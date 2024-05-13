Letni urlop w Grazu
Miłość, która trwa
Introduction
Graz to miasto pełne energii i kontrastów: tętniące życiem i kreatywne, zrelaksowane i przytulne. Tutaj tradycja i nowoczesność idą w parze. Pomyśl o ludziach tańczących na placu miejskim w dirndlach i lederhosen, tuż obok młodych artystów, obejmujących miasto innowacyjnymi pomysłami. Światowe dziedzictwo UNESCO spotyka się ze świeżą sceną artystyczną, a śródziemnomorski klimat dopełnia całości.
Skąpane w słońcu place, targi warzywne, regionalne przysmaki i przytulne uliczne kawiarnie - w Grazu żyje się przyjemnie. Niezależnie od tego, czy sączysz kieliszek wina na tarasie, czy spacerujesz po historycznych i kreatywnych dzielnicach, Graz jest jak północ z południową duszą. Ciepły, kolorowy i pełen radości życia!
Dlaczego warto wybrać się do Grazu?
Stolica Dobrego Smaku
Od najlepszych restauracji po przytulne kawiarnie i targi: smakuj świeżych, lokalnych i wykonanych z miłością dań. Tu wszystko kręci się wokół przyjemności.
Miasto pełne kultury na liście UNESCO
Graz to miejsce, w którym tradycja spotyka się z innowacją. Od muzyki klasycznej i modnych galerii sztuki po designerskie sklepy i festiwale.
5 rzeczy do zrobienia w Grazu
Spacer po mieście Graz
Na Starym Mieście w Grazu gotyk, barok i renesans są wciąż bardzo blisko siebie. Południowy styl pochodzi od mistrzów architektury z Włoch.
Muzeum Arnolda Schwarzeneggera
Wszyscy znają kultowe "I'll be back" Arnolda Schwarzeneggera. W jego domu urodzenia i muzeum w Thal dowiesz się więcej o jego dzieciństwie i imponującej karierze.
Przejażdżka rowerem po mieście
Graz to miasto rowerów i idealnie nadaje się do zwiedzania na dwóch kółkach. Jedź ślaem oaz zieleni, np. parku miejskiego, stawu Hilmteich lub wzdłuż słynnej Murradweg.
Zwiedzaj z kartą Graz Card
Zwiedzaj Graz z kartą Graz Card: 24, 48 lub 72 godziny pełne korzyści. Nowość: Graz Card Light, bez transportu publicznego!
Nowa atrakcja: poznaj Graz od strony wody dzięki wycieczkom na tratwie po rzece Mur.
Odkryj region
Zwiedzaj Graz z przewodnikiem lub z aplikacją
Odkrywaj Graz we własnym tempie z aplikacją Grazer Grazien lub w towarzystwie przewodnika.
Odwiedź barkokowy klasztor Rein
Barokowy klasztor Rein to najstarszy czynny klasztor cystersów na świecie. Podziwiaj kolegiatę, średniowieczne manuskrypty i spaceruj po rozległych lasach!
Zajrzyj do stadniny koni lipicańskich Piber
Podziwiaj te wyjątkowe konie przez cały rok. Wiosną rodzą się źrebięta, które później przybierają swój kultowy biały kolor.
Szlaki winiarskie
Pagórkowate winnice i ciepły klimat sprawiają, że Styria idealnie nadaje się do uprawy winorośli i produkcji pełnych smaku win. Osiem szlaków winiarskich prowadzi przez trzy regiony: Vulkanland, Południową Styrię i Zachodnią Styrię.
Zaledwie pół godziny od Grazu znajduje się "kraj winiarski Południowej Styrii" - miejsce pochodzenia światowej klasy win i rustykalnych smaków. Skosztuj ich w przytulnej winiarni z Brettljause lub sałatką z buraków. Nie zapomnij o słynnym oleju z pestek dyni!
W Zachodniej Styrii nie można przegapić kieliszka wyjątkowego Schilchera o cebulowej barwie. Ta lokalna specjalność, wytwarzana ze szczepu Blauer Wildbacher, jest obowiązkowa dla miłośników wina!
Atrakcje dla całej rodziny
The Slide - najdłuższa kryta zjeżdżalnia na świecie!
Nie masz ochoty na dłuższy spacer? Zjeżdżalnia to szybki sposób na powrót do miasta z góry Schloßberg. Jest najdłuższą krytą zjeżdżalnią na świecie!
Muzeum dla dzieci Frida & Fred
Muzeum dla dzieci Frida & Fred w Grazu oferuje interaktywne wystawy i zabawy dla wszystkich grup wiekowych!
Austriacki skansen Stübing
Odkryj metody budowania i sekrety życia w przeszłości w 100 obiektach. Przemierz Austrię, od Burgenlandu po Vorarlberg, w kilka godzin i ciesz się idylliczną atmosferą!
The Flight - lot nad Grazem w kinie 4D
Wybierz się na wyjątkowy "lot" nad Grazem i przez centrum miasta w nowym kinie 4D na górze Schloßberg.
Stolica smaku: fantastyczne produkty, doskonałe restauracje i innowacyjni szefowie kuchni
Graz słynie z kulinarnej wszechstronności i wysokiej jakości lokalnych produktów. Od świeżych serów i oleju z pestek dyni po rzemieślnicze przysmaki - produkty regionalne ze Styrii zapewniają autentyczne doznania smakowe. Aby uzyskać wyjątkowe wrażenia, wybierz się na piknik i delektuj lokalnymi specjałami w najpiękniejszych zakątkach miasta.
Dowiedz się więcej o produktach regionalnych z Grazu
Sprawdź najpiękniejsze miejsca na piknik w Grazu
Najważniejsze wydarzenia w Grazu
Styriarte: styryjski festiwal muzyki klasycznej
Od 19 czerwca do 20 lipca 2025 r. Styriarte ożywia najlepszą muzykę klasyczną w sercu Styrii!
La Strada: Międzynarodowy Teatr Uliczny i Teatr Figur
Od 25 lipca do 2 sierpnia 2025 r. La Strada wypełnia ulice Grazu czarującym teatrem i magiczną sztuką lalkarską!
Wystawa Styryjska 2025
Od 26 kwietnia do 2 listopada 2025 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Zamek Eggenberg będzie centralnym punktem trzeciego Wystawy Styryjskiej. Pod hasłem "Ambicja i iluzja" odkryjesz bogatą historię pałacu i jego mieszkańców.
Ponadto trzy specjalne pawilony pod hasłem "Historia się powtarza?" oferują artystyczne perspektywy i nowe sposoby doświadczania przeszłości. Wydarzenie, które w fascynujący sposób łączy historię i sztukę!
Informacje praktyczne
Jak dojadę do Grazu?
Do Graz można łatwo dotrzeć samochodem, pociągiem lub przez pobliskie lotnisko. W mieście łatwo też zaparkować.
Gdzie będziesz spać?
Od przytulnych pensjonatów po modne hotele - Graz oferuje coś dla każdego. Skorzystaj z wygodnej funkcji wyszukiwania i rezerwacji, aby znaleźć idealny pobyt.
Co się dzieje w mieście?
Odkryj festiwale takie jak Styriarte, La Strada i Aufsteirern lub ciesz się bogatą kulturą i kulinarnymi atrakcjami miasta.
Poznaj miasto z kartą gościa
Dzięki karcie Graz Card możesz łatwo i niedrogo zwiedzać miasto. Skorzystaj z bezpłatnego wstępu do wielu atrakcji!
Wskazówki kulinarne
Skosztuj lokalnych specjałów na targach rolniczych, delektuj się kieliszkiem wina na tarasie lub odkryj smak Styrii w przytulnych restauracjach.
Niezapomniane lato w Styrii
Lato w Styrii to zaproszenie do obcowania z naturą w całej jej różnorodności. Od imponujących szczytów Dachsteinu po łagodne winnice na południu - wszędzie tu czekają niezliczone możliwości aktywnego wypoczynku i wiele przyjemności.
Wędrowcy odkrywają kwitnące alpejskie łąki, rowerzyści cieszą się idyllicznymi krajobrazami na ścieżkach rowerowych wzdłuż rzek Mury lub Anizy, a miłośnicy pływania odświeżają się w krystalicznie czystych jeziorach.
Historyczne miasta, takie jak Graz i Leoben, zapraszają na wycieczki spod znaku kultury, a winiarnie i gospody zachęcają do próbowania regionalnych specjałów, takch jak sałatka z fasoli i uwielbiana styryjska przekąska Brettljause.
Graz Tourismus
Herrengasse 16
8008 Graz
Telefon: +43 31680750