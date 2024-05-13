Region St. Johann in Tirol
Górskie lato w Alpach Kitzbühelskich
Introduction
Pomiędzy najważniejszymi szczytami Alp Kitzbühelskich, Kitzbüheler Horn z jednej strony i charakterystycznym pasmem górskim Kaisergebirge z drugiej, leżą malownicze miejscowości St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf i Erpfendorf. A ponieważ szczęście wakacyjne czeka tu na każdym kroku, istnieje nawet specjalne słowo na określenie tego stanu: Mein Yapadu!
Miłośnicy sportu, przyrody i rodziny mogą liczyć na czystą przyjemność w tym regionie. Barokowa miejscowość St. Johann in Tirol jest tętniącym życiem sercem regionu. Miejsce to zachęca do spacerów, odpoczynku i relaksu.
W regionie turystycznym czeka na Was zapierający dech w piersiach krajobraz naturalny pośród Alp Kitzbühelskich. Na ponad 200 kilometrach tras można wybierać między łatwymi wędrówkami w dolinie, wymagającymi wycieczkami górskimi lub trasami z wykorzystaniem kolejek linowych. Ponadto ponad 200 kilometrów tras rowerowych i górskich czeka na odkrycie. Różnorodne trasy zapewniają emocje i urozmaicenie zarówno początkującym, jak i profesjonalnym rowerzystom. Oprócz aktywności sportowych, idyllicznego piękna przyrody i romantycznych hal, miejscowości oferują szereg atrakcji przygodowych. Skoki spadochronowe, loty tandemowe na paralotni, park linowy z tyrolką, loty balonem, via ferrata, canyoning i rafting należą do atrakcji tak samo jak ulica gier dla dzieci w ramach środowych wieczorów „Lang & Klang”, „Moor & More-Erlebniswelt”, kryty plac zabaw Murmis Kinderland oraz baseny odkryte ze zjeżdżalniami i saunami.
Polecamy w regionieKiedy w oddali cicho pobrzękują dzwonki krów, słońce sprawia, że górskie jeziora mienią się tysiącem odcieni błękitu, a delikatny zapach kwiatów unosi się w powietrzu, to znaczy, że jesteś w regionie pełnym szczęścia – St. Johann w Tyrolu.
Austriacki znak ekologiczny
Jest to najwyższe państwowe wyróżnienie za wkład w zrównoważony rozwój w turystyce i potwierdza zaangażowanie regionu w ochronę środowiska, klimatu i jakość życia.
Karta St. Johann: bonus na kolejkę
Przy pobycie powyżej 3 nocy karta obejmuje bezpłatny przejazd kolejką Harschbichlbahn w górę i w dół. Ponadto gwarantuje ona wiele innych korzyści i zniżek.
Okto Wanderbus – bezpłatny autobus od 25.05 do 02.10.
Dzięki nowemu bezpłatnemu autobusowi od poniedziałku do piątku można łatwo dotrzeć pięcioma różnymi trasami do popularnych celów wycieczek i bardziej oddalonych wiosek.
Obiekty partnerskie Yapadu
Wyróżnienie „Mein Yapadu” dla gospodarzy ma na celu uczynienie zwyczajnego niezwykłym i zapewnienie gościom pobytu pełnego radości i pięknych chwil.
Regionalne stowarzyszenie turystyczne tworzy ramy, dzięki którym gospodarze mogą wykazać się najwyższą jakością w następujących obszarach: przedsiębiorstwo, pracodawca i pracownicy, zarządzanie informacją, marketing, recepcja, sprzątanie, gastronomia i wyposażenie obiektu. Nagroda „Mein Yapadu” w mniejszym stopniu promuje warunki panujące w poszczególnych hotelach i obiektach noclegowych, a w znacznie większym serdeczność, troskę, uważne i pełne szacunku współistnienie oraz szacunek wobec mieszkańców, gości, partnerów i pracowników.
Wakacyjne szczęście ma wiele twarzy, jest różnorodne i indywidualne, podobnie jak opcje zakwaterowanie w regionie.
Najlepsze górskie przeżycia
Góra Actionberg Harschbichl: góra oferująca niesamowicie wiele możliwości. Tutaj zarówno młodzi, jak i starsi znajdą odpowiednią formę spędzania wolnego czasu.
Mountaincart – akcja na trzech kołach: trasa zjazdu prowadzi szybko, ale bezpiecznie od środkowej stacji kolejki Harschbichlbahn do dolnej stacji w St. Johann in Tirol.
Park linowy Hornpark – park linowy z trasą Flying Fox w St. Johann w Tyrolu: największy park linowy w Alpach Kitzbühelskich, oferujący ponad 11 tras i ponad 106 elementów o różnych stopniach trudności. Specjalny tor dla dzieci od 3 roku życia sprawia, że park linowy jest atrakcyjnym celem wycieczek dla całej rodziny.
Kaiser Hoch 6: Fleischbank, Predigtstuhl, Totenkirchl to najsłynniejsze szczyty wspinaczkowe w paśmie Wilden Kaiser. Te klasyczne trasy o stopniu trudności 3 i 4 zapewniają czystą przyjemność wspinaczkową. Pod okiem i w towarzystwie certyfikowanego przewodnika górskiego zdobycie tych szczytów stanie się niezapomnianym przeżyciem.
Szlak turystyczny Koasa Trail: 5-dniowa wędrówka przez malownicze tereny regionu St. Johann w Tyrolu.
Jeszcze więcej aktywności
Najlepsze trasy wędrówek
Wodospad Eifersbacher: wędrówka do wodospadu – idealna na ochłodę latem (przyjazna dla rodzin).
Teufelsgasse (Diabelska Uliczka): podążaj śladami diabła. Jest to prawdziwa perełka wśród celów wycieczek pieszych, która sprawia, że serca odkrywców, zarówno dzieci, jak i dorosłych, biją szybciej. Szczególną atrakcją jest kamienny labirynt.
Szlak Horn-Gipfel-Höhenweg: na szlaku Horn-Gipfel Höhenweg można podziwiać wspaniałe widoki na pasmo Wilder Kaiser i otaczające je góry. Uwaga: fragmenty trasy są dość eksponowane.
Rezerwat przyrody Kaiserbachtal: zwiedzanie rezerwatu przyrody jest przyjazne dla rodzin (dzięki 2 szlakom tematycznym) i możliwe również z wózkiem dziecięcym.
Wąwóz Griesbachklamm: krystalicznie czysta woda oraz romantyczne widoki to atrakcje, które oferuje przygoda w Erpfendorfie. Szczególnie w upalne letnie dni wąwóz Griesbachklamm stanowi miłe orzeźwienie i wspaniałą atrakcję dla całej rodziny.
Najpiękniejsze schroniska w górach
Stanglalm: można tutaj delektować się pysznymi strudlami i podziwiać fantastyczny widok na pasmo górskie Wilder Kaiser.
Bacheralm: czekają tu domowe lemoniady i rustykalny klimat schroniska.
Angerer Alm: w ciągu dnia tyrolska gospoda, wieczorem restauracja dla smakoszy z najwyższą i najlepiej zaopatrzoną piwnicą win w Alpach – do 6000 butelek z 400 winnic.
Prostalm: po wędrówce przez mistyczną Teufelsgasse (Diabelska Uliczka) można tu zjeść regionalne specjały w restauracji Kaiserblick.
Angerlalm: po przejściu przez zapierający dech w piersiach wąwóz Griesbachklamm i szlak Jägersteig warto zatrzymać się w tej restauracji na zasłużony odpoczynek.
Najciekawsze dla rodzin
Świat przygód Moor & More: wyjątkowy krajobraz torfowiskowy w regionie Wilder Kaiser w St. Johann w Tyrolu. Dwie bezpłatne ścieżki edukacyjne przecinają ten wyjątkowy krajobraz torfowiskowy. Stacje z zagadkami i informacjami o przyrodzie uzupełniają idealny dzień zabawy i wędrówek po torfowisku.
Ścieżka edukacyjna Schnackler: ekscytująca ścieżka edukacyjna dla dzieci z elementami zabawy i dawką wiedzy w dolinie Kaiserbachtal w Kirchdorfie w Tyrolu.
Ścieżka zagadek Yappys: górnicza przygoda dla całej rodziny w Oberndorfie. Rozwiązujcie ekscytujące zagadki i odkryjcie sekretny skarb na bezpłatnej ścieżce edukacyjnej poświęconej górnictwu w Oberndorfie.
Murmi`s Kinderland: duży kryty plac zabaw dla dzieci w Kirchdorf w Tyrolu. Niezależnie od pogody, w Murmis Kinderland na powierzchni ponad 1200 m² można przeżyć wiele atrakcji. Plac zabaw oferuje zabawę i rozrywkę dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat. W programie są wspinaczka, skakanie, bieganie i zjeżdżanie.
Baseny: pływanie i zabawy w wodzie w regionie St. Johann w Tyrolu.
Mountaincart: akcja na trzech kołach.
Regionalna kuchnia
Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol
Poststrasse 2
6380 St. Johann in Tirol
Telefon: +43 5352 633 35 0