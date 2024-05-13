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Najpiękniejsze atrakcje turystyczne w Ziemi Salzburskiej

Twierdza Hohenwerfen z Hochkönig
Ziemia Salzburska to najpiękniejszy region dla wszystkich gości kochających muzykę, sztukę i przyrodę. Miasto Salzburg jest wisienką na torcie regionu.

Atrakcje w mieście Mozarta

Sztuka, kultura i wyjątkowa historia sprawiają, że historyczne centrum Salzburga zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa Światowego Dziedzictwa UNESCO - światowej sławy skarbnicę, jeśli chodzi o zabytki warte zobaczenia. Od punktu orientacyjnego miasta Mozarta, twierdzy Hohensalzburg, można spojrzeć na barokowe Stare Miasto z rezydencją i katedrą arcybiskupów książęcych po ogrody pałacowe z pałacem Mirabell. A w pięknej Getreidegasse znajduje się miejsce narodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta i "Dom Natury".

Góry i woda jak okiem sięgnąć

Ziemia Salzburska kryje swoje najpiękniejsze zabytki w imponujących doświadczeniach przyrodniczych, gdzie wysokie góry i grzmiąca woda odgrywają główną rolę. Na Grossglockner High Alpine Road, Kitzsteinhorn i Weißsee, alpejski świat o wysokości 3000 metrów jest zachwycający - tutaj nawet lodowce są na tyle blisko, że można ich dotknąć. Fani średniowiecza będą pod wrażeniem twierdzy Hohenwerfen położonej wysoko nad doliną Salzach. Jeśli chcesz doświadczyć 360-stopniowego widoku na otaczające Salzburg góry, wjedź kolejką linową na górę Untersberg. Potęgę wody można poczuć w wodospadach Krimml i świecie lodowych olbrzymów w Tennengebirge.

Skarbnica sztuki i kultury

Stolica: Salzburg

900-letnia twierdza Hohensalzburg jest największym całkowicie zachowanym kompleksem zamkowym w Europie i wznosi się wysoko nad historycznym centrum Salzburga. Został zbudowany w 1077 roku przez arcybiskupa Gebharda i przebudowany na rezydencję szlachecką pod koniec XV wieku.

Wspaniale odrestaurowane muzeum twierdzy prezentuje zbroje, kuchnię zamkową, a nawet system grzewczy. Szczególnym miejscem są pokoje królewskie - warto zobaczyć nocne niebo i złoty salon.

Twierdza Hohensalzburg

Inne atrakcje turystyczne w mieście Salzburg

Miejsce urodzenia Mozarta

Wolfgang Amadeusz Mozart urodził się przy Getreidegasse nr 9 27 stycznia 1756 roku. Jego dom urodzenia jest jednym z najpopularniejszych muzeów na świecie.

Miejsce narodzin Mozarta

DomQuartier

Historia spotyka się z architekturą: podążaj śladami książąt arcybiskupów Salzburga w salach państwowych Residenz, katedrze i klasztorze benedyktynów św. Piotra.

DomQuartier

Pałac Hellbrunn i ogrody pałacowe

Trickowe fontanny Hellbrunn w ogrodach pałacowych to miejsce zachwycające tajemniczymi fontannami, napędzanymi wodą lalkami i mistycznymi grotami.

Pałac Hellbrunn

Pałac Mirabell i ogrody Mirabell

Pałac i park to barokowy skarb z ogrodem różanym, fontannami, kamiennymi rzeźbami i "anielskimi schodami". Ale romantycznie!

Pałac Mirabell

Dom Natury

To muzeum to przygoda! Wystawy pokazują kolorowy świat przyrody i nauki oraz jego tajemnice - od symulatora lotu po skrzypce.

Dom Natury

Muzeum Salzburga

Neue Residenz, miejsce wystaw "Muzeum Salzburga", ilustruje historię regionu w połączeniu obiektów sztuki i instalacji multimedialnych.

Muzeum Salzburga
Góry, woda i sól

Atrakcje przyrodnicze w Ziemi Salzburskiej

Wysokoalpejska droga Grossglockner

Najwyższy widok w Austrii: najsłynniejsza austriacka droga alpejska o długości 48 km łączy kraje związkowe - Ziemię Salzburską i Karyntię. Oferuje imponującą podróż przez wszystkie strefy roślinności: alpejskie łąki, górskie lasy, potężne granie czy lodowiec. W polu widzenia niemal przez całą drogę znajduje się Großglockner - najwyższa góra Austrii o wysokości 3798 m. Punktem kulminacyjnym podróży jest Hochtor z widokiem na ponad 30 trzytysięczników.

Szlak wysokogórski Grossglockner

Jeszcze więcej atrakcji przyrodniczych w Ziemi Salzburskiej

Wodospady Krimml

Cóż za naturalny spektakl! Poczuj z bliska strumień wody na swojej skórze i ryk najwyższego wodospadu w Europie. Woda spada z wysokości 380 metrów.

Wodospady Krimml

Świat lodowych gigantów

Góry Tennengebirge są domem dla 42-kilometrowej i największej dostępnej jaskini lodowej na świecie, w której formacje lodowe mienią się odcieniami turkusu.

Świat lodowych gigantów

Kitzsteinhorn

Masz ochotę na widok na lodowiec? Wjedź kolejką linową na "Gipfelwelt 3000" i ciesz się wycieczkami pieszymi i rowerowymi. Ten wysokogórski świat jest wspaniały latem!

Kitzsteinhorn

Świat lodowca Weißsee

Wjedź kolejką linową do Parku Narodowego Wysokich Taurów do jeziora Weißsee: sama przejażdżka gondolą jest imponującym przeżyciem z widokiem na alpejski krajobraz.

Świat lodowca Weißsee

Zamek Hohenwerfen

Wysoko nad doliną Salzach w zamku Hohenwerfen, zbudowanym w 1077 roku, średniowiecze ożywa dzięki wycieczkom z przewodnikiem i pokazowi ptaków drapieżnych.

Zamek Hohenwerfen

Kolejka Untersberg

Wygodna wspinaczka na Untersberg: panoramiczny widok na 70-kilometrowy masyw górski i otaczający SalzburgerLand jest gigantyczny.

Kolejka linowa Untersberg
Obserwuj, doświadczaj, podziwiaj

Atrakcje dla rodzin

Salzburski skansen

Ponad 100 historycznych budynków z różnych regionów Ziemi Salzburskiej zostało wzniesionych pomiędzy lasami i łąkami. Zdemontowane w ich pierwotnym miejscu i odbudowane zgodnie z oryginałem w skansenie: Od okazałych gospodarstw rolnych po budynki szkolne, prezentowane są oryginalne budynki związane z rolnictwem, rzemiosłem, handlem i przemysłem. Podróż w czasie przez sześć wieków, w której można odkryć wiejską przeszłość SalzburgerLand we wszystkich jej ujmujących szczegółach.

Salzburski skansen

Więcej wycieczek dla dzieci

Solne światy w Hallein

W kopalni soli w Hallein "Grubenhunt" zabierze Cię do kopalni, w której celtyccy górnicy wydobywali sól 2600 lat temu. Magiczny świat!

Solne światy Hallein

Letnie tory saneczkowe

Saneczkarstwo również latem! Od Maisi Flitzer Alpine Coaster po Keltenblitz Dürrnberg, w SalzburgerLand znajduje się kilka szybkich letnich torów saneczkowych.

Letnie tory saneczkowe

Muzeum Cichej Nocy Oberndorf

Nie tylko w okresie Bożego Narodzenia: w dawnej plebanii znajdują się eksponaty i ciekawe fakty dotyczące historii kolędy "Cicha noc! Święta noc!".

Muzeum Cichej Nocy

Posiadłość Aiderbichl w Henndorfie

Ponad 1000 uratowanych zwierząt znajduje dom na 40 hektarach głównej posiadłości Gut Aiderbichl i na terenach zewnętrznych.

Posiadłość Aiderbichl

Rejs statkiem po Salzburgu

Chcesz poznać Salzburg z nowej perspektywy? Wycieczka łodzią panoramiczną Amadeus sprawia, że jest to możliwe.

Wycieczka łodzią po Salzburgu

Park dzikich zwierząt Ferleiten

Oglądaj ponad 200 dzikich zwierząt z bliska, bez barier na szlakach spacerowych i ze wspaniałymi widokami na krajobraz Parku Narodowego Wysokich Taurów.

Park dzikich zwierząt Ferleiten
Informacje na temat ochrony klimatu

Dlaczego rolnictwo alpejskie jest tak ważne?

  • Rolnictwo alpejskie przyczynia się do zachowania krajobrazu kulturowego i bezpieczeństwa dolin. Zarządzane pastwiska alpejskie chronią przed lawinami i lawinami błotnymi.

  • Hodowla na pastwiskach alpejskich zapobiega wkraczaniu zarośli, a tym samym promuje bioróżnorodność.

  • Na łąkach alpejskich rośnie do 70 różnych ziół na metr kwadratowy (średnio tylko siedem na dnie doliny). Ta bioróżnorodność jest ważna dla przyrody.

  • Alpejscy rolnicy i producenci mleka wytwarzają cenne produkty mleczne od krów, owiec i kóz, głównie w jakości ekologicznej.

  • Hale alpejskie są energetyzującym obszarem rekreacyjnym w pięknym górskim krajobrazie, dziewiczym i prostym.

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