Na Schlossbergu w Grazu
  1. Homepage
  2. Aktywności w Austrii
  3. Czas na lato
  4. Graz latem

Letni urlop w Grazu
Miłość, która trwa

Graz pobudza wszystkie zmysły: południowy klimat, wspaniałe widoki, artystyczne hotspoty, modne festiwale, designerskie sklepy i kulinarne przysmaki - to właśnie Graz!

Graz to miasto pełne energii i kontrastów: tętniące życiem i kreatywne, zrelaksowane i przytulne. Tutaj tradycja i nowoczesność idą w parze. Pomyśl o ludziach tańczących na placu miejskim w dirndlach i lederhosen, tuż obok młodych artystów, obejmujących miasto innowacyjnymi pomysłami. Światowe dziedzictwo UNESCO spotyka się ze świeżą sceną artystyczną, a śródziemnomorski klimat dopełnia całości.

Skąpane w słońcu place, targi warzywne, regionalne przysmaki i przytulne uliczne kawiarnie - w Grazu żyje się przyjemnie. Niezależnie od tego, czy sączysz kieliszek wina na tarasie, czy spacerujesz po historycznych i kreatywnych dzielnicach, Graz jest jak północ z południową duszą. Ciepły, kolorowy i pełen radości życia!

Fakty i liczby
Ścieżki rowerowe:800 km
Trasy wycieczek rowerowych w regionie:18
Targi i bazary w Grazu:18
Dojazd
Noclegi
Wydarzenia
Blog o Grazu

Dlaczego warto wybrać się do Grazu?

Stolica Dobrego Smaku

Od najlepszych restauracji po przytulne kawiarnie i targi: smakuj świeżych, lokalnych i wykonanych z miłością dań. Tu wszystko kręci się wokół przyjemności.

Czytaj więcej

Miasto pełne kultury na liście UNESCO

Graz to miejsce, w którym tradycja spotyka się z innowacją. Od muzyki klasycznej i modnych galerii sztuki po designerskie sklepy i festiwale.

Czytaj więcej

Rrelaks i zrównoważony rozwój

Odkryj chronione przez UNESCO Stare Miasto bez spalin - skorzystaj z bezpłatnego tramwaju delektuj się lokalnymi przysmakami na targach i kosztuj sezonowej kuchni.

Czytaj więcej
Miłość, która trwa

5 rzeczy do zrobienia w Grazu

Spacer po mieście Graz

Na Starym Mieście w Grazu gotyk, barok i renesans są wciąż bardzo blisko siebie. Południowy styl pochodzi od mistrzów architektury z Włoch.

Dowiedz się więcej

Muzeum Arnolda Schwarzeneggera

Wszyscy znają kultowe "I'll be back" Arnolda Schwarzeneggera. W jego domu urodzenia i muzeum w Thal dowiesz się więcej o jego dzieciństwie i imponującej karierze.

Więcej informacji

Przejażdżka rowerem po mieście

Graz to miasto rowerów i idealnie nadaje się do zwiedzania na dwóch kółkach. Jedź ślaem oaz zieleni, np. parku miejskiego, stawu Hilmteich lub wzdłuż słynnej Murradweg.

Więcej informacji

Zwiedzaj z kartą Graz Card

Zwiedzaj Graz z kartą Graz Card: 24, 48 lub 72 godziny pełne korzyści. Nowość: Graz Card Light, bez transportu publicznego!

Więcej informacji

Na rowerze zwiedzaj region

Region Grazu oferuje piękne trasy dla entuzjastów sportu, rowerzystów i e-rowerzystów. Punktem kulminacyjnym jest Murradweg R2, która biegnie przez samo centrum miasta.

Więcej informacji

Nowa atrakcja: poznaj Graz od strony wody dzięki wycieczkom na tratwie po rzece Mur.

Czytaj więcej

Odkryj region

Zwiedzaj Graz z przewodnikiem lub z aplikacją

Odkrywaj Graz we własnym tempie z aplikacją Grazer Grazien lub w towarzystwie przewodnika.

Czytaj więcej

Odwiedź barkokowy klasztor Rein

Barokowy klasztor Rein to najstarszy czynny klasztor cystersów na świecie. Podziwiaj kolegiatę, średniowieczne manuskrypty i spaceruj po rozległych lasach!

Czytaj więcej

Zajrzyj do stadniny koni lipicańskich Piber

Podziwiaj te wyjątkowe konie przez cały rok. Wiosną rodzą się źrebięta, które później przybierają swój kultowy biały kolor.

Czytaj więcej

Skorzystaj z atrakcji na Schöckl, domowej górze Grazu

Czeka tu na Ciebie mnóstwo atrakcji: letni tor saneczkowy, szlaki piesze i motocyklowe, przejażdżka gondolą i piękne widoki dla miłośników przyrody i sportu!

Czytaj więcej
Rozsmakuj się w regionie

Szlaki winiarskie

Pagórkowate winnice i ciepły klimat sprawiają, że Styria idealnie nadaje się do uprawy winorośli i produkcji pełnych smaku win. Osiem szlaków winiarskich prowadzi przez trzy regiony: Vulkanland, Południową Styrię i Zachodnią Styrię.

Zaledwie pół godziny od Grazu znajduje się "kraj winiarski Południowej Styrii" - miejsce pochodzenia światowej klasy win i rustykalnych smaków. Skosztuj ich w przytulnej winiarni z Brettljause lub sałatką z buraków. Nie zapomnij o słynnym oleju z pestek dyni!

W Zachodniej Styrii nie można przegapić kieliszka wyjątkowego Schilchera o cebulowej barwie. Ta lokalna specjalność, wytwarzana ze szczepu Blauer Wildbacher, jest obowiązkowa dla miłośników wina!

Odkryj Schilcher WeinstraßeOdkryj szlak winny Południowej Styrii

Atrakcje dla całej rodziny

The Slide - najdłuższa kryta zjeżdżalnia na świecie!

Nie masz ochoty na dłuższy spacer? Zjeżdżalnia to szybki sposób na powrót do miasta z góry Schloßberg. Jest najdłuższą krytą zjeżdżalnią na świecie!

Więcej informacji

Muzeum dla dzieci Frida & Fred

Muzeum dla dzieci Frida & Fred w Grazu oferuje interaktywne wystawy i zabawy dla wszystkich grup wiekowych!

Więcej informacji

Austriacki skansen Stübing

Odkryj metody budowania i sekrety życia w przeszłości w 100 obiektach. Przemierz Austrię, od Burgenlandu po Vorarlberg, w kilka godzin i ciesz się idylliczną atmosferą!

Więcej informacji

The Flight - lot nad Grazem w kinie 4D

Wybierz się na wyjątkowy "lot" nad Grazem i przez centrum miasta w nowym kinie 4D na górze Schloßberg.

Więcej informacji

Bajkowy pociąg Graz

Wsiądź do bajkowego pociągu i odkryj magiczną głębię góry Schlossberg pełną opowieści, gigantów, gwiazd i czarujących przygód!

Więcej informacji

Stolica smaku: fantastyczne produkty, doskonałe restauracje i innowacyjni szefowie kuchni

Odkryj Graz jako stolicę smakuOdkryj targi i bazary

Graz słynie z kulinarnej wszechstronności i wysokiej jakości lokalnych produktów. Od świeżych serów i oleju z pestek dyni po rzemieślnicze przysmaki - produkty regionalne ze Styrii zapewniają autentyczne doznania smakowe. Aby uzyskać wyjątkowe wrażenia, wybierz się na piknik i delektuj lokalnymi specjałami w najpiękniejszych zakątkach miasta.

Najważniejsze wydarzenia w Grazu

Styriarte: styryjski festiwal muzyki klasycznej

Od 19 czerwca do 20 lipca 2025 r. Styriarte ożywia najlepszą muzykę klasyczną w sercu Styrii!

Czytaj więcej

La Strada: Międzynarodowy Teatr Uliczny i Teatr Figur

Od 25 lipca do 2 sierpnia 2025 r. La Strada wypełnia ulice Grazu czarującym teatrem i magiczną sztuką lalkarską!

Czytaj więcej

Festiwal Aufsteirern

W dniach 13 i 14 września 2025 r. Festiwal Aufsteirern celebruje tradycje i kulturę Styrii muzyką, tańcem i zabawą!

Czytaj więcej
Przeszłość, sztuka i historia

Wystawa Styryjska 2025

Od 26 kwietnia do 2 listopada 2025 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Zamek Eggenberg będzie centralnym punktem trzeciego Wystawy Styryjskiej. Pod hasłem "Ambicja i iluzja" odkryjesz bogatą historię pałacu i jego mieszkańców.

Ponadto trzy specjalne pawilony pod hasłem "Historia się powtarza?" oferują artystyczne perspektywy i nowe sposoby doświadczania przeszłości. Wydarzenie, które w fascynujący sposób łączy historię i sztukę!

Dowiedz się więcej
Warto wiedzieć

Informacje praktyczne

Jak dojadę do Grazu?
Do Graz można łatwo dotrzeć samochodem, pociągiem lub przez pobliskie lotnisko. W mieście łatwo też zaparkować.

Gdzie będziesz spać?
Od przytulnych pensjonatów po modne hotele - Graz oferuje coś dla każdego. Skorzystaj z wygodnej funkcji wyszukiwania i rezerwacji, aby znaleźć idealny pobyt.

Co się dzieje w mieście?
Odkryj festiwale takie jak Styriarte, La Strada i Aufsteirern lub ciesz się bogatą kulturą i kulinarnymi atrakcjami miasta.

Poznaj miasto z kartą gościa
Dzięki karcie Graz Card możesz łatwo i niedrogo zwiedzać miasto. Skorzystaj z bezpłatnego wstępu do wielu atrakcji!

Wskazówki kulinarne
Skosztuj lokalnych specjałów na targach rolniczych, delektuj się kieliszkiem wina na tarasie lub odkryj smak Styrii w przytulnych restauracjach.

Ciesz się relaksem w Zielonym Sercu

Niezapomniane lato w Styrii

Lato w Styrii to zaproszenie do obcowania z naturą w całej jej różnorodności. Od imponujących szczytów Dachsteinu po łagodne winnice na południu - wszędzie tu czekają niezliczone możliwości aktywnego wypoczynku i wiele przyjemności.

Wędrowcy odkrywają kwitnące alpejskie łąki, rowerzyści cieszą się idyllicznymi krajobrazami na ścieżkach rowerowych wzdłuż rzek Mury lub Anizy, a miłośnicy pływania odświeżają się w krystalicznie czystych jeziorach.

Historyczne miasta, takie jak Graz i Leoben, zapraszają na wycieczki spod znaku kultury, a winiarnie i gospody zachęcają do próbowania regionalnych specjałów, takch jak sałatka z fasoli i uwielbiana styryjska przekąska Brettljause.

Przejdź do strony
Dane kontaktowe

Graz Tourismus

Herrengasse 16

8008 Graz

Telefon: +43 31680750

info@graztourismus.at
Strona internetowa
Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje