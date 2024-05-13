Gasteinertal
Niezwykłe połączenie aktywności i relaksu
Introduction
Tutaj, w sercu Ziemi Salzburskiej, czekają żywe tradycje, różnorodność kulturowa i zapierająca dech w piersiach przyroda: imponujące szczyty gór, lecznicze źródła termalne i malownicze doliny.
Od czasów cesarskich Gastein słynie z leczniczej mocy swoich źródeł termalnych, które nawet dziś przyciągają podróżnych szukających relaksu i nowej energii. O każdej porze roku dolina oferuje niezliczone atrakcje, od jazdy na nartach zimą po wędrówki latem, obiecując niezapomniane wrażenia wśród wyjątkowych alpejskich krajobrazów.
Gastein łączy w sobie doświadczenie gór i uzdrowisk jak żaden inny region. Z dwoma uzdrowiskami termalnymi w promieniu 8 km i zróżnicowanym terenem do wędrówek i jazdy na nartach, w tym najwyższymi trawiastymi górami w Europie, dolina oferuje niezrównaną wartość dodaną. Po aktywnym dniu w górach, źródła termalne, zasilane starożytną wodą termalną z 17 źródeł, zapewniają czysty relaks i regenerację.
FAQ
Dlaczego warto wybrać się do Gastein?
Poczuj uzdrawiające działanie 17 gorących źródeł, łaźni parowych i tuneli leczniczych w Gastein. Jako wiodący region uzdrowiskowy w Alpach Gastein oferuje unikalne terapie relaksacyjne i regeneracyjne.
Góry i uzdrowiska: idealne połączenie
W Gastein górskie przygody i relaks idą w parze. Niezależnie od tego, czy wędrujesz wśród imponujących górskich szczytów, czy relaksujesz się w wodach termalnych, ta wyjątkowa mieszanka daje nową energię - latem i zimą.
Gastein: ucieczka od codzienności
Znajdź spokój i nową energię w sercu Alp Salzburskich. Niezależnie od tego, czy wybierzesz turystykę pieszą, wellness czy sporty zimowe, Gastein oferuje idealną równowagę między aktywnością a relaksem.
To jest Twoje lato!Latem w Gastein odkryjesz idealne połączenie przygody i relaksu z pięknymi górskimi wędrówkami, orzeźwiającymi spa i czystymi doświadczeniami natury w sercu Alp.
Propozycje noclegów w Gastein
Hauserbauer w Dorfgastein
Widok na dolinę Gastein, basen panoramiczny, 2 strefy wellness, przytulne pokoje i regionalna kuchnia. Przy szlakach – idealny na relaks i aktywny wypoczynek.
MONDI Hotel Bellevue w Bad Gastein
Hotel w stylu belle époque w górach Ziemi Salzburskiej: piękne widoki, doskonała kuchnia, wellness z basenem, atrakcje dla dzieci i własne schronisko w sercu gór regionu.
Verwöhnhotel Bismarck w Bad Hofgastein
4 baseny termalne, ogród 7000 m², strefy relaksu i dla rodzin, przestronne spa i nagradzana kuchnia oparta na zdrowym menu. Od 189 €/os./nocl. z wyżywieniem.
Hotel Miramonte w Bad Gastein
Twoja stylowa baza w górach: widoki, szlaki spod samych drzwi, joga 2x dziennie, spa z sauną i termami, taras o zachodzie słońca i świetna kuchnia.
Gastein oferuje wyjątkową mieszankę natury i kultury: wydarzenia i zabytki, które inspirują
Ciesz się górami
Sosnowy czar na Graukogel
Wędruj wzdłuż Zirbenweg na Graukogel i ciesz się zapachem górskich sosen podczas relaksującej okrężnej wędrówki z pięknymi widokami.
Stubnerkogel: panoramiczna góra w Gastein
Podziwiaj panoramiczne widoki na Wysokie Taury ze Stubnerkogel, z atrakcjami takimi jak 140-metrowy most wiszący i platformy widokowe.
Schlossalm: via ferraty dla całej rodziny
Schlossalm oferuje osiem via ferrat o różnym stopniu trudności, idealnych zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych wspinaczy.
Kulinarny spacer w Sportgastein
Delektuj się regionalnymi przysmakami, zanurz się w życiu alpejskim i podziwiaj bajeczną scenerię Parku Narodowego Wysokich Taurów.
Krok po kroku, od dania do dania: pod tym hasłem w Sportgastein możesz wziąć udział w kulinarnej wycieczce z przewodnikiem, podczas której poznasz regionalne i sezonowe specjały oraz historie właścicieli schronisk. Kulinarna podróż obejmuje siedem regionalnych specjałów – od zupy z kluskami serowymi, przez tosty z czarnymi jagodami, po strudel z kremem mlecznym. Do tego serwowane są odpowiednie napoje – od soku z bzu czarnego, przez świeże maślanki, po likier z goryczki alpejskiej.
Letnie wydarzenia w Gastein
Wiosna z jogą
Oddychaj głęboko, wzmocnij ciało i otwórz serce. Przez dziesięć majowych dni Dolina Gastein stanie się najpiękniejszym centrum jogi w Europie!
summer.freshness.art
Czeka tu na Ciebie ekscytujący program z najlepszymi znanymi i wschodzącymi młodymi artystami.
Sportowe przygody w Gastein
Gastein oferuje wyjątkowe wrażenia dla każdego entuzjasty sportu, bez względu na to, co lubisz: golfa, trailrunning, paralotniarstwo czy jogę. Ciesz się 18-dołkowym polem golfowym pośrodku górskiego krajobrazu, szybuj na paralotni z Fulseck lub Stubnerkogel, odkryj wymagające trasy biegowe lub znajdź spokój podczas letnich zajęć jogi w plenerze.
Wellness dokładnie tak, jak lubiszSprawdź dopadowane do Twoich potrzeb letnie pakiety
Termalny duet w Gastein
Aby uciec od codziennego pośpiechu, skorzystaj z dwóch noclegów z wyżywieniem oraz codziennego dostępu do najlepszych saun.
Pakiet Alpentherme Hit
Odkryj jedno z najpiękniejszych uzdrowisk termalnych w Austrii dzięki pakietowi "Alpentherme Hit".
Najlepsze punkty do robienia zdjęć
Glocknerblick i most wiszący na Stubnerkogel
Podziwiaj spektakularną panoramę 360° z widokiem na Großglockner, najwyższą górę Austrii. 140-metrowy most wiszący oferuje dodatkową dawkę emocji dla śmiałków.
Sportgastein
Podziwiaj wspaniałe widoki na zakończenie doliny oraz zachwycające szczyty Parku Narodowego Wysokich Taurów.
Górna stacja kolejki i stok narciarski Graukogel
Ze górnej stacji kolejki Graukogel roztaczają się imponujące widoki na dolinę i okoliczne góry. Idealne miejsce na relaks i podziwianie panoramy.
Wycieczka do Paarseen: po wspinaczce czeka wspaniała nagroda w postaci przepięknych widoków na okolicę. Na północy wznosi się imponujący masyw Hochkönig, na południu rozciąga się panorama doliny Gastein, a w dole lśni górskie jezioro Großer Paarsee.
Trasa okrężna do Gadaunerer Hochalmen: wycieczka w dolinie Angertal prowadzi z lasu świerkowego do górskiego obszaru Gadaunerer Hochalm. Stąd rozciągają się piękne widoki na rozległe alpejskie łąki i górski krajobraz doliny Gastein.
Informacje praktyczne
Jak do nas dojechać?
Dowiedz się więcej o tym, jak łatwo dotrzeć pociągiem lub samochodem do Doliny Gastein.
Gdzie będziesz spać?
Wybierasz się do Dorfgastein, Bad Hofgastein lub Bad Gastein? Znajdź swój wymarzony hotel, mieszkanie wakacyjne lub pensjonat.
Koleje górskie i wyciągi
Przegląd wszystkich kolejek górskich, gondoli i wyciągów w regionie można znaleźć na stronie.
Co można robić?
Każdego roku kalendarz wydarzeń w Gasteinertal jest wypełniony po brzegi. Co dzieje się w tygodniu wakacyjnym?
Poznaj okolicę
Tak wiele pięknych szlaków turystycznych, tras rowerowych, szlaków turystycznych i tak dalej. Sprawdź mapy z wyprzedzeniem i zaplanuj swoją podróż.
Jak do nas dojechać?
Dowiedz się więcej o tym, jak łatwo dotrzeć pociągiem lub samochodem do Doliny Gastein.
Gdzie będziesz spać?
Wybierasz się do Dorfgastein, Bad Hofgastein lub Bad Gastein? Znajdź swój wymarzony hotel, mieszkanie wakacyjne lub pensjonat.
Koleje górskie i wyciągi
Przegląd wszystkich kolejek górskich, gondoli i wyciągów w regionie można znaleźć na stronie.
Co można robić?
Każdego roku kalendarz wydarzeń w Gasteinertal jest wypełniony po brzegi. Co dzieje się w tygodniu wakacyjnym?
Poznaj okolicę
Tak wiele pięknych szlaków turystycznych, tras rowerowych, szlaków turystycznych i tak dalej. Sprawdź mapy z wyprzedzeniem i zaplanuj swoją podróż.
Gasteinertal Tourismus GmbH
Gasteiner Bundesstraße 367
5630 Bad Hofgastein
Telefon: +43 6432 3393 0