Od tysięcy lat ludzi przyciągają miejsca, które emanują szczególną mocą. Oto 8 miejsc relaksu, harmonii i uzdrawiania w Austrii.

Często ukryte między potężnymi szczytami górskimi, na cichych leśnych polanach lub przy grzmiących wodospadach, naturalne miejsca mocy Austrii od wieków przyciągają ludzi. W tych wyjątkowych miejscach energia krajobrazu jest namacalnie wyczuwalna – czy to dzięki cechom geologicznym, mocy wody, czy po prostu przytłaczającemu pięknu natury.

Podczas gdy niektóre z tych miejsc były czczone jako święte już przez Celtów, inne powstały dopiero niedawno dzięki nowym projektom. Ich wspólną cechą jest jednak to, że zapraszają do zatrzymania się na chwilę, zapomnienia o codzienności i naładowania baterii.

W większości przypadków do energetyzujących miejsc prowadzą malownicze szlaki turystyczne, dzięki czemu podróż sama w sobie jest doświadczeniem medytacyjnym. Spotkanie z pierwotną siłą natury sprawia, że każde z tych miejsc pozwala na niemal intymne doświadczenie.