Trasa panoramiczna Großglockner Hochalpenstraße
Introduction
Na długości 48 kilometrów alpejska droga panoramiczna Großglockner Hochalpenstraße oferuje znacznie więcej niż tylko przyjemność z jazdy - stanowi "The Greatest Roadtrip" przez austriackie Alpy. Co kilka metrów wzdłuż tego arcydzieła budownictwa drogowego aż do wysokości 2571 m n.p.m. odwiedzający mogą spodziewać się zapierających dech w piersiach krajobrazów, ale przede wszystkim punktów wyjścia do najwyższej klasy przeżyć przyrodniczych.
Sama trasa samochodowa na Großglockner niemal idealnie wtapia się w górski krajobraz. Zakręt po zakręcie prowadzi do serca Parku Narodowego Wysokich Taurów. Majestatyczne górskie szczyty, lodowce, zielone doliny i lasy - wszystko tutaj zachęca do odpoczynku, relaksu i zachwytu. Tuż przy trasie na odwiedzających czekają liczne punkty informacyjne, 15 wystaw i 12 stacji edukacyjnych. W najbliższej okolicy ciągnie się wiele ekscytujących szlaków panoramicznych, wzdłuż których znaleźć można przytulne restauracje i schroniska.
Großglockner Hochalpenstraße to symbioza technologii i natury, która pozwala ludziom świadomie doświadczać piękna Alp. W najwyższym punkcie drogi, na szczycie Edelweiss (wys. 2571 m), do którego można dotrzeć ślepą uliczką, otwiera się widok na panoramę ponad 30 trzytysięczników i na północną flankę wysokiego na 3798 m Großglocknera.
Droga panoramiczna przecina w tunelu w Hochtor granicę między Ziemią Salzburską a Karyntią. Na trasie Kaiser-Franz-Josefs-Höhe roztacza się imponujący widok na najwyższy szczyt Austrii, Großglockner, i lodowiec Pasterze. Centrum dla zwiedzających oferuje różnorodne wystawy, w tym "Glacier.life", "Mountain, the - women on the climb" oraz najwyższą na świecie wystawę samochodów i motocykli. Nowością jest stała wystawa "Sepp Forcher - Między słowami a szczytami" oraz "GROSSGLOCKNERKINO". To tutaj rozpoczynają się też bezpłatne wycieczki po Großglockner Hochalpenstraße ze strażnikami parku narodowego. Przy odrobinie szczęścia można spotkać świstaki i koziorożce.
Alpejska droga panoramiczna Großglockner Hochalpenstraße jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Alpach. Od 2015 roku objęta ochroną zabytków w 2025 roku obchodziła swoje 90. urodziny.
Z tej okazji ukazała się broszura informacyjna pt. "Najpiękniejsze trasy panoramiczne przez austriackie Alpy" z Großglockner Hochalpenstraße w centrum uwagi.
3 powody......dlaczego warto odwiedzić Grossglockner Hochalpenstraße w Austrii?
Großglockner Hochalpenstraße: wyżej, bliżej, fajniej!
Nigdzie indziej odwiedzający nie mają tylu okazji, by "mimochodem" zobaczyć i doświadczyć tak wiele!
Doświadcz zapierających dech w piersiach widoków
Z Kaiser-Franz-Josefs-Höhe czeka wyjątkowy widok na lodowiec Pasterze i otaczające go szczyty majestatycznych trzytysięczników.
Punkty widokowe wzdłuż alpejskiej drogi na Grossglockner
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe: koniec i punkt kulminacyjny drogi wysokogórskiej
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2369 m) jest końcem i najwyższym punktem alpejskiej drogi panoramicznej Grossglockner Hochalpenstraße. Znajduje się wysoko nad Pasterze, najdłuższym lodowcem w Alpach Wschodnich i bardzo blisko Großglocknera. Jest to również punkt wyjścia dla wycieczek pieszych, np. do obserwatorium astronomicznego Wilhelma Swarovskiego. W centrum dla zwiedzających na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe można odwiedzić 1500 m2 powierzchni wystawienniczej poświęcone przyrodzie, górom i lodowcom.
Edelweiß: najwyższy dostępny szczyt w Austrii
Utwardzoną ślepą uliczką, która odchodzi od głównej drogi, można dotrzeć do najwyższego punktu Grossglockner Hochalpenstraße: szczyt Edelweiss o wysokości 2571 m n.p.m. Tym samym najwyższy dostępny autem szczyt w Austrii! Rozciąga się z niego panoramiczny widok na ponad 30 trzytysięczników - a nawet północną flankę Großglocknera.
Fuscher Törl, imponujący punkt widokowy
Z Fuscher Törl na wysokości 2428 m n.p.m. otwiera się imponująca panorama na okoliczne szczyty i doliny. Historyczne miejsce wyznacza ważny kamień milowy w budowie drogi, a pomnik upamiętnia pionierów tej legendarnej wysokogórskiej drogi. Fuscher Törl to idealne miejsce na krótką przerwę i podziwianie majestatycznej górskiej scenerii.
Przygody dla młodszych i starszych odkrywców!
Dzieci, dzieci - tak wiele do przeżycia wokół Großglocknera!
Grossglockner Hochalpenstraße inspiruje nie tylko wspaniałą przyrodą, ale także atrakcjami przyjaznymi dzieciom, takimi jak wystawy, place zabaw i szlaki przygodowe.
Młodzi goście poznają tu alpejskich ambasadorów Parku Narodowego Wysokich Taurów. Tzw. "wielka piątka" ("HighFive") - koziorożec, orzeł przedni, świstak, trzmiel glocknerowski i motyl apollo - towarzyszą im w podróży. Tutaj, na górze, dzieci obcować z naturą: obserwować świstaki, odkrywać motyle na kwitnących łąkach lub stanąć twarzą w twarz z najdłuższym lodowcem Austrii – to wycieczka, która pozostaje w pamięci.
Tereny przygodowe i rekreacyjne wzdłuż Großglocker Hochalpenstraße:
z czułością urządzone place zabaw łączą ruch, naturę i edukację - w otoczeniu zachwycającej górskiej panoramy.
W ośrodku Haus Alpine Naturschau
czekają kolejne place zabaw i uciech. To interaktywne muzeum na wys. 2260 m n.p.m., które w ekscytujący sposób przybliża alpejską ekologię. Dzieci mogą się tu wspinać, turlać, tarzać i chować - przy okazji dowiadując się o faunie i florze Alp. Przy budynku Piffkar czeka tematyczny plac zabaw "Alpejski trzmiel" poświęcony pracowitym zapylaczom. Świat przygód "Niepylak apollo" przybliża natomiast gatunek rzadkiego alpejskiego motyla.
Na Hochtor: lato, słońce, bitwy na śnieżki...
Wysoko na górze Hochtor (2504 m n.p.m.) śnieg leży nawet latem, więc w lipcu i sierpniu możliwe są bitwy na śnieżki lub zjeżdżalnie - naprawdę fajna zabawa!
Wskazówka dla wtajemniczonych: Hexenküche & Hexenzahn - magiczny przystanek
Tuż obok zakrętu nr 9 trasy Grossglockner Hochalpenstraße w niebo wznosi się imponujący monolit skalny. Tak krzywy, że można by pomyśleć, że przewróci się w każdej chwili. Ale nie przewrócił się przez tysiące lat. Zwany zębem czarownicy, bo przypomina pochylony kolec: krzywy ząb w ustach czarownicy. Postój na parkingu poniżej zachęca do odkrycia zęba czarownicy i innych kamiennych figur wokół niego w tak zwanej kuchni czarownicy: od żaby i krokodyla po imponującego słonia i żółwia. Wielu gości dostrzega również dziwną twarz wiedźmy w zwietrzałych skałach. A od czasu do czasu ze szczelin słychać cichy chichot...
Aktywne chwile w każdą pogodę: wystawy i nie tylkoCzy słońce świeci, czy pada deszcz - na trasie widokowej Grossglockner Hochalpenstraße jest wiele do odkrycia i doświadczenia, niezależnie od pogody.
Najwyższa wystawa motoryzacyjna na świecie - z Porsche
W najwyżej położonej na świecie wystawie motoryzacyjnej w centrum dla zwiedzających na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe goście mogą poznać wiele ciekawych faktów na temat pierwszego przejazdu drogą Großglockner Hochalpenstraße i podziwiać liczne pojazdy: automobile od 1926 roku do czasów współczesnych, samochody wyścigowe, motocykle - ponad 200 modeli. Z okazji jubileuszu "75 lat sportowych samochodów Porsche" prezentowany jest również pokaz "Driven by Dreams" z licznymi historycznymi samochodami sportowymi Porsche.
Wystawa "Budowa drogi"
Na skraju Fuscher Lacke znajduje się oryginalny Wegmacherhaus ze stałą wystawą "Budowa drogi". Dzięki cyfrowym ruchomym obrazom w wysokiej rozdzielczości, które nigdy wcześniej nie były pokazywane, ekscytującym interaktywnym instalacjom i licznym oryginalnym przedmiotom wystawa śledzi historię budowy drogi i oddaje hołd ludziom, którzy byli za nią odpowiedzialni. Nie przegap wielokrotnie nagradzanego filmu "Siła wizji".
170 lat od wizyty cesarza
"Spotkanie na szczycie ich wysokości"
W 2026 roku w Kaiser-Franz-Josefs-Höhe zostanie otwarta nowa wystawa z okazji 170. rocznicy wizyty cesarza Franciszka Józefa na Großglocknerze. 7 września 1856 roku młoda para cesarska dotarła na Großglockner nie dla przyjemności, ale w ramach wymagającej podróży rządowej. Historyczne grafiki, współczesne im relacje i nowoczesne inscenizacje opowiadają o tej wizycie bez idealizowania, dając wgląd w kulisy, obciążenia oraz ludzką stronę władzy i obowiązków.
Najwyższa wystawa motoryzacyjna na świecie - z Porsche
W najwyżej położonej na świecie wystawie motoryzacyjnej w centrum dla zwiedzających na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe goście mogą poznać wiele ciekawych faktów na temat pierwszego przejazdu drogą Großglockner Hochalpenstraße i podziwiać liczne pojazdy: automobile od 1926 roku do czasów współczesnych, samochody wyścigowe, motocykle - ponad 200 modeli. Z okazji jubileuszu "75 lat sportowych samochodów Porsche" prezentowany jest również pokaz "Driven by Dreams" z licznymi historycznymi samochodami sportowymi Porsche.
Wystawa "Budowa drogi"
Na skraju Fuscher Lacke znajduje się oryginalny Wegmacherhaus ze stałą wystawą "Budowa drogi". Dzięki cyfrowym ruchomym obrazom w wysokiej rozdzielczości, które nigdy wcześniej nie były pokazywane, ekscytującym interaktywnym instalacjom i licznym oryginalnym przedmiotom wystawa śledzi historię budowy drogi i oddaje hołd ludziom, którzy byli za nią odpowiedzialni. Nie przegap wielokrotnie nagradzanego filmu "Siła wizji".
170 lat od wizyty cesarza
"Spotkanie na szczycie ich wysokości"
W 2026 roku w Kaiser-Franz-Josefs-Höhe zostanie otwarta nowa wystawa z okazji 170. rocznicy wizyty cesarza Franciszka Józefa na Großglocknerze. 7 września 1856 roku młoda para cesarska dotarła na Großglockner nie dla przyjemności, ale w ramach wymagającej podróży rządowej. Historyczne grafiki, współczesne im relacje i nowoczesne inscenizacje opowiadają o tej wizycie bez idealizowania, dając wgląd w kulisy, obciążenia oraz ludzką stronę władzy i obowiązków.
Wskazówki kulinarne
Na trasie Großglockner Hochalpenstraße czeka zróżnicowany krajobraz kulinarny, od tradycyjnej kuchni domowej po wykwintne dania.
Ponadto sklepy wzdłuż trasy oferują wybór pamiątek i produktów regionalnych, które można zabrać ze sobą na pamiątkę. Od książek i ubrań po pluszowe zabawki - znajdziesz odpowiedni upominek na każdą okazję.
Wskazówka: Gasthaus Schöneck przy drodze Grossglockner Hochalpenstraße to kulinarna perła. Znana z regionalnych specjałów, takich jak tradycyjne karynckie Kasnudeln (pierogi z serem i miętą), gospoda ma jeszcze jedną specjalność: domowy chleb, który jest przygotowywany według starych receptur kuchni Karyntii i nadaje każdemu daniu wyjątkowy charakter. Przytulna atmosfera i taras z zapierającym dech w piersiach widokiem na Alpy sprawiają, że Gasthaus Schöneck jest niezapomnianym miejscem dla smakoszy.
Wystawy na Großglockner Hochalpenstraße
"Święta przełęcz Hochtor: droga przez tysiąclecia"
Na tej wystawie poznasz interesujące fakty na temat historii starożytnej przełęczy. Liczne wykopaliska odsłoniły dawne figurki, a także celtyckie i rzymskie monety, potwierdzając istnienie miejsca kultu na przełęczy. Znaleziska broni, fibul, narzędzi poszukiwaczy złota, średniowiecznych tkanin i szczątków XVIII-wiecznego poszukiwacza złota dowodzą znaczenia tej trasy z północy na południe dla handlarzy, poszukiwaczy złota i handlarzy ludźmi, którzy zaopatrywali galery Wenecji w niewolników z północy.
"Góra (rzeczownik, r. żeński) - kobiety podczas wspinaczki"
Wystawa "Berg, die" w centrum dla zwiedzających na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe opowiada historię długiej drogi do uznania alpinistek. W zabawny sposób rzuca światło na wybitne osiągnięcia kobiet w górach, dociera do sedna historii pierwszego kobiecego wejścia na Großglockner i przy okazji obala wiele mitów. W interaktywnym quizie goście mogą sprawdzić swoje uprzedzenia i dowiedzieć się, ile wiedzą o kobietach i mężczyznach.
"Glacier.life" - życie w wiecznym lodzie
Czy wiesz, że na lodowcu istnieje życie? Że żyje tam pchła lodowcowa, która ma zaledwie kilka milimetrów wielkości? Na wystawie "Glacier.Life" w centrum dla zwiedzających na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe można pozwolić maleńkiemu zwierzęciu cyfrowo przeskakiwać ogromne przeszkody i interaktywnie porównywać zmiany w warstwie lodu Pasterze z monumentalnymi budynkami. Z pomocą interaktywnych stacji i krótkich filmów wystawa umożliwia zrozumienie i doświadczenie lodowca jako siedliska oraz jego wpływu na przyrodę i ludzi.
"Święta przełęcz Hochtor: droga przez tysiąclecia"
Na tej wystawie poznasz interesujące fakty na temat historii starożytnej przełęczy. Liczne wykopaliska odsłoniły dawne figurki, a także celtyckie i rzymskie monety, potwierdzając istnienie miejsca kultu na przełęczy. Znaleziska broni, fibul, narzędzi poszukiwaczy złota, średniowiecznych tkanin i szczątków XVIII-wiecznego poszukiwacza złota dowodzą znaczenia tej trasy z północy na południe dla handlarzy, poszukiwaczy złota i handlarzy ludźmi, którzy zaopatrywali galery Wenecji w niewolników z północy.
"Góra (rzeczownik, r. żeński) - kobiety podczas wspinaczki"
Wystawa "Berg, die" w centrum dla zwiedzających na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe opowiada historię długiej drogi do uznania alpinistek. W zabawny sposób rzuca światło na wybitne osiągnięcia kobiet w górach, dociera do sedna historii pierwszego kobiecego wejścia na Großglockner i przy okazji obala wiele mitów. W interaktywnym quizie goście mogą sprawdzić swoje uprzedzenia i dowiedzieć się, ile wiedzą o kobietach i mężczyznach.
"Glacier.life" - życie w wiecznym lodzie
Czy wiesz, że na lodowcu istnieje życie? Że żyje tam pchła lodowcowa, która ma zaledwie kilka milimetrów wielkości? Na wystawie "Glacier.Life" w centrum dla zwiedzających na Kaiser-Franz-Josefs-Höhe można pozwolić maleńkiemu zwierzęciu cyfrowo przeskakiwać ogromne przeszkody i interaktywnie porównywać zmiany w warstwie lodu Pasterze z monumentalnymi budynkami. Z pomocą interaktywnych stacji i krótkich filmów wystawa umożliwia zrozumienie i doświadczenie lodowca jako siedliska oraz jego wpływu na przyrodę i ludzi.
Nasza zielona wizja: Glockner ePower & Großglockner e-enjoyment tour
Großglockner Hochalpenstraßen AG jest liderem w rozbudowie infrastruktury ładowania elektrycznego wokół najpiękniejszych panoramicznych dróg Austrii. Od kilku lat promuje e-mobilność jako przyszłościowy i zrównoważony sposób podróżowania po alpejskich drogach na obszarach chronionych. Wzdłuż Grossglockner Hochalpenstraße zainstalowano już kilka najnowocześniejszych stacji ładowania elektrycznego.
Wycieczka Großglockner E-enjoyment przez Park Narodowy Wysokich Taurów
Großglockner E-Genusstour to pierwsza w Austrii trasa dla samochodów elektrycznych. 230-kilometrowa trasa prowadzi przez najpiękniejsze austriackie krajobrazy w Parku Narodowym Wysokich Taurów w Ziemi Salzburskiej, Tyrolu Wschodnim i Karyntii oraz wzdłuż najpiękniejszej panoramicznej drogi w Alpach, Großglockner Hochalpenstraße. Gęsta sieć stacji ładowania na całej trasie gwarantuje bezpieczną i czystą przyjemność z jazdy. Ale to, co najlepsze w tej trasie: mnóstwo punktów, które zostały specjalnie wybrane z myślą o zrównoważonym, ekologicznym i regionalnym aspekcie i zachęcają do zatrzymania się, odpoczynku i przyjemności. Großglockner E-Genusstour - zrównoważona przyjemność pod każdym względem!
Grossglockner Hochalpenstrasse
Rainerstraße 2
5021 Salzburg
Telefon: +43 662 873673-0