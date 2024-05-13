Kiedy spokojna atmosfera w klasztorze prowadzi do wewnętrznej wolności i spokoju: duchowa przerwa w domu ciszy daje nową siłę i odwagę do stawienia czoła życiu.

Istnieje wiele uświęconych tradycją klasztorów i zakonów w Austrii, które otwierają swoje podwoje dla gości. Pośpiech i stres pozostają za bramą. Cisza i uważność odgrywają tutaj wiodącą rolę i ujawniają to, co czasami jest ukryte w codziennym życiu: świadomy oddech, odkryte na nowo ciepło serca lub piękno kwitnącej róży w klasztornym ogrodzie.

Często chodzi o znalezienie drogi powrotnej do przepływu życia w spokoju, poczucie połączenia z mocą stworzenia lub po prostu doświadczenie nowego podejścia do życia.