Hotele rodzinne
Introduction
Hotele rodzinne w Austrii umożliwiają wspólne przeżycia, które inspirują i oferują długotrwały efekt. Tutaj nie ma dobrze zaplanowanych programów, ale jest miejsce na spontaniczność. Popołudnie na bosaka na ścieżce Kneippa, runda gier planszowych na słonecznym tarasie lub wspólne gotowanie ze składników z własnego ogrodu - rodzinne szczęście często znajduje się w prostych chwilach. Hotele rodzinne tworzą idealne warunki dla doświadczeń, które inspirują wszystkie pokolenia. Rodzinne wakacje w Austrii to coś więcej niż tylko relaks - to cenny czas spędzony razem, który zbliża do siebie członków rodziny i trwa przez długi czas.
Oderwij się z codziennego stresu i przeżyj niezapomniane chwile!
Hotele nad jeziorem
Pływanie, wycieczka łodzią lub zbieranie kolorowych kamieni na brzegu - woda zachęca do zabawy, podczas gdy rodzice i dzieci są aktywni razem. Wycieczki z przewodnikiem, łagodne szlaki turystyczne wzdłuż jeziora i przyjazne rodzinom kąpieliska zapewniają relaksujące i urozmaicone wakacje. Środowisko, które oferuje spokój, a jednocześnie zachęca do małych przygód - dla cennego czasu rodzinnego, który trwa.
Bezpośrednio nad jeziorem
Vila Vita Pannonia w Pamhagen w Burgenlandzie
Rodzinny ośrodek sportowy Brennseehof w Feld am See w Karyntii
Naturel Hotels & Resorts Dorf SEELEITN nad jeziorem Faakersee w Karyntii
Hotel dla niemowląt i dzieci Sonnelino w St. Kanzian nad jeziorem Klopein w Karyntii
Parkhotel Pörtschach nad jeziorem Wörthersee w Karyntii
Rodzinny hotel Kesselgrub w Altenmarkt w Ziemi Salzburskiej
Seehotel Jägerwirt na Turracher Höhe w Styrii/Karyntii
Entners am See w Pertisau nad jeziorem Achensee w Tyrolu (j. niem.)
Nad jeziorem
Rodzinny hotel Post w Millstatt w Karyntii
Rodzinny hotel Kreuzwirt nad jeziorem Weissensee w Karyntii
Hotel Aichingerwirt w Sankt Lorenz am Mondsee w Górnej Austrii (j. niem.)
Salzburger Hof w Zauchensee w Ziemi Salzburskiej
Alpenparks Hotel & Apartment Central w Zell am See w Kraju Salzburskim
Waldhof Fuschlsee Resort nad jeziorem w Fuschl am See w Ziemi Salzburskiej
Balloon Hotel Thaller w Kaindorf w Styrii
Sporthotel Achensee nad jeziorem Achensee w Tyrolu
Hotele w górach
Razem odkryjcie górski świat, oddychajcie świeżym górskim powietrzem i doświadczajcie natury wszystkimi zmysłami - rodzinne hotele w górach są idealną bazą wypadową do niezapomnianych przeżyć. Niezależnie od tego, czy jest to spokojna wędrówka alpejska z w towarzystwie zwierząt, przygodowy plac zabaw pośród kwitnących łąk lub odkrywanie krystalicznie czystego górskiego strumienia - przygoda zaczyna się tuż za drzwiami. Tutaj codzienność odchodzi na dalszy plan - liczy się tylko wspólnie spędzony czas, który zamienia doświadczenia w niezapomniane wspomnienia.
Hotel Gartnerkofel w Hermagor w Nassfeld w Karyntii
Gipfelhaus Magdalensberg w Karyntii
Hotel Sommerhof w Gosau w Górnej Austrii
Dachsteinkönig Familux Resort w Gosau w Górnej Austrii
Dilly - ośrodek w parku narodowym w Windischgarsten w Górnej Austrii
Hofgut w Wagrain w Ziemi Salzburskiej
Central Holiday Resort Flachau w Ziemi Salzburskiej
Rodzinny ośrodek przyrodniczy Moar Gut w Grossarl w Ziemi Salzburskiej
Kinderhotel Stegerhof w Donnersbachwald w Styrii
Hotel Matschner w Ramsau am Dachstein w Styrii
Hotel dla dzieci Stefan w Pitztal w Tyrolu
Hotel dla dzieci "Alpenresidenz Ballunspitze" w Galtür w Tyrolu
Wiodący hotel rodzinny Bär w Serfaus w Tyrolu
Rodzinny hotel Furgler w Serfaus w Tyrolu
The Star w Obsteig w Tyrolu
Hotel dla dzieci Pitzi w Arzl w Pitztal w Tyrolu
Alpenparks Hotel Montana Matrei we wschodnim Tyrolu
Hotele tuż przy stoku
Od śniadania prosto na stok - rodzinne hotele na stoku sprawiają, że ferie zimowe są zarówno relaksujące, jak i ekscytujące. Bez długich podróży, bez żmudnego dźwigania sprzętu - zamiast tego można wspólnie skręcać na doskonale przygotowanych stokach w austriackich rodzinnych ośrodkach narciarskich. Wspólna jazda na nartach, odpoczynek na słonecznym tarasie lub budowanie gigantycznego bałwana - po dniu pełnym wrażeń czekają przytulne przytulanki, trzaskający kominek i rozgrzewająca gorąca czekolada - idealne chwile na niezapomniany rodzinny czas na śniegu.
Ośrodek narciarski Feuerberg w Bodensdorf/Gerlitzen Alpe w Karyntii
Falkensteiner Hotel Sonnenalpe w Nassfeld w Karyntii
Heidi Hotel Falkertsee w Patergassen w Karyntii
Family & Garden Hotel Theresia w Saalbach-Hinterglemm w Ziemi Salzburskiej
Rodzinny ośrodek wypoczynkowy Ellmauhof w Saalbach-Hinterglemm w Ziemi Salzburskiej (j. niem.)
Ośrodek górski EDELWEISS Salzburg w Grossarl w Ziemi Salzburskiej
Rodzinny hotel Zauchenseehof w kraju związkowym Salzburg
HOCHKÖNIGIN w Maria Alm am Hochkönig w Ziemi Salzburskiej
Hotel Oberforsthof w St. Johann im Pongau w Ziemi Salzburskiej
Rodzinny hotel Hinteregger na wzgórzu Katschberg w Salzburgu/Karyntii
Heißhof w Schladming-Pichl w Styrii
Hotel przyrodniczy i wellness Höflehner w Haus im Ennstal w Styrii
Kaiserhof w Berwang w Tyrolu
Family & Wellness Resort Galtenberg w Alpbach w Tyrolu
Familotel Hopfgarten w Hopfgarten w Tyrol
Kaiserlodge w Scheffau am Wilden Kaiser w Tyrolu
Almfamilyhotel Scherer w Obertilliach we Wschodnim Tyrolu
Alphotel w Hirschegg w Kleinwalsertal w Vorarlbergu
Rodzinny hotel Lagant w Brand w Vorarlbergu
Alpenparks Hotel & Apartment Arlberg w Warth-Schröcken na Arlbergu w Vorarlbergu