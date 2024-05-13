Najpiękniejsze atrakcje turystyczne w Vorarlbergu

W najbardziej wysuniętym na zachód kraju związkowym Austrii, rezonans między kulturą, naturą, tradycją i nowoczesnością jest inspirujący.

Vorarlberg w szczególny sposób łączy naturę i kulturę. W każdym zakątku tego najbardziej wysuniętego na zachód kraju związkowego Austrii można odkryć zabytki: malownicze doliny, lasy i łąki - wiele szlaków turystycznych jest artystycznie zaprojektowanych, podobnie jak kreatywne festiwale i współczesna architektura.

Jezioro Bodeńskie oferuje mieszankę miejskości i przyrody, Festiwal Bregencki nad Jeziorem Bodeńskim inspiruje legendarną sceną nad jeziorem, Kunsthaus Bregenz nowoczesną architekturą i wystawami. Bregenzerwald łączy w sobie różnorodność kulturową i niezwykłą drewnianą architekturę w najmniejszych przestrzeniach. Wąwozy zachwycają dzikimi klifami. A Große Walsertal został uznany za rezerwat biosfery UNESCO.