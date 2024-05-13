Colourful row of houses along the Inn in Innsbruck in evening light, Nordkette in background.
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Lato w Innsbrucku: aktualności
Puls miasta. Alpejski spokój.

Jeden region. Dwa światy.

Jeden urlop, nieskończone możliwości - spędzając lato w Innsbrucku, korzystasz z wyjątkowego połączenia: możesz spacerować uliczkami pełnymi cesarskiej elegancji i pięknej - barokowej i gotyckiej - architektury na Starym Mieście, a następnie w samym centrum wsiąść do kolejki linowej i znaleźć się na wysokości 2000 m w zaledwie 20 minut. Innymi słowy: możesz zobaczyć wszystkie atrakcje Austrii w ciągu zaledwie jednego dnia.

Już na pierwszy rzut oka Innsbruck i jego położenie pośród majestatycznych szczytów zapiera dech w piersiach. Ale tu nie chodzi tylko o scenerię: wybierz się na wycieczkę pieszą lub rowerową z przewodnikiem. Zwiedzaj miasto i region w towarzystwie miejscowych, którzy nie tylko dadzą ci krótką lekcję historii lub wiedzy przyrodzie, ale także pokażą, gdzie dostać najlepsze jedzenie po całym dniu aktywności.

Innsbruck jest przyjaznym miastem z dużą populacją studentów, która dodaje mu żywego klimatu. Modne restauracje, sklepy vintage i wyjątkowe wydarzenia są częścią oferty dostępnej przez cały rok, a góry są zawsze na wyciągnięcie ręki.

Wykorzystaj to, co najlepsze z obu światów i ciesz się alpejsko-miejskim stylem życia - o to właśnie chodzi latem w Innsbrucku - i, jak to nazywamy, austriackim "Lebensgefühl"!

Fakty i liczby
Kolejki linowe:7
Jeziora5
Hotele:684
Schroniska i restauracje:82

Sprawdź trasy górskich wędrówek i trasy rowerowe w regionie.

2 karty gościa - 2 różne podejścia do urlopu:

Welcome Card: oferuje program aktywności (również z przewodnikiem), transport miejski i kolejki górskie

Innsbruck Card: oferuje 22 miejskie atrakcje i zabytki, transport miejski i kolejki górskie.

Noclegi
Wydarzenia
Dowiedz się więcej
Czy wiesz, że...Innsbruck ma strefę przeznaczoną do surfowania na rzece Inn?

FAQ

Odwiedziny w Innbsrucku to wyjątkowa okazja, aby cieszyć się miastem i przyrodą w jednym miejscu.

Miasto oferują uroczą Starówkę z wieloma interesującymi zabytkami.

Słynie też z doskonałej kuchni - w mieście i okolicach jest wiele tradycyjnych górskich schronisk i restauracji.

Czekają tu oszałamiające panoramiczne widoki z pasma górskiego Nordkette (sprawdź kamery internetowe) i ekscytujące wydarzenia dla całej rodziny.

Na aktywnych czeka bogata oferta sportowa: wędrówki, jazda na rowerze, wspinaczka czy surfing w górę rzeki oraz wiele wyjątkowych aktywności, np. spacery szlakiem alpejskich ziół, wędrówki z lamami.

Innsbruck to miasto o bogatej historii. Po raz pierwszy wspomniany w annałach w XI wieku, a od 1429 r. stolica cesarstwa habsburskiego. Z tamtych czasów pochodzą dwa najcenniejsze zabytki Innsbrucku - zamek Ambras z XI wieku i piętnastowieczny Hofburg. Turystów przyciąga też niezwykle ozdobna kamienica na Starówce, Złoty Dach (Goldenes Dachl). Do najciekawszych atrakcji turystycznych należy też futurystyczna stacja kolejki Hungerburgbahn oraz skocznia narciarska Bergisel - obie zaprojektowane przez słynną architektkę Zahę Hadid.

Poznaj więcej atrakcji turystycznych

W bezpośredniej okolicy Innsbrucku znajdują się atrakcyjne turystycznie i sportowo wysokogórskie tereny, do których łatwo dotrzeć komunikacją publiczną lub kolejką linową. Są tu szlaki do pieszych wędrówek (zarówno niewymagające, jak i trudniejsze), wiele tras rowerowych oraz bogata oferta sportów wodnych, np. spływy raftingowe rzeką Inn. Innsbruck jest też jednym z najbardziej znanych centrów wspinaczkowych w Europie.

Poznaj ofertę aktywną Innsbrucku

Tak, zdecydowanie! Dzieci w każdym wieku znajdą tu mnóstwo rozrywek i atrakcji zarówno w mieście, jak w jego okolicach. Do najciekawszych propozycji należy rozległy plac zabaw i przygód na górze Muttereralm. Ciekawych i różnorodnych placów zabaw jest tu zresztą bardzo wiele (sprawdź na stronie). Dzieciom spodoba się też na pewno Alpejskie Zoo, gdzie mogą podziwiać zwierzęta na wyciągnięcie ręki. Na rodziny czekają kąpieliska i miejskie baseny (sprawdź na stronie). Niezwykłą atrakcję stanowi skocznia narciarska Bergisel, którą można zwiedzać.

Unikatowe propozycje, takie jak trekking z lamami, zjazdy gokartami z góry czy discgolf dopelniają ofertę rodzinną.

Również w razie deszczowej pogody dzieciakom nie grozi tu nuda: czekają sale zabaw, centrum wspinaczkowe, interaktywne muzeum, gokarty, park trampolin, laserdrome i wiele innych aktywności.

O portfel rodziców doskonale zadbają karty goscia: Welcome Card i Innsbruck Card, które gwarantują mnóstwo darmowych atrakcji i zniżek.

Poznaj rodzinne atrakcje w Innsbrucku

TOP 3: najciekawsze atrakcje Innsbrucka

Odwiedź Stare Miasto

Zobacz słynny Złoty Dach, symbol Innsbrucka, i pospaceruj uliczkami historycznej starówki. Zobacz urokliwe kamienice, cesarski pałac Hofburg i wiele innych zabytków.

Sprawdź

Wjedź na szczyt skoczni Bergisel

Skocznia w Innsbrucku to jedna z najnowocześniejszych tego typu konstrukcji na świecie. Z jej szczytu rozciąga się panoramiczny widok na całe miasto.

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Pokonaj szlak Zirbenweg

Przyjazny rodzinom szlak biegnie na wys. ok. 2000 m n.p.m. pośród wiekowych sosen piniowych i roztacza zachwycający widok na dolinę rzeki Inn.

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Aktywności w Innsbrucku

Innsbruck dla miłośników MTB

Górskie trasy rowerowe

Rower górski, szosowy czy elektryczny? W okolicach Innsbrucku fani dwóch kółek i wszyscy ci, którzy chcieliby się nimi stać, znajdą wiele świetnych tras rowerowych. Większość z nich to szlaki bez wymagających wzniesień, jednak nie brak tu także sportowych wyzwań. Wielką zaletą jest duży wybór miejsc zakwaterowania dla miłośników rowerów oraz wypożyczalnie i szkoły, które pomagają w wyborze sprzętu i szlifowaniu techniki jazdy. Sprawdź wybrane propozycje:

Dla fanów mocnych wrażeń polecamy bikepark z mnóstwem ekscytujących przeszkód i ciekawych rozwiązań technicznych:

Więcej o ofercie rowerowej
Polecamy

Kuchnia w Innsbrucku i okolicach

Region Innsbrucka zachwyca swoją różnorodnością kulinarną, oferując zarówno doskonałej jakości kuchnię regionalną, jak i międzynarodową, tak tradycyjną, jak i haute cuisine.

Tradycyjne przysmaki i niewyszukane formy najprędzej znajdziemy w schroniskach górskich i gospodac. Z kolei bardziej wyrafinowane smaki, ekskluzywne menu i dobór idealnego wina czeka w nagradzanych czapką kucharską Gault&Millau restauracjach. Międzynarodowy charakter miasta znajduje również odzwierciedlenie w lokalach gastronomicznych: łatwo tu znaleźć od kuchni azjatyckiej po włoską, od steków po dania wegańskie.

Życzymy smacznego!

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Jak tu dojechać?

Samolotem

Najbliższe lotniska:

  • Innsbruck

  • Monachium (125 km)

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Pociągiem lub autobusem

Autobusem dojedziesz z:

  • Salzburga (1 h 45 min)

  • Monachium (1 h 45 min)

  • Wiednia (4 h 15 min)

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Samochodem

  • Z Wiednia: autostradami A1 i A12

  • Ze Szwajcarii: autostradą A12, następnie przez tunel Arlberg lub bezpłatnie przez region Arlberg

  • Z Niemiec: autostradami A12 i A8

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Kontakt
www.innsbruck.info

Innsbruck Tourism

Burggraben 3

6020 Innsbruck

Telefon: +43 512 5356

info@innsbruck.info
www.innsbruck.info
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