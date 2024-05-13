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Urlop w klasztorze: cichy azyl w Austrii

Klasztor Wernberg widok z zewnątrz
Kiedy spokojna atmosfera w klasztorze prowadzi do wewnętrznej wolności i spokoju: duchowa przerwa w domu ciszy daje nową siłę i odwagę do stawienia czoła życiu.

Istnieje wiele uświęconych tradycją klasztorów i zakonów w Austrii, które otwierają swoje podwoje dla gości. Pośpiech i stres pozostają za bramą. Cisza i uważność odgrywają tutaj wiodącą rolę i ujawniają to, co czasami jest ukryte w codziennym życiu: świadomy oddech, odkryte na nowo ciepło serca lub piękno kwitnącej róży w klasztornym ogrodzie.

Często chodzi o znalezienie drogi powrotnej do przepływu życia w spokoju, poczucie połączenia z mocą stworzenia lub po prostu doświadczenie nowego podejścia do życia.

Programy duchowe w Burgenlandzie

Kurhaus i opactwo Marienkron

Kiedy to, co na zewnątrz, wpływa na to, co wewnątrz: w Kurhaus Marienkron uzdrowienie duchowe wyciąga rękę do dobrego samopoczucia fizycznego. Otwarty w maju 2019 r., całkowicie odnowiony i przebudowany, Marienkron jest uważany za jeden z najnowocześniejszych ośrodków uzdrowiskowych w Austrii - z naciskiem na jelita i zdrowie.
Obecnie w opactwie Marienkron mieszka 14 sióstr zakonnych. Dzięki swoim programom duchowym, na przykład w formie seminariów, krótkich rekolekcji lub zajęć z Qigong, wzbogacają różnorodność domu i podkreślają jego szczególny charakter.

Odosobnienie i uzdrowisko Marienkron
Zamek dla duszy w Karyntii

Klasztor Wernberg

Idyllicznie położony nad rzeką Drawą, w pobliżu Villach, poszukiwacze sensu znajdą renesansowy zamek Klasztor Wernberg, oferujący programy duchowe i kreatywne kursy. Restauracja klasztorna serwuje produkty z własnego gospodarstwa. Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa mieszkają i zarządzają zamkiem od 1935 roku w duchu "odpowiedzialnego traktowania stworzenia i wszystkich stworzonych rzeczy".

Dom gościnny klasztoru Wernberg
Ciesz się, spaceruj i medytuj nad jeziorem Längsee

Opactwo St. Georgen

Karyncka krótka przerwa dla zmysłów: obfite śniadanie z lokalnych produktów w hotelu Stift St. Georgen daje siłę na cały dzień. Widok na jezioro Längsee, otoczone liliami wodnymi, już zaczyna koić duszę. A spacer po ogrodzie klasztornym i łagodnych wzgórzach środkowej Karyntii ożywia ciało i duszę. Przy złej pogodzie dobrym pomysłem jest wizyta w barokowym kościele w 1000-letnim klasztorze.

Hotel w opactwie St. Georgen
Święta cisza w Dolnej Austrii

Opactwo Heiligenkreuz

Założony w 1133 roku klasztor ma zaskakująco młodych mieszkańców: większość z około 80 rezydujących tam mnichów ma mniej niż 50 lat. Wielu z nich trafiło do klasztoru za pośrednictwem Internetu i poczty elektronicznej. Benedyktyni wykorzystują nowe media, aby dotrzeć do jak największej liczby osób i szerzyć swoją misję na całym świecie.

To właśnie charakteryzuje opactwo Heiligenkreuz: zrozumienie czasów, a jednak prowadzenie życia w niezmienionej od wieków formie, zgodnie z tradycyjnymi zasadami wiary i regułami zakonu.
Jeśli chcesz być gościem, musisz zrobić tylko jedną rzecz: bądź cicho i bądź spokojny. Ponieważ cisza jest tutaj święta.

Opactwo Heiligenkreuz
Post i aktywność w Waldviertel w Dolnej Austrii

Klasztor Pernegg

W Pernegg post jest częścią odosobnienia w ciszy. Profesjonalni przewodnicy postu prowadzą zmianę diety, na którą decydujesz się zaraz po zarezerwowaniu urlopu. Natura jest tu ważnym czynnikiem pomagającym przezwyciężyć niejeden kryzys związany z postem. Prawie wszystkie zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu - w ogrodzie klasztornym, w lesie, na łące.
Dzień zaczyna się na przykład od wspólnego porannego spaceru w pobliskim lesie, gdzie medytacja ruchowa przynosi łagodne przebudzenie. Każdy tydzień ma inny cel - od tybetańskiej jogi uzdrawiającej, pisania, gry w golfa i śpiewu po post wędrowny Waldviertel, taniec, malarstwo lub teatr.

Klasztor Pernegg
Ośrodek rekolekcyjny w Wachau w Dolnej Austrii

Opactwo benedyktyńskie Göttweig

Od wieków Göttweiger Berg w Dolnej Austrii przyciąga ludzi szukających relaksu dla ciała i duszy. Otwarte w 1983 roku centrum rekolekcyjne w barokowym budynku oferuje chronioną przestrzeń dla każdego, kto chce wyruszyć w duchową podróż. Goście mogą tu wyciszyć się na około trzy do pięciu dni i skorzystać z duchowego przewodnictwa jednego z ojców Göttweigerów.

Dla tych, którzy chcieliby naładować baterie bez konkretnego programu kursu, dostępna jest oferta "Wakacje w klasztorze".

Opactwo benedyktynów Göttweig
Naładuj baterie w Górnej Austrii

Opactwo augustianów Reichersberg

"Dusza karmi się tym, czym się raduje" - zgodnie z tą myślą przewodnią liczący ponad 940 lat klasztor czeka na wszystkich poszukujących spokoju i relaksu w przyjaznym otoczeniu.

Klasztor kanoników augustiańskich Reichersberg znajduje się po górnoaustriackiej stronie rzeki Inn, pomiędzy Braunau i Pasawą. Goście klasztoru znajdują tu ciszę i spokój oraz mogą zastanowić się nad tym, co najważniejsze, z dala od stresów dnia codziennego. Kanonicy organizują seminaria na różne tematy, takie jak muzyka, malarstwo, sztuka i rzemiosło lub wskazówki dotyczące życia i wiary. Barokowy ogród klasztorny, którego główne elementy zachowały się do dziś, oferuje relaks na łonie natury.

Opactwo augustianów Reichersberg
Dziewięć ośrodków odosobnienia w Salzburgu

"Uzdrawiające miejsca"

"Uzdrawiające miejsca" to 9 miejsc odosobnienia dla ciała, umysłu i duszy. Pośród pięknych krajobrazów Ziemi Salzburskiej i zielonego miasta Salzburg, historycznych klasztorów i ośrodków duchowych, można poczuć uspokajającą moc ciszy. Miejsca te zapraszają do porzucenia codzienności, naładowania baterii i - w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu - opamiętania się. Domy i miejsca charakteryzują się głęboko zakorzenioną duchowością i oferują idealne warunki do wewnętrznej kontemplacji i relaksu.

Uzdrawiające miejsca w Salzburgu
Tymczasowy klasztor w Styrii

Opactwo St. Lambrecht

Zatrzymaj przepływ informacji w codziennym życiu i znajdź czas na refleksję: opactwo benedyktynów St. Lambrecht w Styrii organizuje "Szkołę Egzystencji" z wyważonym programem seminaryjnym.
Program w benedyktyńskim opactwie St. Lambrecht obejmuje zarówno tygodnie postu i kursy malarstwa, jak i kursy oddychania i medytacji. Kadra kierownicza może ponownie odnaleźć swoje centrum podczas rekolekcji, podczas gdy seminaria takie jak "Aktualizacja - czy nadal jestem na dobrej drodze?" lub "Kiedy cisza krzyczy" mają na celu uwolnienie ludzi od irytujących czynników codziennego życia. Uczestnicy seminariów w "School of Existence" doświadczają spokoju społeczności klasztornej i otrzymują dużo czasu na medytację, ciszę i modlitwę.

Opactwo benedyktynów St. Lambrecht

Opactwa i klasztory z bogatym programem kulturalnym

Klasztory to miejsca kontemplacji i kultury. Zachwycają wyjątkową architekturą, historycznymi kolekcjami i często sztuką nowoczesną. Łączą tradycję z kreatywnością i zapraszają w podróż w czasie.

Opactwo Admont: cztery muzea w jednym opactwie

Styryjski klasztor jest domem dla kilku muzeów: gotyckiego, sztuki współczesnej oraz Muzeum Sztuki i Historii Naturalnej.

Opactwo Admont

Opactwo Melk: kultura w regionie UNESCO Wachau

W opactwie Melk przez cały rok oferowany jest bogaty program kulturalny obejmujący różnorodne wykłady, koncerty, wycieczki z przewodnikiem i wystawy.

Opactwo Melk

Opactwo Klosterneuburg: galeria sztuki współczesnej

Zaledwie dziesięć minut od Wiednia sztuka świecka i duchowa łączą się we współczesnej interpretacji.

Opactwo Klosterneuburg

Muzeum opactwa św. Pawła w Lavanttal: skarbiec Karyntii

W klasztorze można podziwiać dzieła Rubensa i Van Dycka. Najważniejszy skarb z XI wieku, krzyż Adelheid, jest również wystawiony tutaj.

Opactwo św. Pawła

Co zapakować na pobyt w klasztorze

Ubrania i podstawowe rzeczy osobiste

  • Ciepłe, wygodne ubrania w stonowanych kolorach

  • Solidne buty na spacery

  • Kapcie i ciepłe skarpetki

  • Osobiste kosmetyki i artykuły higieniczne

Dla ciszy i uważności

  • Notes lub dziennik

  • Inspirujące książki lub czasopisma

  • Poduszka i/lub mata do medytacji (jeśli nie są dostępne na miejscu)

Przydatne podczas pobytu

  • Butelka na wodę

  • Mała lampka do czytania

  • Zatyczki do uszu

  • Podstawowa apteczka podróżna

  • Telefon komórkowy ustawiony w trybie samolotowym

Często zadawane pytania

Tak. Wiele opactw i klasztorów w Austrii oferuje proste, przytulne pokoje gościnne – idealne dla osób szukających ciszy, bliskości natury i wyjątkowej atmosfery. Do popularnych miejsc należą m.in. opactwo Heiligenkreuz w Lesie Wiedeńskim, opactwo St. Georgen am Längsee w Karyntii, benedyktyńskie opactwo St. Lambrecht w Styrii czy klasztor Pernegg w Dolnej Austrii. Wiele z nich położonych jest pośród rozległych krajobrazów i zapewnia spokojne warunki sprzyjające prawdziwemu wypoczynkowi.

Dla wszystkich, którzy szukają wyciszenia, chcą nabrać dystansu do codzienności lub odkryć nowe perspektywy. Urlop w klasztorze jest także doskonały dla osób ceniących ciszę, naturę i autentyczne doświadczenia – niezależnie od przekonań religijnych.

W zależności od miejsca: medytować, uczestniczyć w postach i rekolekcjach, spacerować po okolicznej przyrodzie, prowadzić rozmowy duchowe, brać udział w zwiedzaniu kulturalnym lub warsztatach twórczych, albo po prostu spędzać spokojne dni w ciszy. Wiele klasztorów leży przy szlakach turystycznych lub w pobliżu tzw. miejsc mocy.

Tak – należą do nich m.in. opactwo Melk, opactwo Klosterneuburg czy opactwo Göttweig w Dolnej Austrii, opactwo St. Paul w Karyntii oraz opactwo Admont w Styrii. Łączą one duchową atmosferę z muzeami, bibliotekami, koncertami i zwiedzaniem z przewodnikiem.

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