Nadszedł czas na lato. Czas na przygody w górach. Czas na świeże powietrze i słońce na skórze. Przeżyj niezapomniane letnie wakacje w regionie Hohe Salve.

Wybierając się na letnie wakacje w pięknym regionie Hohe Salve, z pewnością doświadczysz pełni austriackich alpejskich wrażeń. Położony w samym centrum Kitzbüheler Alpen, masz wszystko, czego potrzebujesz na wyciągnięcie ręki. Niezależnie od tego, czy chcesz cieszyć się urokiem miast, czy imponującymi widokami na góry.

Na przykład miasto Wörgl oferuje różnorodne możliwości zakupów, restauracje z autentyczną gastronomią i przytulne kawiarnie. Cóż za brama do Kitzbüheler Alpen!

Wioski Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Angath, Angerberg, Mariastein i Kichbichl mają swój własny urok. Znajdziesz tu prawdziwy romantyzm, który charakteryzuje wiele austriackich małych miasteczek, częściowo ze względu na ich piękne kościoły.

Oprócz miasteczek i przyjaznych mieszkańców, nie można przegapić gór. Oszałamiające Alpy są scenerią dla niesamowitych aktywności, niezależnie od tego, czy szukasz bardziej wymagających wędrówek, ekscytujących tras rowerowych, czy po prostu chcesz cieszyć się wiecznie pięknymi widokami.