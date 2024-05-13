Jedzenie i picie w wyjątkowych miejscach
Introduction
W Austrii nie tylko serwuje się doskonałą kuchnię z doskonałymi napojami, ale także w miejscach, które sprawiają, że jedzenie jest czymś wyjątkowym. W restauracjach na szczytach ze spektakularnymi widokami na góry, w barze igloo, w wagoniku na wiedeńskim diabelskim młynie, w drewnianej łodzi na środku głębokiego zielonego jeziora, w winiarni w łagodnych winnicach lub na pikniku w barokowym ogrodzie pałacowym. Każde z tych miejsc ma swoją własną atmosferę. Jedzenie tam jest doświadczeniem, które przemawia do wszystkich zmysłów i pozostaje z tobą przez długi czas.
W gondoli
W wybranych ośrodkach narciarskich i turystycznych w Austrii przejażdżka kolejką linową staje się kulinarną podróżą na wyżyny. Śniadanie o wschodzie słońca, menu obiadowe lub szampan wieczorem serwowane są w prywatnej gondoli - z widokiem na ośnieżone szczyty lub letnie alpejskie krajobrazy.
Na górze
Po wędrówce lub jako nagroda za wjazd gondolą na górę: restauracje, bary i schroniska górskie serwują regionalne specjały wysoko na szczycie lub w igloo. Od przekąski na panoramicznym tarasie po wykwintną kolację z widokiem na dolinę i okoliczne góry - tutaj można zasmakować wolności.
W mieście
Czy to na ukrytym tarasie na dachu, w muzeum, w Palmiarni, czy w kawiarni lub restauracji w centrum atrakcji - w austriackich miastach jedzenie jest przeżyciem o każdej porze dnia. Niezależnie od tego, czy jest to kolacja w wagoniku wiedeńskiego diabelskiego młyna, uroczystość na szczycie Mönchsberg w Salzburgu, posiłek z niezakłóconym widokiem na stare miasto w Grazu, czy 360-stopniowa panorama gór w Innsbrucku - tutaj przyjemność łączy się z wyjątkowymi widokami.
Nad jeziorem
Niezależnie od tego, czy siedzisz bezpośrednio nad brzegiem jeziora, czy jesz posiłek w drewnianej łodzi na środku wody - delikatne chlupotanie fal, zachód słońca w dłoni i świeżo złowiona ryba na talerzu: austriackie jeziora stanowią wyśmienitą scenerię dla wyjątkowych momentów. Od romantycznego nabrzeża nad Jeziorem Nezyderskim po Jezioro Wörthersee i Jezioro Bodeńskie - tutaj pierwszorzędna kuchnia spotyka się z imponującą przyrodą.
W winnicy
Wino i kuchnia lubią się przenikać - zwłaszcza gdy jedzenie serwowane jest w winiarniach i tawernach winnych, a nawet przy stole pośrodku Weinviertel. W południowej Styrii, Burgenlandzie, Wiedniu i regionie Wachau winiarze zapraszają do stołu. Są tam wina, których można popróbować, i zapierające dech w piersiach widoki na pofałdowane wzgórza i tarasy winne.
W parku zamkowym
Wspaniałe ogrody pałacowe oferują wyjątkowe tło dla relaksujących pikników. Czy to w barokowych parkach, pod starymi kasztanowcami, między winoroślami czy nad brzegiem zamkowego stawu - tutaj przyjemność łączy się z historyczną atmosferą.