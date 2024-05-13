Najpiękniejsze atrakcje turystyczne w Ziemi Salzburskiej
Introduction
Atrakcje w mieście Mozarta
Sztuka, kultura i wyjątkowa historia sprawiają, że historyczne centrum Salzburga zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa Światowego Dziedzictwa UNESCO - światowej sławy skarbnicę, jeśli chodzi o zabytki warte zobaczenia. Od punktu orientacyjnego miasta Mozarta, twierdzy Hohensalzburg, można spojrzeć na barokowe Stare Miasto z rezydencją i katedrą arcybiskupów książęcych po ogrody pałacowe z pałacem Mirabell. A w pięknej Getreidegasse znajduje się miejsce narodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta i "Dom Natury".
Góry i woda jak okiem sięgnąć
Ziemia Salzburska kryje swoje najpiękniejsze zabytki w imponujących doświadczeniach przyrodniczych, gdzie wysokie góry i grzmiąca woda odgrywają główną rolę. Na Grossglockner High Alpine Road, Kitzsteinhorn i Weißsee, alpejski świat o wysokości 3000 metrów jest zachwycający - tutaj nawet lodowce są na tyle blisko, że można ich dotknąć. Fani średniowiecza będą pod wrażeniem twierdzy Hohenwerfen położonej wysoko nad doliną Salzach. Jeśli chcesz doświadczyć 360-stopniowego widoku na otaczające Salzburg góry, wjedź kolejką linową na górę Untersberg. Potęgę wody można poczuć w wodospadach Krimml i świecie lodowych olbrzymów w Tennengebirge.
Stolica: Salzburg
900-letnia twierdza Hohensalzburg jest największym całkowicie zachowanym kompleksem zamkowym w Europie i wznosi się wysoko nad historycznym centrum Salzburga. Został zbudowany w 1077 roku przez arcybiskupa Gebharda i przebudowany na rezydencję szlachecką pod koniec XV wieku.
Wspaniale odrestaurowane muzeum twierdzy prezentuje zbroje, kuchnię zamkową, a nawet system grzewczy. Szczególnym miejscem są pokoje królewskie - warto zobaczyć nocne niebo i złoty salon.
Inne atrakcje turystyczne w mieście Salzburg
Miejsce urodzenia Mozarta
Wolfgang Amadeusz Mozart urodził się przy Getreidegasse nr 9 27 stycznia 1756 roku. Jego dom urodzenia jest jednym z najpopularniejszych muzeów na świecie.
DomQuartier
Historia spotyka się z architekturą: podążaj śladami książąt arcybiskupów Salzburga w salach państwowych Residenz, katedrze i klasztorze benedyktynów św. Piotra.
Pałac Hellbrunn i ogrody pałacowe
Trickowe fontanny Hellbrunn w ogrodach pałacowych to miejsce zachwycające tajemniczymi fontannami, napędzanymi wodą lalkami i mistycznymi grotami.
Pałac Mirabell i ogrody Mirabell
Pałac i park to barokowy skarb z ogrodem różanym, fontannami, kamiennymi rzeźbami i "anielskimi schodami". Ale romantycznie!
Dom Natury
To muzeum to przygoda! Wystawy pokazują kolorowy świat przyrody i nauki oraz jego tajemnice - od symulatora lotu po skrzypce.
Atrakcje przyrodnicze w Ziemi Salzburskiej
Wysokoalpejska droga Grossglockner
Najwyższy widok w Austrii: najsłynniejsza austriacka droga alpejska o długości 48 km łączy kraje związkowe - Ziemię Salzburską i Karyntię. Oferuje imponującą podróż przez wszystkie strefy roślinności: alpejskie łąki, górskie lasy, potężne granie czy lodowiec. W polu widzenia niemal przez całą drogę znajduje się Großglockner - najwyższa góra Austrii o wysokości 3798 m. Punktem kulminacyjnym podróży jest Hochtor z widokiem na ponad 30 trzytysięczników.
Jeszcze więcej atrakcji przyrodniczych w Ziemi Salzburskiej
Wodospady Krimml
Cóż za naturalny spektakl! Poczuj z bliska strumień wody na swojej skórze i ryk najwyższego wodospadu w Europie. Woda spada z wysokości 380 metrów.
Świat lodowych gigantów
Góry Tennengebirge są domem dla 42-kilometrowej i największej dostępnej jaskini lodowej na świecie, w której formacje lodowe mienią się odcieniami turkusu.
Kitzsteinhorn
Masz ochotę na widok na lodowiec? Wjedź kolejką linową na "Gipfelwelt 3000" i ciesz się wycieczkami pieszymi i rowerowymi. Ten wysokogórski świat jest wspaniały latem!
Świat lodowca Weißsee
Wjedź kolejką linową do Parku Narodowego Wysokich Taurów do jeziora Weißsee: sama przejażdżka gondolą jest imponującym przeżyciem z widokiem na alpejski krajobraz.
Zamek Hohenwerfen
Wysoko nad doliną Salzach w zamku Hohenwerfen, zbudowanym w 1077 roku, średniowiecze ożywa dzięki wycieczkom z przewodnikiem i pokazowi ptaków drapieżnych.
Atrakcje dla rodzin
Salzburski skansen
Ponad 100 historycznych budynków z różnych regionów Ziemi Salzburskiej zostało wzniesionych pomiędzy lasami i łąkami. Zdemontowane w ich pierwotnym miejscu i odbudowane zgodnie z oryginałem w skansenie: Od okazałych gospodarstw rolnych po budynki szkolne, prezentowane są oryginalne budynki związane z rolnictwem, rzemiosłem, handlem i przemysłem. Podróż w czasie przez sześć wieków, w której można odkryć wiejską przeszłość SalzburgerLand we wszystkich jej ujmujących szczegółach.
Więcej wycieczek dla dzieci
Solne światy w Hallein
W kopalni soli w Hallein "Grubenhunt" zabierze Cię do kopalni, w której celtyccy górnicy wydobywali sól 2600 lat temu. Magiczny świat!
Letnie tory saneczkowe
Saneczkarstwo również latem! Od Maisi Flitzer Alpine Coaster po Keltenblitz Dürrnberg, w SalzburgerLand znajduje się kilka szybkich letnich torów saneczkowych.
Muzeum Cichej Nocy Oberndorf
Nie tylko w okresie Bożego Narodzenia: w dawnej plebanii znajdują się eksponaty i ciekawe fakty dotyczące historii kolędy "Cicha noc! Święta noc!".
Posiadłość Aiderbichl w Henndorfie
Ponad 1000 uratowanych zwierząt znajduje dom na 40 hektarach głównej posiadłości Gut Aiderbichl i na terenach zewnętrznych.
Rejs statkiem po Salzburgu
Chcesz poznać Salzburg z nowej perspektywy? Wycieczka łodzią panoramiczną Amadeus sprawia, że jest to możliwe.
Dlaczego rolnictwo alpejskie jest tak ważne?
Rolnictwo alpejskie przyczynia się do zachowania krajobrazu kulturowego i bezpieczeństwa dolin. Zarządzane pastwiska alpejskie chronią przed lawinami i lawinami błotnymi.
Hodowla na pastwiskach alpejskich zapobiega wkraczaniu zarośli, a tym samym promuje bioróżnorodność.
Na łąkach alpejskich rośnie do 70 różnych ziół na metr kwadratowy (średnio tylko siedem na dnie doliny). Ta bioróżnorodność jest ważna dla przyrody.
Alpejscy rolnicy i producenci mleka wytwarzają cenne produkty mleczne od krów, owiec i kóz, głównie w jakości ekologicznej.
Hale alpejskie są energetyzującym obszarem rekreacyjnym w pięknym górskim krajobrazie, dziewiczym i prostym.