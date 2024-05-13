Najpiękniejsze platformy widokowe
Introduction
Latem w Austrii natura staje się najlepszą sceną – wysoko w górach, gdzie platformy widokowe oferują niezapomniane panoramy. Stąd wzrok wędruje po charakterystycznych szczytach, głębokich dolinach i soczystej zieleni alpejskich łąk. Czyste górskie powietrze wypełnia płuca, a poczucie wolności staje się niemal namacalne. Każdy krajobraz opowiada swoją własną historię: strome skalne ściany, łagodne zbocza i ciche jeziora, które błyszczą w słońcu i zapraszają do odpoczynku.
Wolność na wyciągnięcie ręki
Platformy widokowe to idealne miejsca, by uciec od codzienności i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Tutaj tempo życia zwalnia, myśli stają się jaśniejsze, a zapierający dech w piersiach krajobraz pokazuje prawdziwą wielkość natury. Na platformach widokowych w Austrii życie wydaje się lekkie i beztroskie. Chwile wysoko w górach pozostawiają niezatarte wrażenie i sprawiają, że wakacje stają się wyjątkowym przeżyciem.
Wieża widokowa Pyramidenkogel
Pyramidenkogel w Karyntii ma wysokość 100 metrów i jest najwyższą drewnianą wieżą obserwacyjną na świecie. Projekt jest imponujący: zakrzywione kształty i naturalne materiały harmonijnie wtapiają się w krajobraz.
Dla żądnych przygód jest coś więcej niż tylko klasyczna droga powrotna. Przede wszystkim spektakularna 120-metrowa zjeżdżalnia. Oprócz tego ze szczytu wieży wprost do doliny można zjechać... na tyrolce! Dreszczyk emocji w połączeniu z fantastycznym widokiem tworzy niezapomniane chwile - wakacyjne doświadczenie, które pozostanie z tobą na lata.
Odkryj nowe perspektywy i daj się oczarować krajobrazom Karyntii - zawsze zaskakującym.
Skywalk w Parku Hohe Wand
Skywalk w Parku Przyrody Hohe Wand w Dolnej Austrii otwiera przed odwiedzającymi rozległą panoramę. Platforma dosłownie unosi się nad krawędzią skały, oferując widoki na okoliczne szczyty – od imponującego Schneebergu po rozległe przestrzenie Jeziora Nezyderskiego w Burgenlandzie.
Jednak Hohe Wand ma do zaoferowania jeszcze więcej dla wielbicieli przygód: ci, którzy chcą podziwiać widoki nie tylko z platformy Skywalk, mogą oglądać je z lotu ptaka dzięki tandemowym lotom paralotniowym organizowanym przez szkołę latania Hohe Wand. Bezgłośnie unosicie się nad krajobrazem, czujecie wiatr i cieszycie się niepowtarzalnym uczuciem wolności w harmonii z naturą. Dla miłośników przyrody i poszukiwaczy przygód Hohe Wand to miejsce, które pozostawia trwałe wrażenia i pozwala odkryć piękno Austrii w wyjątkowy sposób.
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Wieża widokowa Treetop Walk Salzkammergut
Wieża widokowa na ścieżce w koronach drzew w Gmunden zaprasza na wyjątkowe spotkanie z naturą. Wejście bez barier umożliwia wszystkim odwiedzającym swobodne poruszanie się na wysokości koron drzew oraz podziwianie imponujących krajobrazów jezior i gór. Na szczycie rozpościera się panoramiczny widok na Salzkammergut, który zachwyca o każdej porze roku i daje poczucie wolności oraz przestrzeni.
A jak zejść? Dla tych, którzy chcą dodać zejściu odrobinę adrenaliny, czeka 75-metrowa zjeżdżalnia. W ekspresowym tempie można wrócić do punktu wyjścia – świetna zabawa zarówno dla małych, jak i dużych!
Odkryj nowe horyzonty: punkty widokowe Górnej Austrii zapewniają wyjątkowe chwile i niezapomniane widoki.
Top of Salzburg na Kitzsteinhornie
Przez cały rok Top of Salzburg zaprasza do odkrywania alpejskiego świata z niezrównanej perspektywy. Na północy i zachodzie rozciągają się Alpy Wapienne i Pinzgauer Grasberge, a na południu można podziwiać charakterystyczne szczyty Parku Narodowego Wysokich Taurów – sceneria, która ukazuje piękno natury i ogrom przestrzeni w całej swojej okazałości. Czyste powietrze, majestatyczna cisza i rozległe lodowce tworzą miejsce, które jednocześnie inspiruje i zapiera dech w piersiach.
Wewnątrz budynku górnej stacji kolejki na odwiedzających czeka wystawa Gipfelwelt 3000, oferująca fascynujące spojrzenie na przyrodę i geologię Wysokich Taurów. To podróż w głąb historii Alp i ich wyjątkowych ekosystemów – w samym sercu świata wysokogórskiego.
Na wyżynach Dachstein
Dachstein to gigant wśród szczytów Styrii wznoszący się na wysokość 2995 metrów. Co czyni go tak wyjątkowym? Oferuje aż cztery zapierające dech w piersiach punkty widokowe.
Skywalk na Dachsteinie
Na wysokości 2700 metrów znajduje się Skywalk Dachstein, który oferuje oszałamiający widok 360°. To perspektywa, której trudno doświadczyć gdzieś indziej. Na horyzoncie widać majestatyczne pasma górskie: od Großglocknera (3798 m) – najwyższego szczytu Austrii, przez Hochkönig (2941 m), aż po Großvenediger (3666 m). Nawet na najbardziej doświadczonych miłośników gór ta panorama robi ogromne wrażenie.
5fingers na Dachsteinie
Na płaskowyżu Krippenstein znajduje się platforma widokowa 5fingers, która przypomina dłoń wystającą nad 400-metrową przepaścią. Pięć różnych pomostów zapewnia spektakularne widoki na jeziora Salzkammergut. Jeden z nich jest w całości wykonany ze szkła, co podnosi poziom adrenaliny. To nie jest atrakcja dla osób o słabych nerwach!
Most wiszący
Czy kiedykolwiek spacerowaliście po najwyżej położonym moście wiszącym w Austrii? Ta konstrukcja, razem ze Schodami do nikąd, jest jedną z najnowszych atrakcji masywu Dachstein. Most ma 100 metrów długości, waży około 63 ton i składa się z ponad 30 000 elementów. Spacerując nim, unosicie się 400 metrów nad przepaścią – to gwarancja emocji i niezapomnianych wrażeń!
Schody do nikąd
Przy tej atrakcji często tworzą się kolejki, by móc zejść 14 stopni w dół – na Schody do nikąd. Pod stopami rozpościerają się ostre grzbiety Dachsteinu, a przezroczysta szklana platforma wymaga odwagi, by na nią stanąć. Jednak niesamowity widok z pewnością wart jest wysiłku!
Odkryj najpiękniejsze punkty widokowe w Styrii - każdy widok to wyjątkowa chwila pośród imponującej naturalnej scenerii.
Od A jak Achensee do Ö jak Ötztal
Panoramaterrasse na lodowcu Hintertux
Podziwianie świata gór Zillertal z wysokości 3250 metrów? Panoramaterrasse - jedna z najwyżej położonych platform widokowych w Austrii - umożliwia to niezwykłe doświadczenie. Otoczona majestatycznymi szczytami i rozległymi krajobrazami wysokogórskimi zachwyca o każdej porze roku.
Orle Gniazdo nad Achensee
Ta platforma widokowa została zaprojektowana na wzór orlego gniazda. Roztacza się stąd fantastyczna panorama 360o na tyrolskie jezioro Achensee oraz pasma górskie Rofan i Karwendel. Dodatkową dawkę adrenaliny można przeżyć podczas zjazdu Skygliderem Airrofan.
BIG3 w Ötztal
W Sölden, w tyrolskim Ötztal, aż trzy trzytysięczniki oferują spektakularne widoki na góry. Na wszystkie można dotrzeć kolejkami linowymi! Panorama 360° z platformy BIG3 przy dobrej widoczności sięga ponad 100 kilometrów – od Dolomitów na południu po Zugspitze na północy.
Poznaj spektakularne punkty widokowe Tyrolu - każdy z nich to okno na imponujące szczyty i doliny alpejskiego świata.
Najpiękniejsze widoki na miasto
Austria oferuje mnóstwo punktów widokowych, które pozwalają spojrzeć na miasta z nowej, imponującej perspektywy. Każde z tych miejsc oferuje wyjątkowy widok na miejskie życie, historyczną architekturę oraz otaczający krajobraz. Od starych zamków i nowoczesnych wież po platformy w samym sercu natury – różnorodność punktów widokowych odzwierciedla charakter i niepowtarzalność każdego miasta. Oto kilka najpiękniejszych miejsc, w których można podziwiać miejskie panoramy Austrii.
Gloriette w Eisenstadt
Widok rozciąga się daleko na winnice i szeroką równinę Burgenlandu. W pogodny dzień można stąd zobaczyć Jezioro Nezyderskie aż po Góry Leitha.
Wieża kościoła parafialnego w Klagenfurcie
Stąd historyczne centrum miasta otwiera się na pofałdowane wzgórza i góry Karawanken w tle. Ta perspektywa łączy miejski styl z naturą.
Wieża dźwiękowa w St. Pölten
Z wysokości 47 metrów wieża dźwiękowa oferuje imponującą panoramę dzielnicy rządowej, dzielnicy kulturalnej i rozległego krajobrazu.
Winda Transcendence w Linz
30-metrowa winda transcendence na Uniwersytecie Sztuki i Projektowania zapewnia niezwykły panoramiczny widok na centrum miasta, Dunaj i pofałdowane wzgórza Mühlviertel.
Wieża zegarowa w Grazu
Z tego miejsca można podziwiać dachy pokryte czerwoną dachówką i łagodne wzgórza wokół Grazu w całej ich okazałości.
Twierdza Hohensalzburg w Salzburgu
Położone między rzeką Salzach i otaczającymi ją górami, historyczne alejki i budynki wyglądają niemal jak obraz.
Nordkette w Innsbrucku
W zaledwie 20 minut można wjechać kolejką linową na Nordkette, lokalną górę w Innsbrucku. Stacja górska oferuje widok 360° na stolicę Alp.
Pfänder w Bregencji
Kolejką Pfänderbahn można dojechać do najpiękniejszego punktu widokowego. Z Pfänder, na wysokości około 1000 metrów, roztacza się fantastyczny widok na Jezioro Bodeńskie