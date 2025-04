Karin Kropik: Po krótkim ćwiczeniu centrującym na początek wyruszamy w drogę. W ciągu dnia wykonujemy co jakiś czas małe ćwiczenia z percepcji i uważności, które warto sobie zapamiętać i praktykować później na co dzień. Kierowana medytacja oraz chodzenie w ciszy to stałe elementy każdej wycieczki. Oczywiście nie może też zabraknąć czasu na swobodną rozmowę i wspólny piknik. Krajobrazy i trasy wybieram ze szczególną starannością. Które miejsce emanuje spokojem i bezpieczeństwem? Gdzie można uruchomić przepływ energii? Które miejsce sprzyja jasności umysłu? Które urzeka pięknem natury? Zewnętrzny krajobraz pomaga nam zachować wewnętrzną równowagę. Regularne, świadome przebywanie na łonie natury wnosi do życia więcej harmonii. Dzięki uważności i świadomemu zwolnieniu tempa życia intensywniej odbieram moje otoczenie. Pomaga mi to dotrzeć do własnego wnętrza, a tym samym do tego, co tu i teraz. Kiedy już uda mi się odwrócić uwagę od gonitwy myśli i skierować ją na mój własny oddech, moje kroki i piękno otaczającej mnie przyrody, moje ciało stopniowo rozluźnia się i ogarnia je spokój.