Ziemia Salzburska to najpiękniejszy region dla wszystkich gości kochających muzykę, sztukę i przyrodę. Miasto Salzburg jest wisienką na torcie regionu.

Atrakcje w mieście Mozarta

Sztuka, kultura i wyjątkowa historia sprawiają, że historyczne centrum Salzburga zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa Światowego Dziedzictwa UNESCO - światowej sławy skarbnicę, jeśli chodzi o zabytki warte zobaczenia. Od punktu orientacyjnego miasta Mozarta, twierdzy Hohensalzburg, można spojrzeć na barokowe Stare Miasto z rezydencją i katedrą arcybiskupów książęcych po ogrody pałacowe z pałacem Mirabell. A w pięknej Getreidegasse znajduje się miejsce narodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta i "Dom Natury".

Góry i woda jak okiem sięgnąć

Ziemia Salzburska kryje swoje najpiękniejsze zabytki w imponujących doświadczeniach przyrodniczych, gdzie wysokie góry i grzmiąca woda odgrywają główną rolę. Na Grossglockner High Alpine Road, Kitzsteinhorn i Weißsee, alpejski świat o wysokości 3000 metrów jest zachwycający - tutaj nawet lodowce są na tyle blisko, że można ich dotknąć. Fani średniowiecza będą pod wrażeniem twierdzy Hohenwerfen położonej wysoko nad doliną Salzach. Jeśli chcesz doświadczyć 360-stopniowego widoku na otaczające Salzburg góry, wjedź kolejką linową na górę Untersberg. Potęgę wody można poczuć w wodospadach Krimml i świecie lodowych olbrzymów w Tennengebirge.