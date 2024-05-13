Region Hohe Salve latem
TWOJE widoki - TWÓJ moment
Introduction
Wybierając się na letnie wakacje w pięknym regionie Hohe Salve, z pewnością doświadczysz pełni austriackich alpejskich wrażeń. Położony w samym centrum Kitzbüheler Alpen, masz wszystko, czego potrzebujesz na wyciągnięcie ręki. Niezależnie od tego, czy chcesz cieszyć się urokiem miast, czy imponującymi widokami na góry.
Na przykład miasto Wörgl oferuje różnorodne możliwości zakupów, restauracje z autentyczną gastronomią i przytulne kawiarnie. Cóż za brama do Kitzbüheler Alpen!
Wioski Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Angath, Angerberg, Mariastein i Kichbichl mają swój własny urok. Znajdziesz tu prawdziwy romantyzm, który charakteryzuje wiele austriackich małych miasteczek, częściowo ze względu na ich piękne kościoły.
Oprócz miasteczek i przyjaznych mieszkańców, nie można przegapić gór. Oszałamiające Alpy są scenerią dla niesamowitych aktywności, niezależnie od tego, czy szukasz bardziej wymagających wędrówek, ekscytujących tras rowerowych, czy po prostu chcesz cieszyć się wiecznie pięknymi widokami.
Hohe Salve ma to wszystko na letnie wakacje!
Najpiękniejsza góra widokowa w Tyrolu
Panoramiczny widok 360° ze szczytu Hohe Salve o wysokości 1829 m n.p.m. naprawdę zapiera dech w piersiach. Na szczyt można dostać się kolejką Salvenbahn z Hopfgarten. Na szczycie czeka wiele oznakowanych szlaków turystycznych w górskim świecie Alp Kitzbühelskich. Punktem kulminacyjnym jest Salvenkirchlein, znany również jako "Johanneskapelle", najwyższy kościół pielgrzymkowy w Austrii. Najlepsza przygoda czeka również na dzieci na placu zabaw "Salvi's Kraxxl Platzl"!
Obrotowy taras panoramiczny i wędrówka Szlakiem Słońca dopełniają idealny dzień w Rigi Tirol.
Nasza rada: wędrówka o wschodzie słońca wraz ze śniadaniem w jednej z wielu rustykalnych chat.
Niezależnie od tego, czy jest to śniadanie w tradycyjnej górskiej chacie, kolacja w tyrolskiej gospodzie czy ekskluzywna kuchnia dla smakoszy: jedzenie w górach to kulinarne doświadczenie z zapierającą dech w piersiach atmosferą.
Najciekawsze aktywności w regionie Hohe SalveW Hohe Salve nigdy nie ma nudy! Niezależnie od tego, czy podróżujesz z rodziną i potrzebujesz zajęć przyjaznych dzieciom, czy jesteś z partnerem lub przyjaciółmi szukającymi akcji - znajdziesz to tutaj.
Jeszcze więcej pomysłów na aktywny wypoczynek
Entuzjaści sportów ekstremalnych będą się tu dobrze rozwijać, gdzie można latać na paralotni nad pięknymi górami, wspinać się w fajnych siłowniach wspinaczkowych i boulderowych lub biegać po lasach i wzgórzach!
Przyjazne dzieciom zajęcia, takie jak minigolf na kreatywnych polach lub kręgle w deszczowy dzień, również przyciągają rodziny z dziećmi z całego świata i umożliwiają zorganizowanie letnich wakacji z zajęciami, które spodobają się wszystkim członkom rodziny.
Jeśli potrzebujesz przytulnego spaceru z celem kulturalnym, kościół pielgrzymkowy Mariastein jest dla Ciebie. Położony między pięknymi górami i zbudowany już w 1360 roku, znajdziesz historyczny klejnot zaledwie 15 kilometrów na północny zachód od Hohe Salve.
Nasze najlepsze rekomendacje
Trasy wędrówek
W Hohe Salve znajdziesz duży wybór oznakowanych szlaków turystycznych, które prowadzą przez piękny górski letni krajobraz. Niektóre z ulubionych to te 5, z których wszystkie są na średnim poziomie i mogą być wykonane przez większość ludzi.
Trasy rowerowe
Tak jak Hohe Salve oferuje wiele szlaków pieszych dla tych, którzy chcą cieszyć się przyrodą i być aktywni w tym samym czasie, tak samo łatwo jest wskoczyć na rower górski i cieszyć się górami na dwóch kółkach! Zebraliśmy tutaj kilka tras:
Trasy wędrówek
W Hohe Salve znajdziesz duży wybór oznakowanych szlaków turystycznych, które prowadzą przez piękny górski letni krajobraz. Niektóre z ulubionych to te 5, z których wszystkie są na średnim poziomie i mogą być wykonane przez większość ludzi.
Trasy rowerowe
Tak jak Hohe Salve oferuje wiele szlaków pieszych dla tych, którzy chcą cieszyć się przyrodą i być aktywni w tym samym czasie, tak samo łatwo jest wskoczyć na rower górski i cieszyć się górami na dwóch kółkach! Zebraliśmy tutaj kilka tras:
Hotel Edelweiss
Austriacki hotel Edelweiss w Itter w Hohe Salve został przejęty w 2024 roku przez Dunkę Lene Beier i jej rodzinę, którzy od dawna marzyli o prowadzeniu hotelu w austriackich Alpach.
Położony w centrum gór, oferuje wiele możliwości podziwiania alpejskich krajobrazów podczas pobytu. I oczywiście można korzystać z udogodnień odnowy biologicznej, takich jak sauna - najlepiej w połączeniu z łaźnią lodową. Możesz także ćwiczyć jogę lub korzystać z sali fitness.
Tak czy inaczej, z pewnością spędzisz niezapomniane wakacje, dołączając do duńskich gospodarzy w tyrolskiej scenerii.
Ferienregion Hohe Salve
Innsbrucker Straße 1
6300 Wörgl
Telefon: +43 57507 7000