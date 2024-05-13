Urlop w klasztorze: cichy azyl w Austrii
Introduction
Istnieje wiele uświęconych tradycją klasztorów i zakonów w Austrii, które otwierają swoje podwoje dla gości. Pośpiech i stres pozostają za bramą. Cisza i uważność odgrywają tutaj wiodącą rolę i ujawniają to, co czasami jest ukryte w codziennym życiu: świadomy oddech, odkryte na nowo ciepło serca lub piękno kwitnącej róży w klasztornym ogrodzie.
Często chodzi o znalezienie drogi powrotnej do przepływu życia w spokoju, poczucie połączenia z mocą stworzenia lub po prostu doświadczenie nowego podejścia do życia.
Kurhaus i opactwo Marienkron
Kiedy to, co na zewnątrz, wpływa na to, co wewnątrz: w Kurhaus Marienkron uzdrowienie duchowe wyciąga rękę do dobrego samopoczucia fizycznego. Otwarty w maju 2019 r., całkowicie odnowiony i przebudowany, Marienkron jest uważany za jeden z najnowocześniejszych ośrodków uzdrowiskowych w Austrii - z naciskiem na jelita i zdrowie.
Obecnie w opactwie Marienkron mieszka 14 sióstr zakonnych. Dzięki swoim programom duchowym, na przykład w formie seminariów, krótkich rekolekcji lub zajęć z Qigong, wzbogacają różnorodność domu i podkreślają jego szczególny charakter.
Klasztor Wernberg
Idyllicznie położony nad rzeką Drawą, w pobliżu Villach, poszukiwacze sensu znajdą renesansowy zamek Klasztor Wernberg, oferujący programy duchowe i kreatywne kursy. Restauracja klasztorna serwuje produkty z własnego gospodarstwa. Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa mieszkają i zarządzają zamkiem od 1935 roku w duchu "odpowiedzialnego traktowania stworzenia i wszystkich stworzonych rzeczy".
Opactwo St. Georgen
Karyncka krótka przerwa dla zmysłów: obfite śniadanie z lokalnych produktów w hotelu Stift St. Georgen daje siłę na cały dzień. Widok na jezioro Längsee, otoczone liliami wodnymi, już zaczyna koić duszę. A spacer po ogrodzie klasztornym i łagodnych wzgórzach środkowej Karyntii ożywia ciało i duszę. Przy złej pogodzie dobrym pomysłem jest wizyta w barokowym kościele w 1000-letnim klasztorze.
Opactwo Heiligenkreuz
Założony w 1133 roku klasztor ma zaskakująco młodych mieszkańców: większość z około 80 rezydujących tam mnichów ma mniej niż 50 lat. Wielu z nich trafiło do klasztoru za pośrednictwem Internetu i poczty elektronicznej. Benedyktyni wykorzystują nowe media, aby dotrzeć do jak największej liczby osób i szerzyć swoją misję na całym świecie.
To właśnie charakteryzuje opactwo Heiligenkreuz: zrozumienie czasów, a jednak prowadzenie życia w niezmienionej od wieków formie, zgodnie z tradycyjnymi zasadami wiary i regułami zakonu.
Jeśli chcesz być gościem, musisz zrobić tylko jedną rzecz: bądź cicho i bądź spokojny. Ponieważ cisza jest tutaj święta.
Klasztor Pernegg
W Pernegg post jest częścią odosobnienia w ciszy. Profesjonalni przewodnicy postu prowadzą zmianę diety, na którą decydujesz się zaraz po zarezerwowaniu urlopu. Natura jest tu ważnym czynnikiem pomagającym przezwyciężyć niejeden kryzys związany z postem. Prawie wszystkie zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu - w ogrodzie klasztornym, w lesie, na łące.
Dzień zaczyna się na przykład od wspólnego porannego spaceru w pobliskim lesie, gdzie medytacja ruchowa przynosi łagodne przebudzenie. Każdy tydzień ma inny cel - od tybetańskiej jogi uzdrawiającej, pisania, gry w golfa i śpiewu po post wędrowny Waldviertel, taniec, malarstwo lub teatr.
Opactwo benedyktyńskie Göttweig
Od wieków Göttweiger Berg w Dolnej Austrii przyciąga ludzi szukających relaksu dla ciała i duszy. Otwarte w 1983 roku centrum rekolekcyjne w barokowym budynku oferuje chronioną przestrzeń dla każdego, kto chce wyruszyć w duchową podróż. Goście mogą tu wyciszyć się na około trzy do pięciu dni i skorzystać z duchowego przewodnictwa jednego z ojców Göttweigerów.
Dla tych, którzy chcieliby naładować baterie bez konkretnego programu kursu, dostępna jest oferta "Wakacje w klasztorze".
Opactwo augustianów Reichersberg
"Dusza karmi się tym, czym się raduje" - zgodnie z tą myślą przewodnią liczący ponad 940 lat klasztor czeka na wszystkich poszukujących spokoju i relaksu w przyjaznym otoczeniu.
Klasztor kanoników augustiańskich Reichersberg znajduje się po górnoaustriackiej stronie rzeki Inn, pomiędzy Braunau i Pasawą. Goście klasztoru znajdują tu ciszę i spokój oraz mogą zastanowić się nad tym, co najważniejsze, z dala od stresów dnia codziennego. Kanonicy organizują seminaria na różne tematy, takie jak muzyka, malarstwo, sztuka i rzemiosło lub wskazówki dotyczące życia i wiary. Barokowy ogród klasztorny, którego główne elementy zachowały się do dziś, oferuje relaks na łonie natury.
"Uzdrawiające miejsca"
"Uzdrawiające miejsca" to 9 miejsc odosobnienia dla ciała, umysłu i duszy. Pośród pięknych krajobrazów Ziemi Salzburskiej i zielonego miasta Salzburg, historycznych klasztorów i ośrodków duchowych, można poczuć uspokajającą moc ciszy. Miejsca te zapraszają do porzucenia codzienności, naładowania baterii i - w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu - opamiętania się. Domy i miejsca charakteryzują się głęboko zakorzenioną duchowością i oferują idealne warunki do wewnętrznej kontemplacji i relaksu.
Opactwo St. Lambrecht
Zatrzymaj przepływ informacji w codziennym życiu i znajdź czas na refleksję: opactwo benedyktynów St. Lambrecht w Styrii organizuje "Szkołę Egzystencji" z wyważonym programem seminaryjnym.
Program w benedyktyńskim opactwie St. Lambrecht obejmuje zarówno tygodnie postu i kursy malarstwa, jak i kursy oddychania i medytacji. Kadra kierownicza może ponownie odnaleźć swoje centrum podczas rekolekcji, podczas gdy seminaria takie jak "Aktualizacja - czy nadal jestem na dobrej drodze?" lub "Kiedy cisza krzyczy" mają na celu uwolnienie ludzi od irytujących czynników codziennego życia. Uczestnicy seminariów w "School of Existence" doświadczają spokoju społeczności klasztornej i otrzymują dużo czasu na medytację, ciszę i modlitwę.
Opactwa i klasztory z bogatym programem kulturalnymKlasztory to miejsca kontemplacji i kultury. Zachwycają wyjątkową architekturą, historycznymi kolekcjami i często sztuką nowoczesną. Łączą tradycję z kreatywnością i zapraszają w podróż w czasie.
Opactwo Admont: cztery muzea w jednym opactwie
Styryjski klasztor jest domem dla kilku muzeów: gotyckiego, sztuki współczesnej oraz Muzeum Sztuki i Historii Naturalnej.
Opactwo Melk: kultura w regionie UNESCO Wachau
W opactwie Melk przez cały rok oferowany jest bogaty program kulturalny obejmujący różnorodne wykłady, koncerty, wycieczki z przewodnikiem i wystawy.
Opactwo Klosterneuburg: galeria sztuki współczesnej
Zaledwie dziesięć minut od Wiednia sztuka świecka i duchowa łączą się we współczesnej interpretacji.
Co zapakować na pobyt w klasztorze
Ubrania i podstawowe rzeczy osobiste
Ciepłe, wygodne ubrania w stonowanych kolorach
Solidne buty na spacery
Kapcie i ciepłe skarpetki
Osobiste kosmetyki i artykuły higieniczne
Dla ciszy i uważności
Notes lub dziennik
Inspirujące książki lub czasopisma
Poduszka i/lub mata do medytacji (jeśli nie są dostępne na miejscu)
Przydatne podczas pobytu
Butelka na wodę
Mała lampka do czytania
Zatyczki do uszu
Podstawowa apteczka podróżna
Telefon komórkowy ustawiony w trybie samolotowym