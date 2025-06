Zrównoważony rozwój: środowisko i społeczeństwo

Konserwacja i ochrona zabytków służy długoterminowej perspektywie. Utrzymując i odnawiając historyczne budynki, w tym zamki, pałace i pomniki, oszczędza się zasoby, takie jak materiały budowlane, i unika degradacji gleby przez budowę nowych budynków.

W ten sposób zachowanie cennych historycznych budynków przyczynia się z jednej strony do ochrony klimatu, a z drugiej do zachowania tradycyjnego rzemiosła. W końcu materiały i techniki budowlane z dawnych lat wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności sięgającej korzeniami do przeszłości i tradycji.

Dzięki dostępności i włączeniu w sztukę i doświadczenia kulturowe osób z różnych grup społecznych, wzmacnia się zrównoważony rozwój społeczny i zmniejsza wykluczenie.