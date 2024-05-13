Miejsca ochłody na gorące dni w Wiedniu
Introduction
Tutaj znajdziesz najlepsze miejsca w Wiedniu, gdzie można się orzeźwić i ochłodzić.
Naturalne kąpieliska
Zanurz się w samym środku miasta: w Wiedniu liczne naturalne kąpieliska zapraszają na letni zastrzyk świeżości. Czy to nad Starym Dunajem z jego spokojnymi brzegami, na Wyspie Dunajskiej z mnóstwem przestrzeni do wypoczynku, czy też nad idyllicznym Kaiserwasser - tutaj znajdziesz orzeźwienie w samym środku miasta. Również Lobau, ze starymi drzewami i bezpośrednim dostępem do wody, oferuje prawdziwy kontakt z naturą w przestrzeni miejskiej.
W Wiedniu znajduje się łącznie 63 km bezpłatnych dostępów do naturalnych kąpielisk. Jakość wody w naturalnych kąpieliskach jest regularnie sprawdzana w jedenastu punktach pomiarowych, a wyniki są publikowane.
Wyspa Dunajska Donauinsel
Kąpiel, pływanie łódką, jazda na rowerze lub piknik: wyspa na Dunaju jest popularnym miejscem rekreacyjnym w Wiedniu - idealnym na aktywną przerwę w samym środku miasta.
Stary Dunaj
Kąpiele w starej części Dunaju: spokojne zatoki, plaże, wypożyczalnie łodzi i urocze pomosty - orzeźwiająca letnia klasyka tuż obok centrum miasta.
Parki i ogrody
Wiedeń jest jednym z najbardziej zielonych miast Europy – prawie połowa powierzchni miasta to parki, ogrody i lasy. Od wspaniałych kompleksów, takich jak park pałacowy Schönbrunn lub Burggarten, po ciche oazy, takie jak park Türkenschanzpark lub ogród botaniczny przy pałacu Belvedere: wszędzie można odetchnąć, pospacerować i zrelaksować się. Tereny zielone Wiednia są również idealnym miejscem na piknik – w samym centrum miasta, a jednocześnie blisko natury.
Zielony Prater
Na Zielonym Praterze czekają rozległe łąki, cieniste aleje i dużo miejsca na spacery, jazdę na rowerze lub relaks - w centrum Wiednia, a jednocześnie w całkowitej ciszy.
Burggarten
Palmiarnia, pomnik Mozarta i trawniki do opalania: ogród Burggarten jest eleganckim miejscem wypoczynku w samym sercu Wiednia, idealnym do relaksu i odpoczynku.
Stadtpark
W wiedeńskim Stadtparku natura spotyka sztukę: drewniane ławki i alejki zachęcają do odpoczynku, a złoty pomnik Johanna Straussa jest popularnym motywem fotograficznym.
Park pałacowy Schönbrunn
Park pałacowy Schönbrunn zachwyca barokową sztuką ogrodową, szerokimi alejami, fontannami i widokiem na Gloriette – to klasyczna zielona atrakcja turystyczna Wiednia.
Scena letnia nad Kanałem Dunajskim
Nie ma lepszego miejsca na spędzenie letniego wieczoru niż Kanał Dunajski. Gorące rytmy muzyki, chłodne drinki i kulinarna podróż od orientalnego street foodu po soczyste burgery (z mięsem lub bez). Do tego wyjątkowa atmosfera nad wodą – wśród kolorowych świateł, streetartu, zabytków i relaksującej atmosfery. Najlepiej przyjść z dużym apetytem, usiąść, spróbować wszystkiego i po prostu dać się ponieść.
Strandbar Hermann
Nad Kanałem Dunajski czekają na Was leżaki, muzyka DJ-a, orzeźwiające napoje i streetfood - idealne na relaksujące letnie wieczory w samym centrum Wiednia.
Lokale na dachu
Nad dachami Wiednia lato wydaje się być krótkim urlopem. Bary na dachach, takie jak Dachboden-Bar w hotelu 25hours, Aurora w hotelu Andaz lub Lamée Rooftop, oferują wyjątkowe widoki, kreatywne koktajle i relaksującą atmosferę – w samym centrum miasta, a jednocześnie z dala od zgiełku. Czy to zachód słońca, czy rozgwieżdżone niebo.
„Zur Libelle“
Bar znajduje się na dachu Muzeum Leopolda w Dzielnicy Muzeów i oferuje rozległy widok na centrum Wiednia - od pałacu Hofburg po katedrę św. Szczepana.
AURORA
Na 16. piętrze hotelu Andaz Vienna am Belvedere czekają na Państwa otwarte kominki i rozległy widok na dachy Wiednia aż po Kahlenberg.
360° OCEAN SKY
Na tarasie na dachu Haus des Meeres można podziwiać imponujący widok na Wiedeń, skosztować dań kuchni śródziemnomorskiej, wypić drinki i podziwiać zachody słońca.
Wypoczynek i kultura
Wiedeń oferuje wiele miejsc, w których można połączyć kulturę i spokój. W Dzielnicy Muzeów (MuseumsQuartier) do odpoczynku zachęcają wewnętrzne dziedzińce. Park Lainzer Tiergarten łączy naturę z historią – znajduje się tu Hermesvilla, niegdyś miejsce wypoczynku cesarzowej Elżbiety. Tereny Steinhofgründe z kościołem Otto Wagnera to spokojne miejsce z pięknym widokiem. W Wienerwal, Lesie Wiedeńskim, czekają Lebensbaumkreis i kaplica Sisi.
Dzielnica Muzeów
Nie tylko muzea zapewniają różnorodność - również na zewnątrz meble ogrodowe Enzos na wewnętrznych dziedzińcach Dzielnicy Muzeów zachęcają do relaksu.
Rezerwat Lainzer Tiergarten
Przyroda, kultura i wypoczynek. Hermesvilla, niegdyś miejsce odpoczynku Sisi, organizuje wystawy, a restauracja Hermes oferuje dania kuchni wiedeńskiej.