Droga Großglockner Hochalpenstraße należy do najpiękniejszych dróg panoramicznych na świecie - i jest uważana za "The Greatest Roadtrip" przez Alpy.

Na długości 48 kilometrów alpejska droga panoramiczna Großglockner Hochalpenstraße oferuje znacznie więcej niż tylko przyjemność z jazdy - stanowi "The Greatest Roadtrip" przez austriackie Alpy. Co kilka metrów wzdłuż tego arcydzieła budownictwa drogowego aż do wysokości 2571 m n.p.m. odwiedzający mogą spodziewać się zapierających dech w piersiach krajobrazów, ale przede wszystkim punktów wyjścia do najwyższej klasy przeżyć przyrodniczych.

Sama trasa samochodowa na Großglockner niemal idealnie wtapia się w górski krajobraz. Zakręt po zakręcie prowadzi do serca Parku Narodowego Wysokich Taurów. Majestatyczne górskie szczyty, lodowce, zielone doliny i lasy - wszystko tutaj zachęca do odpoczynku, relaksu i zachwytu. Tuż przy trasie na odwiedzających czekają liczne punkty informacyjne, 15 wystaw i 12 stacji edukacyjnych. W najbliższej okolicy ciągnie się wiele ekscytujących szlaków panoramicznych, wzdłuż których znaleźć można przytulne restauracje i schroniska.

Großglockner Hochalpenstraße to symbioza technologii i natury, która pozwala ludziom świadomie doświadczać piękna Alp. W najwyższym punkcie drogi, na szczycie Edelweiss (wys. 2571 m), do którego można dotrzeć ślepą uliczką, otwiera się widok na panoramę ponad 30 trzytysięczników i na północną flankę wysokiego na 3798 m Großglocknera.

Droga panoramiczna przecina w tunelu w Hochtor granicę między Ziemią Salzburską a Karyntią. Na trasie Kaiser-Franz-Josefs-Höhe roztacza się imponujący widok na najwyższy szczyt Austrii, Großglockner, i lodowiec Pasterze. Centrum dla zwiedzających oferuje różnorodne wystawy, w tym "Glacier.life", "Mountain, the - women on the climb" oraz najwyższą na świecie wystawę samochodów i motocykli. Nowością jest stała wystawa "Sepp Forcher - Między słowami a szczytami" oraz "GROSSGLOCKNERKINO". To tutaj rozpoczynają się też bezpłatne wycieczki po Großglockner Hochalpenstraße ze strażnikami parku narodowego. Przy odrobinie szczęścia można spotkać świstaki i koziorożce.

Alpejska droga panoramiczna Großglockner Hochalpenstraße jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Alpach. Od 2015 roku objęta ochroną zabytków w 2025 roku obchodziła swoje 90. urodziny.

Z tej okazji ukazała się broszura informacyjna pt. "Najpiękniejsze trasy panoramiczne przez austriackie Alpy" z Großglockner Hochalpenstraße w centrum uwagi.