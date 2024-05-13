Wędrówka przez alpejskie łąki w dolinie Gastein, Ziemia Salzburska
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Gasteinertal
Niezwykłe połączenie aktywności i relaksu

Witaj w trybie OFF. odkryj trzy urocze miasteczka doliny Gasteinertal - Dorfgastein, Bad Hofgastein i Bad Gastein.

Tutaj, w sercu Ziemi Salzburskiej, czekają żywe tradycje, różnorodność kulturowa i zapierająca dech w piersiach przyroda: imponujące szczyty gór, lecznicze źródła termalne i malownicze doliny.

Od czasów cesarskich Gastein słynie z leczniczej mocy swoich źródeł termalnych, które nawet dziś przyciągają podróżnych szukających relaksu i nowej energii. O każdej porze roku dolina oferuje niezliczone atrakcje, od jazdy na nartach zimą po wędrówki latem, obiecując niezapomniane wrażenia wśród wyjątkowych alpejskich krajobrazów.

Gastein łączy w sobie doświadczenie gór i uzdrowisk jak żaden inny region. Z dwoma uzdrowiskami termalnymi w promieniu 8 km i zróżnicowanym terenem do wędrówek i jazdy na nartach, w tym najwyższymi trawiastymi górami w Europie, dolina oferuje niezrównaną wartość dodaną. Po aktywnym dniu w górach, źródła termalne, zasilane starożytną wodą termalną z 17 źródeł, zapewniają czysty relaks i regenerację.

Fakty i liczby
Liczba czynnych latem wyciągów:4
Szlaki turystyczne:ok. 600 km
Punkt kulminacyjny wędrówek:Gamskarkogel - najwyższy trawiasty szczyt w Europie (2 467 m), most wiszący na Stubnerkogel
Tenis:19 kortów odkrytych, 4 korty pod dachem
Golf:1 pole golfowe z 18 dołkami
Kąpieliska:4
Najwyższy szczyt:Almkogel (3 252 m)
Dojazd
Wydarzenia
Wyciągi
Noclegi

FAQ

Dolina Gastein leży w samym sercu Austrii, około 90 km na południe od Salzburga.

  • Pociągiem: najlepszy wybór na wygodną i ekologiczną podróż. Dzięki trzem stacjom kolejowym (Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein) dotrzesz bezpośrednio do wybranego miejsca.

  • Samochodem: skorzystaj z autostrady A1 do Salzburga, a następnie A10 w kierunku Salzburg – Villach. Zjedź na skrzyżowaniu Pongau/Bischofshofen i jedź dalej drogą 311 w kierunku Innsbruck (Gasteinertal). W miejscowości Lend skręć na drogę B167 do doliny Gastein.

    • Aktualności: na odcinku Golling – Werfen trwa rozległa przebudowa (14 km placu budowy). Ze względu na zwężenie do jednego pasa ruchu należy spodziewać się opóźnień i korków.

W dolinie Gastein można wybrać zakwaterowanie w trzech głównych miejscowościach: Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein.

Każda z nich oferuje inną atmosferę: od rodzinnych wakacji, przez relaks w uzdrowisku, aż po tętniące życiem górskie miasteczko z architekturą w stylu Belle Époque.

Do wyboru jest szeroka gama zakwaterowania: apartamenty, pensjonaty, hotele rodzinne, a także luksusowe hotele wellness z termami. Dzięki temu w Gastein z łatwością znajdziesz idealne miejsce na wspaniały urlop.

Znajdź zakwaterowanie

W Gastein czekają doskonałe kulinarne doznania. Sześciu nagradzanych szefów kuchni przygotowuje specjały w górskich schroniskach, które nadają wakacjom wyjątkowy smak.

Polecane schroniska i restauracje:

  • Valeriehaus – jazda na nartach w słońcu z widokiem na Sportgastein.

  • Weitmoser Schlossalm – specjały wołowe z własnej hodowli.

  • Himmelwandhütte – domowy strudel jak u babci.

  • Angerblick – posiłki przygotowywane z ekologicznych produktów pochodzących z własnego gospodarstwa.

  • Wenger Alm – można tu zjeść obfity posiłek złożony z regionalnych specjałów lub domowych wypieków.

Więcej o kuchni Gastein
Relaks i przygoda w Alpach

Dlaczego warto wybrać się do Gastein?

  • Uzdrawiająca moc natury

    Poczuj uzdrawiające działanie 17 gorących źródeł, łaźni parowych i tuneli leczniczych w Gastein. Jako wiodący region uzdrowiskowy w Alpach Gastein oferuje unikalne terapie relaksacyjne i regeneracyjne.

  • Góry i uzdrowiska: idealne połączenie
    W Gastein górskie przygody i relaks idą w parze. Niezależnie od tego, czy wędrujesz wśród imponujących górskich szczytów, czy relaksujesz się w wodach termalnych, ta wyjątkowa mieszanka daje nową energię - latem i zimą.

  • Gastein: ucieczka od codzienności
    Znajdź spokój i nową energię w sercu Alp Salzburskich. Niezależnie od tego, czy wybierzesz turystykę pieszą, wellness czy sporty zimowe, Gastein oferuje idealną równowagę między aktywnością a relaksem.

Odkryj region latem

To jest Twoje lato!

Latem w Gastein odkryjesz idealne połączenie przygody i relaksu z pięknymi górskimi wędrówkami, orzeźwiającymi spa i czystymi doświadczeniami natury w sercu Alp.

Turystyka piesza

Jazda na rowerze

Wspinaczka

Trailrunning

Joga

Termy

Propozycje noclegów w Gastein

Hauserbauer w Dorfgastein

Widok na dolinę Gastein, basen panoramiczny, 2 strefy wellness, przytulne pokoje i regionalna kuchnia. Przy szlakach – idealny na relaks i aktywny wypoczynek.

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MONDI Hotel Bellevue w Bad Gastein

Hotel w stylu belle époque w górach Ziemi Salzburskiej: piękne widoki, doskonała kuchnia, wellness z basenem, atrakcje dla dzieci i własne schronisko w sercu gór regionu.

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Verwöhnhotel Bismarck w Bad Hofgastein

4 baseny termalne, ogród 7000 m², strefy relaksu i dla rodzin, przestronne spa i nagradzana kuchnia oparta na zdrowym menu. Od 189 €/os./nocl. z wyżywieniem.

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Hotel Miramonte w Bad Gastein

Twoja stylowa baza w górach: widoki, szlaki spod samych drzwi, joga 2x dziennie, spa z sauną i termami, taras o zachodzie słońca i świetna kuchnia.

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Apartamenty Skiwiese w Bad Hofgastein

Spokojne apartamenty blisko centrum i stacji kolejki Schlossalm, darmowy dostęp do kolejek i wstęp do Alpentherme, idealne na aktywny wypoczynek w górach.

Sprawdź

Gastein oferuje wyjątkową mieszankę natury i kultury: wydarzenia i zabytki, które inspirują

Odkryj najważniejsze wydarzenia

Ciesz się górami

Sosnowy czar na Graukogel

Wędruj wzdłuż Zirbenweg na Graukogel i ciesz się zapachem górskich sosen podczas relaksującej okrężnej wędrówki z pięknymi widokami.

Doświadcz Zirbenzauber na Graukogel

Stubnerkogel: panoramiczna góra w Gastein

Podziwiaj panoramiczne widoki na Wysokie Taury ze Stubnerkogel, z atrakcjami takimi jak 140-metrowy most wiszący i platformy widokowe.

Odkryj Stubnerkogel

Schlossalm: via ferraty dla całej rodziny

Schlossalm oferuje osiem via ferrat o różnym stopniu trudności, idealnych zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych wspinaczy.

Wybierz się na Schlossalm

Fulseck: góra przygód dla całej rodziny

Fulseck w Dorfgastein oferuje atrakcje dla młodszych i starszych: leśny plac zabaw czy lustrzane jezioro, do których prowadzą przyjazne dzieciom szlaki.

Przeżyj przygody na Fulseck
Wskazówka

Kulinarny spacer w Sportgastein

Delektuj się regionalnymi przysmakami, zanurz się w życiu alpejskim i podziwiaj bajeczną scenerię Parku Narodowego Wysokich Taurów.

Krok po kroku, od dania do dania: pod tym hasłem w Sportgastein możesz wziąć udział w kulinarnej wycieczce z przewodnikiem, podczas której poznasz regionalne i sezonowe specjały oraz historie właścicieli schronisk. Kulinarna podróż obejmuje siedem regionalnych specjałów – od zupy z kluskami serowymi, przez tosty z czarnymi jagodami, po strudel z kremem mlecznym. Do tego serwowane są odpowiednie napoje – od soku z bzu czarnego, przez świeże maślanki, po likier z goryczki alpejskiej.

Spacer śladami smaków

Letnie wydarzenia w Gastein

Wiosna z jogą

4.06.2026 – 14.06.2026

Oddychaj głęboko, wzmocnij ciało i otwórz serce. Przez dziesięć majowych dni Dolina Gastein stanie się najpiękniejszym centrum jogi w Europie!

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summer.freshness.art

data w 2026 r. jeszcze nieznana
Bad Gastein

Czeka tu na Ciebie ekscytujący program z najlepszymi znanymi i wschodzącymi młodymi artystami.

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adidas INFINITE TRAILS

4.09.2026 – 6.09.2026
Gastein

Wyjątkowe wyzwanie drużynowe dla biegaczy trailowych. Biegają zarówno początkujący, jak i profesjonaliści. Każdy zespół sztafetowy pokona 100 km i 7600 m przewyższeń.

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Od golfa po jogę

Sportowe przygody w Gastein

Gastein oferuje wyjątkowe wrażenia dla każdego entuzjasty sportu, bez względu na to, co lubisz: golfa, trailrunning, paralotniarstwo czy jogę. Ciesz się 18-dołkowym polem golfowym pośrodku górskiego krajobrazu, szybuj na paralotni z Fulseck lub Stubnerkogel, odkryj wymagające trasy biegowe lub znajdź spokój podczas letnich zajęć jogi w plenerze.

Odkryj sportowe atrakcje

Wellness dokładnie tak, jak lubisz

Sprawdź dopadowane do Twoich potrzeb letnie pakiety

Termalny duet w Gastein

Aby uciec od codziennego pośpiechu, skorzystaj z dwóch noclegów z wyżywieniem oraz codziennego dostępu do najlepszych saun.

Sprawdź szczegóły

Pakiet Alpentherme Hit

Odkryj jedno z najpiękniejszych uzdrowisk termalnych w Austrii dzięki pakietowi "Alpentherme Hit".

Sprawdź szczegóły

Pakiet Felsentherme Hit

Ciesz się relaksem w musującej wodzie, zapierającymi dech w piersiach widokami i świeżym górskim powietrzem Alp. Felsentherme znajduje się na wysokości 1100 m..

Sprawdź szczegóły
Nasze wskazówki

Najlepsze punkty do robienia zdjęć

  • Glocknerblick i most wiszący na Stubnerkogel
    Podziwiaj spektakularną panoramę 360° z widokiem na Großglockner, najwyższą górę Austrii. 140-metrowy most wiszący oferuje dodatkową dawkę emocji dla śmiałków.

  • Sportgastein
    Podziwiaj wspaniałe widoki na zakończenie doliny oraz zachwycające szczyty Parku Narodowego Wysokich Taurów.

  • Górna stacja kolejki i stok narciarski Graukogel
    Ze górnej stacji kolejki Graukogel roztaczają się imponujące widoki na dolinę i okoliczne góry. Idealne miejsce na relaks i podziwianie panoramy.

  • Wycieczka do Paarseen: po wspinaczce czeka wspaniała nagroda w postaci przepięknych widoków na okolicę. Na północy wznosi się imponujący masyw Hochkönig, na południu rozciąga się panorama doliny Gastein, a w dole lśni górskie jezioro Großer Paarsee.

  • Trasa okrężna do Gadaunerer Hochalmen: wycieczka w dolinie Angertal prowadzi z lasu świerkowego do górskiego obszaru Gadaunerer Hochalm. Stąd rozciągają się piękne widoki na rozległe alpejskie łąki i górski krajobraz doliny Gastein.

Odkryj najpiękniejsze trasy widokowe

Informacje praktyczne

Jak do nas dojechać?

Dowiedz się więcej o tym, jak łatwo dotrzeć pociągiem lub samochodem do Doliny Gastein.

Dojazd

Gdzie będziesz spać?

Wybierasz się do Dorfgastein, Bad Hofgastein lub Bad Gastein? Znajdź swój wymarzony hotel, mieszkanie wakacyjne lub pensjonat.

Zakwaterowanie

Koleje górskie i wyciągi

Przegląd wszystkich kolejek górskich, gondoli i wyciągów w regionie można znaleźć na stronie.

Kolejki i wyciągi

Co można robić?

Każdego roku kalendarz wydarzeń w Gasteinertal jest wypełniony po brzegi. Co dzieje się w tygodniu wakacyjnym?

Wydarzenia

Poznaj okolicę

Tak wiele pięknych szlaków turystycznych, tras rowerowych, szlaków turystycznych i tak dalej. Sprawdź mapy z wyprzedzeniem i zaplanuj swoją podróż.

Interaktywna mapa szlaków
Dane kontaktowe

Gasteinertal Tourismus GmbH

Gasteiner Bundesstraße 367

5630 Bad Hofgastein

Telefon: +43 6432 3393 0

info@gastein.com
www.gastein.com
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