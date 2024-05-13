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Najpiękniejsze atrakcje turystyczne w Vorarlbergu

Village square with old wooden houses and church tower, forested mountain slopes in the background, Vorarlberg.
W najbardziej wysuniętym na zachód kraju związkowym Austrii, rezonans między kulturą, naturą, tradycją i nowoczesnością jest inspirujący.

Vorarlberg w szczególny sposób łączy naturę i kulturę. W każdym zakątku tego najbardziej wysuniętego na zachód kraju związkowego Austrii można odkryć zabytki: malownicze doliny, lasy i łąki - wiele szlaków turystycznych jest artystycznie zaprojektowanych, podobnie jak kreatywne festiwale i współczesna architektura.

Jezioro Bodeńskie oferuje mieszankę miejskości i przyrody, Festiwal Bregencki nad Jeziorem Bodeńskim inspiruje legendarną sceną nad jeziorem, Kunsthaus Bregenz nowoczesną architekturą i wystawami. Bregenzerwald łączy w sobie różnorodność kulturową i niezwykłą drewnianą architekturę w najmniejszych przestrzeniach. Wąwozy zachwycają dzikimi klifami. A Große Walsertal został uznany za rezerwat biosfery UNESCO.

Przestrzeń mieszkalna nad Jeziorem Bodeńskim

Bregencja

Bregencja - jezioro, kultura i panorama

Kosmopolityczne miasto Bregencja znajduje się w regionie czterech krajów, w którym Austria, Niemcy, Szwajcaria i Księstwo Liechtensteinu spotykają się w tętniącym życiem obszarze kulturalnym. Piękno stolicy Vorarlbergu tkwi w jej położeniu: bezpośrednio nad wodą i w otoczeniu magicznego górskiego świata. Bregencja ma również żywą scenę artystyczną.

Bregencja

Panoramiczna kolejka linowa w mieście

Prawdziwą specjalnością jest panoramiczna kolejka linowa, która kursuje ze starego miasta w Bregencji bezpośrednio na Pfänder - lokalną górę miasta. Widok 360 stopni na Jezioro Bodeńskie, Alpy i trzy kraje jest rewelacyjny.

Inne atrakcje w mieście Bregencja

Festiwal w Bregencji

Wszystko zaczęło się w 1946 r. od sceny na statku. Dziś Festiwal zachwyca misternie zaprojektowanymi scenografiami na największej scenie na jeziorze na świecie.

Festiwal w Bregencji

Wieża św. Marcina

Zbudowana w XIV wieku wieża mieści muzeum poświęcone historii miasta. Jeśli spojrzysz w dół ze szczytu, możesz podziwiać wspaniały widok na Jezioro Bodeńskie.

Wieża św. Marcina

Kolejka Pfänder

Najlepszy widok na miasto i jezioro roztacza się z Pfänder, lokalnej góry w Bregencji. Kolejka linowa Pfänderbahn zabierze Cię ze starego miasta na wys. 1000 m w 6 minut.

Kolejka Pfänder

Kunsthaus Bregenz

Ultranowoczesne centrum wystawiennicze, zaawansowane technicznie, znajduje się przy promenadzie nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego i prezentuje sztukę współczesną.

Kunsthaus Bregenz

Muzeum Vorarlbergu

Tutaj można dowiedzieć się wszystkiego o regionalnej historii kraju. Warto zwrócić uwagę na widok na zewnątrz: jezioro jest tuż u Twoich stóp.

Muzeum Vorarlbergu

Spektakularne zachody słońca

Balsamiczny letni wieczór w Fischersteg nad Jeziorem Bodeńskim: w latach 20. startowały stąd wodnosamoloty, dziś ludzie spotykają się przy drinku w miłej atmosferze.

Zachody słońca nad Jez. Bodeńskim

Rejs statkiem po Jeziorze Bodeńskim

Trzy za jednym zamachem: w Bregencji zwiedzanie starego miasta można wspaniale połączyć z wycieczką na zakupy, a następnie rejsem statkiem.

Rejs statkiem po Jeziorze Bodeńskim
Doliny, góry, lasy i rzeki

Doświadczanie przyrody w Vorarlbergu

Kraina między Jeziorem Bodeńskim a górami o wysokości do 3000 m jest bogato obdarzona cennymi klejnotami natury. Krajobrazy można odkrywać podczas pieszych wędrówek, jazdy na rowerze lub rejsu statkiem. Łąki i lasy, równiny i wysokie góry są najpiękniejsze w odległych dolinach bocznych.

Europejskie obszary chronione

Aby zachować ten cenny skarb natury, Vorarlberg przywiązuje dużą wagę do ochrony krajobrazu. Inicjatywa "Naturvielfalt Vorarlberg" (Różnorodność Przyrody Vorarlbergu), która koncentruje się przede wszystkim na obszarach Natura 2000 w prowincji.

Inne atrakcje przyrodnicze w Vorarlbergu

Arlberg

Wielkie nazwiska zapisały się w historii narciarstwa i alpinizmu w Arlbergu. Do dziś region ten przyciąga entuzjastów pieszych wędrówek i wspinaczki.

Arlberg

Brandnertal

Aktywni urlopowicze i rodziny znajdą tu swój raj. W idyllicznej górskiej dolinie znajdują się trzy wioski: Bürs, Bürserberg i Brand.

Brandnertal

Montafon

Historię krajobrazu Montafon najlepiej poznać pieszo. Szlak Gauertaler-AlpkulTour jest do tego idealny.

Montafon

Kleinwalsertal

w 1270 roku Walserowie, grupa etniczna ze Szwajcarii, osiedlili się w spokojnej dolinie. Wyjątkowe: mieszanka kultury Walserów. Piękno: przyroda.

Kleinwalsertal

Wielka Dolina Walser

Dolina może nazywać się "Rezerwatem Biosfery UNESCO" - wyróżnienie, które oznacza szczególnie zrównoważony rozwój.

Wielka Dolina Walser
Vorarlberg stawia na drewno

Unikalna architektura drewniana

Kultura budownictwa w Vorarlbergu

Tradycyjne drewniane domy i domy wiejskie, zbudowane przy użyciu wypróbowanej i przetestowanej metody konstrukcji drewnianej, charakteryzują krajobraz i środowisko wiejskie w Vorarlbergu. W ten sposób rozwinęła się tradycja, która była kultywowana przez wieki. W ostatnich dziesięcioleciach ludzie ożywili swoje dziedzictwo architektoniczne i stworzyli wiele nowych i nowoczesnych budynków. Nowa architektura Vorarlbergu jest prosta, naturalna i zrównoważona, jednocześnie tradycyjna i kosmopolityczna.

Kultura budowlana w Vorarlbergu

Więcej wskazówek dotyczących architektury

Werkraum Bregenzerwald

Współpraca regionalnych firm rzemieślniczych, która łączy tradycyjne rzemiosło i nowoczesne innowacje projektowe. Regularne wystawy i wydarzenia.

Poznaj rzemiosło na żywo

Wycieczki po architekturze

Wycieczki architektoniczne z przewodnikiem po Vorarlbergu oferują wgląd w nowoczesne i tradycyjne budynki. Eksperci wyjaśniają projekty i materiały.

Architektura na miejscu

Wycieczki architektoniczne

Vorarlberg jest świetnym przykładem architektury i rzemiosła. 7 szlaków architektonicznych do nowoczesnych i tradycyjnych budynków, które rzucają światło na różne tematy.

Wycieczki architektoniczne

Umgang Bregenzerwald

"Umgang Bregenzerwald" oferuje wgląd w wartości i idee, które charakteryzują wioski i przyrodę Bregenzerwald podczas 12 wycieczek po wioskach.

Spacery po wioskach
Muzyka, muzea i badania

Kultura w Vorarlbergu

Schubertiada - znany na całym świecie festiwal piosenki

Vorarlberg oferuje bogatą scenę kulturalną. Od Schubertiady po innowacyjne muzea, takie jak Kunsthaus Bregenz, region promuje dynamiczne dziedzictwo kulturowe. Schubertiada, jeden z najważniejszych austriackich festiwali muzycznych, wyróżnia się pod względem muzycznym. Poświęcony kompozytorowi Franzowi Schubertowi festiwal odbywa się co roku w Schwarzenbergu i Hohenems. Muzyka klasyczna w kameralnej atmosferze, w autentycznym i osobistym otoczeniu.

Schubertiada

Dalsze wskazówki kulturalne w Vorarlbergu

Kunsthaus Bregenz

Centrum wystawiennicze, zaawansowane technicznie, znajduje się przy promenadzie nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego i prezentuje międzynarodową sztukę współczesną.

Kunsthaus Bregenz

inatura

Pytania dotyczące roślin, zwierząt, grzybów i kamieni? W muzeum inatura w Dornbirn nauki przyrodnicze są nauczane interaktywnie.

inatura

Skyspace Lech

Zainspirowany górami, światowej sławy artysta James Turrell stworzył Skyspace Lech. Rezultatem jest przestrzeń, w której światło może być doświadczane w nowy sposób.

Skyspace Lech

Wycieczka z nocnym stróżem

Wybierz się na wycieczkę z latarniami po alpejskim miasteczku Bludenz i poznaj historyczne miasto w zupełnie innym świetle. Wycieczka z nocnym stróżem wliczona w cenę.

Bludenz nocą

Zamek cieni

Zamek Schattenburg jest punktem orientacyjnym miasta Feldkirch i obiecuje podróż w czasie do średniowiecza.

Zamek Schattenburg
Nauka poprzez zabawę

Atrakcje dla rodzin

Zielony pierścień

"Biały Pierścień" to słynna trasa narciarska w Lech Zürs. Latem perspektywa się zmienia, a trzydniowa wędrówka etapowa otwiera pomysłowo zaprojektowany świat legend. Wędrówka dla rodzin z dziećmi staje się wyjątkowym przeżyciem, w środku górskiego krajobrazu wzdłuż Zielonego Pierścienia, obok tajemniczych jezior. Specjalna księga legend opowiada historie o gigantach, przyrodzie i legendach z regionu.

Etapowa wędrówka

Więcej celów wycieczek dla dzieci

Muzea dla dzieci

Spędzanie czasu w muzeum w deszczowy dzień jest super. Niektóre muzea oferują programy dla rodzin i dzieci.

Muzea dla dzieci

Urlop ze zwierzętami

Poznaj krowy i kozy na farmie. Poznaj jelenie, koziorożce i świstaki w parku dzikich zwierząt. Podziwiaj egzotyczne zwierzęta, takie jak płaszczki i kangury w zoo.

Urlop ze zwierzętami

Pływanie w Jeziorze Bodeńskim

26 stopni temperatury wody, najwyższa jakość wody, lidos i naturalne miejsca - w sam raz na wspaniały dzień pływania z całą rodziną.

Jezioro Bodeńskie

Pływanie w naturalnych jeziorach

Często znajdują się pomiędzy lasami i łąkami: W całym Vorarlbergu są jeziora i stawy kąpielowe wolne od chemikaliów - woda jest naturalnie oczyszczana przez rośliny.

Naturalne jeziora

Alpenwelt Nova Montafon

W Alpenwelt Nova wszystko kręci się wokół regionalnych produktów i rzemiosła. Na stacjach przygodowych można dowiedzieć się wszystkiego o mleku, serze, wełnie i ziołach.

Stacje przygodowe

Forest Slide Park-Golm

Świetna zabawa przy każdej pogodzie i odpowiednia dla dzieci w wieku od 4 lat: na dzieci czeka 7 zjeżdżalni o długości 380 metrów i 2,4-kilometrowy szlak turystyczny.

Forest Slide Park-Golm
Jak chronimy góry?

Wskazówki dotyczące ochrony klimatu

  • Zabierz i wyrzuć wszystko, co wnosisz na górę - chusteczki higieniczne, opakowania, butelki po napojach itp.

  • Zawsze podążaj oznakowanymi szlakami turystycznymi! W ten sposób zwierzęta i młode lasy pozostaną nienaruszone.

  • Uważaj na dziką przyrodę! Obserwuj krowy, owce i dzikie zwierzęta tylko z pewnej odległości.

  • Zachęć swoje dzieci do obcowania z naturą! To, co wiedzą najmłodsi, docenią również dzieci.

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