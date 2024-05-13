Woda w Wiedniu Naturalne kąpieliska

Zanurz się w samym środku miasta: w Wiedniu liczne naturalne kąpieliska zapraszają na letni zastrzyk świeżości. Czy to nad Starym Dunajem z jego spokojnymi brzegami, na Wyspie Dunajskiej z mnóstwem przestrzeni do wypoczynku, czy też nad idyllicznym Kaiserwasser - tutaj znajdziesz orzeźwienie w samym środku miasta. Również Lobau, ze starymi drzewami i bezpośrednim dostępem do wody, oferuje prawdziwy kontakt z naturą w przestrzeni miejskiej.