Sport i rekreacja na łagodnych trawiastych wzgórzach i stromych szczytach górskich, przygoda i rozrywka, a także gościnność i kulinarne rozkosze - idealny letni urlop.

Pomiędzy najważniejszymi szczytami Alp Kitzbühelskich, Kitzbüheler Horn z jednej strony i charakterystycznym pasmem górskim Kaisergebirge z drugiej, leżą malownicze miejscowości St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf i Erpfendorf. A ponieważ szczęście wakacyjne czeka tu na każdym kroku, istnieje nawet specjalne słowo na określenie tego stanu: Mein Yapadu!

Miłośnicy sportu, przyrody i rodziny mogą liczyć na czystą przyjemność w tym regionie. Barokowa miejscowość St. Johann in Tirol jest tętniącym życiem sercem regionu. Miejsce to zachęca do spacerów, odpoczynku i relaksu.

W regionie turystycznym czeka na Was zapierający dech w piersiach krajobraz naturalny pośród Alp Kitzbühelskich. Na ponad 200 kilometrach tras można wybierać między łatwymi wędrówkami w dolinie, wymagającymi wycieczkami górskimi lub trasami z wykorzystaniem kolejek linowych. Ponadto ponad 200 kilometrów tras rowerowych i górskich czeka na odkrycie. Różnorodne trasy zapewniają emocje i urozmaicenie zarówno początkującym, jak i profesjonalnym rowerzystom. Oprócz aktywności sportowych, idyllicznego piękna przyrody i romantycznych hal, miejscowości oferują szereg atrakcji przygodowych. Skoki spadochronowe, loty tandemowe na paralotni, park linowy z tyrolką, loty balonem, via ferrata, canyoning i rafting należą do atrakcji tak samo jak ulica gier dla dzieci w ramach środowych wieczorów „Lang & Klang”, „Moor & More-Erlebniswelt”, kryty plac zabaw Murmis Kinderland oraz baseny odkryte ze zjeżdżalniami i saunami.