Najpiękniejsze atrakcje turystyczne w Vorarlbergu
Introduction
Vorarlberg w szczególny sposób łączy naturę i kulturę. W każdym zakątku tego najbardziej wysuniętego na zachód kraju związkowego Austrii można odkryć zabytki: malownicze doliny, lasy i łąki - wiele szlaków turystycznych jest artystycznie zaprojektowanych, podobnie jak kreatywne festiwale i współczesna architektura.
Jezioro Bodeńskie oferuje mieszankę miejskości i przyrody, Festiwal Bregencki nad Jeziorem Bodeńskim inspiruje legendarną sceną nad jeziorem, Kunsthaus Bregenz nowoczesną architekturą i wystawami. Bregenzerwald łączy w sobie różnorodność kulturową i niezwykłą drewnianą architekturę w najmniejszych przestrzeniach. Wąwozy zachwycają dzikimi klifami. A Große Walsertal został uznany za rezerwat biosfery UNESCO.
Bregencja
Bregencja - jezioro, kultura i panorama
Kosmopolityczne miasto Bregencja znajduje się w regionie czterech krajów, w którym Austria, Niemcy, Szwajcaria i Księstwo Liechtensteinu spotykają się w tętniącym życiem obszarze kulturalnym. Piękno stolicy Vorarlbergu tkwi w jej położeniu: bezpośrednio nad wodą i w otoczeniu magicznego górskiego świata. Bregencja ma również żywą scenę artystyczną.
Panoramiczna kolejka linowa w mieście
Prawdziwą specjalnością jest panoramiczna kolejka linowa, która kursuje ze starego miasta w Bregencji bezpośrednio na Pfänder - lokalną górę miasta. Widok 360 stopni na Jezioro Bodeńskie, Alpy i trzy kraje jest rewelacyjny.
Inne atrakcje w mieście Bregencja
Festiwal w Bregencji
Wszystko zaczęło się w 1946 r. od sceny na statku. Dziś Festiwal zachwyca misternie zaprojektowanymi scenografiami na największej scenie na jeziorze na świecie.
Wieża św. Marcina
Zbudowana w XIV wieku wieża mieści muzeum poświęcone historii miasta. Jeśli spojrzysz w dół ze szczytu, możesz podziwiać wspaniały widok na Jezioro Bodeńskie.
Kolejka Pfänder
Najlepszy widok na miasto i jezioro roztacza się z Pfänder, lokalnej góry w Bregencji. Kolejka linowa Pfänderbahn zabierze Cię ze starego miasta na wys. 1000 m w 6 minut.
Kunsthaus Bregenz
Ultranowoczesne centrum wystawiennicze, zaawansowane technicznie, znajduje się przy promenadzie nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego i prezentuje sztukę współczesną.
Muzeum Vorarlbergu
Tutaj można dowiedzieć się wszystkiego o regionalnej historii kraju. Warto zwrócić uwagę na widok na zewnątrz: jezioro jest tuż u Twoich stóp.
Spektakularne zachody słońca
Balsamiczny letni wieczór w Fischersteg nad Jeziorem Bodeńskim: w latach 20. startowały stąd wodnosamoloty, dziś ludzie spotykają się przy drinku w miłej atmosferze.
Doświadczanie przyrody w Vorarlbergu
Kraina między Jeziorem Bodeńskim a górami o wysokości do 3000 m jest bogato obdarzona cennymi klejnotami natury. Krajobrazy można odkrywać podczas pieszych wędrówek, jazdy na rowerze lub rejsu statkiem. Łąki i lasy, równiny i wysokie góry są najpiękniejsze w odległych dolinach bocznych.
Europejskie obszary chronione
Aby zachować ten cenny skarb natury, Vorarlberg przywiązuje dużą wagę do ochrony krajobrazu. Inicjatywa "Naturvielfalt Vorarlberg" (Różnorodność Przyrody Vorarlbergu), która koncentruje się przede wszystkim na obszarach Natura 2000 w prowincji.
Inne atrakcje przyrodnicze w Vorarlbergu
Arlberg
Wielkie nazwiska zapisały się w historii narciarstwa i alpinizmu w Arlbergu. Do dziś region ten przyciąga entuzjastów pieszych wędrówek i wspinaczki.
Brandnertal
Aktywni urlopowicze i rodziny znajdą tu swój raj. W idyllicznej górskiej dolinie znajdują się trzy wioski: Bürs, Bürserberg i Brand.
Montafon
Historię krajobrazu Montafon najlepiej poznać pieszo. Szlak Gauertaler-AlpkulTour jest do tego idealny.
Kleinwalsertal
w 1270 roku Walserowie, grupa etniczna ze Szwajcarii, osiedlili się w spokojnej dolinie. Wyjątkowe: mieszanka kultury Walserów. Piękno: przyroda.
Unikalna architektura drewniana
Kultura budownictwa w Vorarlbergu
Tradycyjne drewniane domy i domy wiejskie, zbudowane przy użyciu wypróbowanej i przetestowanej metody konstrukcji drewnianej, charakteryzują krajobraz i środowisko wiejskie w Vorarlbergu. W ten sposób rozwinęła się tradycja, która była kultywowana przez wieki. W ostatnich dziesięcioleciach ludzie ożywili swoje dziedzictwo architektoniczne i stworzyli wiele nowych i nowoczesnych budynków. Nowa architektura Vorarlbergu jest prosta, naturalna i zrównoważona, jednocześnie tradycyjna i kosmopolityczna.
Więcej wskazówek dotyczących architektury
Werkraum Bregenzerwald
Współpraca regionalnych firm rzemieślniczych, która łączy tradycyjne rzemiosło i nowoczesne innowacje projektowe. Regularne wystawy i wydarzenia.
Wycieczki po architekturze
Wycieczki architektoniczne z przewodnikiem po Vorarlbergu oferują wgląd w nowoczesne i tradycyjne budynki. Eksperci wyjaśniają projekty i materiały.
Wycieczki architektoniczne
Vorarlberg jest świetnym przykładem architektury i rzemiosła. 7 szlaków architektonicznych do nowoczesnych i tradycyjnych budynków, które rzucają światło na różne tematy.
Kultura w Vorarlbergu
Schubertiada - znany na całym świecie festiwal piosenki
Vorarlberg oferuje bogatą scenę kulturalną. Od Schubertiady po innowacyjne muzea, takie jak Kunsthaus Bregenz, region promuje dynamiczne dziedzictwo kulturowe. Schubertiada, jeden z najważniejszych austriackich festiwali muzycznych, wyróżnia się pod względem muzycznym. Poświęcony kompozytorowi Franzowi Schubertowi festiwal odbywa się co roku w Schwarzenbergu i Hohenems. Muzyka klasyczna w kameralnej atmosferze, w autentycznym i osobistym otoczeniu.
Dalsze wskazówki kulturalne w Vorarlbergu
Kunsthaus Bregenz
Centrum wystawiennicze, zaawansowane technicznie, znajduje się przy promenadzie nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego i prezentuje międzynarodową sztukę współczesną.
inatura
Pytania dotyczące roślin, zwierząt, grzybów i kamieni? W muzeum inatura w Dornbirn nauki przyrodnicze są nauczane interaktywnie.
Skyspace Lech
Zainspirowany górami, światowej sławy artysta James Turrell stworzył Skyspace Lech. Rezultatem jest przestrzeń, w której światło może być doświadczane w nowy sposób.
Wycieczka z nocnym stróżem
Wybierz się na wycieczkę z latarniami po alpejskim miasteczku Bludenz i poznaj historyczne miasto w zupełnie innym świetle. Wycieczka z nocnym stróżem wliczona w cenę.
Atrakcje dla rodzin
Zielony pierścień
"Biały Pierścień" to słynna trasa narciarska w Lech Zürs. Latem perspektywa się zmienia, a trzydniowa wędrówka etapowa otwiera pomysłowo zaprojektowany świat legend. Wędrówka dla rodzin z dziećmi staje się wyjątkowym przeżyciem, w środku górskiego krajobrazu wzdłuż Zielonego Pierścienia, obok tajemniczych jezior. Specjalna księga legend opowiada historie o gigantach, przyrodzie i legendach z regionu.
Więcej celów wycieczek dla dzieci
Muzea dla dzieci
Spędzanie czasu w muzeum w deszczowy dzień jest super. Niektóre muzea oferują programy dla rodzin i dzieci.
Urlop ze zwierzętami
Poznaj krowy i kozy na farmie. Poznaj jelenie, koziorożce i świstaki w parku dzikich zwierząt. Podziwiaj egzotyczne zwierzęta, takie jak płaszczki i kangury w zoo.
Pływanie w Jeziorze Bodeńskim
26 stopni temperatury wody, najwyższa jakość wody, lidos i naturalne miejsca - w sam raz na wspaniały dzień pływania z całą rodziną.
Pływanie w naturalnych jeziorach
Często znajdują się pomiędzy lasami i łąkami: W całym Vorarlbergu są jeziora i stawy kąpielowe wolne od chemikaliów - woda jest naturalnie oczyszczana przez rośliny.
Alpenwelt Nova Montafon
W Alpenwelt Nova wszystko kręci się wokół regionalnych produktów i rzemiosła. Na stacjach przygodowych można dowiedzieć się wszystkiego o mleku, serze, wełnie i ziołach.
Wskazówki dotyczące ochrony klimatu
Zabierz i wyrzuć wszystko, co wnosisz na górę - chusteczki higieniczne, opakowania, butelki po napojach itp.
Zawsze podążaj oznakowanymi szlakami turystycznymi! W ten sposób zwierzęta i młode lasy pozostaną nienaruszone.
Uważaj na dziką przyrodę! Obserwuj krowy, owce i dzikie zwierzęta tylko z pewnej odległości.
Dobrze dobrze rozwinięta sieć pociągów regionalnych i autobusów turystycznych.
Wybieraj schroniska które są zaangażowane w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.
Zachęć swoje dzieci do obcowania z naturą! To, co wiedzą najmłodsi, docenią również dzieci.
Chroń bioróżnorodność: strażnicy parków narodowych pokazują, jak to się robi.