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Miejsca ochłody na gorące dni w Wiedniu

Two women with cocktails on a rooftop terrace, Vienna skyline in the background, a third person photographing them.
W zielonym Wiedniu nie ma lepszego miejsca na spędzenie lata niż naturalne kąpieliska, parki i ogrody - lub bary na dachach, gdzie można skosztować zimnych drinków.

Tutaj znajdziesz najlepsze miejsca w Wiedniu, gdzie można się orzeźwić i ochłodzić.

Woda w Wiedniu

Naturalne kąpieliska

Zanurz się w samym środku miasta: w Wiedniu liczne naturalne kąpieliska zapraszają na letni zastrzyk świeżości. Czy to nad Starym Dunajem z jego spokojnymi brzegami, na Wyspie Dunajskiej z mnóstwem przestrzeni do wypoczynku, czy też nad idyllicznym Kaiserwasser - tutaj znajdziesz orzeźwienie w samym środku miasta. Również Lobau, ze starymi drzewami i bezpośrednim dostępem do wody, oferuje prawdziwy kontakt z naturą w przestrzeni miejskiej.

Naturalne kąpieliska

W Wiedniu znajduje się łącznie 63 km bezpłatnych dostępów do naturalnych kąpielisk. Jakość wody w naturalnych kąpieliskach jest regularnie sprawdzana w jedenastu punktach pomiarowych, a wyniki są publikowane.

Wyspa Dunajska Donauinsel

Kąpiel, pływanie łódką, jazda na rowerze lub piknik: wyspa na Dunaju jest popularnym miejscem rekreacyjnym w Wiedniu - idealnym na aktywną przerwę w samym środku miasta.

Donauinsel - letni raj

Stary Dunaj

Kąpiele w starej części Dunaju: spokojne zatoki, plaże, wypożyczalnie łodzi i urocze pomosty - orzeźwiająca letnia klasyka tuż obok centrum miasta.

Stary Dunaj

Lobau

Część Parku Narodowego Łęgów Naddunajskich na wschód od Wiednia. Kąpiel w Lobau jest dozwolona tylko w wyznaczonych miejscach, np. w Dechantlache lub Panozzalacke.

Lobau
Odpocznij i weź głęboki oddech w mieście

Parki i ogrody

Wiedeń jest jednym z najbardziej zielonych miast Europy – prawie połowa powierzchni miasta to parki, ogrody i lasy. Od wspaniałych kompleksów, takich jak park pałacowy Schönbrunn lub Burggarten, po ciche oazy, takie jak park Türkenschanzpark lub ogród botaniczny przy pałacu Belvedere: wszędzie można odetchnąć, pospacerować i zrelaksować się. Tereny zielone Wiednia są również idealnym miejscem na piknik – w samym centrum miasta, a jednocześnie blisko natury.

Parki i inne tereny zielone

Zielony Prater

Na Zielonym Praterze czekają rozległe łąki, cieniste aleje i dużo miejsca na spacery, jazdę na rowerze lub relaks - w centrum Wiednia, a jednocześnie w całkowitej ciszy.

Zielony Prater

Burggarten

Palmiarnia, pomnik Mozarta i trawniki do opalania: ogród Burggarten jest eleganckim miejscem wypoczynku w samym sercu Wiednia, idealnym do relaksu i odpoczynku.

Burggarten

Stadtpark

W wiedeńskim Stadtparku natura spotyka sztukę: drewniane ławki i alejki zachęcają do odpoczynku, a złoty pomnik Johanna Straussa jest popularnym motywem fotograficznym.

Stadtpark

Park pałacowy Schönbrunn

Park pałacowy Schönbrunn zachwyca barokową sztuką ogrodową, szerokimi alejami, fontannami i widokiem na Gloriette – to klasyczna zielona atrakcja turystyczna Wiednia.

Park pałacowy Schönbrunn

Volksgarten

Volksgarten oczarowuje widokiem na Hofburg, pachnącymi krzewami róż i świątynią Tezeusza - spokojny zakątek przy wiedeńskim Ringu.

Volksgarten
Streetart, streetfood i kolorowe drinki

Scena letnia nad Kanałem Dunajskim

Nie ma lepszego miejsca na spędzenie letniego wieczoru niż Kanał Dunajski. Gorące rytmy muzyki, chłodne drinki i kulinarna podróż od orientalnego street foodu po soczyste burgery (z mięsem lub bez). Do tego wyjątkowa atmosfera nad wodą – wśród kolorowych świateł, streetartu, zabytków i relaksującej atmosfery. Najlepiej przyjść z dużym apetytem, usiąść, spróbować wszystkiego i po prostu dać się ponieść.

Letnia scena nad Kanałem Dunajskim

Strandbar Hermann

Nad Kanałem Dunajski czekają na Was leżaki, muzyka DJ-a, orzeźwiające napoje i streetfood - idealne na relaksujące letnie wieczory w samym centrum Wiednia.

Strandbar Hermann

Motto am Fluss

W restauracji przy przystani statków na Kanale Dunajskim nowoczesny design łączy się z kuchnią wiedeńską, wyśmienitą kawą i przestronnym tarasem z widokiem na wodę.

Motto am Fluss
Drinki z widokiem

Lokale na dachu

Nad dachami Wiednia lato wydaje się być krótkim urlopem. Bary na dachach, takie jak Dachboden-Bar w hotelu 25hours, Aurora w hotelu Andaz lub Lamée Rooftop, oferują wyjątkowe widoki, kreatywne koktajle i relaksującą atmosferę – w samym centrum miasta, a jednocześnie z dala od zgiełku. Czy to zachód słońca, czy rozgwieżdżone niebo.

Lokale na dachach

„Zur Libelle“

Bar znajduje się na dachu Muzeum Leopolda w Dzielnicy Muzeów i oferuje rozległy widok na centrum Wiednia - od pałacu Hofburg po katedrę św. Szczepana.

„Zur Libelle“

AURORA

Na 16. piętrze hotelu Andaz Vienna am Belvedere czekają na Państwa otwarte kominki i rozległy widok na dachy Wiednia aż po Kahlenberg.

AURORA

360° OCEAN SKY

Na tarasie na dachu Haus des Meeres można podziwiać imponujący widok na Wiedeń, skosztować dań kuchni śródziemnomorskiej, wypić drinki i podziwiać zachody słońca.

360° OCEAN SKY

MOOONS

Położony tuż przy dworcu głównym bar Rooftop Bar oferuje swobodny widok na południową część Wiednia i park Belvedere – z relaksującymi drinkami i miejskim klimatem.

MOOONS
Na dziedzińcach i w Lesie Wiedeńskim

Wypoczynek i kultura

Wiedeń oferuje wiele miejsc, w których można połączyć kulturę i spokój. W Dzielnicy Muzeów (MuseumsQuartier) do odpoczynku zachęcają wewnętrzne dziedzińce. Park Lainzer Tiergarten łączy naturę z historią – znajduje się tu Hermesvilla, niegdyś miejsce wypoczynku cesarzowej Elżbiety. Tereny Steinhofgründe z kościołem Otto Wagnera to spokojne miejsce z pięknym widokiem. W Wienerwal, Lesie Wiedeńskim, czekają Lebensbaumkreis i kaplica Sisi.

Dzielnica Muzeów

Nie tylko muzea zapewniają różnorodność - również na zewnątrz meble ogrodowe Enzos na wewnętrznych dziedzińcach Dzielnicy Muzeów zachęcają do relaksu.

MQ goes green

Am Himmel

Kaplica Sisi i krąg drzew życia oferują rozległy widok na Wiedeń pośród winnic.

Am Himmel

Rezerwat Lainzer Tiergarten

Przyroda, kultura i wypoczynek. Hermesvilla, niegdyś miejsce odpoczynku Sisi, organizuje wystawy, a restauracja Hermes oferuje dania kuchni wiedeńskiej.

Rezerwat Lainzer Tiergarten

Teren rekreacyjny Steinhofgründe

Rozległe łąki, stare aleje drzew i widok na imponujący kościół Otto Wagnera sprawiają, że Steinhofgründe jest wyjątkowym miejscem na spacery.

Kościół Otto Wagnera am Steinhof

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