oraz wiele innych zabiegów oferują zindywidualizowane sposoby świadomego relaksu i regeneracji.

Hotele i ośrodki z programami długowieczności w Styrii

MAYRLIFE w Altaussee: program długowieczności

Kurhaus Bad Gleichenberg: krioterapia miejscowa

Hotel uzdrowiskowy Spanberger w Gröbming: terapia tlenem

Ośrodek MANDIRA w Bad Waltersdorf: kuracja na długowieczność

Jakość życia i dobre samopoczucie ze wschodu na zachód

Wybrane miejsca dla długowiecznych w Austrii

Od komór zmna po terapie tlenowe: w górzystych regionach alpejskich, takich jak Vorarlberg, Ziemia Salzburska, Karyntia i Górna Austria, aż po wschodnie równiny Burgenlandu, hotele oferują innowacyjne zabiegi długowieczności. Goście, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, dobre samopoczucie i witalność, mogą skorzystać z nowoczesnych zabiegów, a następnie naładować baterie na świeżym powietrzu: wśród gór, lasów i czystych jezior jeszcze łatwiej jest zregenerować siły i rozwinąć nową świadomość zdrowia.

Wybrane hotele z ofertą długowieczności w Austrii

Hotel Goldener Berg w Oberlech: samoopieka w górach

Alpentherme Gastein w Bad Hofgastein: kuracja zimnem

Warmbaderhof w Warmbad-Villach: Cryo Suite Warmbad -110°C

Hotel Krallerhof w Leogang: regeneracja i długowieczność

Hotel Therme Spa Larimar w Stegersbach: tlenowa kuracja

Hotel Resort Werzers nad jeziorem Wörthersee: komora zimna

Uzdrowisko Lebensquell w Bad Zell: terapia zimnem

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