Czy to wysoko w gondoli, z panoramicznym widokiem na góry, w mieście, nad jeziorem czy wśród winnic - tutaj przyjemność łączy się z niezwykłą scenerią.

W Austrii nie tylko serwuje się doskonałą kuchnię z doskonałymi napojami, ale także w miejscach, które sprawiają, że jedzenie jest czymś wyjątkowym. W restauracjach na szczytach ze spektakularnymi widokami na góry, w barze igloo, w wagoniku na wiedeńskim diabelskim młynie, w drewnianej łodzi na środku głębokiego zielonego jeziora, w winiarni w łagodnych winnicach lub na pikniku w barokowym ogrodzie pałacowym. Każde z tych miejsc ma swoją własną atmosferę. Jedzenie tam jest doświadczeniem, które przemawia do wszystkich zmysłów i pozostaje z tobą przez długi czas.