Jeden region. Dwa światy.

Jeden urlop, nieskończone możliwości - spędzając lato w Innsbrucku, korzystasz z wyjątkowego połączenia: możesz spacerować uliczkami pełnymi cesarskiej elegancji i pięknej - barokowej i gotyckiej - architektury na Starym Mieście, a następnie w samym centrum wsiąść do kolejki linowej i znaleźć się na wysokości 2000 m w zaledwie 20 minut. Innymi słowy: możesz zobaczyć wszystkie atrakcje Austrii w ciągu zaledwie jednego dnia.

Już na pierwszy rzut oka Innsbruck i jego położenie pośród majestatycznych szczytów zapiera dech w piersiach. Ale tu nie chodzi tylko o scenerię: wybierz się na wycieczkę pieszą lub rowerową z przewodnikiem. Zwiedzaj miasto i region w towarzystwie miejscowych, którzy nie tylko dadzą ci krótką lekcję historii lub wiedzy przyrodzie, ale także pokażą, gdzie dostać najlepsze jedzenie po całym dniu aktywności.

Innsbruck jest przyjaznym miastem z dużą populacją studentów, która dodaje mu żywego klimatu. Modne restauracje, sklepy vintage i wyjątkowe wydarzenia są częścią oferty dostępnej przez cały rok, a góry są zawsze na wyciągnięcie ręki.

Wykorzystaj to, co najlepsze z obu światów i ciesz się alpejsko-miejskim stylem życia - o to właśnie chodzi latem w Innsbrucku - i, jak to nazywamy, austriackim "Lebensgefühl"!