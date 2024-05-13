Lato w Innsbrucku: aktualności
Puls miasta. Alpejski spokój.
Introduction
Jeden urlop, nieskończone możliwości - spędzając lato w Innsbrucku, korzystasz z wyjątkowego połączenia: możesz spacerować uliczkami pełnymi cesarskiej elegancji i pięknej - barokowej i gotyckiej - architektury na Starym Mieście, a następnie w samym centrum wsiąść do kolejki linowej i znaleźć się na wysokości 2000 m w zaledwie 20 minut. Innymi słowy: możesz zobaczyć wszystkie atrakcje Austrii w ciągu zaledwie jednego dnia.
Już na pierwszy rzut oka Innsbruck i jego położenie pośród majestatycznych szczytów zapiera dech w piersiach. Ale tu nie chodzi tylko o scenerię: wybierz się na wycieczkę pieszą lub rowerową z przewodnikiem. Zwiedzaj miasto i region w towarzystwie miejscowych, którzy nie tylko dadzą ci krótką lekcję historii lub wiedzy przyrodzie, ale także pokażą, gdzie dostać najlepsze jedzenie po całym dniu aktywności.
Innsbruck jest przyjaznym miastem z dużą populacją studentów, która dodaje mu żywego klimatu. Modne restauracje, sklepy vintage i wyjątkowe wydarzenia są częścią oferty dostępnej przez cały rok, a góry są zawsze na wyciągnięcie ręki.
Wykorzystaj to, co najlepsze z obu światów i ciesz się alpejsko-miejskim stylem życia - o to właśnie chodzi latem w Innsbrucku - i, jak to nazywamy, austriackim "Lebensgefühl"!
2 karty gościa - 2 różne podejścia do urlopu:
Welcome Card: oferuje program aktywności (również z przewodnikiem), transport miejski i kolejki górskie
Innsbruck Card: oferuje 22 miejskie atrakcje i zabytki, transport miejski i kolejki górskie.
FAQ
TOP 3: najciekawsze atrakcje Innsbrucka
Odwiedź Stare Miasto
Zobacz słynny Złoty Dach, symbol Innsbrucka, i pospaceruj uliczkami historycznej starówki. Zobacz urokliwe kamienice, cesarski pałac Hofburg i wiele innych zabytków.
Wjedź na szczyt skoczni Bergisel
Skocznia w Innsbrucku to jedna z najnowocześniejszych tego typu konstrukcji na świecie. Z jej szczytu rozciąga się panoramiczny widok na całe miasto.
Górskie trasy rowerowe
Rower górski, szosowy czy elektryczny? W okolicach Innsbrucku fani dwóch kółek i wszyscy ci, którzy chcieliby się nimi stać, znajdą wiele świetnych tras rowerowych. Większość z nich to szlaki bez wymagających wzniesień, jednak nie brak tu także sportowych wyzwań. Wielką zaletą jest duży wybór miejsc zakwaterowania dla miłośników rowerów oraz wypożyczalnie i szkoły, które pomagają w wyborze sprzętu i szlifowaniu techniki jazdy. Sprawdź wybrane propozycje:
Rekreacyjna trasa na Mieminger Plateau z widokiem na dolinę Inn i pasmo Wettersteingebirge
Trasa Nordkette Almenrunde Mountainbike z widokiem na Innsbruck i Nordkette
Trasa Tschirgantrunde z widokiem na Mieminger Plateau, dolinę Inn i Tschirgant
Trasa szosowa Kühtai Rodeo Rennrad z widokiem na Sellraintal
Dla fanów mocnych wrażeń polecamy bikepark z mnóstwem ekscytujących przeszkód i ciekawych rozwiązań technicznych:
Innsbruck Bikepark Downhill z widokiem na Innsbruck
Kuchnia w Innsbrucku i okolicach
Region Innsbrucka zachwyca swoją różnorodnością kulinarną, oferując zarówno doskonałej jakości kuchnię regionalną, jak i międzynarodową, tak tradycyjną, jak i haute cuisine.
Tradycyjne przysmaki i niewyszukane formy najprędzej znajdziemy w schroniskach górskich i gospodac. Z kolei bardziej wyrafinowane smaki, ekskluzywne menu i dobór idealnego wina czeka w nagradzanych czapką kucharską Gault&Millau restauracjach. Międzynarodowy charakter miasta znajduje również odzwierciedlenie w lokalach gastronomicznych: łatwo tu znaleźć od kuchni azjatyckiej po włoską, od steków po dania wegańskie.
Życzymy smacznego!
Jak tu dojechać?
Pociągiem lub autobusem
Autobusem dojedziesz z:
Salzburga (1 h 45 min)
Monachium (1 h 45 min)
Wiednia (4 h 15 min)
Samochodem
Z Wiednia: autostradami A1 i A12
Ze Szwajcarii: autostradą A12, następnie przez tunel Arlberg lub bezpłatnie przez region Arlberg
Z Niemiec: autostradami A12 i A8
Pociągiem lub autobusem
Autobusem dojedziesz z:
Salzburga (1 h 45 min)
Monachium (1 h 45 min)
Wiednia (4 h 15 min)
Samochodem
Z Wiednia: autostradami A1 i A12
Ze Szwajcarii: autostradą A12, następnie przez tunel Arlberg lub bezpłatnie przez region Arlberg
Z Niemiec: autostradami A12 i A8
Innsbruck Tourism
Burggraben 3
6020 Innsbruck
Telefon: +43 512 5356