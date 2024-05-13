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Najpiękniejsze platformy widokowe

Two hikers with backpacks on a wooden terrace overlooking the turquoise Achensee lake in Tyrol.
Najlepszym miejscem na podziwianie wspaniałych krajobrazów alpejskich i jezior są spektakularne platformy widokowe. W góry!

Latem w Austrii natura staje się najlepszą sceną – wysoko w górach, gdzie platformy widokowe oferują niezapomniane panoramy. Stąd wzrok wędruje po charakterystycznych szczytach, głębokich dolinach i soczystej zieleni alpejskich łąk. Czyste górskie powietrze wypełnia płuca, a poczucie wolności staje się niemal namacalne. Każdy krajobraz opowiada swoją własną historię: strome skalne ściany, łagodne zbocza i ciche jeziora, które błyszczą w słońcu i zapraszają do odpoczynku.

Wolność na wyciągnięcie ręki

Platformy widokowe to idealne miejsca, by uciec od codzienności i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Tutaj tempo życia zwalnia, myśli stają się jaśniejsze, a zapierający dech w piersiach krajobraz pokazuje prawdziwą wielkość natury. Na platformach widokowych w Austrii życie wydaje się lekkie i beztroskie. Chwile wysoko w górach pozostawiają niezatarte wrażenie i sprawiają, że wakacje stają się wyjątkowym przeżyciem.

Karyntia

Wieża widokowa Pyramidenkogel

Pyramidenkogel w Karyntii ma wysokość 100 metrów i jest najwyższą drewnianą wieżą obserwacyjną na świecie. Projekt jest imponujący: zakrzywione kształty i naturalne materiały harmonijnie wtapiają się w krajobraz.

Dla żądnych przygód jest coś więcej niż tylko klasyczna droga powrotna. Przede wszystkim spektakularna 120-metrowa zjeżdżalnia. Oprócz tego ze szczytu wieży wprost do doliny można zjechać... na tyrolce! Dreszczyk emocji w połączeniu z fantastycznym widokiem tworzy niezapomniane chwile - wakacyjne doświadczenie, które pozostanie z tobą na lata.

Pyramidenkogel

Odkryj nowe perspektywy i daj się oczarować krajobrazom Karyntii - zawsze zaskakującym.

Dolna Austria

Skywalk w Parku Hohe Wand

Skywalk w Parku Przyrody Hohe Wand w Dolnej Austrii otwiera przed odwiedzającymi rozległą panoramę. Platforma dosłownie unosi się nad krawędzią skały, oferując widoki na okoliczne szczyty – od imponującego Schneebergu po rozległe przestrzenie Jeziora Nezyderskiego w Burgenlandzie.

Jednak Hohe Wand ma do zaoferowania jeszcze więcej dla wielbicieli przygód: ci, którzy chcą podziwiać widoki nie tylko z platformy Skywalk, mogą oglądać je z lotu ptaka dzięki tandemowym lotom paralotniowym organizowanym przez szkołę latania Hohe Wand. Bezgłośnie unosicie się nad krajobrazem, czujecie wiatr i cieszycie się niepowtarzalnym uczuciem wolności w harmonii z naturą. Dla miłośników przyrody i poszukiwaczy przygód Hohe Wand to miejsce, które pozostawia trwałe wrażenia i pozwala odkryć piękno Austrii w wyjątkowy sposób.

Skywalk w Parku Hohe Wand

Poznaj punkty widokowe Dolnej Austrii - fascynujące widoki i urokliwe miejsca czekają na odkrycie.

Górna Austria

Wieża widokowa Treetop Walk Salzkammergut

Wieża widokowa na ścieżce w koronach drzew w Gmunden zaprasza na wyjątkowe spotkanie z naturą. Wejście bez barier umożliwia wszystkim odwiedzającym swobodne poruszanie się na wysokości koron drzew oraz podziwianie imponujących krajobrazów jezior i gór. Na szczycie rozpościera się panoramiczny widok na Salzkammergut, który zachwyca o każdej porze roku i daje poczucie wolności oraz przestrzeni.

A jak zejść? Dla tych, którzy chcą dodać zejściu odrobinę adrenaliny, czeka 75-metrowa zjeżdżalnia. W ekspresowym tempie można wrócić do punktu wyjścia – świetna zabawa zarówno dla małych, jak i dużych!

Spacer w koronach drzew Salzkammergut

Odkryj nowe horyzonty: punkty widokowe Górnej Austrii zapewniają wyjątkowe chwile i niezapomniane widoki.

Ziemia Salzburska

Top of Salzburg na Kitzsteinhornie

Przez cały rok Top of Salzburg zaprasza do odkrywania alpejskiego świata z niezrównanej perspektywy. Na północy i zachodzie rozciągają się Alpy Wapienne i Pinzgauer Grasberge, a na południu można podziwiać charakterystyczne szczyty Parku Narodowego Wysokich Taurów – sceneria, która ukazuje piękno natury i ogrom przestrzeni w całej swojej okazałości. Czyste powietrze, majestatyczna cisza i rozległe lodowce tworzą miejsce, które jednocześnie inspiruje i zapiera dech w piersiach.

Wewnątrz budynku górnej stacji kolejki na odwiedzających czeka wystawa Gipfelwelt 3000, oferująca fascynujące spojrzenie na przyrodę i geologię Wysokich Taurów. To podróż w głąb historii Alp i ich wyjątkowych ekosystemów – w samym sercu świata wysokogórskiego.

Top of Salzburg
Styria

Na wyżynach Dachstein

Dachstein to gigant wśród szczytów Styrii wznoszący się na wysokość 2995 metrów. Co czyni go tak wyjątkowym? Oferuje aż cztery zapierające dech w piersiach punkty widokowe.

Skywalk na Dachsteinie

Na wysokości 2700 metrów znajduje się Skywalk Dachstein, który oferuje oszałamiający widok 360°. To perspektywa, której trudno doświadczyć gdzieś indziej. Na horyzoncie widać majestatyczne pasma górskie: od Großglocknera (3798 m) – najwyższego szczytu Austrii, przez Hochkönig (2941 m), aż po Großvenediger (3666 m). Nawet na najbardziej doświadczonych miłośników gór ta panorama robi ogromne wrażenie.

5fingers na Dachsteinie

Na płaskowyżu Krippenstein znajduje się platforma widokowa 5fingers, która przypomina dłoń wystającą nad 400-metrową przepaścią. Pięć różnych pomostów zapewnia spektakularne widoki na jeziora Salzkammergut. Jeden z nich jest w całości wykonany ze szkła, co podnosi poziom adrenaliny. To nie jest atrakcja dla osób o słabych nerwach!

Most wiszący

Czy kiedykolwiek spacerowaliście po najwyżej położonym moście wiszącym w Austrii? Ta konstrukcja, razem ze Schodami do nikąd, jest jedną z najnowszych atrakcji masywu Dachstein. Most ma 100 metrów długości, waży około 63 ton i składa się z ponad 30 000 elementów. Spacerując nim, unosicie się 400 metrów nad przepaścią – to gwarancja emocji i niezapomnianych wrażeń!

Schody do nikąd

Przy tej atrakcji często tworzą się kolejki, by móc zejść 14 stopni w dół – na Schody do nikąd. Pod stopami rozpościerają się ostre grzbiety Dachsteinu, a przezroczysta szklana platforma wymaga odwagi, by na nią stanąć. Jednak niesamowity widok z pewnością wart jest wysiłku!

Dachstein

Odkryj najpiękniejsze punkty widokowe w Styrii - każdy widok to wyjątkowa chwila pośród imponującej naturalnej scenerii.

Tirol

Od A jak Achensee do Ö jak Ötztal

Panoramaterrasse na lodowcu Hintertux

Podziwianie świata gór Zillertal z wysokości 3250 metrów? Panoramaterrasse - jedna z najwyżej położonych platform widokowych w Austrii - umożliwia to niezwykłe doświadczenie. Otoczona majestatycznymi szczytami i rozległymi krajobrazami wysokogórskimi zachwyca o każdej porze roku.

Orle Gniazdo nad Achensee

Ta platforma widokowa została zaprojektowana na wzór orlego gniazda. Roztacza się stąd fantastyczna panorama 360o na tyrolskie jezioro Achensee oraz pasma górskie Rofan i Karwendel. Dodatkową dawkę adrenaliny można przeżyć podczas zjazdu Skygliderem Airrofan.

BIG3 w Ötztal

W Sölden, w tyrolskim Ötztal, aż trzy trzytysięczniki oferują spektakularne widoki na góry. Na wszystkie można dotrzeć kolejkami linowymi! Panorama 360° z platformy BIG3 przy dobrej widoczności sięga ponad 100 kilometrów – od Dolomitów na południu po Zugspitze na północy.

Poznaj spektakularne punkty widokowe Tyrolu - każdy z nich to okno na imponujące szczyty i doliny alpejskiego świata.

Najpiękniejsze widoki na miasto

Austria oferuje mnóstwo punktów widokowych, które pozwalają spojrzeć na miasta z nowej, imponującej perspektywy. Każde z tych miejsc oferuje wyjątkowy widok na miejskie życie, historyczną architekturę oraz otaczający krajobraz. Od starych zamków i nowoczesnych wież po platformy w samym sercu natury – różnorodność punktów widokowych odzwierciedla charakter i niepowtarzalność każdego miasta. Oto kilka najpiękniejszych miejsc, w których można podziwiać miejskie panoramy Austrii.

Gloriette w Eisenstadt

Widok rozciąga się daleko na winnice i szeroką równinę Burgenlandu. W pogodny dzień można stąd zobaczyć Jezioro Nezyderskie aż po Góry Leitha.

Gloriette w Eisenstadt

Wieża kościoła parafialnego w Klagenfurcie

Stąd historyczne centrum miasta otwiera się na pofałdowane wzgórza i góry Karawanken w tle. Ta perspektywa łączy miejski styl z naturą.

Wieża kościoła parafialnego

Wieża dźwiękowa w St. Pölten

Z wysokości 47 metrów wieża dźwiękowa oferuje imponującą panoramę dzielnicy rządowej, dzielnicy kulturalnej i rozległego krajobrazu.

Wieża dźwiękowa

Winda Transcendence w Linz

30-metrowa winda transcendence na Uniwersytecie Sztuki i Projektowania zapewnia niezwykły panoramiczny widok na centrum miasta, Dunaj i pofałdowane wzgórza Mühlviertel.

Winda Transcendence (j.niem)

Wieża zegarowa w Grazu

Z tego miejsca można podziwiać dachy pokryte czerwoną dachówką i łagodne wzgórza wokół Grazu w całej ich okazałości.

Wieża zegarowa

Twierdza Hohensalzburg w Salzburgu

Położone między rzeką Salzach i otaczającymi ją górami, historyczne alejki i budynki wyglądają niemal jak obraz.

Twierdza Hohensalzburg

Nordkette w Innsbrucku

W zaledwie 20 minut można wjechać kolejką linową na Nordkette, lokalną górę w Innsbrucku. Stacja górska oferuje widok 360° na stolicę Alp.

Nordkette

Pfänder w Bregencji

Kolejką Pfänderbahn można dojechać do najpiękniejszego punktu widokowego. Z Pfänder, na wysokości około 1000 metrów, roztacza się fantastyczny widok na Jezioro Bodeńskie

Pfänder

Wieża Dunajska w Wiedniu

Na wysokości 150 metrów można zakręcić się na platformie widokowej Wieży Dunajskiej i podziwiać 360-stopniowy widok na Wiedeń.

Wieża Dunajska

Najczęściej zadawane pytania

W Austrii znajduje się wiele platform widokowych i mostów wiszących. Oferują one szczególnie imponujące widoki:

Wieża widokowa na Pyramidenkogel / Karyntia

Ścieżka w koronach drzew / Górna Austria

Skywalk Welterbeblick / Górna Austria

Top of Salzburg na Kitzsteinhorn / Kraj Salzburski

Platforma widokowa Glocknerblick / Kraj Salzburski

Skywalk na Dachsteinie / Styria

Orle Gniazdo na Gschöllkopf / Tyrol

highline179 w Reutte / Tyrol

Top of Tyrol na lodowcu Stubai / Tyrol

Top Mountain Star w dolinie Ötztal / Tyrol

Wieża Dunajska / Wiedeń

Kahlenberg / Wiedeń

  • Taras panoramiczny na lodowcu Hintertux znajduje się na wysokości 3250 metrów.

  • Platforma szczytowa Top of Tyrol na lodowcu Stubai wznosi się na wysokości 3210 metrów.

  • W Tyrolu w dolinie Ötztal na wysokości 3080 metrów wznosi się Top Mountain Star.

  • Top of Salzburg znajduje się na stacji szczytowej Kitzsteinhornu na wysokości 3029 metrów.

  • Balkonowa platforma Sky Walk na Dachsteinie znajduje się na wysokości 2700 metrów nad poziomem morza – na tej samej wysokości, co Schody do nikąd, również na Dachsteinie.

Na wysokości 406 metrów, highline179 w Reutte w Tyrolu jest nie tylko najdłuższym wiszącym mostem dla pieszych w Austrii, ale także na świecie w stylu tybetańskim. Ma 110 metrów wysokości i oferuje fantastyczny widok na dolinę.

Na wiszącym moście na Dachstein w Styrii można unosić się na wysokości 400 metrów. Obok Schodów do nikąd, Skywalk i platofrmy 5fingers jest to jedna z atrakcji widokowych masywu górskiego na wysokości prawie 3000 metrów.

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