Dużo ruchu i snu, świadoma przyjemność, mniej stresu - i nowe technologie: pojęcie dobrego samopoczucia zyskało nowy wymiar.

Oczekiwana długość życia rośnie – a wraz z nią zainteresowanie pytaniem: jak starzeć się w zdrowiu? Nauka szuka odpowiedzi i już nadała temu trendowi nazwę: longevity. Nie chodzi tu o obietnicę dłuższego życia, lecz o całościowe podejście, które wspiera witalność i dobre samopoczucie w wieku dojrzałym. Nowoczesne technologie i odkrycia naukowe mogą stać się częścią świadomej troski o zdrowie.

Coraz więcej hoteli w Austrii włącza ten przemyślany koncept do swojej oferty wellness. Stawiają one na działania profilaktyczne i pomagają gościom w bardziej świadomym podejściu do zdrowia. Zatrzymać starzenia się nie sposób – ale celem longevity jest maksymalne wspieranie jakości życia na każdym etapie.

Przed każdą terapią skonsultuj się z lekarzem!