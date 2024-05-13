Graz pobudza wszystkie zmysły: południowy klimat, wspaniałe widoki, artystyczne hotspoty, modne festiwale, designerskie sklepy i kulinarne przysmaki - to właśnie Graz!

Graz to miasto pełne energii i kontrastów: tętniące życiem i kreatywne, zrelaksowane i przytulne. Tutaj tradycja i nowoczesność idą w parze. Pomyśl o ludziach tańczących na placu miejskim w dirndlach i lederhosen, tuż obok młodych artystów, obejmujących miasto innowacyjnymi pomysłami. Światowe dziedzictwo UNESCO spotyka się ze świeżą sceną artystyczną, a śródziemnomorski klimat dopełnia całości.

Skąpane w słońcu place, targi warzywne, regionalne przysmaki i przytulne uliczne kawiarnie - w Grazu żyje się przyjemnie. Niezależnie od tego, czy sączysz kieliszek wina na tarasie, czy spacerujesz po historycznych i kreatywnych dzielnicach, Graz jest jak północ z południową duszą. Ciepły, kolorowy i pełen radości życia!