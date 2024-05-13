Witaj w trybie OFF. odkryj trzy urocze miasteczka doliny Gasteinertal - Dorfgastein, Bad Hofgastein i Bad Gastein.

Tutaj, w sercu Ziemi Salzburskiej, czekają żywe tradycje, różnorodność kulturowa i zapierająca dech w piersiach przyroda: imponujące szczyty gór, lecznicze źródła termalne i malownicze doliny.

Od czasów cesarskich Gastein słynie z leczniczej mocy swoich źródeł termalnych, które nawet dziś przyciągają podróżnych szukających relaksu i nowej energii. O każdej porze roku dolina oferuje niezliczone atrakcje, od jazdy na nartach zimą po wędrówki latem, obiecując niezapomniane wrażenia wśród wyjątkowych alpejskich krajobrazów.

Gastein łączy w sobie doświadczenie gór i uzdrowisk jak żaden inny region. Z dwoma uzdrowiskami termalnymi w promieniu 8 km i zróżnicowanym terenem do wędrówek i jazdy na nartach, w tym najwyższymi trawiastymi górami w Europie, dolina oferuje niezrównaną wartość dodaną. Po aktywnym dniu w górach, źródła termalne, zasilane starożytną wodą termalną z 17 źródeł, zapewniają czysty relaks i regenerację.