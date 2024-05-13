8 najpiękniejszych naturalnych miejsc mocy w Austrii
Introduction
Często ukryte między potężnymi szczytami górskimi, na cichych leśnych polanach lub przy grzmiących wodospadach, naturalne miejsca mocy Austrii od wieków przyciągają ludzi. W tych wyjątkowych miejscach energia krajobrazu jest namacalnie wyczuwalna – czy to dzięki cechom geologicznym, mocy wody, czy po prostu przytłaczającemu pięknu natury.
Podczas gdy niektóre z tych miejsc były czczone jako święte już przez Celtów, inne powstały dopiero niedawno dzięki nowym projektom. Ich wspólną cechą jest jednak to, że zapraszają do zatrzymania się na chwilę, zapomnienia o codzienności i naładowania baterii.
W większości przypadków do energetyzujących miejsc prowadzą malownicze szlaki turystyczne, dzięki czemu podróż sama w sobie jest doświadczeniem medytacyjnym. Spotkanie z pierwotną siłą natury sprawia, że każde z tych miejsc pozwala na niemal intymne doświadczenie.
Niebieskie źródło
Region Kufsteinerland w Tyrolu skrywa naturalny klejnot o szczególnej urodzie – Niebieskie Źródło. Znajduje się ono w niewielkim zagłębieniu doliny i jest największym źródłem wody pitnej w Tyrolu. Jego kolor zmienia się w zależności od padającego światła. Drzewa, łąki i pokryte glonami dno jeziora sprawiają, że woda mieni się różnymi odcieniami zieleni, a w miejscach wolnych od glonów – turkusowym blaskiem. To spektakl pełen piękna i uspokajającej mocy.
Ze względu na swoją wyjątkową urodę, Niebieskie Źródło zostało ogłoszone pierwszym pomnikiem przyrody w Tyrolu.
Wokół źródła rosną kasztanowce, buki, dęby, lipy i brzozy, a ich szum w połączeniu z falowaniem wody tworzy wyjątkową atmosferę.
Zielone jezioro
Kiedy w górach pod koniec kwietnia topnieje śnieg, Grüner See wypełnia się krystalicznie czystą wodą źródlaną. W krótkim czasie szlaki turystyczne, łąki, ławki, mosty i drzewa zanurzają się pod powierzchnią tafli jeziora, tworząc unikalny, podwodny krajobraz o mistycznym wyglądzie. Wczesnym latem, gdy woda opada, pozostaje turkusowo-niebieskie jezioro.
To magiczne miejsce w Styrii to idealne miejsce na relaks. Po spokojnej wędrówce wokół jeziora można odpocząć w gospodzie Seehof. Pływanie w jeziorze jest zabronione, co pozwala zachować jego naturalne piękno.
Miejsce mocy, które zdecydowanie warto odwiedzić.
Najstarszy dąb w Europie
1000 lat i wciąż silny - najstarszy dąb w Europie rośnie w małym Uzdrowisku Bad Blumau, w gęsto zalesionej Styrii. Miejscowi nazywają go pieszczotliwie „Oachn”. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ jego pień ma obwód 8,75 metra. Aby objąć go ramionami, potrzeba czterech osób.
Drzewa niewątpliwie dają nam, ludziom, wiele siły, a przy wysokości 30 metrów i średnicy korony wynoszącej 50 metrów, współczynnik dobrego samopoczucia tego drzewa jest z pewnością bardzo duży.
Dąb zawdzięcza sękaty kształt swojemu wiekowi, ale na jego wygląd może również wpływać zjawisko ziemskiego promieniowania, w pobliżu którego drzewa gną się, by z jednej strony zbliżyć się do niego, a z drugiej odwrócić.
Imponujące ruchome głazy
W Groß Gerungs, w Waldviertel w Dolnej Austrii, w samym sercu lasu, znajduje się Kierlingstein – sześciometrowy granitowy blok z głębokim wgłębieniem. Mówi się, że zgromadzona w nim woda ma właściwości lecznicze, a nawet wpływa na urodę. Wielu odwiedzających to miejsce twierdzi, że w pobliżu kamienia czują się wyjątkowo zrelaksowani. Jak to możliwe?
Eksperci z Instytutu Biosensoryki i Bioenergetycznych Badań Środowiskowych potwierdzają, że Kierlingstein posiada specjalne biopole, które ma pozytywny wpływ, szczególnie na autonomiczny układ nerwowy.
W okolicach Groß Gerungs znajduje się pięć takich miejsc mocy, znanych jako „arena mocy". Ich działanie jest częściowo uspokajające, częściowo rewitalizujące, a ich pole energetyczne jest mierzalne. To prawdziwa stacja ładowania energii natury!
Grzmiące wodospady Krimml
Już 200 lat temu ludzie wiedzieli, że wodospady Krimml w Ziemi Salzburskiej to miejsce wyjątkowe, posiadające właściwości lecznicze. Dziś, jako część Parku Narodowego Wysokich Taurów, wodospady są uznawane przez naukę za naturalne źródło zdrowia: wzmacniają układ odpornościowy oraz łagodzą objawy alergii i astmy.
Delikatny bryza tej imponującej atrakcji przyrody jest wyczuwalna w powietrzu i przyjemna dla skóry. Wilgotne powietrze jest chłodne i czyste. Wokół unosi się zapach sosnowych igieł, wilgotnego mchu i kory drzew. Woda spada z wysokości 380 metrów. Można wyraźnie usłyszeć, zobaczyć i poczuć jej potężny ryk, pęd i huk. Miliardy drobnych kropelek rozpylają się w powietrzu, tworząc mgiełkę, która oczyszcza drogi oddechowe i zmniejsza objawy stresu.
Mistyczne kamienne kręgi
Na Płaskowyżu Tschengla w Vorarlbergu znajdują się cztery kamienne kręgi oraz zespół liczący aż 2000 megalitów. Dziś możemy jedynie przypuszczać, jakie było ich pierwotne znaczenie. Prawdopodobnie pełniły rolę obserwatorium nieba w epoce kamienia łupanego lub stanowiły miejsce kultu dla naszych przodków. Naukowcy sugerują, że mogły także służyć ludziom do ładowania energii życiowej, a nawet do inicjowania procesów uzdrawiania.
Każdy, kto pragnie poczuć te moce, powinien odwiedzić to magiczne miejsce. Atrakcja ta jest niesamowita, a wpływ na każdą osobę inny. Niezależnie od tego, czy szukasz uzdrowienia, ciekawej wędrówki, czy po prostu jesteś miłośnikiem przyrody – Bürserberg emanuje wyjątkową magią, która od lat przyciąga gości.
Ścieżka mocy Maria Laach
Szlak energetyczny Maria Laach pozwala doświadczyć, jak pozytywnie wpływają na nas przyrodnicze szlaki turystyczne. Prowadzi on przez malowniczy Park Przyrody Jauerling, a jego końcowym punktem jest gotycki kościół pielgrzymkowy, który słynie jako miejsce mocy.
Wiele z tych mistycznych miejsc znajduje się w Dolnej Austrii, największym pod względem powierzchni kraju związkowym Austrii. Należy do ich na przykład miejsce spotkań druidów w Dolinie Yspertal, arena mocy w Groß Gerungs oraz celtycka wioska w Schwarzenbach.
Obserwacje nieba i miejsce mocy w Kufstein
W spokojnej okolicy Kaisertal, wysoko na górze Gamskogel w Tyrolu, na wędrowców czeka wyjątkowe miejsce - ławeczka w kształcie spirali, wykonana z drewna modrzewiowego, która zaprasza do obserwacji nieba, będącej formą medytacji, pozwalającej zanurzyć się w głębokim błękicie. Wśród surowych szczytów Zahmer Kaiser, z widokiem na rozproszone gospodarstwa i odległy Kranzhorn, drewniana spirala tworzy przestrzeń do kontemplacji. W jej wnętrzu dźwięki świata zostają wyciszone, a ciszę przerywa jedynie bicie własnego serca oraz sporadyczny śpiew ptaków. W zależności od kąta padania promieni słonecznych, można usiąść w cieniu lub świetle i poczuć moc otaczających gór, albo spojrzeć od środka ku szczytowi spirali, gdzie niebo rozciąga się nad górami jak ogromny obraz.
Wycieczka do tego miejsca mocy może być wspaniale połączona z wędrówką. Gamskogel znajduje się około 45 minut spacerem od Brentenjoch. Można do niego dotrzeć pieszo z Kufstein lub skorzystać z nowo wyremontowanej kolejki linowej Kaiserlift.
Jeszcze więcej miejsc mocy w Austrii
Czy wiesz, że...
... czarny bez, orzech laskowy i pokrzywa są roślinami preferującymi stanowiska o wysokim poziomie promieniowania? Lepiej zatem nie przebywać za długo tam, gdzie rosną.
... lokalizowanie energetycznie naładowanych miejsc za pomocą wahadła lub różdżki nazywa się „radiestezją"?
... Ziemia jest poprzecinana liniami energetycznymi? Najsilniejsze z nich, zwane ley lines, często łączą ze sobą kilka miejsc mocy.
... czarny bez, orzech laskowy i pokrzywa są roślinami preferującymi stanowiska o wysokim poziomie promieniowania? Lepiej zatem nie przebywać za długo tam, gdzie rosną.
... lokalizowanie energetycznie naładowanych miejsc za pomocą wahadła lub różdżki nazywa się „radiestezją"?
... Ziemia jest poprzecinana liniami energetycznymi? Najsilniejsze z nich, zwane ley lines, często łączą ze sobą kilka miejsc mocy.