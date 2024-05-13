Zabytki, kultura i architektura, a także liczne restauracje, magiczne miejsca i ludzie sprawiają, że każde z austriackich miast nabiera latem wyjątkowego uroku.

Poczuć pulsujące życiem miasto - jakie to wzbogacające, zmysłowe uczucie. Każda z dziewięciu stolic krajów związkowych w Austrii ma swoją charakterystyczną atmosferę, którą można poczuć tylko tam. Ten miejski klimat tworzą zabytki, skarby kultury i fascynująca architektura, a także kawiarnie, restauracje, specjalne place, wyjątkowe dzielnice - i oczywiście ludzie, którzy tu mieszkają.

Długa historia Austrii zaowocowała bogactwem zabytków - od wspaniałych pałaców, zamków i klasztorów po historyczne miasta. Dziedzictwo kulturowe jest równie ekscytujące, jak wiele współczesnych skarbów kultury.