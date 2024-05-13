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Hotele rodzinne

Two children laughing on a gray blanket in the grass, one in red, one in blue.
W hotelach rodzinnych w Austrii wspólne spędzanie czasu staje się przygodą. Odkryjcie razem nowe światy, spróbujcie czegoś nowego i stwórzcie wspomnienia.

Hotele rodzinne w Austrii umożliwiają wspólne przeżycia, które inspirują i oferują długotrwały efekt. Tutaj nie ma dobrze zaplanowanych programów, ale jest miejsce na spontaniczność. Popołudnie na bosaka na ścieżce Kneippa, runda gier planszowych na słonecznym tarasie lub wspólne gotowanie ze składników z własnego ogrodu - rodzinne szczęście często znajduje się w prostych chwilach. Hotele rodzinne tworzą idealne warunki dla doświadczeń, które inspirują wszystkie pokolenia. Rodzinne wakacje w Austrii to coś więcej niż tylko relaks - to cenny czas spędzony razem, który zbliża do siebie członków rodziny i trwa przez długi czas.

Oderwij się z codziennego stresu i przeżyj niezapomniane chwile!

Zanurz się w niezapomnianych chwilach

Hotele nad jeziorem

Pływanie, wycieczka łodzią lub zbieranie kolorowych kamieni na brzegu - woda zachęca do zabawy, podczas gdy rodzice i dzieci są aktywni razem. Wycieczki z przewodnikiem, łagodne szlaki turystyczne wzdłuż jeziora i przyjazne rodzinom kąpieliska zapewniają relaksujące i urozmaicone wakacje. Środowisko, które oferuje spokój, a jednocześnie zachęca do małych przygód - dla cennego czasu rodzinnego, który trwa.

Bezpośrednio nad jeziorem

Nad jeziorem

Wysoko w górach latem

Hotele w górach

Razem odkryjcie górski świat, oddychajcie świeżym górskim powietrzem i doświadczajcie natury wszystkimi zmysłami - rodzinne hotele w górach są idealną bazą wypadową do niezapomnianych przeżyć. Niezależnie od tego, czy jest to spokojna wędrówka alpejska z w towarzystwie zwierząt, przygodowy plac zabaw pośród kwitnących łąk lub odkrywanie krystalicznie czystego górskiego strumienia - przygoda zaczyna się tuż za drzwiami. Tutaj codzienność odchodzi na dalszy plan - liczy się tylko wspólnie spędzony czas, który zamienia doświadczenia w niezapomniane wspomnienia.

Zimowa magia bez objazdów

Hotele tuż przy stoku

Od śniadania prosto na stok - rodzinne hotele na stoku sprawiają, że ferie zimowe są zarówno relaksujące, jak i ekscytujące. Bez długich podróży, bez żmudnego dźwigania sprzętu - zamiast tego można wspólnie skręcać na doskonale przygotowanych stokach w austriackich rodzinnych ośrodkach narciarskich. Wspólna jazda na nartach, odpoczynek na słonecznym tarasie lub budowanie gigantycznego bałwana - po dniu pełnym wrażeń czekają przytulne przytulanki, trzaskający kominek i rozgrzewająca gorąca czekolada - idealne chwile na niezapomniany rodzinny czas na śniegu.

Rodzinne wakacje w hotelach z dodatkowym atutem

Hotele dla dzieci

Agroturystyka

Family Austria

Familotel

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz mały wybór hoteli położonych bezpośrednio nad jeziorem:

Tutaj znajdziesz mały wybór hoteli bezpośrednio przy stoku:

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Relaksujące wakacje z najmłodszymi są możliwe w hotele dla małych dzieci w Austrii.

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