Festiwale pałacowe w Austrii
Introduction
Kurtyna w górę dla wyjątkowych scenerii
Nie ma nic bardziej imponującego niż uczestnictwo w festiwalu kulturalnym w historycznym miejscu! Festiwale zamkowe doskonale łączą historię z muzyką, oferując niezapomniane przeżycia. W Austrii mamy prawdziwy luksus wyboru: czy to malownicza fosą zamkowa, barokowy park, czy majestatyczna cesarska sala – każda sceneria ma swoje unikalne piękno.
W austriackich zamkach każdy kamień, malowidło i zakątek opowiada swoją historię. Jakie tajemnice skrywają te miejsca? To właśnie czyni festiwale zamkowe tak fascynującymi – w powietrzu unosi się atmosfera historii. Choć wydarzenia odbywają się w zabytkowych wnętrzach, muzycy prezentują swoje występy w nowoczesny sposób, łącząc przeszłość z teraźniejszością.
Bez względu na różnorodność scenerii, jedno łączy wszystkie festiwale zamkowe: muzyka najwyższej jakości.
Festiwal Złotej Jesieni, Burgenland
Już w XVIII wieku szczególna atmosfera barokowego pałacu książąt Esterházy z rozległym parkiem zainspirowała Josepha Haydna do komponowania muzyki. Kompozytor był nadwornym muzykiem, kapelmistrzem i kompozytorem na dworze książęcym w Eisenstadt w latach 1761-1803. To wyjątkowe, że Festiwal Złotej Jesieni odbywa się w sali, w której po raz pierwszy wykonano utwory Haydna!
Repertuar festiwalu obejmuje zarówno klasyczne przedstawienia, takie jak opery czy koncerty orkiestrowe, jak i wieczory jazzowe oraz muzykę bałkańską i światową.
Koncerty na zamku Halbturn, Burgenland
Barokowy klejnot zamku Halbturn w Burgenlandzie jest miejscem, w którym każdego lata odbywają się koncerty na zamku Halbturn. Sceneria jest równie czarująca, jak wysokiej klasy koncerty: Występy odbywają się w historycznej sali balowej ze słynnym freskiem "Alegoria czasu i światła". Wspaniały fresk został zamówiony przez Marię Teresę w 1765 roku i namalowany przez Franza Antona Maulbertscha.
Bliskość publiczności i pierwszorzędny program są gwarantowane na najstarszym festiwalu muzycznym w Burgenlandzie: Program obejmuje zarówno muzykę klasyczną, jak i jazz.
Teatr zamkowy Kobersdorf, Burgenland
Kobersdorf Festival przyciąga miłośników teatru i ciekawskich na idylliczny dziedziniec renesansowego zamku w Burgenlandzie. Z roku na rok historyczne miejsce przekształca się w scenę pod gołym niebem, na której znani aktorzy przedstawiają klasyki z historii teatru w porywający i często humorystyczny sposób. Szczególna atmosfera zamku w połączeniu z żywą grą aktorską pozwala odwiedzającym zanurzyć się w świecie teatru.
Letni wieczór w tym miejscu łączy artystyczną pasję z urokiem Burgenlandu i na długo zapada w pamięć.
Karynckie Lato, Karyntia
Karynckie Lato zostało założone w 1969 roku i jest jednym z najważniejszych austriackich festiwali muzycznych. Różnorodność wydarzeń sięga od koncertów orkiestrowych, jazzu i muzyki wokalnej po koncerty inscenizowane, opery kościelne i koncerty piknikowe. Ale literatura i sztuki wizualne również mają swoje miejsce na Karynckim Lecie.
Festiwal wykorzystuje historyczne i naturalne scenerie w całej Karyntii, w tym zamek Tentschach i zamek Bach. Szczególna atmosfera Karynckiego Lata z jego różnorodnymi miejscami co roku urzeka artystów i publiczność z całego świata.
Festiwal Taggenbrunn, Karyntia
Festiwal Taggenbrunn jest corocznym wydarzeniem w St. Veit an der Glan w Karyntii. Wydarzenie oferuje wyjątkowe połączenie kultury i kulinarnych przysmaków w malowniczej scenerii zamku Taggenbrunn. Każdego roku odwiedzający z całego świata doświadczają najwyższej klasy koncertów, oper, sztuk teatralnych i odczytów na zadaszonym dziedzińcu zamku, delektując się regionalnymi specjałami i winami.
Festiwal Grafenegg, Dolna Austria
Miłośnicy muzyki zanurzają się w świecie muzyki na festiwalu Grafenegg od ponad 15 lat - od dawna jest to jeden z najbardziej znanych festiwali na świecie. Międzynarodowe gwiazdy - takie jak pianista i dyrektor artystyczny Rudolf Buchbinder, sopranistka Anna Netrebko i Wiedeńska Orkiestra Filharmoniczna -, specjalne produkcje i formaty, takie jak Prélude, które wprowadzają nastrój wieczornego koncertu po południu, należą do specjalności festiwalu.
Koncerty na świeżym powietrzu odbywają się na scenie tak zwanej "Wolkenturm" (wieża chmur), która została zbudowana specjalnie na potrzeby festiwalu na terenie zamku Grafenegg i oferuje doskonałą akustykę.
Wskazówka: zdobądź niedrogie miejsce na trawniku i zrób sobie piknik podczas koncertu.
Klassik Festival Zamek Kirchstetten, Dolna Austria
Występy w małym, kameralnym otoczeniu są znakiem rozpoznawczym Klassik Festival Zamku Kirchstetten. Opery włoskiego bel canto, w które zaangażowani są zwiedzający, czy cykl "Muzyka kameralna: usłyszane-opowiedziane", który przy blasku świec stawia zamek w wyjątkowym świetle, to dwie z atrakcji KlassikFestival.
Koncert plenerowy "Muzyka klasyczna pod gwiazdami" jest co roku szczególnie popularny - podobnie jak plenerowa produkcja własna "Symphonic Rock", która łączy brzmienie orkiestry symfonicznej z nieokiełznaną mocą koncertu rockowego.
Festiwal w zamku Weitra, Dolna Austria
Festiwal Zamku Weitra przenosi odwiedzających w świat teatru muzycznego. Na imponującym tle historycznego zamku, co roku doświadczają zróżnicowanego programu operetek i musicali. Nastrojowe produkcje tworzą przestrzeń do intensywnego doświadczania sztuki i kultury oraz czerpania ze szczególnej atmosfery tego historycznego miejsca.
Otoczony malowniczym krajobrazem Waldviertel, festiwal jest niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich zmysłów.
Festiwal Muzyczny Steyr, Górna Austria
Miejsce Festiwalu Muzycznego Steyr, Zamek Lamberg, wznosi się na skale nad górnoaustriackim miastem Steyr. Dokładnie tam, gdzie spotykają się dwie rzeki Enns i Steyr. Pierwotnie fosa służyła do uszczelniania i obrony przed wrogimi wojskami. Miło jest zobaczyć, że jej funkcja zmieniła się na przestrzeni wieków: Fosa wokół zamku Lamberg jest obecnie miejscem rozrywki kulturalnej, ponieważ każdego lata odbywa się tu Steyr Music Festival. Miłośnicy muzyki mogą cieszyć się światowymi premierami i własnymi produkcjami, koncertami od klasycznych po nowoczesne oraz kinem pod gwiazdami.
Festiwal KLANGLICHT, Styria
Co sprawia, że Festiwal KLANGLICHT w Grazu jest wspaniałe połączenie sztuki światła, kolorów i muzyki, które przekształca Pałac Eggenberg, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, i jego ogrody w audiowizualne dzieło sztuki. Podczas festiwalu na fasadach i w ogrodach pałacu wyświetlane będą spektakularne instalacje świetlne.
Wrażeniom wizualnym towarzyszyć będzie specjalnie skomponowana muzyka. Festiwal KLANGLICHT to wyjątkowa okazja, aby doświadczyć i cieszyć się sztuką i kulturą w innowacyjny i wciągający sposób.
Festiwal na zamku Piber, Styria
Piber Castle Festival łączy najwyższej klasy teatr i pierwszorzędną muzykę we wspaniałej atmosferze barokowego zamku. Każdego roku historyczne tło zamienia się w tętniącą życiem scenę, na której publiczność zachwyca się klasycznymi i nowoczesnymi sztukami. Otoczone falistymi wzgórzami zachodniej Styrii występy na festiwalu są zmysłowym doświadczeniem, które w wyjątkowy sposób ożywia tradycję i różnorodność kulturową regionu.
Festiwal dla wszystkich, którzy chcą doświadczyć sztuki i natury w doskonałej harmonii.
Festiwal Muzyki Dawnej w Innsbrucku, Tyrol
Festiwal Muzyki Dawnej w Innsbrucku koncentruje się na barokowych operach i koncertach w historycznych miejscach w Innsbrucku. Celem festiwalu jest odtworzenie muzyki w jej oryginalnym brzmieniu - często na instrumentach wykonanych w tradycyjnym stylu.
Na odwiedzających Festiwal Muzyki Dawnej w Innsbrucku czekają liczne bezpłatne wydarzenia, takie jak "Lunch Concerts", "Musica montana" i "Concerte mobile", a także najpiękniejsze historyczne miejsca w Innsbrucku.
Wskazówka: na godzinę przed rozpoczęciem występów artyści udzielają ekscytujących informacji na temat danego programu. Takie rozmowy wprowadzające nie odbywają się jednak podczas "Tango Seasons", koncertów kościelnych i bezpłatnych koncertów.
Letnia Rapsodia, Wiedeń
Latem wydarzenia muzyczne i teatralne często odbywają się na świeżym powietrzu - w tym w parku pałacu ogrodowego rodziny książęcej Liechtensteinu w Wiedniu. Jest to nie tylko wspaniałe miejsce, aby usiąść na zewnątrz w zacienionym ogrodzie i delektować się pysznym posiłkiem, ale można również doświadczyć wysokiej jakości sztuki w tym samym czasie.
Podczas gdy goście delektują się trzydaniowym menu z przysmakami z Hofkellerei Pałacu Liechtenstein (który słynie nie tylko z win), Letnia Rapsodia zapewnia rozrywkę z wybranym programem literatury, kabaretu i teatru, a także koncertów od klasycznych po popowe.
Koncert Nocy Letniej Wiedeńskiej Orkiestry Filharmonicznej
Letni nocny koncert Orkiestry Filharmonii Wiedeńskiej odbywa się co roku w środku barokowego parku pałacu Schönbrunn - między pałacem a Gloriette. Zarówno pałac Schönbrunn, jak i jego park są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1996 roku.
Wspaniałość miejsca i magia muzyki klasycznej sprawiają, że Koncert Nocy Letniej jest wyjątkowym przeżyciem. Koncert odbywa się co roku z bezpłatnym wstępem i jest transmitowany przez telewizję międzynarodową.