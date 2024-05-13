Styria Na wyżynach Dachstein

Dachstein to gigant wśród szczytów Styrii wznoszący się na wysokość 2995 metrów. Co czyni go tak wyjątkowym? Oferuje aż cztery zapierające dech w piersiach punkty widokowe.

Skywalk na Dachsteinie

Na wysokości 2700 metrów znajduje się Skywalk Dachstein, który oferuje oszałamiający widok 360°. To perspektywa, której trudno doświadczyć gdzieś indziej. Na horyzoncie widać majestatyczne pasma górskie: od Großglocknera (3798 m) – najwyższego szczytu Austrii, przez Hochkönig (2941 m), aż po Großvenediger (3666 m). Nawet na najbardziej doświadczonych miłośników gór ta panorama robi ogromne wrażenie.

5fingers na Dachsteinie

Na płaskowyżu Krippenstein znajduje się platforma widokowa 5fingers, która przypomina dłoń wystającą nad 400-metrową przepaścią. Pięć różnych pomostów zapewnia spektakularne widoki na jeziora Salzkammergut. Jeden z nich jest w całości wykonany ze szkła, co podnosi poziom adrenaliny. To nie jest atrakcja dla osób o słabych nerwach!

Most wiszący

Czy kiedykolwiek spacerowaliście po najwyżej położonym moście wiszącym w Austrii? Ta konstrukcja, razem ze Schodami do nikąd, jest jedną z najnowszych atrakcji masywu Dachstein. Most ma 100 metrów długości, waży około 63 ton i składa się z ponad 30 000 elementów. Spacerując nim, unosicie się 400 metrów nad przepaścią – to gwarancja emocji i niezapomnianych wrażeń!

Schody do nikąd

Przy tej atrakcji często tworzą się kolejki, by móc zejść 14 stopni w dół – na Schody do nikąd. Pod stopami rozpościerają się ostre grzbiety Dachsteinu, a przezroczysta szklana platforma wymaga odwagi, by na nią stanąć. Jednak niesamowity widok z pewnością wart jest wysiłku!