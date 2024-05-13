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Jedzenie i picie w wyjątkowych miejscach

Czy to wysoko w gondoli, z panoramicznym widokiem na góry, w mieście, nad jeziorem czy wśród winnic - tutaj przyjemność łączy się z niezwykłą scenerią.

W Austrii nie tylko serwuje się doskonałą kuchnię z doskonałymi napojami, ale także w miejscach, które sprawiają, że jedzenie jest czymś wyjątkowym. W restauracjach na szczytach ze spektakularnymi widokami na góry, w barze igloo, w wagoniku na wiedeńskim diabelskim młynie, w drewnianej łodzi na środku głębokiego zielonego jeziora, w winiarni w łagodnych winnicach lub na pikniku w barokowym ogrodzie pałacowym. Każde z tych miejsc ma swoją własną atmosferę. Jedzenie tam jest doświadczeniem, które przemawia do wszystkich zmysłów i pozostaje z tobą przez długi czas.

Zachwycająca wysokość

W gondoli

W wybranych ośrodkach narciarskich i turystycznych w Austrii przejażdżka kolejką linową staje się kulinarną podróżą na wyżyny. Śniadanie o wschodzie słońca, menu obiadowe lub szampan wieczorem serwowane są w prywatnej gondoli - z widokiem na ośnieżone szczyty lub letnie alpejskie krajobrazy.

Gondola z winem w Söll: wieczór w kolejce Hexenwasser

Gondola dla smakoszy w Fiss: posiłek w kolejce Schönjochbahn

Gondola dla smakoszy w Alpbach: w kolejcej Wiedersbergerhorn

Kolacja w gondoli na Hochkönig

Kulinarne przysmaki z widokiem

Na górze

Po wędrówce lub jako nagroda za wjazd gondolą na górę: restauracje, bary i schroniska górskie serwują regionalne specjały wysoko na szczycie lub w igloo. Od przekąski na panoramicznym tarasie po wykwintną kolację z widokiem na dolinę i okoliczne góry - tutaj można zasmakować wolności.

Café 3440: w górskim świecie lodowca Pitztal

Restauracja igloo i bar lodowy: Innsbruck Kühtai

Ice Q w Sölden: stacja górska Gaislachkoglbahn

Restauracja na szczycie: wysoko na Kitzsteinhorn

Food Hall Lumberjack: w Kleinarl na górze Shuttleberg

Kolacja przy pełni księżyca: w Sportgastein

Gipfelhaus Magdalensberg: ponad Klagenfurtem

Siriuskogl w Bad Ischl: widok na Salzkammergut (j. niem.)

Fritsch am Berg: w Lochau z widokiem na Jezioro Bodeńskie

Rozkosz w miejskim stylu

W mieście

Czy to na ukrytym tarasie na dachu, w muzeum, w Palmiarni, czy w kawiarni lub restauracji w centrum atrakcji - w austriackich miastach jedzenie jest przeżyciem o każdej porze dnia. Niezależnie od tego, czy jest to kolacja w wagoniku wiedeńskiego diabelskiego młyna, uroczystość na szczycie Mönchsberg w Salzburgu, posiłek z niezakłóconym widokiem na stare miasto w Grazu, czy 360-stopniowa panorama gór w Innsbrucku - tutaj przyjemność łączy się z wyjątkowymi widokami.

Na wiedeńskim diabelskim młynie Wiener Riesenrad (j. niem.)

Kolacja na najwyższym poziomie: w Wieży Dunajskiej

Śniadanie lub kolacja: w Muzeum Historii Sztuki

Raj w Burggarten: Palmiarnia

Na dachu Muzeum Leopoldów: MQ Libelle

W Museum der Moderne: Restauracja M32 (j. niem.)

W wieży skoczni narciarskiej: Bergisel SKY

W sercu Innsbrucka: Lichtblick 360° (j. niem.)

Nad dachami Grazu: Café Freiblick

Na wzgórzu Schlossberg w Grazu: Starcke (j. niem.)

Kulinarne przysmaki z widokiem na wodę

Nad jeziorem

Niezależnie od tego, czy siedzisz bezpośrednio nad brzegiem jeziora, czy jesz posiłek w drewnianej łodzi na środku wody - delikatne chlupotanie fal, zachód słońca w dłoni i świeżo złowiona ryba na talerzu: austriackie jeziora stanowią wyśmienitą scenerię dla wyjątkowych momentów. Od romantycznego nabrzeża nad Jeziorem Nezyderskim po Jezioro Wörthersee i Jezioro Bodeńskie - tutaj pierwszorzędna kuchnia spotyka się z imponującą przyrodą.

Nad jeziorem Traunsee: w Seeschloss w Gmunden (j. niem.)

Na środku jeziora Grundlsee: śniadanie na drewnianej łodzi

Nad jeziorem Wörthersee: łaźnia Werzera (j. niem.)

Nad Jeziorem Bodeńskim: bar przy Fischersteg w Bregrencji

Nad Jeziorem Nezyderskim: Fritz w Weiden am See

Nad Jeziorem Nezyderskim: Katamaran w Rust (j. niem.)

Jedzenie i picie wśród winorośli

W winnicy

Wino i kuchnia lubią się przenikać - zwłaszcza gdy jedzenie serwowane jest w winiarniach i tawernach winnych, a nawet przy stole pośrodku Weinviertel. W południowej Styrii, Burgenlandzie, Wiedniu i regionie Wachau winiarze zapraszają do stołu. Są tam wina, których można popróbować, i zapierające dech w piersiach widoki na pofałdowane wzgórza i tarasy winne.

Posiłek w Weinviertel

Buschenschank Wieninger na wzgórzu Nussberg (j. niem.)

Winiarnia Liszt w Leithaprodersdorf

Buschenschank Kögl w południowej Styrii (j. niem.)

Przyjemność z historią

W parku zamkowym

Wspaniałe ogrody pałacowe oferują wyjątkowe tło dla relaksujących pikników. Czy to w barokowych parkach, pod starymi kasztanowcami, między winoroślami czy nad brzegiem zamkowego stawu - tutaj przyjemność łączy się z historyczną atmosferą.

Piknik w zamku Hof (j. niem.)

Piknik w parku zamkowym Grafenegg

Piknik w parku pałacowym Eggenberg (j. niem.)

Piknik w zamku Lackenbach (j. niem.)

Piknik w zamku Kapfenstein

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